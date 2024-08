Volley Mercato: Casalmaggiore ha tesserato Chiara Costagli

CASALMAGGIORE (CREMONA)- Chiara Costagli è da oggi una nuova giocatrice di Casalmaggiore. La schiacciatrice empolese, che per due settimane si è allenata con il gruppo rosa nel ritiro di Forte dei Marmi, ha convito il tecnico Napolitano a darle una chance per la prossima stagione inserendola nel roster della squadra che affronterà il prossimo campionato di A2 femminile.

Chiara non è un volto nuovo per i tifosi rosa. Nel 2022 ha partecipato al progetto Sand Volley 4×4 del LegaVolley Summer Tour con la canotta della Vbc Apis con la quale ha vinto una Supercoppa Italiana.

Grande amante della “sua” pallavolo ma appassionata anche di altri sport, Chiara frequenta la Facoltà di Scienze Motorie e adora viaggiare e provare piatti tipici. Amante di lettura e passeggiate nella sua Toscana, Chiara, come detto nel video, vestirà la maglia numero 4.

LA CARRIERA-

Classe 1998 nata ad Empoli, Chiara parte dalla B2 con il Cus Siena per approdare in B1 con Macerata, Pordenone e Vallefoglia con cui conquista la promozione in A2, serie cadetta che mantiene a Vallefoglia per poi passare per due stagioni a Sant'Elia. Nella scorsa stagione Costagli ha vestito la maglia della Volksbank Vicenza Volley in B1.

Le parole di Chiara Costagli-

« Ciao a tutti sono Chiara Costagli e sono una nuova giocatrice della Volleyball Casalmaggiore e vestirò la maglia numero 4. Sono molto felice ed onorata di entrare definitivamente in questa storica società. Vi aspetto numerosi al palazzetto per sostenerci e supportatci con il vostro tifo” le prime parole di Chiara in maglia rosa ».