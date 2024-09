Volley Mercato: Concorezzo ingaggia Kavalenka e Rocca

Julia Kavalenka-

Nata nel 1999 ed è alta 191 centimetri. Gioca nel ruolo di opposto e fa parte della nazionale femminile portoghese. L'esordio nel Campionato Italiano di Serie A risale alla stagione 2018/2019, quando giocò in A1 tra le file del team Bosca San Bernardo Cuneo. L'anno successivo ha giocato in Francia nel Terville Florange Olympique Club. Nel 2020 torna a giocare in Italia in Serie A2 con l'Olimpia Teodora Ravenna, passando l'anno successivo al Tenaglia Altino Chieti (squadra che Concorezzo affronterà in Campionato nel Girone B ). Nella stagione 2022/2023 ha vestito la maglia dell'Anthea Vicenza Volley, mettendo a referto ben 565 punti complessivi. Infine la scorsa stagione con la squadra friulana del Cda Volley Talmassons ha ottenuto la promozione in Serie A1, vincendo i playoff promozione.

Anna Rocca-

Libero, nata nel 2002 in provincia di Lecco ed è alta 168 centimetri. La sua carriera agonistica è iniziata nella Saugella Monza nel 2019 in Serie A1; due anni più tardi approda alla Orocash Picco Lecco. Lo scorso campionato ha giocato a Modena in Serie B1.