Volley Mercato: Alessia Bisegna è l'ultimo tassello nel roster di Cuneo

CUNEO- La Cuneo Granda aggiunge una pedina al suo roster. E' di queste ore la notizia dell'ingaggio da parte del club piemontese di Alessia Bisegna, centrale ventunenne che farà il suo esordio in A1 dopo le stagioni trascorse in A2 nelle file di Seap Dalli Cardillo Aragona e Sirdeco Volley Pescara in Serie A2.