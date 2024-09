Starting Six: Fabris e il grande patrimonio legato al trionfo delle azzurre

ROMA - Nel numero odierno di Starting Six una lunga intervista di Pasquale Di Santillo al presidente della Lega Femminile Mauro Fabris con il quale, alla vigilia dell'imminente inizio della stagione, sono stati toccati i tanti temi all'ordine del giorno ma soprattutto si è posto l'accento sull'enorme responsabilità che il volley femminile è chiamato ad assolvere ovvero capitalizzare al massimo il grande patrimonio lasciato in eredità dalla storica vittoria delle azzurre nel torneo Olimpico di Parigi. Fabris ha parlato a tutto tondo di marketing, di contratti e di nuovi accordi che stanno per concretizzarsi, sottolineando come la pallavolo femminile, anche prima del torneo Parigi, vivesse un momento di grande crescita, tecnica, di pubblico e di ascolti televisivi.

In attesa del grande evento che aprirà la stagione, la Supercoppa che si assegnerà a Roma il prossimo 28 settembre in un PalaEur già preannunciato sold out. Tante sorprese per tutti gli appassionati di pallavolo previste per l'occasione ed il dovuto tributo alla nazionale di Velasco che potrà abbracciare il pubblico romano e, idealmente, tutti gli italiani.

L'evento capitolino consentirà a Fabris e alla Lega di prendere contatto con i nuovi vertici della Cev che, con il neo presidente Roko Sikiric, saranno presenti sugli spalti. Motivo di contronto i temuti cambiamenti delle formule delle Coppe Europee. Nel contesto dell'intervista, sollecitato da Di Santillo, Fabris, parla anche del rapporto con le istituzioni alle quali chiede una maggiore attenzione al movimento da lui guidato, dell'auspicata defiscalizzazione e della creazione di una figura sportiva intermedia fra il professionismo ed il dilettantismo più confacente allo status del volley femminile.