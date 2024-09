Volley Mercato: Castelfranco chiude il roster con il libero Bisonti

CASTELFRANCO DI SOTTO (PISA)-Dopo un anno di stop per diventare mamma l'esperto libero Veronica Bisconti torna in campo. Giocherà nella neo promossa FGL-ZUMA Castelfranco di Marco Bracci completando il reparto dei liberi della formazione toscana che già comprende Melissa Tessi. La trentatreenne riminese è già in campo per allenarsi e farsi trovare pronta per l'esordio in campionato.