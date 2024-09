Starting Six: stagione 2024/2025, si parte

ROMA- Nel numero di Starting Six si puntano i riflettori sull'imminente inizio della stagione dei club. Nella rubrica Prima Fila la presentazione dei prossimi eventi. Si parte venerdì 20 con il vernissage a Courmayeur del campionato femminile, a cui è abbinata la prestigiosa Courmayeur che vedrà in campo Conegliano, Scandicci, Milano e Novara,le più quotate formazioni italiane che schiereranno ben11 campionesse Olimpiche. Finalissima in programma sabato 21 alle 20.30 su Rai Sport. In contemporanea a Palazzo Wanny di Firenze, Sabato 21 e domenica 22, appuntamento con il primo trofeo maschile, la Supercoppa. Se lo contenderanno Perugia, Piacenza, Trento e Monza.