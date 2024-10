Parte l' A2 Femminile: domani tre anticipi

ROMA- Parallelamente alla Serie A1 femminile prende il via anche l'A2 che vedrà protagoniste 20 formazioni, suddivise in due Gironi. La formula è la stessa del 2023-24: due gironi di andata e ritorno formati da dieci squadre, le prime cinque di entrambi i raggruppamenti si qualificano alla Pool Promozione, le ultime cinque alla Pool Salvezza. Tutte le partite in onda gratuitamente previa registrazione su VBTV, mentre la grande novità sarà l’introduzione del Videocheck, seppur limitato: assenti infatti le chiamata sulla pestata e il pancake.

Il ranking ha senza dubbio creato un Girone A molto avvincente, che comincerà subito con il botto. La rinnovata Volleyball Casalmaggiore guidata dall’MVP Of The Season 2023-24 Ivonee Montano esordirà infatti sabato 5 ottobre alle ore 17 nel primo big match dell’anno contro la Cbf Balducci Hr Macerata della top scorer 2023-24 Clara Decortes. Ma non sono finite le emozioni, perché domenica la Bam Mondovì di coach Basso sfiderà la Valsabbina Millenium Brescia dell’ex Matteo Solforati mentre Serena Ortolani e Valentina Zago saranno l’una contro l’altra nell’avvincente Omag-Mt San Giovanni in M.no contro Cbl Costa Volpino. Le due neopromosse del girone saranno entrambe in trasferta: la Csi Clai Imola in casa dell’ostica Akademia Sant’Anna Messina, la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa ospite dell’Orocash Picco Lecco.

Ma non sarà da meno il Girone B, che partirà sabato con due sfide da capogiro. Dopo due grandi campagne acquisti, sia la Narconon Volley Melendugno che la Nuvolì Altafratte Padova si sono rinforzate per giocare un ruolo da protagoniste in Serie A2 Tigotà, e il primo test le metterà l’una contro l’altra alle 17. Quattro ore dopo, alle 21, un altro match d’alta quota che vedrà la U.S. Esperia Cremona sfidare al Pala Radi la Futura Giovani Busto Arsizio, caduta in Finale Playoff lo scorso anno. Domenica, l’Itas Trentino di coach Davide Mazzanti sarà attesa da una trasferta mai semplice in casa della Trasporti Bressan Offanengo, mentre in questo caso esordiranno in casa in Serie A l’Imd Concorezzo, contro la Volley Hermaea Olbia, e la Tenaglia Abruzzo Volley, contro la Tecnoteam Albese Volley Como.

GIRONE A-

Akademia Sant'Anna Messina - Csi Clai Imola-

Ricomincia Akademia Sant’Anna e lo farà sognando gli obiettivi sfuggiti, nello scorso mese di aprile, in gara-3 delle Semifinali Play-Off contro Talmassons . Domenica 6 ottobre – ore 16 – si torna al “PalaRescifina” dopo il lungo applauso tributato dal pubblico in occasione dell’ultima gara ufficiale giocata dalle SuperGirls; di fronte, la Csi Clai Imola. La formazione romagnola è all’esordio in seconda serie, dopo il successo nella finale Play-Off della passata annata contro il Villa Cortese. Del precedente roster, confermate il capitano e palleggiatrice, Sofia Cavalli, la centrale, Sofia Migliorini, il libero, Alessia Mastrilli, oltre al coach della promozione, Nello Caliendo. Undici gli innesti: le schiacciatrici, Valentina Pomili (Futura Giovani Busto Arsizio), Irene Mescoli (Rubierese Volley), Arianna Visentin (B2 – Imoco Conegliano) e Katarina Bulovic (Millenium Brescia); le centrali, Beatrice Bacchilega (Volley Ravenna), Eva Ravazzolo (Crema) e Chiara Arcangeli (promossa in prima squadra dalla serie D del club); la palleggiatrice, Matilde Pinarello (Millenium Brescia); il libero, Arianna Gambini (club Italia); gli opposti, Glenda Messaggi (Black Angels Volley Perugia) e Sara Stival (Volley Melendugno). Rivoluzione anche in casa Messina. Alle conferme dell’head coach, Fabio Bonafede, del 2° allenatore, Flavio Ferrara, e dello scoutman, Daniele Cesareo, si sono aggiunte quelle della centrale, Dalila Modestino, e della schiacciatrice, Aurora Rossetto. Dieci gli innesti: le schiacciatrici Adanna Rollins (Changas de Naranjito) e Chiara Mason (Union Volley Pinerolo); le centrali, Rossella Olivotto (Trentino Volley), Maria Adelaide Babatunde (Millenium Brescia) e Bibiana Guzin (Volley Soverato); i liberi, Giorgia Caforio (Consolini Volley) e Maria Chiara Norgini (Marsala Volley); le palleggiatrici, il capitano Giulia Carraro (Olympiacos) e Ambra Trevisiol (Rimonti Genova); l’opposto, Bintu Diop (Savino Del Bene Scandicci). Tutte a disposizione le atlete dei due roster, a meno di novità dell’ultimo momento. Nessun precedente tra le due squadre, mentre da segnalare la presenza di Fabio Bonafede, come tecnico di Imola, negli anni 2000.

EX: Nessuno



Rossella Olivotto (Akademia Sant'Anna Messina)- « Domenica dovremo essere brave a partire con il piede giusto. Giocheremo in casa e già questa sarà una bella responsabilità. In campo dovremo fare vedere al nostro pubblico ciò su cui abbiamo lavorato. Ci attende una bella partita perché Imola è una squadra neopromossa ma che verrà qui a Messina agguerrita e determinata. Servirà imporre il nostro gioco sin da subito ».



Alessia Mastrilli (Csi Clai Imola)- « Iniziamo subito con una partita difficile. Sappiamo che Messina è la squadra meglio attrezzata nel nostro girone, che secondo me è più forte rispetto all’altro. Sono complete in tutti i ruoli e la loro rosa è molto lunga e valida. Sarà una gara dove dovremo dare il 110%, cercando di metterle in difficoltà con tutte le nostre armi. Non partiamo sconfitte, dobbiamo giocare a testa alta e fare del nostro meglio. Non vedo l’ora di scendere in campo, appuntamenti del genere mi esaltano per la loro difficoltà. Spero che questa grinta e questo entusiasmo che sento dentro di me possano contagiare tutte le mie compagne ».

Bam Mondovì - Valsabbina Millenium Brescia-

L'attesa sta per finire. Come ogni inizio stagione c'è fermento tra gli addetti ai lavori, i tifosi, le atlete e lo staff tecnico. La BAM Mondovì debutterà in casa e avrà dalla sua il calore indiscusso degli Ultras Puma e di tutto il pubblico monregalese. L'avversario di domenica è una delle big del campionato: a Mondovì arriverà infatti la Banca Valsabbina Millenium Brescia degli ex Matteo Bibo Solforati e Francesca Trevisan. Entrambe le formazioni saranno motivate più che mai, per iniziare con il piede giusto il campionato: l'emozione è garantita!

PRECEDENTI: 9 (4 successi Bam Mondovì, 5 successi Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Miriana Manig a Millenium Brescia nel 2018/2019; Viola Tonello a Bam Mondovì nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; Francesca Trevisan a Bam Mondovì nel 2021/2022 - Allenatori: Matteo Solforati a Bam Mondovì nel 2021/2022, 2022/2023



Dana Schmit (Bam Mondovì)- « Finalmente iniziamo con il campionato: non vedo l'ora! Abbiamo fatto una buona preparazione, abbiamo lavorato bene. In questo mese abbiamo avuto modo di creare un bel gruppo e la squadra è pronta. Brescia è una buona squadra, con forti individualità. Sicuramente sarà una bella gara, abbiamo la fortuna di debuttare in casa. Sarà molto emozionante giocare davanti ai nostri tifosi e speriamo di vederli numerosi! Vogliamo dare il massimo, per far divertire il pubblico e regalare tante emozioni ».



Chiara Scacchetti (Valsabbina Millenium Brescia)- « Finalmente siamo arrivate alla prima di campionato. La prima fase è stata molto bella e intensa. Ci siamo messe tutte a disposizione per rendere il nostro gioco più fluido possibile, anche nonostante i vari infortuni, che però ci hanno permesso di unirci nelle difficoltà, dimostrando di avere una mentalità giusta e focalizzata su un unico obiettivo. È stato molto importante vedere questa reazione di squadra. Domenica ci aspetta Mondovì: sarà una partita tosta, come tutte del resto. Ci metteremo la massima concentrazione e grinta per portarci a casa il miglior risultato possibile ».



Orocash Picco Lecco - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa-

Orocash Picco Lecco torna in campo contro il Castelfranco per la prima giornata di andata della nuova stagione A2 2024-2025. Domenica 6 ottobre alle 17 le ragazze allenate dal coach Gianfranco Milano inaugureranno la nuova stagione, di fronte al pubblico di casa al centro sportivo Bione. Castelfranco esordirà nel campionato di A2 proprio domenica a Lecco, ma saranno molti anche i nomi delle giocatrici della Picco alla loro prima partita in questa serie. E’ assicurato un pomeriggio di emozioni e tanto sport per tutti i presenti. Dopo aver conquistato la promozione in Serie A2, la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa non vede l'ora di misurarsi nella nuova categoria. Le ragazze allenate da coach Marco Bracci scenderanno sul campo dell'Orocash Picco Lecco con l'intenzione di disputare una grande partita e tornare a casa con dei punti che permetterebbero di muovere subito la classifica, oltre a dare una importante iniezione di fiducia in vista dei successivi impegni. La squadra, d'altronde, lavora intensamente dalla seconda metà di agosto per farsi trovare pronta al debutto in un campionato nel quale l'obiettivo primario sarà il raggiungimento della salvezza.

EX: Candela Sol Salinas a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2023/2024



Federica Piacentini (Orocash Picco Lecco)- « Siamo giunte alla prima partita di campionato dopo una lunga preparazione. Domenica dovremo restare concentrate sui nostri punti di forza e dare il massimo. Affronteremo una bella formazione, neopromossa, e desiderosa di dimostrare le sue capacità. Per me sarà il terzo anno consecutivo a Lecco e non vedo l’ora di vedere il Bione pieno ».

Agata Zuccarelli (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Siamo cariche e anche molto curiose di misurarci nel campionato di Serie A2. Andremo a Lecco per giocarcela alla pari. Abbiamo affrontato gli allenamenti della settimana con attenzione e concentrazione. Il gruppo c'è, anche le nuove si sono inserite benissimo e non vediamo l'ora di giocare ».

Omag-Mt San Giovanni In M.No - C.B.L. Costa Volpino-

Omag-MT, il debutto: il PalaMarignano si accende per la sfida contro Costa Volpino Domenica 6 ottobre alle ore 17, le luci del Palamarignano si accenderanno su una nuova stagione di emozioni, passione e sfide per la Omag-MT. Le atlete di coach Bellano sono pronte a dare il via alla loro nuova avventura nel campionato di Serie A2 con una partita che promette subito scintille. Incontreranno, infatti, la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino, una squadra che, nonostante la retrocessione in B1 nella scorsa stagione, non si è arresa; e con grande ambizione ha saputo rinascere e rilanciarsi acquistando i diritti del Cuneo Granda Volley per continuare a giocare in A2. Il club lombardo, guidato da Luciano Cominetti, ha allestito una squadra di spessore, un mix di esperienza e talento, pronta a sorprendere. Il sestetto bergamasco ha iniziato la preparazione già ad agosto, con largo anticipo rispetto alla Omag-MT, disputando numerosi test amichevoli contro squadre di alto livello e ottenendo ottimi risultati. Tra le protagoniste, spiccano i nomi di Zago, la ex Conceicao, Buffo e Ferrarini, giocatrici capaci di fare la differenza e che saranno le principali minacce per le ragazze di Bellano. Dunque, avvio importante per la Omag-MT. Coraggio e determinazione dovranno farla da padrone. Del resto, la grinta, il sacrificio e l’attaccamento ai colori della squadra sono sempre stati, e continueranno ad essere, i valori fondanti della società marignanese. Il calore del Palamarignano sarà, come si suol dire, il settimo giocatore in campo. I fantastici tifosi sono pronti a sostenere la squadra in ogni singolo momento della partita. Che lo spettacolo della pallavolo edizione 24-25 abbia inizio!

PRECEDENTI: 2 (2 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Lana Silva Conceicao a San Giovanni In Marignano nel 2020/2021



Massimo Bellano (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Per noi quello di domenica sarà certamente un esordio impegnativo perché Costa Voloino è una squadra ben organizzata con delle giocatrici di buonissimo livello per questa categoria. Ho visto la squadra ben organizzata con una buona una buona qualità sia per quello che riguarda la fase di cambio palla sia per quello che riguarda la fase di muro difesa con una battuta interessante e incisiva e quindi avversario da prendere con le molle. Di certo non è assolutamente un inizio tranquillo e per noi sarà una partita da da battagliare parecchio ed avere soprattutto molta pazienza nei momenti in cui magari non riusciremo ad esprimerci come vorremmo ».



Margherita Brandi (C.B.L. Costa Volpino)- « La prima di campionato è finalmente arrivata e l’adrenalina è alle stelle. Siamo una squadra molto unita e ci siamo preparati intensamente per questo momento. L’obiettivo è dimostrare il nostro valore e iniziare la stagione con il piede giusto. Sappiamo che l'avversaria che ci aspetta è forte e ben preparata, Hanno sicuramente roster talentuoso, quindi non sarà affatto facile. Tuttavia, siamo determinate e pronte per affrontare al meglio questa sfida ».

Volleyball Casalmaggiore - Cbf Balducci Hr Macerata-

Domani, sabato 05 ottobre 2024, si svolgerà la prima partita della Volleyball Casalmaggiore nel Campionato di Serie A2 Tigotà dopo la vendita del diritto di Serie A1. Al PalaRadi di Cremona le ragazze dell'head coach Bruno Napolitano accoglieranno la Cbf Balducci Hr Macerata, una delle candidate alla promozione nella massima serie, in una difficile sfida che da il via alla Regular Season. Le rosa arrivano con qualche acciacco e un po' di ritardo nella preparazione ma con la voglia di fare bene davanti al proprio pubblico, le marchigiane dal canto loro dovranno sin da subito far valere la loro posizione da top del campionato. Fischio d'inizio fissato per le ore 17, dirigono Simone Cavicchi e Luigi Peccia con Silvia Giani al Video Check e Daniele Farina al Referto Elettronico. La gara sarà visibile registrandosi sul portale Volleyball World.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Volleyball Casalmaggiore)

EX: Alessia Fiesoli a Casalmaggiore nel 2019/2020



Giorgia Faraone (Volleyball Casalmaggiore)- « Sabato incontreremo un’avversario molto tosto, sappiamo che sarà un inizio in salita appunto perchè Macerata è una delle favorite per la promozione e anche perchè purtroppo il nostro inizio stagione non è stato dei più fortunati, dati i tanti acciacchi. La voglia di tornare in campo è comunque tanta e non potevamo desiderare di meglio che un esordio nelle mura amiche del Pala Radi con i nostri tifosi accanto. Il campionato di A2 è molto lungo e tosto, stiamo lavorando per trovare un amalgama dato che la squadra è completamente nuova, e ognuna di noi sta dando tutto per far si che tutti i meccanismi funzioni nel miglior modo possibile ».



Alessia Fiesoli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Ci aspetta subito una sfida contro un Club importante come Casalmaggiore che si presenta al via con una squadra completamente rinnovata, l'obiettivo è mantenere alto il livello di gioco dal primo all'ultimo punto perché vogliamo partire con il piede giusto in questa stagione. Abbiamo lavorato tanto durante la preparazione e i test pre-season ci sono serviti per mettere a punto il nostro gioco e farci trovare pronte per l'inizio. Sappiamo che ogni gara di questo campionato sarà complicata a partire dall'impegno di sabato, dunque massima concentrazione ».

GIRONE B-

Trasporti Bressan Offanengo - Itas Trentino-

Le ambizioni di Trento testate dalla voglia di confermarsi di Offanengo. Domenica alle 17 l'Itas dell'ex ct azzurro Davide Mazzanti sarà attesa dall'esame-PalaCoim, con l'ambiziosa formazione ospite che si misurerà con la Trasporti Bressan, dove militano due giocatrici trentine, la palleggiatrice Ulrike Bridi e la schiacciatrice Rachele Nardelli. Trento cercherà i primi punti di una corsa che si auspica ai piani alti della classifica, mentre le cremasche cercheranno il colpaccio d'autore che vorrebbe dire soprattutto punti preziosi nel viaggio verso il terzo mantenimento della categoria in altrettanti campionati. Si tratta del terzo confronto tra le due formazioni, con l'Itas vincitrice nei due match della stagione 2022/2023 in A2. Curiosità: Giorgio Bolzoni, coach della Trasporti Bressan Offanengo, era il vice di Davide Mazzanti sulla panchina di Casalmaggiore nell'annata 2014-2015 culminata con la conquista dello scudetto.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Itas Trentino)

EX: Nessuno

Giorgio Bolzoni (Trasporti Bressan Offanengo)- «Veniamo da una pre-season abbastanza buona, che ha dato segnali positivi non tanto a livello di risultati, ma sul lavoro che il gruppo ha svolto. Nessuna squadra è perfettamente pronta all'esordio, ma arriviamo in buone condizioni. Sulla carta, Trento è una delle formazioni più forti ma come ho detto più volte alle ragazze non c'è più da considerare una squadra o l'altra, ma in ogni gara bisogna portare a casa punti. Non dobbiamo preoccuparci troppo di guardare gli organici dall'altra parte della rete. Certamente l'Itas ha un roster importante, con grandi nomi ed è normale giochi un certo tipo di pallavolo, ma dobbiamo concentrarci sul nostro volley e non "spaventarci" dai nomi . Il loro punto di forza è sicuramente l'attacco, con giocatrici di ottima qualità. Il grosso lavoro da fare sarà soprattutto in battuta per tenere la loro palla staccata da rete e nel muro-difesa, che in questi anni ci ha sempre contraddistinto ».

Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- « Siamo in palestra da molto tempo e la sensazione è quella di aver messo a fuoco in queste settimane tanta carne che avrà ora bisogna di tempo per emergere. Iniziamo il campionato con alcune certezze, quelle di avere nella battuta e nella ricezione due carte importanti da giocare ed inoltre nel corso della preparazione siamo cresciuti molto nel fondamentale del muro. Gli aspetti importanti in cui vogliamo fare la differenza sono quelli sui quali abbiamo focalizzato il nostro lavoro quotidiano nelle ultime settimane, ovvero il riuscire a velocizzare e aumentare la qualità in attacco e la crescita in difesa, che nel campionato di A2 è un aspetto assolutamente determinante. Affronteremo una squadra che ha proprio nella difesa uno dei suoi punti di forza e siamo consapevoli che ci attenderà un test impegnativo ».

Imd Concorezzo - Volley Hermaea Olbia-

Dopo un’estate di novità e lavoro le aquile tavolarine dell’ Hermaea Olbia sono pronte ai nastri di partenza dell’A2 Femminile di Volley

L’undicesimo campionato consecutivo dell’Hermaea Olbia nella Serie A2 Femminile scatta domenica pomeriggio, quando le biancoblù saranno di scena in casa della matricola Imd Concorezzo (fischio d’inizio alle ore 17).

Dopo un’estate ricca di novità, che ha visto le aquile tavolarine cambiare radicalmente volto rispetto al roster capace di conquistare la salvezza lo scorso anno, capitan Partenio e compagne scalpitano in vista dell’avvio. In panchina c’è, per il quarto anno consecutivo, coach Dino Guadalupi.

Fischio d’inizio domenica 6 ottobre alle 17 al Palasport di Concorezzo. Arbitreranno i signori Sabia e Kronaj (videocheck Sabrina Grasso). La gara sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Volleyball World.

EX: Nessuno



Dino Guadalupi (Allenatore Volley Hermaea Olbia)- « La prima partita della stagione è sempre insidiosa, e può esserlo ancor di più quando si affronta una formazione neopromossa e piena di entusiasmo. Concorezzo ha cercato di allestire un roster in grado di disputare un campionato onorevole. Sappiamo che si tratta di un avversario alla nostra portata, anche se i pericoli non mancano di certo. Hanno cercato di confermare buona parte dell'organico dello scorso anno, aggiungendo delle pedine che possano garantire il salto di qualità. Dal canto nostro dovremo senz'altro stare attenti a Kavalenka e Tsitsigianni, i loro principali terminali d'attacco, e cercare al tempo stesso di mettere in pratica le idee di gioco sulle quali abbiamo lavorato durante la preparazione ».

Tenaglia Abruzzo Volley - Tecnoteam Albese Volley Como-

ALEA IACTA EST Così come Giulio Cesare si preparava a dare avvio alla nota guerra civile romana, anche le rossoblu stanno allestendo l’arsenale per la lunga contesa che le vedrà protagoniste fino alla prossima primavera. La prima battaglia sarà quella contro la Tecnoteam Albese, un avversario ostico che vorrà mettere a tutti i costi le padrone di casa in difficoltà. Proprio dall’altro lato del campo, ci sarà l’ex Marika Longobardi, autentica protagonista della promozione in A2 nell’anno 2021. D’altra parte, le altinesi hanno dimostrato di aver già rodato gli schemi proposti da coach Giandomenico: gli ultimi risultati positivi della pre-season, uniti alla costanza tenuta in allenamento, possono già definire Tega e compagne ‘Squadra’ con la S maiuscola. Ed è, infatti, dal 17 agosto scorso che si cerca l’amalgama del gruppo e la sua migliore prestazione sportiva, ricercata e ottenuta nei match già disputati grazie all’ottimo lavoro condiviso tra il preparatore Di Muzio, i mister Giandomenico e Dell’anna e i fisioterapisti Giacomo, Mattia e Stefano. Non manca neanche l’entusiasmo da parte dei tifosi, soprattutto quelli vastesi, che dopo più di trent’anni rivivranno le emozioni del palcoscenico della serie A, rimaste congelate all’ultima stagione della Biomedis Vasto nel 1995. “Abbiamo lavorato duramente in questi due mesi di preparazione” - afferma coach Giandomenico - “tutte le ragazze hanno dato il massimo ed i miglioramenti sono evidenti. Ciò nonostante c'è ancora tanto margine sia individuale che di squadra, siamo una squadra completamente nuova e molto giovane per la categoria e questo presuppone pazienza. All'esordio avremo Albese che è una compagine competitiva e molto esperta, sono contento di affrontarla perché avremo sicuramente dei feedback importanti. Spero che ci siano tanti appassionati a sostenerci!”. Il match tra la Tenaglia Abruzzo Volley e la Tecnoteam Albese Volley andrà in scena domenica 6 ottobre alle ore 17:00 al PalaBCC di Vasto (CH). L’incontro sarà diretto dagli ufficiali Claudia Lanza e Alberto Mancuso. L’acquisto del biglietto valido per la gara tra la Tenaglia Abruzzo Volley e la Tecnoteam Albese Volley è disponibile al link https://www.diyticket.it/events/Sport/18666/tenaglia-abruzzo-volley-vs-tecnoteam-albese-volley-com o presso la biglietteria del PalaBCC a partire dalle 15:30 di domenica 6 ottobre. L’accredito gratuito potrà essere richiesto dalle persone con handicap e dagli organi federali e di stampa presso la biglietteria del PalaBCC. Le altre sfide della 1ª giornata del girone B del campionato di Serie A2 femminile saranno: Narconon Melendugno Volley - Nuvolì Altafratte Padova U.S. Esperia Cremona - Futura Giovani Busto Arsizio Trasporti Bressan Offanengo - Itas Trento Imd Concorezzo - Volley Hermaea Olbia La Tecnoteam Albese Volley inizia con una neopromossa la sua quarta stagione in A2 di volley femminile; lo fa domenica pomeriggio a Vasto contro l'Altino Volley che ha grande entusiasmo ed un organico di ottima qualità. Lo sa bena anche coach Chiappafreddo che ha confermato quanto sia insidiosa questa formazione da affrontare subito alla prima di campionato. La Tecnoteam, con un organico solo italiano e nessuna straniera nel roster, parte sabato per una delle trasferte più lunghe in campionato. Squadra che, negli allenamenti congiunti di queste settimane, ha mostrato ottime individualità (le giovani in particolare) ed ancora qualcosa da assemblare: logico dopo un cambio di formazione così importante. Dello scorso campionato presenti solo il capitano Veneriano e la banda Longobardi, ex di turno tra l'altro.

EX: Nessuno

Emiliano Giandomenico (Allenatore Tenaglia Abruzzo Volley)- « Abbiamo lavorato duramente in questi due mesi di preparazione tutte le ragazze hanno dato il massimo ed i miglioramenti sono evidenti. Ciò nonostante c'è ancora tanto margine sia individuale che di squadra, siamo una squadra completamente nuova e molto giovane per la categoria e questo presuppone pazienza. All'esordio avremo Albese che è una compagine competitiva e molto esperta, sono contento di affrontarla perché avremo sicuramente dei feedback importanti. Spero che ci siano tanti appassionati a sostenerci! ».

Martina Veneriano (Tecnoteam Albese Volley Como)- « Sono emozionata, quando si avvicina il debutto per tutte noi diventa una sensazione comune. Non vedo l'ora di iniziare e di rompere il ghiaccio in campo dopo tanti allenamenti. E' da fine agosto che stiamo lavorando sodo per essere pronti. Ci siamo e vogliamo fare bene. Per noi un inizio di campionato non facile: prima Altino - domenica - e poi Trento in trasferta. Avvio impegnativo pr noi, ma felici di essere qui ancora una volta. Ci stiamo preparando a questo avvio da un mese e mezzo: ora speriamo di partire bene e portare a casa punti importanti ».



Narconon Volley Melendugno - Nuvolì Altafratte Padova-

La seconda stagione della Nuvolí AltaFratte Padova inizierà sabato pomeriggio nella Palestra San Giuseppe da Copertino di Lecce dove le venete renderanno visita alla Narconon Melendugno. Un esordio pericoloso per la squadra di coach Sinibaldi, per un campo notoriamente caldo come tutti quelli del sud Italia e per la forza della compagine allenata da coach Giunta. Dopo la salvezza ottenuta la scorsa stagione (unica squadra ex B1 a farlo) Melendugno mette nel mirino una classifica migliore rispetto a quella dello scorso anno e gli arrivi, soprattutto ma non solo, di Joly, Tanase e Malik la indicano come una delle possibili protagoniste del girone B della serie A2 Tigotà. La Nuvolí AltaFratte Padova è una squadra interamente nuova e avrà bisogno di tempo per oliare tutti i meccanismi ma il pre campionato fa ben sperare i tifosi padovani. Sabato sarà match revival per Lisa Esposito che la scorsa stagione vestiva proprio la maglia leccese, e per la coppia Cristina Fiorio-Polina Malik, l’anno scorso a Brescia e invece rivali in questa prima giornata di campionato. Match particolare anche per le veneziane Chiara Biesso, anche quest’anno a Melendugno ma nata a Noale, e Viola Passaro, nativa da Mirano, dato che entrambe le cittadine distano proprio a pochi chilometri da Trebaseleghe e dalla provincia di Padova. In casa Narconon Melendugno dopo gli ultimi allenamenti congiunti con Star volley Bisceglie e Il Podio volley Fasano, l’attenzione della società e degli appassionati è rivolta a domani Sabato 5 ottobre quando alle ore 17 alla palestra polivalente San Giuseppe da Copertino di Lecce sarà in scena il Nuvolì AltaFratte Padova del nuovo coach Marco Sinibaldi. Una formazione completamente nuova quella affidata al tecnico Simone Giunta che ha approfittato ( insieme al suo assistente Andrea Rotella), del triangolare, per provare gli ultimi schemi e verificare la condizione fisica del gruppo apparso già pronto per l’esordio casalingo. Al giovane coach brindisino, il nuovo DS Francesco Melegari ha messo su una formazione ambiziosa, con un roster quasi completamente rinnovato, affidando la regia alla confermata Valeria Caracuta, atleta salentina di grandissima esperienza, a cui è affidato il compito di guidare gli attacchi del nuovo offensivo Narcocon guidato dagli opposti Malik e Andrich e dai posto 4 Joly, Tanase e Maruotti. Le centrali sono Riparbelli, Fioretti e Biesso. Il libero è Ferrario e come suo vice la giovanissima salentina D’Onofrio. La vice di Caracuta sarà la brava e promettente Passaro. Come ha dichiarato il presidente Giuseppe Lugibello « La nostra è una società nata pochissimi anni fa e che in questi pochi anni ha raggiunto traguardi importanti. Questo per noi, piccolo centro salentino, è motivo di orgoglio ma anche di responsabilità perché sentiamo il dovere di fare bene essendo la nostra società l’unica presente per tutta la Puglia nella Lega femminile. Speriamo in un campionato più tranquillo e magari di regalarci e regalare ai nostri tifosi qualche soddisfazione in più ».

PRECEDENTI: 2 (1 successo Nuvolì Altafratte Padova, 1 successo Narconon Volley Melendugno

EX: Lisa Esposito a Narconon Volley Melendugno nel 2023/2024



Valeria Caracuta (Narconon Volley Melendugno)- « C'è un'atmosfera positiva stiamo lavorando con l'idea che sarà una partita molto combattuta, siamo consapevoli che il campionato sarà duro e da domani bisognerà entrare nell'ottica che ogni partita sarà importante, sicuramente arriviamo carichi con la voglia di portare a casa un risultato utile davanti al nostro pubblico ».

Martina Stocco (Nuvolì Altafratte Padova). « I sei allenamenti congiunti che abbiamo effettuato nel pre campionato ci hanno permesso sia di fare vedere le cose belle che sappiamo fare e che potremo mettere in campo in Puglia che avere delle indicazioni su quelle cose che invece dobbiamo ancora migliorare. In questa ultima settimana abbiamo continuato a lavorare per migliorare le seconde e andremo a Lecce a giocarci le nostre carte ».



U.S. Esperia Cremona - Futura Giovani Busto Arsizio-

Dopo le lunghe settimane di preparazione atletica, cadenzate da vari allenamenti congiunti, l’Esperia Cremona si appresta a giocare tra le mura amiche del PalaRadi per il primo impegno ufficiale della stagione. Il calendario riserva subito una super sfida in terra cremonese: le tigri gialloblù attendono la Futura Volley Giovani di coach Alessandro Beltrami. Esperia-Futura è stata l’ultima gara interna di Cremona nella passata pool promozione (vinta dalle gialloblù per 3-2, ndr), l’unico successo cremonese nei cinque confronti del passato; le due formazioni si sono affrontate anche di recente, in occasione del trofeo “Mimmo Bellomo”, in cui l’Esperia è riuscita a espugnare il PalaBorsani al termine di cinque set emozionanti. Tra le ex di turno, da una parte spiccano Alessia Arciprete (alla Futura nell’annata 2022/2023) e Veronica Taborelli, cresciuta nelle giovanili della Futura e passata poi in serie C e B2; dall’altra, Chiara Landucci inaugura il suo ritorno nella formazione bustocca affrontando proprio la squadra in cui ha militato nelle ultime due stagioni. L’incontro di sabato mette di fronte due compagini che lotteranno per le posizioni più alte del girone B.

PRECEDENTI: 5 (1 successo U.S. Esperia Cremona, 4 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Alessia Arciprete a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2022/2023; Chiara Landucci a Cremona nel 2022/2023, 2023/2024



Veronica Taborelli (U.S. Esperia Cremona)- « Finalmente sabato inizia il campionato, non vediamo l’ora di scendere in campo. Sono stati due mesi di preparazione molto intensa, sudata, nei quali abbiamo lavorato sodo, dove sono state messe le prime basi del nostro gioco, la prima alchimia e dove poi abbiamo avuto modo di sperimentarle in amichevole. Siamo state insieme quasi ogni giorno. Tutto questo ha fatto sì che si creasse l’amalgama giusta, un gruppo misto di giovani ed esperte che giocando insieme si diverte. Vogliamo far divertire tutti, soprattutto i nostri tifosi. Vi aspettiamo sabato al PalaRadi! ».

Sofia Rebora (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Finalmente ci siamo! La prima giornata, per me, ogni anno è sempre emozionante, un po’ come fosse la prima volta. C'è tanto entusiasmo, siamo cariche, consapevoli del nostro potenziale ma anche consapevoli del fatto che affrontiamo una squadra davvero competitiva, con giocatrici ottime e molto esperte che in precampionato ci ha dato molto filo da torcere. Dovremo rimanere concentrate sul nostro gioco e affrontare la gara con la giusta mentalità. Sabato sarà completamente diverso, in palio ci sono punti per la classifica. Sono sicura che sarà una grandissima partita, lunga e dovremo avere tanta pazienza ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA GIRONE A-

Sabato 5 ottobre 2024, ore 17.00



Volleyball Casalmaggiore - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Cavicchi Simone, Peccia Luigi



Domenica 6 ottobre 2024, ore 16.00



Akademia Sant'Anna Messina - Csi Clai Imola Arbitri: De Sensi Danilo, Palumbo Christian



Domenica 6 ottobre 2024, ore 17.00



Bam Mondovì - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Fontini Simone, Viterbo Dalila

Orocash Picco Lecco - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa Arbitri: Testa Antonio, De Nard Andrea

Omag-Mt San Giovanni In M.No - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Giulietti Fabrizio, Villano Dalila

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA GIRONE B-

Sabato 5 ottobre 2024, ore 17.00



Narconon Volley Melendugno - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Di Bari Pierpaolo, Ayroldi Raffaella



Sabato 5 ottobre 2024, ore 21.00



U.S. Esperia Cremona - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Di Lorenzo Antonino, Magnino Simone



Domenica 6 ottobre 2024, ore 17.00



Trasporti Bressan Offanengo - Itas Trentino Arbitri: Papapietro Eustachio, Ancona Massimo

Imd Concorezzo - Volley Hermaea Olbia Arbitri: Sabia Emilio, Kronaj David



Tenaglia Abruzzo Volley - Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Lanza Claudia, Mancuso Alberto