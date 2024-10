Macerata fa subito la grande in casa di Casalmaggiore

CREMONA- La Cbf Balducci Hr Macerata mette subito in chiaro le proprie ambizioni in questo campionato di A2 Femminile. Nell'anticipo della prima giornata la formazione di Lionetti è andata a vincere con un perentorio 0-3 (14-25,19-25,14-25) al Pala Radi di Cremona al cospetto di una Casalmaggiore decisamente in ritardo e lontana dal rendimento migliore ed incompleta per le assenze di Grbavica, ferma per uno stiramento addominale ma in ripresa, e Dalla Rosa ferma precauzionalmente. La gara però ha dato anche messaggi positivi con i 13 punti di Montano, top scorer del match insieme a Fiesoli, e una buona Faraone in difesa che chiude con il 57% di rice positiva. Nosella e Costagli chiudono rispettivamente con il 57% e il 50% in rice positiva, un ace a testa per Nosella, Pincerato e Montano. La gara entrerà sicuramente negli annali del volley vista la prima chiamata (al primo punto della gara) al video check fatta da Macerata e conclusasi positivamente per le avversarie. Per le avversarie 13 i punti per Fiesoli, seguita da Mazzon con 11 e Caruso, premiata poi MVP, con 10. Ben tre ace per De Cortes e due per Mazzon. Sette i muri di squadra per le marchigiane.

Aprono le ospiti in diagonale, confermata dalla prima chiamata al video check della storia della Serie A2, poi un errore delle marchigiane pareggia i conti 1-1. Nwokoye manda sul nastro e il pallone cade out, 5-2 Macerata primo time out per la Volleyball Casalmaggiore. Al ritorno in campo viene fischiata la battuta fallosa alle marchigiane, Nosella poi accorcia nuovamente, 4-5. Nwokoye stacca ad un piede e trova il 5-6. Costagli dalla seconda linea trova l’angolo giusto e fa 6-11. Costagli trova le mani del muro avversario e trasforma, 8-13. Betsy sale letteralmente in cielo e la mette nei tre metri, 9-14. Sul 16-9 coach Napolitano chiama time out. Si torna in campo e Capitan Pincerato di seconda lascia immobile la difesa, 10-16. Montano piazza il suo colpo in diagonale e fa 13-20. Nosella vede il buco difensivo e ci mette il pallone, 14-22. Macerata chiude in fast 25-14.

Il primo punto del secondo set è un a palla morbida di Montano, poi l’opposta replica in diagonale, 2-0, Caruso trova il primo punto ospite e poi pareggia i conti 2-2. Nwokoye sale senza rincorsa e il suo primo tempo è vincente, 3-2, Montano allunga. Nosella piazza il suo tentativo e fa 5-2. Montano trova il nastro della rete che l’aiuta a far cadere il pallone dall’altra parte del campo, 6-5. Fiesoli manda out il suo attacco, 8 pari. De Cortes manda out, 9-8 Casalmaggiore e time out per Macerata. Si torna in campo e il muro di Montano è imperioso, 10-8. Capitan Pincerato trova un ace fortunoso quanto efficace e fa 12-9, Mazzon in fast accorcia. Macerata si porta in vantaggio sul 14-13, coach Napolitano chiama time out. Murone di Caruso su Montano, altro time out per la panchina rosa, 17-14 Macerata. Montano stacca dalla seconda linea e la sua pipe piega le mani del muro, 17-23, l’infrazione fischiata poi a Bonelli regala il 18-23 alle rosa. L’infrazione a rete di Casalmaggiore chiude 25-19 per Macerata.

Macerata apre la frazione e allunga 2-0, Montano tira la bomba e fa 1-2. Montano trola l’ace del 4-6. Infrazione in seconda linea fischiata a Fiesoli, 5-9. Montano prova un tocco morbidissimo e trova l’8-16, per poi accorciare in smash sfruttando una cattiva ricezione delle avversarie, 9-16. Nosella porta le sue in doppia cifra con un ace, 10-16. Nwokoye sfrutta la difesa imprecisa avversaria e sotto rete fa 13-19. Fiesoli trova la palla del match in diagonale, 24-14, per poi chiudere in fast con Mazzon 25-14.

I protagonisti-

Bruno Napolitano (Volleyball Casalmaggiore)- « Lo sapevamo, Macerata è una delle squadre più attrezzate, hanno centimetri, esperienza...noi dobbiamo guardare a noi sapevamo di essere in ritardo oltre all'infortunio di Mika Grbavica e di Dalla Rosa, abbiamo quindi messo insieme la coppia di posti quattro all'ultimo momento. In queste occasioni credo bisogna prendere quello che c'è di buono e non deprimersi per quello che non è andato. Lo dicevo alle ragazze durante un time out, noi non riusciamo a fare un 6 contro 6 molto competitivo in questi ultimi giorni e quindi per noi stare in campo era necessario. Ogni palla è motivo di crescita. Questa non era la partita che poteva darci riferimenti, guardiamo alle prossime. Lunedì torniamo in palestra che c'è tanto lavoro da fare ».

Sara Caruso (Cbf Balducci Hr Macerata)- « E' stato un ottimo risultato. Si è visto il duro lavoro che abbiamo fatto fin da inizio preparazione. Ci sono stati momenti dove Casalmaggiore ci messo anche in difficoltà ma siamo state molto brave a ritornare su. È tutto merito del, ripeto, lavoro fatto ma anche di tutto lo staff che ci aiutato in questi giorni. Quindi questi primi tre punti sono fondamentali per l'inizio del nostro campionato ».

Il tabellino-

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE – CBF BALDUCCI HR MACERATA 0-3 (14-25,19-25,14-25)

CASALMAGGIORE: Pincerato (K) 3, Montano 13, Nwokoye 3, Perletti 1, Costagli 2, Nosella 6, Faraone (L), Ribechi, . Non entrate: Bianchi (L), Cantoni, Marku, Grbavica, Dalla Rosa. All. Napolitano-Beccari

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bonelli 1, De Cortes 9, Caruso 10, Mazzon 11, Fiesoli (K) 13, Battista 8, Bresciani (L), Morandini, Sanguigni. Non entrate: Orlandi, Bulaich, Braida. All. Lionetti-Martinelli

ARBITRI: Cavicchi, Peccia

Durata set: 21′, 23′, 21′. Tot: 65′

Spettatori: 622

MVP: Sara Caruso (Cbf Balducci HR Macerata)