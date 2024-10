Brescia, Messina, Albese e Trento le più convincenti nella prima giornata

ROMA- Prima giornata di A2 Femminile di grandi emozioni e di buona pallavolo, sia nel girone A che nel girone B, con alcune grandi che hanno fatto già la voce grossa ed altre che hanno cominciato balbettando in attesa di trovare la forma giusta per lottare ai vertici.

Nel Girone A, l’Akademia Sant’Anna Messina ha aperto il pomeriggio superando per 3-1 la neopromossa Csi Clai Imola, comunque combattiva con la sua opposta Stival (19 punti). Tante notizie positive però per coach Bonafede, che ha potuto gioire grazie ai 21 punti di Diop e ai 27 punti con 6 muri della coppia di centrali Olivotto-Modestino. Un’altra centrale protagonista nel ritorno di Matteo Solforati in casa della Bam Mondovì con la Valsabbina Millenium Brescia: è Meli a prendersi il titolo di MVP con una prestazione solida da 16 punti. Non basta a coach Basso il buon esordio in Serie A di Berger (18 punti).

Vittorie piene anche per la Omag-MT San Giovanni in M.no e la Orocash Picco Lecco. A Rimini, capitan Ortolani (14) e Nardo (13) beneficiano dell’ottimo lavoro a muro della squadra (11 vincenti) per abbattere 3-0 la Cbl Costa Volpino nonostante i 19 punti di Zago. Al Pala Al Bione, è invece Mangani (19) a guidare l’attacco lombardo nel 3-0 contro la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa.

Nel Girone B, esordio da sogno in Serie A per l’Imd Concorezzo: netto 3-0 alla Volley Hermaea Olbia, Kavalenka mattatrice con 18 punti. Niente da fare invece per la Tenaglia Abruzzo Volley, che capitola in casa sotto i colpi di Mazzon e Grigolo, che combinano per 30 punti e regalano il primo trionfo alla Tecnoteam Albese Volley Como.

Match combattuto al Pala Coim tra la Trasporti Bressan Offanengo e l‘Itas Trentino. Le ospiti vanno avanti 0-2 grazie ai vantaggi nel secondo set, riaprono tutto con una grande terza frazione le neroverdi guidate dai 21 punti di capitan Martinelli. Il quarto set è però un monologo trentino: 13-25 e pratica archiviata, molto bene l’MVP Weske (18 punti) e Giuliani (17).

I TABELLINI-

Girone A

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA – CSI CLAI IMOLA 3-1 (28-26 25-19 21-25 25-15)

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Carraro 1, Mason 5, Olivotto 13, Diop 21, Rollins 8, Modestino 14, Caforio (L), Rossetto 13. Non entrate: Trevisiol, Guzin, Norgini, Babatunde. All. Bonafede.

CSI CLAI IMOLA: Pomili 9, Migliorini 4, Stival 19, Mescoli 14, Bacchilega 4, Pinarello 2, Gambini (L), Ravazzolo 5, Mastrilli, Bulovic, Visentin, Rizzieri. Non entrate: Arcangeli. All. Caliendo. ARBITRI: De Sensi, Palumbo.

Durata set: 36′, 29′, 29′, 24′; Tot: 118′.

MVP: Rossella Olivotto (Akademia Sant’anna Messina)

BAM MONDOVI’ – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 0-3 (23-25 16-25 20-25)

BAM MONDOVI’: Tresoldi 2, Schmit 2, Viscioni 4, Catania 5, Berger 18, Bosso 7, Giubilato (L), Lancini 5, Fini, Manig. Non entrate: Marengo, Deambrogio. All. Basso.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Tonello 6, Scacchetti 3, Siftar 10, Meli 16, Davidovic 11, Pistolesi 8, Scognamillo (L), Trevisan, Romanin. Non entrate: Riccardi, Stroppa, Franceschini (L), Veglia. All. Solforati.

ARBITRI: Fontini, Viterbo.

Durata set: 32′, 25′, 26′; Tot: 83′.

MVP: Feniae Meli (VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA)

Spettatori: 550

OROCASH PICCO LECCO – FGL-ZUMA CASTELFRANCO 3-0 (25-20 25-15 25-22)

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 19, Piacentini 7, Conti 13, Ghezzi 4, Atamah 8, Sassolini 1, Napodano (L), Amoruso. Non entrate: Moroni, Mainetti (L), Severin, Casari, Monaco. All. Milano.

FGL-ZUMA CASTELFRANCO: Moschettini, Vecerina 4, Fucka 8, Lotti, Salinas 7, Colzi 10, Bisconti (L), Zuccarelli 8, Ferraro 2, Tosi. Non entrate: Fava. All. Bracci.

ARBITRI: Testa, De Nard. Durata set: 29′, 23′, 29′; Tot: 81′.

MVP: Linda Mangani (Orocash Picco Lecco)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO 3-0 (25-18 25-18 25-20) –

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 13, Parini 7, Ortolani 14, Piovesan 9, Consoli 10, Nicolini 2, Valoppi (L), Sassolini 1. Non entrate: Polesello, Bagnoli, Monti (L), Meliffi, Merli, Ravarini. All. Bellano.

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Ferrarini 6, Dell’orto 2, Buffo 6, Brandi 2, Zago 19, Silva Conceicao, Gamba (L), Civitico 2, Camerini 1, Tosi, Fumagalli, Dell’amico. Non entrate: Fracassetti (L). All. Cominetti.

ARBITRI: Giulietti, Villano.

Durata set: 25′, 24′, 29′; Tot: 78′.

MVP: Alice Nardo (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

Girone B

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – ITAS TRENTINO 1-3 (19-25 24-26 27-25 13-25)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Rodic 4, Salvatori 7, Martinelli 21, Nardelli 13, Caneva 5, Bridi 5, Tellone (L), Bole 2, Campagnolo, Favaretto, Pinetti, Compagnin. Non entrate: Tommasini (L). All. Bolzoni.

ITAS TRENTINO: Kosareva 8, Marconato, Weske 18, Giuliani 17, Molinaro 11, Prandi 4, Fiori (L), Zojzi 13, Pizzolato 9, Ristori 1, Bassi 1, Batte. Non entrate: Iob, Zeni (L). All. Mazzanti. ARBITRI: Papapietro, Ancona.

Durata set: 31′, 32′, 33′, 23′; Tot: 119′.

MVP: Emilia Weske (Itas Trentino)

IMD CONCOREZZO – VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-0 (25-20 25-21 25-20)

IMD CONCOREZZO: Tsitsigianni 8, Frigerio 9, Kavalenka 18, Tonello 6, Piazza 8, Marini 4, Rocca (L), Bianchi. Non entrate: Pegoraro, Alberti, Bianchi, Brutti, Ghezzi (L), Rosina. All. Delmati.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Partenio 11, Barbazeni 6, Korhonen 7, Trampus 1, Ngolongolo 9, Pasquino 5, Blasi (L), Fontemaggi 8, Negri 1. Non entrate: Kogler, Piredda, Civetta. All. Guadalupi.

ARBITRI: Sabia, Kronaj.

Durata set: 29′, 29′, 28′; Tot: 86′.

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 0-3 (17-25 15-25 17-25) –

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Mennecozzi 2, Bovolo 13, Martinelli 3, Vighetto 3, Petrovic 4, Grazia 2, Galuppi (L), Ndoye 4, Tega 2, Sangoi 1, Foresi, Pisano (L), Zamboni. All. Giandomenico.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Grigolo 14, Bernasconi 1, Mazzon 16, Longobardi 10, Veneriano 13, Rimoldi 1, Pericati (L), Radice 2, Colombino 1, Mancastroppa. Non entrate: Taje’, Baldi, Vigano (L). All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Lanza, Mancuso.

Durata set: 23′, 22′, 25′; Tot: 70′.

MVP: Giorgia Mazzon (Tecnoteam Albese Volley Como)

Spettatori: 170

Girone A-

I RISULTATI-

Akademia Sant’Anna Messina-Csi Clai Imola 3-1 (28-26, 25-19, 21-25, 25-15)

Bam Mondovi’-Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (23-25, 16-25, 20-25)

Orocash Picco Lecco-Fgl-Zuma Castelfranco 3-0 (25-20, 25-15, 25-22)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 3-0 (25-18, 25-18, 25-20)

Volleyball Casalmaggiore-Cbf Balducci Hr Macerata 0-3 (14-25, 19-25, 14-25) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 3 (1 – 0); Omag-Mt San Giovanni In M.No 3 (1 – 0); Orocash Picco Lecco 3 (1 – 0); Valsabbina Millenium Brescia 3 (1 – 0); Akademia Sant’Anna Messina 3 (1 – 0); Csi Clai Imola 0 (0 – 1); Bam Mondovi’ 0 (0 – 1); Fgl-Zuma Castelfranco 0 (0 – 1); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 0 (0 – 1); Volleyball Casalmaggiore 0 (0 – 1);

IL PROSSIMO TURNO- 13-10-2024 Ore 17.00



Pallavolo C.B.L. Costa Volpino – Akademia Sant’Anna Messina Ore16.00

Cbf Balducci Hr Macerata – Bam Mondovi’

Valsabbina Millenium Brescia – Orocash Picco Lecco

Csi Clai Imola – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Fgl-Zuma Castelfranco – Volleyball Casalmaggiore

Girone B-

I RISULTATI-

Trasporti Bressan Offanengo-Itas Trentino 1-3 (19-25, 24-26, 27-25, 13-25)

Imd Concorezzo-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-20, 25-21, 25-20)

Tenaglia Abruzzo Volley-Tecnoteam Albese Volley Como 0-3 (17-25, 15-25, 17-25)

Narconon Volley Melendugno-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-1 (28-26, 26-28, 25-23, 25-22) Giocata ieri

U.S. Esperia Cremona-Futura Giovani Busto Arsizio 3-0 (25-22, 25-15, 25-20) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Tecnoteam Albese Volley Como 3 (1 – 0); U.S. Esperia Cremona 3 (1 – 0); Imd Concorezzo 3 (1 – 0); Itas Trentino 3 (1 – 0); Narconon Volley Melendugno 3 (1 – 0); Nuvoli’ Altafratte Padova 0 (0 – 1); Trasporti Bressan Offanengo 0 (0 – 1); Volley Hermaea Olbia 0 (0 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 0 (0 – 1); Tenaglia Abruzzo Volley 0 (0 – 1).

IL PROSSIMO TURNO- 13-10-2024 Ore 17.00



Trasporti Bressan Offanengo – Narconon Volley Melendugno Si gioca il 13-10-2024 Ore 16.00

Volley Hermaea Olbia – U.S. Esperia Cremona

Nuvoli’ Altafratte Padova – Tenaglia Abruzzo Volley

Itas Trentino – Tecnoteam Albese Volley Como

Futura Giovani Busto Arsizio – Imd Concorezzo