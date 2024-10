L'A2 Femminile in campo per il secondo turno

Alle ore 16 apre il Girone A Cbl Costa Volpino contro Akademia Sant’Anna Messina, due squadre dagli umori opposti dopo la sconfitta delle lombarde contro l’Omag-MT San Giovanni in M.no e il successo delle siciliane contro la Clai Imola Volley, che saranno protagoniste di un derby tutto romagnolo, alle 17, al Pala Ruggi.

Nel canonico orario anche le altre tre gare, con il replay della Finale Promozione 2022 tra la Cbf Balducci Hr Macerata e la Bam Mondovì, il derby tra la Valsabbina Millenium Brescia e l’Orocash Picco Lecco e l’esordio casalingo in Serie A della Fgl-Zuma Castelfranco Pisa contro la Volleyball Casalmaggiore.

Un incontro alle 16 anche nel Girone B, con la Narconon Volley Melendugno ospite della Trasporti Bressan Offanengo, caduta all’esordio contro l’Itas Trentino che affronterà un’altra squadra a tre punti, la Tecnoteam Albese Volley Como.

Altro derby lombardo quello tra la Futura Giovani Busto Arsizio, a 0 punti dopo il k.o. contro l’US Esperia Cremona, e l’IMD Concorezzo, unica neopromossa a punteggio pieno. Trasferta lunga per le tigri gialloblu, che voleranno in Sardegna dalla Volley Hermaea Olbia, mentre ultimo confronto sarà quello tra la Nuvolì Altafratte Padova e la Tenaglia Abruzzo Volley.

GIRONE A-

C.B.L. Costa Volpino - Akademia Sant'Anna Messina-

La Pallavolo CBL è pronta all’esordio casalingo. Dopo essere tornata dalla impegnativa trasferta di San Giovanni Marignano con una sconfitta per 3-0 contro l’Omag, le ragazze di Luciano Cominetti vogliono subito riscattarsi di fronte al pubblico amico. La prima stagionale al Palacbl sarà contro Akademia Sant’Anna, formazione siciliana di Messina, che ha esordito con una vittoria per 3-1 contro Imola, trascinata da Rossella Olivotto e Bi Diop. Si tratta di una squadra che è da tre stagioni in serie A2 e che l’anno scorso è arrivata alla semifinale dei play-off. Fischio d’inizio anticipato alle 16. Prima trasferta stagionale per Akademia Sant'Anna che, domenica 13 ottobre alle ore 16, affronterà al Pala Cbl di Costa Volpino (A2) la locale formazione, al secondo anno consecutivo in A2. Le padrone di casa, dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione, hanno rafforzato l'organico nell'intento di consolidare la permanenza in seconda serie, cercando di raccogliere quante più soddisfazioni possibili. Akademia Sant'Anna, reduce dal successo all'esordio contro Imola, cerca conferme ed ulteriori spunti di crescita nel contesto di un percorso ben definito dall'head coach Fabio Bonafede e dal suo staff. Organico tutto a disposizione e pienamente impiegabile. Nessuna ex della gara tra squadre che il calendario pone innanzi per la prima volta nella storia delle due società.

EX: Nessuno



Simona Buffo (C.B.L. Costa Volpino)- « Domenica ci aspetta una squadra ostica, che nella prima giornata ha acquistato tre punti. Penso che noi dovremo essere più concentrate sul nostro gioco, sul nostro sistema e sui nostri punti di forza. Abbiamo fatto una partenza di campionato non brillante a livello di risultato, ma questo ci ha permesso di confrontarci con la realtà, prendere consapevolezza dei nostri mezzi e ciò che dobbiamo mettere in pratica domenica contro Messina. Mi sento solo di fare un annuncio a tutti nostri tifosi. Vi aspettiamo al palazzetto per sostenerci, siete il nostro settimo giocatore in campo! ».



Flavio Ferrara (2° allenatore Akademia Sant'Anna Messina)-« Nei test pre-season abbiamo dimostrato di possedere caratteristiche fisiche e tecniche in grado di renderci competitivi nel contesto di un campionato che si presenterà lungo e difficile. Abbiamo l'esperienza necessaria affinché si possa curare ogni aspetto senza tralasciare nulla. Le ragazze sanno che ogni pallone sarà importante per raggiungere gli obiettivi di squadra. Nella prima partita, prestazione corale che ha ci ha consentito di arrivare al risultato con soddisfazione ed entusiasmo. Ogni punto conquistato, in campo e in classifica, andrà considerato sempre frutto di una mentalità costruita insieme negli allenamenti, sfruttando pienamente competenze e qualità che possediamo. Sarà sempre negli allenamenti che si costruiranno le basi delle nostre vittorie. C'è grande sentimento e orgoglio da parte delle atlete e di tutti noi. Più questi aspetti cresceranno, più l'identità di squadra si definirà. Occorrerà, chiaramente, avere pazienza ma un passo alla volta arriveremo dove vogliamo". Adesso, la trasferta di Costa Volpino: "Sarà un ulteriore piccolo passaggio verso l'obiettivo, un'altra tappa di crescita. Servirà massima concentrazione su ogni pallone senza trascurare anche il più piccolo dettaglio ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Bam Mondovì-

Domenica 13 alle ore 17 inizia la nuova avventura anche al palas Fontescodella con la seconda giornata di andata della Serie A2 Tigotà: esordio casalingo per la CBF Balducci HR Macerata, che arriva al secondo match di campionato con in tasca la bella vittoria (0-3) ottenuta sabato scorso a Cremona contro Casalmaggiore. Avversario di turno sarà la Bam Mondovì, vecchia conoscenza per l’ambiente arancionero, tante infatti le sfide giocate con le piemontesi nel palas maceratese, tra cui la finale per la promozione in A1 del 2022 che tutti ricordiamo. L’obiettivo delle ragazze, guidate dal neo coach Valerio Lionetti, è fare il bis dopo il positivo inizio e festeggiare subito con i tifosi di casa. Massima concentrazione e determinazione contro una squadra solida, che si affaccia alla nuova stagione in A2 con una rosa largamente rinnovata. Ex di turno l'opposta arancionera Clara Decortes, in campo con Mondovì nelle ultime due stagioni, e Alessia Mazzon, in Piemonte nel 2020/21. Dall'altra parte della rete un'altra ex maceratese, il libero Morgana Giubilato.

PRECEDENTI: 11 (2 successi Bam Mondovì, 9 successi Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Clara Decortes a Bam Mondovì nel 2022/2023, 2023/2024; Alessia Mazzon a Bam Mondovì nel 2020/2021; Morgana Giubilato a Helvia Recina Volley Macerata nel 2019/2020, 2020/2021



Clara Decortes (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Siamo pronte per affrontare la prima sfida casalinga dell'anno e sarà anche la mia prima gara con questa maglia nel palasport di Macerata, dove ero sempre scesa in campo da avversaria. Tra l'altro sarà proprio contro la squadra con cui ho vissuto le mie ultime due stagioni. L'obiettivo è chiaramente provare a fare il bis del buon esordio a Casalmaggiore, stavolta di fronte ai nostri tifosi. Abbiamo preparato bene la gara con la consapevolezza che sarà una sfida tosta dove servirà attenzione e concentrazione: cercheremo di fare il massimo per partire bene anche in casa ».



Claudio Basso (Allenatore Bam Mondovì)- « Sappiamo che il nostro girone è impegnativo. Macerata è attrezzata per arrivare ai primi posti e domenica, davanti al suo pubblico, vorrà sicuramente fare bene. Noi dobbiamo fare in modo che la nostra prestazione ed il nostro livello di esperienza cresca ogni settimana, per aumentare la durata della qualità del gioco. Dobbiamo lavorare per caricare le pile il più velocemente possibile »

Valsabbina Millenium Brescia - Orocash Picco Lecco-

Finalmente il PalaGeorge! Le Leonesse tornano a calcare il taraflex di casa per la seconda giornata di Regular Season e ripartono da dove tutto era terminato: se, infatti, la scorsa stagione si era chiusa con la gara casalinga contro l'Orocash Picco Lecco, il nuovo anno riparte proprio con la sfida contro la squadra allenata da coach Milano. Nel mezzo, due compagini completamente rinnovate, con obiettivi e sogni diversi, ma sempre di alto livello. Ambizioni confermate dagli ottimi esordi di stagione: entrambe le squadre, infatti, sono reduci da un successo per 3-0 (contro Mondovì per la Valsabbina e contro Castelfranco per l'Orocash). Fischio d'inizio, domenica 13 ottobre, alle 17.

PRECEDENTI: 7 (4 successi Valsabbina Millenium Brescia, 3 successi Orocash Picco Lecco)

EX: Aurora Pistolesi a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2022/2023



Viola Tonello (Valsabbina Millenium Brescia)- « Siamo prontissime per l'esordio al PalaGeorge. Sappiamo che sarà una grande sfida. Non vogliamo sottovalutare l'avversario: Lecco è una squadra composta da giocatrici giovani e talentuose che certamente vorranno mettersi in mostra in questo campionato di alto livello. Noi, però, entreremo in campo con tanta grinta e voglia di fare bene, per far capire che il nostro palazzetto è e rimarrà un campo difficile per tutti. Aspettiamo i nostri tifosi numerosi. Non vediamo l'ora! ».



Giorgia Amoroso (Orocash Picco Lecco)- « Domenica ci aspetta una sfida importante contro Brescia, una squadra che sappiamo essere completa, ben organizzata e forte che punta alla promozione. Hanno dimostrato di avere un grande equilibrio in campo, sia in attacco che in difesa, ma questo non ci spaventa. In queste settimane ci siamo allenate con grande intensità, lavorando su ogni fondamentale e su ogni aspetto del nostro gioco, affinando la nostra strategia e costruendo una coesione di squadra che ci dà molta sicurezza. Siamo pronte mentalmente e fisicamente ad affrontare questa partita, consapevoli delle nostre capacità. Sarà una battaglia intensa in cui vincerà la squadra che riuscirà a mantenere un equilibrio costante, ma siamo determinate a mettere in campo il nostro massimo, a giocare unite e a lottare su ogni pallone fino alla fine. Ogni punto sarà importante e, con la giusta concentrazione, possiamo sicuramente fare la differenza ».

Clai Imola Volley - Omag-Mt San Giovanni In M.No.-

Dopo una lunga assenza torna finalmente la serie A al PalaRuggi e tutta la città di Imola attende con grande entusiasmo l’esordio casalingo della Clai Imola Volley nella seconda serie nazionale. Le ragazze guidate da Nello Caliendo, reduci dalla buona prestazione sul campo di Messina ma ancora ferme a quota zero in classifica, affronteranno le riminesi di San Giovanni in Marignano in un derby regionale dagli alti contenuti tecnici che metterà di fronte due sestetti che in questo campionato nutrono ambizioni decisamente diverse. La Omag-Mt di coach Massimo Bellano è partita subito forte battendo con un netto 3-0 interno la temibile Costa Volpino e senza dubbio si candida ad essere sin da subito una delle assolute protagoniste del girone A. Le romagnole, al loro nono anno consecutivo in serie A2, hanno costruito un roster di primissimo livello dove spicca la presenza di una leggenda della pallavolo come Serena Ortolani e sembrano avere tutte le carte in regola per rimanere nelle zone alte della classifica fino al termine della stagione. La Clai, dal canto suo, affronta questa (complicata) sfida con buona fiducia dopo quanto mostrato nella trasferta siciliana dello scorso fine settimana. Le imolesi hanno retto molto bene l’impatto con un campionato di altissimo livello e non hanno per nulla sfigurato alla loro prima uscita, dimostrando di voler lottare fin da subito per cercare di fare punti contro chiunque. Fischio d'inizio alle ore 17.

EX: Nessuno



Matilde Pinarello (Clai Imola Volley)- « Come gruppo stiamo prendendo consapevolezza del nostro valore e del fatto che possiamo fare davvero bene in un campionato di alto livello. Il lavoro quotidiano in palestra ci sta aiutando a crescere sia come squadra che come singole giocatrici e soprattutto ci permette di consolidare sempre meglio il nostro gioco. San Giovanni è sicuramente una squadra con delle individualità molto forti e un buon sistema di gioco. Ci aspettiamo una partita tosta, ma l’aspetto più importante nell’approccio alla gara sarà riuscire a fare il nostro gioco e lottare di squadra con la consapevolezza di poter contare sulla forza di tutto il gruppo ».

Stefano Manconi ( Presidente Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Dopo la vittoria casalinga contro Costa Volpino regna abbastanza euforia all’interno della squadra. Già da martedì le ragazze si sono concentrate sulla trasferta di Imola, una formazione neopromossa che ha dimostrato nella prima gara contro Messina di giocare la sua pallavolo senza alcun timore reverenziale, quindi domenica prossima occorrerà la massima concentrazione e il nostro sestetto dovrà cercare di imporre subito il proprio gioco ».



Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Volleyball Casalmaggiore-

Cresce l'attesa per l'esordio casalingo della Fgl-Zuma Castelfranco Pisa nel campionato di Serie A2 Tigotà. Al PalaParenti di Santa Croce sull'Arno domenica arriverà Casalmaggiore per una sfida che entrambe le squadre vorranno vincere con l'intento di conquistare i primi punti in classifica. La Fgl-Zuma è reduce dalla sconfitta per 3-0 contro l'Orocash Picco Lecco, ma vuole ripartire da quel finale di terzo set caratterizzato da una reazione d'orgoglio che aveva portato a una rimonta completata quasi del tutto. Le ragazze di coach Bracci potranno contare sul supporto dei propri tifosi che, dopo la splendida ultima stagione del club coronata con il salto di categoria, non vedono l'ora di vivere da vicino le emozioni della Serie A. Dall'altra parte della rete ci sarà una squadra che nella prima giornata è stata battuta, anch'essa in tre set, dalla Cbf Balducci Hr Macerata. La compagine guidata in panchina da Bruno Napolitano arriverà pertanto in Toscana con una grande voglia di rivalsa. Arbitri dell'incontro saranno Marta Mesiano e Giulio Cervellati. Al videocheck Yuri Armelani.

EX: Alessandra Colzi a Casalmaggiore nel 2022/2023



Florencia Ferraro (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « La partita di domenica scorsa ci è servita a rompere il ghiaccio in una categoria nuova e capire su cosa dobbiamo lavorare. Contro Casalmaggiore ce la giocheremo: per noi ogni gara deve essere come una finale, vogliamo conquistare più punti possibili. Tornare a giocare davanti ai nostri tifosi? Sarà bello, il loro supporto sarà per noi importantissimo nel corso di tutta la stagione e quindi speriamo che ce ne siano in gran numero a seguirci ».



Chiara Costagli (Volleyball Casalmaggiore)- « Veniamo da un periodo un po' sfortunato, dove non abbiamo avuto modo di trovare il giusto feeling in allenamento. Ogni partita d'ora in poi sarà un banco di prova importante e vogliamo farci trovare pronte. Castelfranco, anche se neo promossa, è una squadra attrezzata quindi sicuramente ci aspetta una trasferta impegnativa che dobbiamo affrontare con serenità e con tanta voglia di fare il risultato per riscattarci dalla scorsa partita contro Macerata e ripagare il supporto dei nostri tifosi ».

GIRONE B-

Trasporti Bressan Offanengo - Narconon Volley Melendugno-

Melendugno a caccia del bis, Trasporti Bressan dei primi punti. Non mancheranno gli stimoli domenica al PalaCoim di Offanengo, dove alle 16 le pugliesi della Narconon di Simone Giunta (vittoriose 3-1 all'esordio contro Altafratte) sfideranno le neroverdi di Giorgio Bolzoni, alla seconda consecutiva in casa dopo l'onorevole ko inaugurale in quattro set contro l'Itas Trentino. Quello in arrivo è il terzo precedente tra le due formazioni, che si sono già sfidate due volte nella scorsa stagione con un doppio successo offanenghese.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Nessuno



Giorgio Bolzoni (Trasporti Bressan Offanengo)- « Melendugno è una buona squadra, con un bell'organico che rispetto alla scorsa stagione si è rinforzato in attacco mantenendo una palleggiatrice come Caracuta tra le migliori in categoria. La Narconon esprime una bella pallavolo, molto aggressiva e ha fatto bene contro Altafratte. Noi veniamo da una partita positiva senza punti contro Trento e in settimana abbiamo lavorato sugli aspetti che hanno funzionato meno contro l'Itas. La squadra si sta allenando bene e l'atteggiamento è buono, arriviamo in modo positivo a questo match dove speriamo di portare a casa i primi punti dell'anno. Bisognerà lavorare molto bene in battuta ed essere più continui sui nostri aspetti di gioco ».



Alice Tanase (Narconon Volley Melendugno)- « Offanengo è una squadra completa che gioca molto bene Per noi sarà una partita importante per cercare di mettere qualche altro mattoncino al lavoro iniziato Sabato scorso Ci stiamo preparando bene e faremo il massimo per cercare di portare a casa un buon risultato contro una squadra che credo voglia riscattarsi dalla scorsa partita e portare a casa punti ».



Volley Hermaea Olbia - U.S. Esperia Cremona-

Debutto casalingo per l'Hermaea Olbia, che domenica pomeriggio (ore 17) riceve al Geopalace la forte Esperia Cremona. L'obiettivo del sestetto guidato da coach Dino Guadalupi è quello di riscattare il ko all'esordio contro la matricola Concorezzo, ma di fronte ci sarà una squadra allestita con l'intento di combattere per le primissime posizioni del Gruppo B. Affidata alle cure di coach Zanelli, l'Esperia può contare su diversi elementi di spicco per la categoria. Prima fra tutte, il potente opposto Veronica Taborelli, senza dimenticare la schiacciatrice Arciprete e la centrale Munarini. Le "tigri" arriveranno in Sardegna determinate a dar seguito al bell'esordio di domenica scorsa: un netto 3-0 in casa contro Busto Arsizio (25-22, 25-15, 25-20) con Taborelli a guidare il tabellino. Appuntamento domenica 13 ottobre alle 17 al Geopalace di Olbia. Arbitreranno Luca Pescatore e Giorgia Adamo. Al videocheck Federica Grasso.

PRECEDENTI: 4 (3 successi U.S. Esperia Cremona, 1 successo Volley Hermaea Olbia)

EX: Laura Pasquino a Cremona nel 2022/2023

Laura Partenio (Volley Hermaea Olbia)- « Sarà una partita difficile. E' la prima in casa e stiamo ancora ingranando come squadra. Sono certa che miglioreremo un passo alla volta. Cremona è un avversario tosto, costruito con l'obiettivo della promozione. Conosco bene la palleggiatice Turlà e il coach Marco Zanelli per aver condiviso l'esperienza di Bergamo. Entrambi di ottima caratura. Non dobbiamo spaventarci per la loro forza ma giocare con intensità. Sono fiduciosa che troveremo presto le nostre intese ».

Dalila Marchesini (U.S. Esperia Cremona)- « Sono molto soddisfatta della nostra prestazione di sabato scorso. Avere il supporto del pubblico di casa ci ha permesso di affrontare la prima di campionato con carica e voglia di vincere. Durante la settimana abbiamo continuato a lavorare duramente, consapevoli che domenica prossima ad Olbia dovremo affrontare la partita con la stessa grinta. L’incontro di domenica sarà complesso a causa della lunga trasferta ma sappiamo che, impegnandoci al massimo, avremo il risultato sperato ».

Nuvolì Altafratte Padova - Tenaglia Abruzzo Volley-

Secondo una leggenda Altino sarebbe stata fondata nel 452 da profughi veneti sfuggiti ad Attila, che incendiò il porto militare romano ad Altinum (odierna Altino, frazione di Quarto d’Altino, in Veneto) i quali sarebbero approdati alla foce del fiume Sangro e l’avrebbero scelta come luogo ideale per crearvi un villaggio. Un possibile legame storico e di sangue che non avrà nessun valore domenica quando a Trebaseleghe le due squadre veneta e abruzzese si troveranno faccia a faccia, entrambe a quota zero in una classifica che ha già visto scappare via cinque avversarie oggi a tre punti. Più risicata la sconfitta delle venete a Lecce, più netta e casalinga quella delle abruzzesi e match in Veneto che la Nuvolì vorrà far coincidere col primo successo stagionale. L’incrocio di domenica vedrà pure quello tra quattro interessanti prospetti della pallavolo del futuro, per la Nuvolì scenderanno in campo Erika Esposito e Aurora Micheletti, per la Tenaglia ci saranno Adji Ndoye e Amelie Vighetto, tutte ragazze presenti nel gruppo dell’ultima nazionale Under20 del selezionatore Gaetano Gagliardi. Per la Nuvolí in regia la padovana Martina Stocco ed in diagonale Lena Grosse Scharmann, in posto4 la talentuosa Erika Esposito e la più esperta Cristina Fiorio, in centro l’altro prospetto per il futuro Aurora Micheletti e la veronese Laura Bovo, la difesa sarà orchestrata da una sicurezza come Marianna Maggipinto. La Tenaglia opporrà la regista Ludovica Mennecozzi, opposta Amelie Vighetto, schiacciatrici Irene Bovolo e la serba Aleksandra Petrovic, in centro Silene Martinelli e Camilla Grazia, in seconda linea Francesca Galuppi.

EX: Nessuno



Lena Grosse Scharmann (Nuvolì Altafratte Padova)- « Arriviamo da un match molto combattuto nel quale abbiamo vinto o perso i set solamente per pochi punti, abbiamo avuto anche la possibilità di fare meglio ma è stato sempre difficile mettere a segno i punti finali. Credo che la nostra gara di sabato scorso sia stata la migliore messa in campo in questa stagione, tra preparazione e campionato, quello che ho visto in campo e la potenzialità di questo gruppo mi fanno pensare che potremo crescere ancora molto. Contro Altino abbiamo l’obiettivo di fare i primi punti e muovere la classifica, abbiamo un ottimo potenziale e staff e questo non potrà che farci migliorare ».

Lavinia Zamboni (Tenaglia Abruzzo Volley)- « Questa è la nostra prima partita fuori casa.” - dice la centrale Zamboni - “Vogliamo riscattarci dalla scorsa prestazione. Questa settimana, come la scorsa, stiamo lavorando tanto per arrivare pronte a Padova, contro Altafratte. È una squadra con molti centimetri e con nomi importanti ed esperte nella categoria. Siamo concentrate a fare bene il nostro gioco e a esprimerlo al meglio, con l'obiettivo di portare a casa punti importanti e tornare con maggiore consapevolezza e sicurezza nella squadra! ».

Itas Trentino - Tecnoteam Albese Volley Como-

Dopo l’affermazione esterna ottenuta all’esordio stagionale sul campo di Offanengo, l’Itas Trentino torna in campo domenica per ospitare al Sanbàpolis la Tecnoteam Albese Volley Como nel match valido per la seconda giornata di regular season. Per le gialloblù di Mazzanti si tratterà del primo match ufficiale casalingo della stagione 2024/25: teatro della sfida sarà il Sanbàpolis, da quest’anno tornato nuovamente ad essere la “casa” della formazione femminile dell’Itas Trentino. Roster al completo per coach Mazzanti: in settimana la squadra si è allenata regolarmente e senza intoppi di natura fisica per preparare nel dettaglio l’insidiosa gara casalinga con la formazione comasca che, al pari di Trento, ha aperto il proprio cammino in regular season con un convincente successo, ottenuto in tre parziali sul campo della Tenaglia Abruzzo Volley. Sono due i precedenti ufficiali tra queste due società, relativi alla stagione 2022/2023 in Serie A2. Il bilancio è in parità, con un successo per parte: in entrambe le occasioni ad imporsi fu la squadra ospite con la Tecnoteam che espugnò al tie break il Sanbàpolis e l’Itas Trentino che riscatto la sconfitta interna imponendosi in Lombardia in quattro parziali nel match di ritorno. L’unica ex della sfida è il libero gialloblù Silvia Fiori, che ha vestito la maglia della Tecnoteam nella scorsa stagione. Tra le fila di Albese figura anche un altro volto noto agli appassionati trentini di pallavolo: l’opposta Giorgia Mazzon ha infatti militato in passato tra le fila dell’Argentario in B e della Delta Informatica in A2 nel 2018/19. Gara decisamente impegnativa per la Tecnoteam Albese Volley Como di coach Chiappafreddo: seconda trasferta di fila dopo la vittoria - al debutto - a Vasto contro l'Altino Volley Abruzzo. Stavolta si va a Trento per affrontare le ragazze di coach Mazzanti, impegno decisamente probante per Veneriano e compagne. Per loro una settimana di allenamenti senza intoppi e la voglia di fare bene in un capo e contro una avversaria di prestigio. Domani la partenza per la trasferta in terra trentina, lì dove due anni fa le albesine - in un intenso tie-break - l'hanno spuntata sulla formazione che poi a fine stagione ha ottenuto la promozione in A1. Per lo staff e alcune giocatrici confermate l'occasione di rivedere - ed abbracciare con affetto - l'ex libero dello scorso anno Silvia Fiori.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Tecnoteam Albese Volley Como, 1 successo Itas Trentino)

EX: Silvia Fiori a Tecnoteam Albese Volley nel 2023/2024



Davide Mazzanti (Itas Trentino)- « Nella prima partita in casa della stagione vogliamo continuare a crescere. In settimana abbiamo insistito sulla gestione del nostro primo tocco e sui nostri tempi di attacco. Nella gara di domenica sarà molto importante essere disciplinati e precisi con il nostro sistema di muro-difesa ».



Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Inizio di campionato complicato per noi Ci aspetta la trasferta di Trento dopo quella di Vasto. Loro sono una squadra importante, costruita per il salto di categoria e con numerose giocatrici che hanno già giocato in A1. Le allena l'ex allenatore della nazionale Mazzanti e per me è un orgoglio ed un onore poterlo affrontare. Cercheremo di fare la nostra partita a Trento, ben consapevoli che le avversarie sono toste. Troviamo una grande ex come Fiori e da grande professionista quale è ci darà del filo da torcere. Siamo, però, pronti ad affrontare questa gara con determinazione e la voglia di fare bene ».



Futura Giovani Busto Arsizio - Imd Concorezzo-

La voglia di riscatto della Futura Volley Giovani fa tappa al PalaBorsani di Castellanza, dove domenica Busto Arsizio farà il suo esordio casalingo contro la Imd Concorezzo (via alle ore 17). Stati d'animo opposti per le due formazioni che si ritroveranno di fronte dopo il primo assaggio dello scorso 29 settembre in occasione del 16mo Trofeo Bruna Forte. La squadra allenata da Alessandro Beltrami è reduce dalla sconfitta sul campo di Cremona nel debutto stagionale ed è determinata, con tanta grinta e carattere, a centrare la prima vittoria. Le brianzole, per contro, hanno bagnato nel migliore dei modi l'esordio da matricola nel campionato di A2, con un secco 3-0 casalingo ai danni di Olbia. Nessun precedente tra le due squadre: si tratta infatti di un derby lombardo del tutto inedito, con nessuna ex in campo. La IMD Pallavolo Concorezzo è pronta per affrontare la seconda giornata del campionato di Serie A2 Tigotà. Domenica prossima, la nostra squadra scenderà in campo contro la Futura Giovani Busto Arsizio, in un match che promette di essere molto intenso e competitivo. Con la vittoria nel match d’esordio, la nostra squadra ha dimostrato di avere un grande potenziale e di essere pronta a lottare per ogni punto. L’atmosfera in palestra è carica di energia e determinazione, e i ragazzi sono pronti a mettere in campo tutto ciò che hanno appreso durante le settimane di preparazione.

EX: Nessuno

Elisa Zanette (Futura Giovani Busto Arsizio)- « La partita di sabato scorso ci ha lasciato l'amaro in bocca ma questo ci ha stimolato a richiedere più determinazione da noi stesse e dal gruppo squadra. Abbiamo quindi puntato subito il focus sulla gara contro Concorezzo: stiamo lavorando e lavoreremo anche in questi giorni a testa bassa verso questo unico obiettivo. Ci auguriamo che vengano tante persone a vederci, l'unione fa la forza. Ci aspettiamo tanto calore e non vediamo l'ora di scendere in campo a casa nostra. Concorezzo è reduce dal successo contro Olbia e non bisogna assolutamente sottovalutarlo. Dovremo preparare il match nel migliore dei modi, dando tutte noi stesse domenica ».

Davide Delmati (Imd Concorezzo)- « La squadra sta preparando da Martedì la partita di Domenica. Sicuramente con un ottimo spirito e ottima qualità del lavoro in palestra, figlia anche della prima vittoria in casa che ci ha dato grande soddisfazione e grande fiducia. Sappiamo benissimo che Domenica sarà una partita molto difficile per noi, avendo già assaggiato la qualità della nostra avversaria nel torneo di pre campionato. Sicuramente arriveremo con uno spirito diverso, avendo rotto il ghiaccio nel campionato e sapendo che questa gara la possiamo e la dobbiamo affrontare in maniera spaventosa ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a GIORNATA DI ANDATA DEL GIRONE A-



Domenica 13 ottobre 2024, ore 16.00



C.B.L. Costa Volpino - Akademia Sant'Anna Messina



Domenica 13 ottobre 2024, ore 17.00



Cbf Balducci Hr Macerata - Bam Mondovì

Valsabbina Millenium Brescia - Orocash Picco Lecco

Clai Imola Volley - Omag-Mt San Giovanni In M.No

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Volleyball Casalmaggiore



LA CLASSIFICA-



Cbf Balducci Hr Macerata 3, Omag-Mt San Giovanni In M.No 3, Orocash Picco Lecco 3, Valsabbina Millenium Brescia 3, Akademia Sant'Anna Messina 3, Clai Imola Volley 0, Bam Mondovì 0, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 0, C.B.L. Costa Volpino 0, Volleyball Casalmaggiore 0.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a GIORNATA DI ANDATA DEL GIRONE B-

Domenica 13 ottobre 2024, ore 16.00



Trasporti Bressan Offanengo - Narconon Volley Melendugno



Domenica 13 ottobre 2024, ore 17.00



Volley Hermaea Olbia - U.S. Esperia Cremona

Nuvolì Altafratte Padova - Tenaglia Abruzzo Volley



Itas Trentino - Tecnoteam Albese Volley Como



Futura Giovani Busto Arsizio - Imd Concorezzo

LA CLASSIFICA-

Tecnoteam Albese Volley Como 3, U.S. Esperia Cremona 3, Imd Concorezzo 3, Itas Trentino 3, Narconon Volley Melendugno 3, Nuvolì Altafratte Padova 0, Trasporti Bressan Offanengo 0, Volley Hermaea Olbia 0, Futura Giovani Busto Arsizio 0, Tenaglia Abruzzo Volley 0.