L'Albese si prende i tre punti contro Olbia

CASNATE CON BERNATE (COMO)- Buona la prima in casa per la Tecnoteam Albese Volley Como: con una gara dura e combattuta, difficile e con tanti momenti di bel volley, la squadra di coach Chiappafreddo ha avuto la meglio (3-1) dell’Hermaea OLbia Volley, nell'anticipo della 3a del Girone B . In rimonta il successo di Veneriano e compagne: primo set vinto dalle ospiti in volata (23-25), poi la grinta e la voglia di vincere delle padrone di casa è venuta fuori. Trascinate da Mazzon (Mvp della serata con i suoi 23 punti), ma anche da Grigolo e Longobardi (coppia perfetta stasera) e con la regia di Rimoldi, Albese ha superato le sarde con un terzo set di carattere puro. Bene anche le sue centrali Veneriano e Tajè, quest’ultima ex di giornata.

Rammarico di coach Guadalupi a fine gara per come le sue non hanno saputo dare continuità dopo un buonissimo primo set. Calo in particolare nella fase di attacco e la crescita di Albese, trascinata da un grande pubblico. Caldo sempre, attaccato alla sua squadra. La Tecnoteam ha rimontato anche nel quarto set: avvio difficile, Olbia a mettere la freccia in diverse occasioni. Poi Grigolo ha preso per mano le compagne, perfettamente spalleggiata dalle altre due bocche di fuoco (Longobardi e Mazzon): ha martellato con precisione chirurgica, ha messo a terra i punti che servivano ad Albese per vincere

I protagonisti-



Giorgia Mazzon (Tecnoteam Albese Volley Como)- « Sono felicissima della vittoria e della vittoria. Vinto di squadra dopo una partenza a rilento. Siamo cresciute, sono contenta. Loro brave, ci hanno dato del filo da torcere. Il pubblico di Casnate mi è piaciuto tantissimo, grazie per l'incitamento. Ora dobbiamo proseguire su questa strada ».

Dino Guadalupi (Allenatore Volley Hermaea Olbia)- « Ottima partenza per noi, abbiamo fatto bene e sfruttato alcune giocatrici in attacco. Dopo via via l'avversario è cresciuto molto nell'intensità uto difesa ed è stata brava Albese a bloccare il nostro cambio palla. Abbiamo giocato più "sporco". Albese ha meritato di vincere grazie ad una migliore gestione della fase break. Nel quarto potevamo riaprire, ma non siamo stati in grado di trovare le soluzioni adeguate in attacco ».

Il tabellino-

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – HERMAEA OLBIA VOLLEY 3-1 (23-25; 25-21; 25-14; 25-21)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Rimoldi 1, Veneriano 10, Tajè 7, Mazzon 23, Grigolo 19, Longobardi 15, Pericati (L), Baldi 1, Radice, Mancastroppa, Bernasconi ne, Viganò ne, Colombino ne, Arienti (L). All. Chiappafreddo,

HERMAEA OLBIA VOLLEY: Pasquino 3, Trampus 16, Partenio 13, Korhonen 10, Barbazeni 7, Ngolongolo 10, Blasi (L), Civetta, Fontemaggi, Kogler 2, Negri 1, Piredda. All. Guadalupi

MVP: Giorgia Mazzon (Tecnoteam Albese Volley Como)

Spettatori : 500