Per Melendugno tre punti d'oro contro Concorezzo

La formazione di Giunta ha dominato i primi due set, poi ha sofferto il ritorno delle lombarde nel terzo set ma nel quarto, trascinata dal pubblico amico, è riuscita a strappare con i denti il decisivo quarto parziale.

Nella prima parte del match dominio assoluto della formazione pugliese, che si è portata sul 2-0 dimostrando superiorità in tutti i fondamentali. Nel terzo set la formazione di Delmati, dopo aver annullato ben tre match ball alle locali, è riuscita a far suo il set col punteggio di 29-27. Il quarto set non è stato certo adatto per i deboli di cuore.

Dopo un parziale di 19-9 per le brianzole, con le salentine che sembravano fuori dalla partita, provate anche psicologicamente dalla mancata vittoria del terzo set, Mister Giunta chiama Maruotti al posto di una Tanase febbricitante, e la partita cambia volto grazie anche ad un turno in battuta eccezionale di Malik.

Le ragazze della Narconon sono riuscite a portarsi sul 24 pari e dopo aver concesso il set ball e quindi la possibilità del tie-break, sul 25-24 all’IMD Concorezzo, hanno fatto loro il set col punteggio di 27-25.



I protagonisti-



Chiara Biesso (Narconon Volley Melendugno)- « I primi due set sono stati giocati molto bene, nel terzo ci siamo un pò spente, il quarto invece è stato molto combattuto e nel momento più difficile della partita siamo state molto brave a rimontare e chiudere con una bellissima vittoria. Sono contentissima sia della vittoria che della mia prestazione perché sono qui da due anni e dopo la sfortunata passata stagione quest'anno sto giocando titolare, ringrazio la Società per l'occasione e mi auguro che sia sempre un crescendo per tutti noi ».

Martina Piazza (Imd Concorezzo)- « Una trasferta complicata per la distanza. A loro mancava il palleggiatore titolare, quindi poteva essere un'occasione per rubare qualche punto. Ci abbiamo provato, l'ultimo set eravamo avanti tanto, ma questa è la Pallavolo. Se avessimo giocato forte come gli ultimi due set, anche i primi due, qualcosa sarebbe cambiato, però con il senno di poi ... ».

Il tabellino-

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – IMD CONCOREZZO 3-1 (25-19 25-19 27-29 27-25) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Passaro, Tanase 9, Riparbelli 16, Malik 25, Joly 20, Biesso 8, Ferrario (L), Maruotti 2, D’onofrio. Non entrate: Andrich, Fioretti, Caracuta (L), Prato. All. Giunta.

IMD CONCOREZZO: Tonello 13, Piazza 4, Marini 1, Tsitsigianni 14, Frigerio 7, Kavalenka 24, Rocca (L), Rosina 1, Ghezzi (L), Alberti, Bianchi, Bianchi. Non entrate: Pegoraro, Brutti. All. Delmati.

ARBITRI: Mancuso, Pasciari.

Durata set: 28′, 27′, 41′, 37′; Tot: 133′.

MVP: Jessica Joly (Narconon Volley Melendugno )