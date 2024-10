Tre in fuga nel Girone A, Trento supera l'ostacolo Futura nel Girone B

Nel Girone A l'Akademia Sant’Anna Messina, davanti ai propri sostenitori del PalaRescifina, si prende di forza l'attesa sfida con una potenziale competitor per l'alta classifica, la Valsabbina Millenium Brescia. Le ragazze di Bonafede sono partite a razzo vincendo con un eloquente 25-13 il primo set. Una superiorità ribadita nei successivi parziali, nonostante la reazione delle giallonere. Grande prestazione di Carraro in regia, MVP dell’incontro, top scorer Diop con 20 ma bene anche Olivotto (15 con 4 muri), mentre solo Meli si salva tra le ospiti (12 con 3 muri).

Un risultato che, combinato ai rispettivi successi, mantiene solamente la Cbf Balducci Hr Macerata e l’Omag-MT San Giovanni in M.no in testa alla classifica. Le marchigiane superano 0-3 l’Orocash Picco Lecco grazie ad un grande secondo set vinto 25-27 e al solito contributo dell’MVP Decortes, 15 punti. Le romagnole soffrono di più, lasciando la prima frazione ad una solida Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, in doppia cifra con quattro giocatrici (Zuccarelli, Salinas, Colzi e Fucka), ma poi escono alla distanza con i 30 punti di una straordinaria Piovesan, MVP indiscussa anche grazie ai 6 muri vincenti. Giornata no invece per la Cbl Costa Volpino, che cade in casa contro la Clai Imola Volley, concreta e soprattutto capace di sfruttare i 26 errori commessi dalle avversarie con le fiammate di una Bulovic da 16 punti e gli 8 muri delle centrali Bacchilega-Ravazzolo.

Non delude le aspettative il big match del Girone B, con l’Itas Trentino capace di mantenere la proprio imbattibilità grazie al 2-3 esterno in casa della Futura Giovani Busto Arsizio. Gara emozionante al PalaBorsani: primo set completamente in mano trentina (18-25), doppio squillo di carattere per le cocche, che effettuano il sorpasso con due frazioni chiuse ai vantaggi (38-28 e 27-25), e nuova risposta ospite (22-25) per il pareggio che manda la contesa al parziale corto. A cui le ragazze di coach Mazzanti arrivano decisamente con più benzina, lasciando la squadra di coach Beltrami a 5 punti e rinforzando il primato in classifica. Finisce in parità la sfida tra le opposte, con Zanette e Weske che si fermano a quota 24 punti, brillano Molinaro (17 punti con 5 muri) e l’MVP Giuliani (16 con il 47% in ricezione) per Trento, Rebora (12 con 3 muri) per Busto.

Nelle altre due partite, doppio 3-1 che premia la Trasporti Bressan Offanengo e la Nuvolì Altafratte Padova. Le cremasche battono la Tenaglia Abruzzo Volley in trasferta dopo che la squadra di coach Giandomenico era rientrata in gara accorciando sul 1-2 grazie ai colpi di Ndoye (15). Grandi meriti per la giovane Bole, MVP con 17 punti, e capitan Martinelli (15). Bel testa a testa tra Grosse Scharmann e Taborelli nell’incontro con cui le ragazze di coach Sinibaldi hanno la meglio sull’Us Esperia Cremona: 21 punti a testa, con la tedesca poi nominata migliore in campo.

I TABELLINI-

GIRONE A-

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-0 (25-13 25-22 25-21) AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Olivotto 15, Diop 20, Rossetto 3, Modestino 7, Carraro 1, Mason 9, Caforio (L). Non entrate: Babatunde, Trevisiol, Rollins, Guzin, Norgini. All. Bonafede.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Scacchetti 1, Siftar 3, Meli 12, Davidovic 5, Pistolesi 7, Tonello 6, Scognamillo (L), Trevisan 5, Stroppa, Romanin. Non entrate: Riccardi, Franceschini. All. Solforati.

ARBITRI: Spinnicchia, Pecoraro.

Durata set: 29′, 27′, 30′; Tot: 86′.

MVP: Giulia Carraro (Akademia Sant’Anna Messina)

OROCASH PICCO LECCO – CBF BALDUCCI HR MACERATA 0-3 (20-25 25-27 19-25)

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 10, Piacentini 6, Conti 2, Ghezzi 11, Atamah 2, Sassolini 2, Napodano (L), Moroni 5, Monaco 3, Severin, Amoruso. Non entrate: Casari, Mainetti (L). All. Milano.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Caruso 10, Decortes 15, Fiesoli 4, Mazzon 7, Bonelli 4, Battista 13, Bresciani (L), Bulaich Simian 2, Braida, Sanguigni, Orlandi. Non entrate: Busolini, Morandini (L). All. Lionetti.

ARBITRI: Usai, Pristera’.

Durata set: 26′, 34′, 25′; Tot: 85′.

MVP: Clara Decortes (Cbf Balducci Hr Macerata)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA 3-1 (19-25 25-16 25-20 27-25)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 12, Parini 7, Ortolani 13, Piovesan 30, Consoli 11, Nicolini, Valoppi (L), Ravarini 2, Bagnoli, Sassolini. Non entrate: Merli, Polesello, Monti (L), Meliffi. All. Bellano.

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Fucka 11, Ferraro 1, Salinas 16, Colzi 14, Zuccarelli 17, Lotti 8, Bisconti (L), Vecerina 1, Tosi, Moschettini. Non entrate: Tesi (L), Fava. All. Bracci.

ARBITRI: Ancona, Sabia.

Durata set: 27′, 25′, 27′, 38′; Tot: 117′.

MVP: Anna Piovesan (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

C.B.L. COSTA VOLPINO – CLAI IMOLA VOLLEY 0-3 (22-25 19-25 19-25)

C.B.L. COSTA VOLPINO: Brandi 6, Dell’orto, Buffo 10, Civitico 6, Zago 11, Neciporuka 8, Gamba (L), Ferrarini 3, Fumagalli 1, Tosi, Fracassetti (L), Dell’amico. Non entrate: Silva Conceicao, Camerini. All. Cominetti.

CLAI IMOLA VOLLEY: Pomili 3, Ravazzolo 10, Stival 6, Bulovic 16, Bacchilega 9, Rizzieri 4, Mastrilli (L), Mescoli 1. Non entrate: Visentin, Gambini (L), Pinarello, Migliorini, Messaggi, Arcangeli. All. Caliendo. ARBITRI: De Nard, Pernpruner.

Durata set: 30′, 30′, 27′; Tot: 87′.

MVP: Katarina Bulovic (Clai Imola Volley)

GIRONE B-

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 1-3 (22-25 19-25 25-16 20-25) –

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Grazia 4, Mennecozzi 5, Ndoye 15, Martinelli 8, Vighetto 14, Petrovic 12, Pisano (L), Sangoi 4, Zamboni 2, Foresi 1. Non entrate: Pili, De Camillis. All. Giandomenico.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 14, Salvatori 9, Martinelli 15, Rodic 4, Caneva 8, Bridi 1, Tellone (L), Bole 17, Pinetti 1, Campagnolo 1, Compagnin, Tommasini (L), Favaretto. All. Bolzoni. ARBITRI: Ayroldi, Dell’Orso.

Durata set: 31′, 31′, 26′, 30′; Tot: 118′.

MVP: Elisa Bole (Trasporti Bressan Offanengo)

Spettatori: 200

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – ITAS TRENTINO 2-3 (18-25 30-28 27-25 22-25 5-15)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Monza 5, Enneking 4, Kone 7, Zanette 24, Zakoscielna, Rebora 12, Cecchetto (L), Orlandi 11, Del Freo 5, Brandi 1, Baratella, Landucci. Non entrate: Osana (L), Spiriti. All. Beltrami.

ITAS TRENTINO: Prandi 3, Kosareva 13, Marconato 1, Weske 24, Giuliani 16, Molinaro 17, Fiori (L), Pizzolato 6, Ristori, Batte, Bassi, Zojzi. Non entrate: Iob, Zeni (L). All. Mazzanti. ARBITRI: Viterbo, Fontini.

Durata set: 25′, 39′, 37′, 31′, 13′; Tot: 145′.

MVP: Dominika Giuliani (Itas Trentino)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – U.S. ESPERIA CREMONA 3-1 (25-23 21-25 25-21 25-20)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 7, Esposito 15, Bovo 11, Grosse Scharmann 21, Fiorio 10, Micheletti 6, Maggipinto (L), Talerico. Non entrate: Esposito, Fanelli, Ghibaudo, Pridatko. All. Sinibaldi.

U.S. ESPERIA CREMONA: Bellia 12, Modesti 10, Turla’ 1, Arciprete 12, Munarini 7, Taborelli 21, Parlangeli (L), Felappi 2, Maiezza, Zorzetto, Zuliani. Non entrate: Marchesini, Bondarenko, Risari (L). All. Zanelli.

ARBITRI: Villano, Stellato.

Durata set: 33′, 30′, 29′, 34′; Tot: 126′.

MVP: Lena Grosse Scharmann (Nuvolì Altafratte Padova)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Akademia Sant’Anna Messina-Valsabbina Millenium Brescia 3-0 (25-13, 25-22, 25-21)

Volleyball Casalmaggiore-Bam Mondovi’ 3-1 (25-19, 28-30, 25-21, 25-19) Giocata ieri

Orocash Picco Lecco-Cbf Balducci Hr Macerata 0-3 (20-25, 25-27, 19-25)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 3-1 (19-25, 25-16, 25-20, 27-25)

C.B.L. Costa Volpino-Clai Imola Volley 0-3 (22-25, 19-25, 19-25)

LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 9 (3 – 0); Omag-Mt San Giovanni In M.No 9 (3 – 0); Akademia Sant’Anna Messina 8 (3 – 0); Valsabbina Millenium Brescia 6 (2 – 1); Volleyball Casalmaggiore 4 (1 – 2); Clai Imola Volley 3 (1 – 2); Orocash Picco Lecco 3 (1 – 2); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 2 (1 – 2); C.B.L. Costa Volpino 1 (0 – 3); Bam Mondovi’ 0 (0 – 3)

IL PROSSIMO TURNO- 27/10/2024 Ore 17.00-



Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Akademia Sant’Anna Messina

Bam Mondovi’ – Orocash Picco Lecco

Valsabbina Millenium Brescia – C.B.L. Costa Volpino

Cbf Balducci Hr Macerata – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Clai Imola Volley – Volleyball Casalmaggiore

GIRONE B-

I RISULTATI-

Tenaglia Abruzzo Volley-Trasporti Bressan Offanengo 1-3 (22-25, 19-25, 25-16, 20-25)

Tecnoteam Albese Volley Como-Volley Hermaea Olbia 3-1 (23-25, 25-21, 25-14, 25-21) Giocata ieri

Futura Giovani Busto Arsizio-Itas Trentino 2-3 (18-25, 30-28, 27-25, 22-25, 5-15)

Nuvoli’ Altafratte Padova-U.S. Esperia Cremona 3-1 (25-23, 21-25, 25-21, 25-20)

Narconon Volley Melendugno-Imd Concorezzo 3-1 (25-19, 25-19, 27-29, 27-25) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 8 (3 – 0); Trasporti Bressan Offanengo 6 (2 – 1); Tecnoteam Albese Volley Como 6 (2 – 1); Nuvoli’ Altafratte Padova 6 (2 – 1); Narconon Volley Melendugno 6 (2 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 4 (1 – 2); U.S. Esperia Cremona 3 (1 – 2); Imd Concorezzo 3 (1 – 2); Volley Hermaea Olbia 3 (1 – 2); Tenaglia Abruzzo Volley 0 (0 – 3).

IL PROSSIMO TURNO-

U.S. Esperia Cremona – Trasporti Bressan Offanengo

Volley Hermaea Olbia – Futura Giovani Busto Arsizio

Tenaglia Abruzzo Volley – Narconon Volley Melendugno

Itas Trentino – Nuvoli’ Altafratte Padova Si gioca il 26/10/2024 Ore 19.00

Imd Concorezzo – Tecnoteam Albese Volley Como