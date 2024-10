Scontri al vertice nella quarta giornata

Le partite del Girone A si giocheranno interamente domenica 27 ottobre. A scendere in campo alle 15 saranno la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa e l’Akademia Sant’Anna Messina, ancora imbattuta e desiderosa di ottenere i tre punti per tentare di salire in vetta. Alle 17 infatti, le due squadre in cima alla classifica grazie a tre vittorie piene, la Cbf Balducci Hr Macerata e l’Omag-MT San Giovanni in M.no, si fronteggeranno per stabilire chi meriterà di conservare il primato.

Alla stessa ora le altre tre gare. Deluse dall’ultima giornata, la Valsabbina Millenium Brescia e la Cbl Costa Volpino saranno l’una contro l’altra in un derby con in palio punti pesanti, gli stessi che vorrà conquistare la Bam Mondovì, unica squadra ancora a zero, contro l’Orocash Picco Lecco. Umore decisamente migliore per la Clai Imola Volley che dopo la prima, storica, vittoria in Serie A, ospiterà una ritrovata Volleyball Casalmaggiore, ricompattatasi dopo un inizio di stagione complicato.

Anticipo molto interessante per il Girone B, che si aprirà sabato 26 ottobre alle ore 19 con il ritorno di coach Sinibaldi e Martina Stocco, ora pilastri della Nuvolì Altafratte Padova, al SanbàPolis, loro vecchia casa con l’Itas Trentino, ora capolista del gruppo a +2 su quattro inseguitrici. Tra cui, oltre alle padovane, si iscrivono sia la Narconon Volley Melendugno che la Tecnoteam Albese Volley Como, impegnate in trasferta contro le due neopromosse Tenaglia Abruzzo Volley e IMD Concorezzo.

Tra le partite più calde della serie cadetta, da non perdere il derby tra l’Us Esperia Cremona e la Trasporti Bressan Offanengo. Al PalaRadi, andrà in scena una sfida che servirà a coach Zanelli per rimettersi in carreggiata dopo due sconfitte nelle prime tre giornate, mentre coach Bolzoni vorrà a tutti i costi mantenere il secondo posto e continuare a sognare. A chiudere il programma, trasferta molto insidiosa per la Futura Giovani Busto Arsizio in casa della Volley Hermaea Olbia, avversario tra i più ostici tra le mura casalinghe.

TUTTE LE SFIDE-

GIRONE A-

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Akademia Sant'Anna Messina-

La Fgl-Zuma Castelfranco Pisa torna a giocare davanti al proprio pubblico, in quel PalaParenti di Santa Croce sull’Arno che ha regalato i primi punti in classifica all’esordio stagionale casalingo. Domenica, alle ore 15 (e non come di consueto alle 17), la squadra di coach Marco Bracci si troverà di fronte l’Akademia Sant’Anna Messina per la quarta giornata di Serie A2 Tigotà. Un’avversaria ostica, che al momento rappresenta la terza forza del campionato dietro al duo Macerata/San Giovanni in Marignano appaiato in vetta alla graduatoria. La formazione siciliana vanta otto punti, frutto di tre vittorie su tre di cui una al tie-break. Un impegno tutt’altro che semplice, dunque, per capitan Zuccarelli e compagne, reduci dalla sconfitta per 3-1 proprio contro la capolista Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Un ko che, però, per come è arrivato ha accresciuto la consapevolezza delle toscane di poter giocare alla pari anche con le squadre più blasonate del girone. Ecco perché nell’ambiente c’è fiducia nella possibilità di poter fare una grande partita e strappare punti pesanti per muovere la classifica.

EX: Nessuno



Melissa Tesi (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Contro Messina sarà una sfida sicuramente dura, in cui servirà tanta concentrazione. Ma sono fiduciosa, sapremo esprimere il nostro gioco. Penso che la nostra sia una squadra che può regalare grandi soddisfazioni e che, oltre ad essere un bel gruppo, avrà sicuramente modo di dimostrare il valore che ha. Aspettiamo numerosi tutti i tifosi, sentire il calore del pubblico ci rende orgogliose e ci sprona a dare il massimo ».

Dalila Modestino (Akademia Sant'Anna Messina)- « Castelfranco è una squadra neo-promossa ma questo non deve assolutamente permetterci di sottovalutare l'avversario. Loro hanno fatto una buona gara in casa di San Giovanni e questo deve spingerci ulteriormente a far bene". A proposito della gara del PalaMarignano, salta all'occhio quel set vinto e quel quarto parziale perso solo ai vantaggi: "Tutte le squadre che affronteremo, giocheranno al massimo contro di noi: lo ha dimostrato Costa Volpino, ma questo non deve intimorirci o farci distogliere dal nostro obiettivo finale ».

Bam Mondovì - Orocash Picco Lecco-

La quarta giornata di campionato vede la BAM Mondovì tornare a giocare in casa, dopo due trasferte consecutive. Per le pumine l'occasione è ghiotta per staccarsi dal posto di fanalino di coda e riprendere fiducia, per proseguire con grinta la stagione. Dal canto suo, la formazione di Picco Lecco arriverà al PalaManera con la fame di vittoria, per muovere la classifica. Si preannuncia una sfida interessante, tra due squadre che hanno bisogno di punti e di dimostrare quanto valgono. L'invito è dunque quello di sostenere le proprie beniamine, per rendere il match entusiasmante anche sugli spalti.

PRECEDENTI: 4 (3 successi Bam Mondovì, 1 successo Orocash Picco Lecco)

EX: Arianna Lancini a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2022/2023, 2022/2023; Livia Tresoldi a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2022/2023



Alessia Marengo (Bam Mondovì)- "Mi aspetto una bella gara. Dopo tre sconfitte, abbiamo voglia di vincere, siamo in casa nostra e ci sarà la giusta atmosfera. Dobbiamo mantenere la concentrazione alta e non dobbiamo concedere nulla. La spinta dei tifosi sarà molto importante per noi! Ringrazio gli Ultras Puma e tutti gli affezionati rossoblù per essere sempre al nostro fianco e li invito a venire al PalaManera domenica ».



Maia Carlotta Monaco (Orocash Picco Lecco)- « Pesare un’avversaria usando come parametro la posizione in classifica è una cosa da non fare mai in quanto ogni incontro nasconde sempre delle insidie Soprattutto è poi difficilissimo fare previsioni con un Campionato che è appena iniziato e che quindi non ha ancora dato modo alle squadre di esprimere appieno tutte le rispettive potenzialità. In linea del tutto teorica quindi la partita di domenica prossima contro Mondovì, anche se è in coda al nostro girone, dovrebbe essere solo “meno complicata” dispetto alle ultime due contro Brescia e Macerata. Noi dobbiamo quindi scendere in campo solo con la ferma convinzione di voler mettere in pratica i nostri meccanismi di gioco che quotidianamente stiamo affinando in palestra e comunque dobbiamo assolutamente sfoderare tutta la grinta di cui disponiamo ….. e so che qui a Lecco non manca. Non mi aspetto quindi una partita facile perché sarà di certo uno scontro tra due formazioni che si temono, che si rispettano e che vogliono mettere giù per prime “l’ultima palla”. Ce la metteremo tutta quindi per portare a casa i tre punti in palio e mi sento comunque di garantire sin da ora che, a prescindere dal risultato, sarà una partita avvincente e combattuta ».

Valsabbina Millenium Brescia - C.B.L. Costa Volpino-

Le Leonesse riabbracciano il PalaGeorge e lo fanno per una gara che ha tutto il sapore di un derby. Dopo essersi già incontrati in pre season, in occasione della prima semifinale del Trofeo Bressan (alla fine, erano state Scognamillo e compagne ad avere la meglio, nonostante l’infortunio al ginocchio di Bikatal nei primissimi minuti della gara), Solforati e Cominetti sono pronti per il primo confronto in questa Regular Season. Da un lato della rete, infatti, c’è la Banca Valsabbina Millenium Brescia che vuole riscattare la sconfitta in terra sicula e riprendere il ritmo e l’entusiasmo che hanno condito le prime due gare dalle stagione; dall’altro, la Cbl Costa Volpino, che vuole bloccare la serie negativa di sconfitte (le camune hanno conquistato un solo punto in classifica perdendo al tie break con Messina; con San Giovanni e Imola, invece, è finita 3-0 per le avversarie) e ingranare la marcia per avviare la propria corsa nella sua seconda avventura in Serie A2. Per entrambe, sarà quindi la gara del riscatto.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Valsabbina Millenium Brescia, 1 successo C.B.L. Costa Volpino

EX: Margherita Brandi a Millenium Brescia nel 2022/2023, 2023/2024

Lara Davidovic (Valsabbina Millenium Brescia)- « Stiamo tutte aspettando con ansia la prossima partita. Costa Volpino è un avversario che già conosciamo perché lo abbiamo affrontato ad Offanengo. Ma non lo sottovaluteremo. Ci siamo rimesse in pista e siamo rimaste concentrate al massimo per tutta la settimana. Sono, come sempre, molto emozionata per la partita. Sarà molto importante dire la nostra davanti ai nostri fantastici tifosi! ».

Fabio Dell’Orto (Direttore Sportivo C.B.L. Costa Volpino)- « Siamo tristi ed amareggiati per l’ultima prestazione casalinga contro Imola. Siamo consapevoli che il valore della squadra e’ ben altro e nel derby contro Brescia ci auspichiamo,nonostante il valore della squadra che affronteremo ,la squadra reagisca e metta in campo tutto il suo potenziale ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Omag-Mt San Giovanni In M.No.-

Le arancionere tornano a giocare al palasport Fontescodella dopo le tre vittorie per 3-0, l’ultima proprio domenica scorsa in trasferta a Lecco, che permettono alla CBF Balducci HR di arrivare a punteggio pieno (9) al big match di domenica 27 con la Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Le romagnole, avversarie di turno, sono allo stesso modo a a quota 9 nella classifica del Girone A, reduci anche loro da tre successi da tre punti, con un solo set perso. La quarta giornata di andata della Serie A2 Tigotà propone così la sfida al vertice tra le uniche due squadre di tutto il campionato capaci finora di conquistare sempre l’intera posta. Le due formazioni si conoscono sicuramente bene, si sono affrontate infatti per due volte nei test pre-campionato: domenica, però, la sfida metterà in palio punti importanti per restare in alto e continuare a rimanere imbattuti.

PRECEDENTI: 7 (4 successi Cbf Balducci Hr Macerata, 3 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Asia Bonelli a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020; Giulia Bresciani a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020; Clara Decortes a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020; Alessia Mazzon a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020, 2021/2022



Asia Bonelli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Domenica ci aspetta un big match, quello con San Giovanni in Marignano. Sappiamo che sarà una partita tosta perché anche loro, comunque, arrivano qui a Macerata a punteggio pieno. Noi stiamo lavorando sodo in palestra per poter arrivare più pronte possibili a questa gara. Sappiamo inoltre che loro scenderanno in campo cariche: la Omag-Mt è una bella squadra, può contare su Ortolani come opposto, che è un giocatore di grande esperienza, e anche su altri buoni attaccanti. Speriamo nel supporto di tutto il pubblico, ci aspetterà una bella partita ».



Massimo Bellano (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Macerata con Messina e Trento sono le formazioni più accreditate per il salto di categoria. Abbiamo di fronte un’avversaria molto strutturata sia da un punto di vista di qualità individuale delle proprie giocatrici, sia dal punto di vista di struttura del gioco. Il sestetto marchigiano è molto organizzato, ha un’ottima qualità nel lavoro di muro\difesa e una batteria di attaccanti che gli permette di essere temibile su tutta la rete. Quella di domenica, pertanto, sarà una partita complicata sotto molti punti di vista ma che affrontiamo con grande curiosità e grande carica. Per noi, comunque, è un modo di confrontarci con il meglio di questo campionato e abbiamo, così, la possibilità di capire a che punto siamo nel lavoro che facciamo giornalmente in palestra. Il confronto arriva alla quarta giornata di campionato, perciò non gli si può attribuire significati diversi e particolari, va soltanto giocato con la consapevolezza che dall’altra parte della rete ci troveremo di fronte un avversario forte e quindi ci vorrà molta pazienza da parte nostra. Per contrastare Macerata dovremo mettere in campo una prestazione di grande qualità ».

Clai Imola Volley - Volleyball Casalmaggiore-

Dopo la prima storica (e tanto attesa) vittoria in serie A sul campo di Costa Volpino nello scorso fine settimana, la Clai Imola Volley cerca un successo di prestigio anche davanti al proprio pubblico. Al "PalaRuggi" le santernine di coach Nello Caliendo affronteranno Casalmaggiore, formazione che per il momento in classifica ha lo stesso score delle romagnole (1 V, 2 P) e che quindi viaggia verso le rive del Santerno per rilanciarsi immediatamente dopo un avvio di stagione non del tutto convincente. Le imolesi arrivano invece piuttosto galvanizzate a questo incrocio così importante, determinate a conquistare un altro risultato positivo che permetta loro di risalire qualche posizione in classifica e di allontanarsi dalle zone pericolose. A parte la lungo degente Sofia Cavalli, tutte a disposizione le giocatrici del roster della Clai. Si attende un'ottima cornice di pubblico per spingere la squadra ad una nuova impresa e rimane la curiosità di sapere se il tecnico romagnolo confermerà Emma Rizzieri in cabina di regia e Katarina Bulovic in banda, entrambe indiscusse protagoniste nell'ultimo (vittorioso) turno disputato.

EX: Nessuno



Emma Rizzieri (Clai Imola Volley)- « A Costa Volpino siamo riuscite a imporre con buona continuità il nostro gioco, rimanendo sempre ordinate e riuscendo ad arginarle bene dal punto di vista difensivo. Sono contenta del risultato ma dobbiamo tenere la testa sulla partita di domenica perché sarà una gara molto tosta. Prendiamo la vittoria come un nuovo punto di partenza, per continuare così la nostra stagione. Incontriamo un avversario che ci darà parecchio filo da torcere, nel cui organico militano tutte atlete con grande esperienza. Dovremo fare al meglio tutto quello che abbiamo preparato, non mollare mai e spingere forte dal primo servizio ».

Martina Cantoni (Volleyball Casalmaggiore): « La partita contro Mondovì è stata difficile, siamo state brave a mantenere la concentrazione dopo aver perso ai vantaggi il secondo set portando a casa i tre punti. Domenica ci aspetta Imola, gara importante, ci stiamo allenando molto duramente per affrontare al meglio questa partita ».

GIRONE B-

U.S. Esperia Cremona - Trasporti Bressan Offanengo-

Il ritorno dell’Esperia tra le mura amiche del PalaRadi oppone il gruppo di coach Marco Zanelli alle rivali provinciali della Trasporti Bressan Offanengo, attualmente avanti di tre punti rispetto alle avversarie cremonesi. Offanengo giunge alla sfida di domenica forte di due vittorie maturate contro Melendugno e Altino, dopo l’esordio positivo ma senza punti contro Trentino. Cremona al contrario, dopo aver esordito nel migliore dei modi contro la Futura Volley Giovani, torna a giocare in casa dopo due sconfitte esterne, rimediate contro Olbia e Padova. Gli stati d’animo sono dunque profondamente diversi, ma le motivazioni non mancano, specie in una partita tra due squadre della stessa provincia. Nei precedenti in serie A2, Cremona ha vinto per tre volte, una sola vittoria per Offanengo. L’unica ex dell’incontro è Nicole Modesti, che ha scelto l’Esperia dopo aver disputato la scorsa stagione in maglia neroverde. Nelle fila gialloblù, arriva la convocazione dello staff tecnico per il libero della prima divisione classe 2007 Chiara Bellini.

PRECEDENTI: 4 (3 successi U.S. Esperia Cremona, 1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Nicole Modesti a Volley Offanengo nel 2023/2024



Ilaria Maiezza (U.S. Esperia Cremona)- « Domenica, nonostante sia stata una partita molto combattuta, non siamo riuscite a prevalere ed a portare a casa la vittoria. Questo sicuramente ci ha lasciato l’amaro in bocca ma fra pochi giorni avremo l’opportunità di riscattarci contro Offanengo, una squadra che viene carica da due vittorie ma che dovrà affrontarci in casa nostra. Questa settimana ci stiamo allenando con grinta e voglia di fare meglio, in modo da riuscire ad esprimere al massimo le nostre capacità in campo ».



Giorgio Bolzoni (Trasporti Bressan Offanengo)- « Cremona è una delle squadre che all'inizio della stagione veniva inserita tra le formazioni che dovrebbero andare in pool promozione, quindi mi aspetto un organico di spessore come quelli di chi lotta per questo obiettivo. Non tocca a me analizzare la loro situazione attuale; l'Esperia basa il proprio gioco soprattutto sui laterali, in primis sull'opposto Taborelli e l'attacco è la caratteristica migliore di Cremona. Noi andiamo avanti sulla nostra strada, lavoriamo tanto in palestra, proviamo cose nuove e viviamo alla giornata. Arriviamo al PalaRadi consapevoli che ci attende una gara aperta a tutti i risultati e dove possiamo giocarcela. Dovremo essere bravi a mettere in campo testa e la giusta aggressività, consapevoli che probabilmente sarà una gara più complessa di quella di domenica scorsa a Vasto, ma non ci sentiamo inferiori a loro. Il fattore derby? Più che altro da parte nostra c'è voglia di riscatto visto che gli ultimi confronti diretti sono stati a favore dell'Esperia ».



Volley Hermaea Olbia - Futura Giovani Busto Arsizio-

Nuovo impegno casalingo per l'Hermaea Olbia, che dopo la sconfitta in 4 set accusata nell'anticipo di sabato scorso contro Albese, ritrova l'abbraccio del pubblico amico per il match che la vede opposta alla Futura Giovani Busto Arsizio. Le aquilotte ripartono dalla grande prestazione offerta al debutto interno contro l'Esperia Cremona, superata per 3-1. Di fronte a loro troveranno una compagine che fin qui ha raccolto due sconfitte per (3-0 a Cremona all’esordio, 3-2 in casa contro Trento) e un successo per 3-1 contro Concorezzo. Le reduci della scorsa stagione sono Sofia Monza (palleggiatore), Elisa Zanette (opposta) e Sofia Rebora (centrale ed ex hermeina). I nuovi innesti portano invece i nomi di Giada Cecchetto e Fatim Kone (arrivate dall'A1, disputata rispettivamente a Bergamo e Chieri), e delle due bande straniere Alyssa Enneking, americana con esperienze in Portogallo e a Cipro, e della polacca Barbara Zako?cielna, arrivata dal massimo campionato del suo Paese. Poi alcune giovani interessanti, su tutte Aurora Del Freo, che lo scorso anno ha esordito in A1 con Novara. Oltre ad una garanzia come l'altra ex Bianca Orlandi, preziosa sia in banda che da opposta. Fischio d'inizio domenica 27 ottobre alle 17 al Geopalace di Olbia. Gli arbitri sono Bonomo e D'Argenio, al videocheck Montis. La gara sarà visibile in live streaming sul sito volleyballworld, previa iscrizione gratuita.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 2 successi Volley Hermaea Olbia)

EX: Bianca Orlandi a Hermaea Olbia nel 2023/2024; Sofia Rebora a Hermaea Olbia nel 2014/2015, 2015/2016



Alice Trampus (Volley Hermaea Olbia)- « Busto è una squadra molto forte, ben attrezzata e con giocatrici importanti ed esperte. In questa settimana ci siamo concentrate sul loro gioco per cercare di contenerlo e fronteggiarlo nel migliore dei modi. Vedendo come hanno giocato con Trento, ritengo che sarà una partita tosta. Ovviamente noi ce la metteremo tutta per noi e per il nostro pubblico. Stiamo crescendo, sia come singoli che come squadra, e stiamo lavorando ogni giorno per trovare sempre più intesa tra di noi. Abbiamo ampi margini di miglioramento che con il lavoro si vedranno sempre più ».

Aurora Del Freo (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Nonostante la sconfitta, durante la partita contro Trento ho visto tanti aspetti positivi: siamo riuscite a reagire di squadra nei momenti di difficoltà, mettendo grinta e disponibilità per aiutarsi l’una con l’altra. La trasferta di Olbia non sarà facile, bisognerà affrontarla lottando su ogni pallone e aiutandosi sempre, in modo da far fronte a qualsiasi situazione ci si presenti davanti. L’Hermaea cercherà di metterci in difficoltà e dovremo quindi mettere in campo tutto ciò che è necessario per ottenere un risultato positivo. Sono molto contenta di aver dato il mio contributo domenica scorsa e continuerò a fare del mio meglio per dare una mano alle mie compagne ».



Tenaglia Abruzzo Volley - Narconon Volley Melendugno-

Melendugno torna in Abruzzo dopo la sconfitta di due anni fa. Finì proprio con la sconfitta delle salentine e con il trionfo delle altinesi il match del PalaSilevstrina che valeva Gara 2 della finale play-off per la Serie A2 di due stagioni fa. Il 3-1 casalingo diede alle rossoblu la possibilità di allungare la serie e tornare in terra leccese per conquistare la categoria superiore: il calore pugliese e la voglia di vincere davanti al proprio pubblico, però, fece prevalere la Narconon Melendugno che conquistò la serie A2 con un anno di anticipo rispetto alle abruzzesi. “Chissà se finirà come allora…” sperano nei loro cuori i tifosi delle rossoblu, che mai come quel giorno gremirono gli spalti altinesi. Nella gara di domenica, però, lo scenario cambia, poiché a fare da terreno del campo da gioco sarà il PalaBCC di Vasto, che finora ha dimostrato tanto calore nei confronti delle adottate altinesi. L’unica superstite della sfida di due anni fa è l’esperta regista leccese Valeria Caracuta, che ferma ai box da due settimane avrà voglia di rifarsi sulla Tenaglia Abruzzo Volley. D’altronde, la squadra costruita intorno a lei ha tutte le potenzialità per farlo: dopo la salvezza raggiunta all’ultima giornata, la dirigenza salentina ha allestito uno dei roster più competitivi del campionato. A guidare la Narconon, inoltre, sarà l’ex, seppur per poco, Simone Giunta, scelto dal presidente Aniello Papa per guidare la sua squadra proprio due stagioni fa ma che per imprevisti sopraggiunti non è mai riuscito ad arrivare sulle colline dell'Aventino. Anche negli occhi dei coach Giandomenico e Dell’Anna i ricordi di quella serie play-off sono ancora vividi. Ancora più vivida, però, è la voglia di cercare i primi punti stagionali che, nonostante le prestazioni in crescendo delle loro atlete, stentano ad arrivare. La reazione finale dell’ultimo set giocato domenica scorsa dà segnali positivi per i prossimi da giocare e dovrà essere l’incipit per un cambio di rotta che deve necessariamente avvenire. È ancora in dubbio la presenza di capitan Tega, Bovolo e Galuppi, fermatesi poco prima della scorsa gara per dei risentimenti muscolari. Seppur significativa, la loro assenza è stata ben sopperita da una Adji Ndoye che ha chiuso il match da top scorer delle rossoblu e da un Michela Pisano impeccabile in ricezione. Domenica come mai prima d’ora servirà mettere in campo la sfrontatezza delle giovani, quella spesso nominata, e una sete di vittoria che dovranno dare una svolta significativa alla stagione.

EX: Nessuno



Matteo Dell'Anna (Tenaglia Abruzzo Volley)- « Domenica affronteremo Melendugno squadra proveniente dal mio Salento, che ha un roster molto esperto ed importante per la categoria e che ben vuole figurare in questo campionato di A2. Ci stiamo preparando come sempre, con grande impegno e dedizione, sapendo che sarà sicuramente una battaglia in cui ogni singolo aspetto, anche il più particolare, potrà fare la differenza sull'andare o meno a punti. La classifica non ci sorride in questo primo scorcio di campionato, ma credo che sia palese come la squadra sia cresciuta in maniera notevole nell'ultimo periodo. Sono convinto che stabilizzando alcuni meccanismi e con il giusto approccio mentale potremo toglierci le nostre più che meritate soddisfazioni ».

Itas Trentino - Nuvolì Altafratte Padova-

Una Nuvolì AltaFratte lanciata dai due recenti successi interni su Altino e Cremona rende visita sabato alle ore 19 alla corazzata Itas Trentino, in vetta al girone B di Serie A2 femminile Tigotà e unica formazione imbattuta del raggruppamento dopo le prime tre giornate di Regular Season. La squadra veneta cercherà di far rispettare il celebre detto “non c’è due senza tre” pur sapendo con certezza che la squadra che troverà ad accoglierla presso il Sanbàpolis sarà una di quelle maggiormente favorite almeno per centrare i Playoff e che l’impresa di sabato quindi sarà tutt’altro che semplice dato che l’Itas Trentino non vorrà lasciare per strada punti, soprattutto nei match casalinghi. Diversi gli spunti di interesse presenti in questo match: coach Marco Sinibaldi e la palleggiatrice Martina Stocco torneranno nella loro ex squadra, Trento, anche se in estate vi sono già stati un paio di allenamenti congiunti, e vorranno fare almeno una buona figura. Il match inoltre vedrà il confronto tutto teutonico tra opposte, dalla parte trentina Emilia Weske, dall’altra Lena Grosse Scharmann, entrambe capaci di iniziare la stagione piazzandosi subito ai primi posti delle classifiche di rendimento riguardanti l’attacco. Le stesse classifiche, ma stavolta al servizio, pongono Itas e Nuvolì al terzo e secondo posto negli ace realizzati, segno di un fondamentale che i due team forzano molto cercando di rendere meno perfetto possibile il primo tocco delle avversarie, ecco quindi che proprio battuta e ricezione potranno far pendere la bilancia verso una delle due contendenti.

EX: Martina Stocco a Trentino Volley nel 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Marco Sinibaldi a Trentino Volley nel 2023/2024



Davide Mazzanti (Itas Trentino)- « Contro Altafratte giocheremo la nostra seconda partita in casa della stagione e vogliamo progredire nel nostro percorso, continuando a crescere in cambio-palla. La nostra identità in questa fase di gioco, domenica scorsa nella sfida con Busto Arsizio, a volte non è stata quella che vediamo in settimana durante gli allenamenti e sabato con Altafratte vogliamo partire proprio da una crescita in questo aspetto del nostro gioco ».

Erika Esposito (Nuvolì Altafratte Padova)- « La battuta è uno dei nostri punti di forza e sappiamo che sfruttandola al meglio possiamo fare bene, d’altra parte pure Trento al servizio non scherza e per di più, giocando in casa loro, sappiamo che la nostra linea di ricezione sarà sottoposta a tanta pressione. Affronteremo una squadra con molte individualità importanti e obiettivi significativi, l’abbiamo già incontrata in pre campionato e sappiamo che si tratta di un grande ostacolo, ma proprio i due allenamenti congiunti effettuati ci hanno fatto capire che potremo provare a giocare le nostre carte ».



Imd Concorezzo - Tecnoteam Albese Volley Como-

La IMD Concorezzo sta preparando il suo ritorno tra le mura amiche, pronta a scendere in campo per affrontare l’Albese, nella quarta giornata del campionato di Serie A2 Tigotà. Dopo due trasferte sfavorevoli, durante le quali la squadra non ha raccolto punti, le ragazze di Concorezzo sono desiderose di tornare a casa per cercare riscatto. Nonostante le difficoltà, la squadra ha mostrato segni di crescita, specialmente durante la fase break, e l’allenatore Davide Delmati è fiducioso: "Finalmente torniamo a giocare in casa dopo due trasferte dove non abbiamo raccolto punti. Tuttavia, in buona parte dei match abbiamo avuto prestazioni positive, che ci danno fiducia per il futuro." Nel corso della settimana, il team ha concentrato gli allenamenti su aspetti fondamentali da migliorare, aprendosi alla possibilità di analizzare le performance precedenti e preparando in modo specifico il lavoro di muro e difesa, ingredienti cruciali per contrastare la forza dell’Albese. La Tecnoteam Albese Volley Como pronta per il primo dei tre derby di fila che la attende in questo periodo: domenica pomeriggio a Concorezzo, sul campo della Imd neo-promossa, poi in casa due gare di fila con avversarie di spessore: prima Busto e poi Cremona. Tre derby che la Tecnoteam vuole interpretare al meglio. Coach Chiappafreddo ha l'organico al completo: oggi e domani la rifinitura. Le sue ragazze reduci dal bel successo di sabato in casa contro l'Olbia: obiettivo dare continuità e portare a casa punti importanti.

EX: Federica Ghezzi a Tecnoteam Albese Volley nel 2021/2022



Davide Delmati (Imd Concorezzo)- « Finalmente torniamo a giocare in casa dopo due trasferte dove non abbiamo raccolto punti, ma per buone parti dei due match abbiamo avuto un’ottima prestazione, soprattutto nella fase break. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando questa settimana più che altro su noi stessi per migliorare le situazioni che abbiamo studiato dalle nostre partite e per preparare in parte anche il muro difesa contro Albese. Albese è una squadra composta da giocatori molto esperti della Serie A e di valore. Sarà sicuramente una partita difficile, ma in casa nostra dobbiamo cercare di avere un atteggiamento aggressivo dall'inizio, combattivo su ogni pallone, come siamo riusciti a fare anche in trasferta per grosse parti delle partite di Busto e Melendugno, e cercare sempre, ogni domenica, di raccogliere punti »



Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Per noi domenica è una partita da affrontare con la massima attenzione. C’entra poco il fatto che siano una squadra neopromossa perché hanno un roster con due straniere che stanno facendo molto bene. Sono temibili e da non sottovalutare. Dovremo pensare al nostro gioco dando continuità a quanto fatto di buono fino ad ora ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA GIRONE A-



Domenica 27 ottobre 2024, ore 15.00



Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Akademia Sant'Anna Messina Arbitri: Erman Filippo, Polenta Martin



Domenica 27 ottobre 2024, ore 17.00



Bam Mondovì - Orocash Picco Lecco Arbitri: Galletti Denise, Russo Roberto



Valsabbina Millenium Brescia - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Bosica Gianclaudio, Mazzarà Antonio



Cbf Balducci Hr Macerata - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Candeloro Eleonora, Papapietro Eustachio



Clai Imola Volley - Volleyball Casalmaggiore Arbitri: Bolici Giulio, Galteri Andrea

LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 9, Omag-Mt San Giovanni In M.No 9, Akademia Sant'Anna Messina 8, Valsabbina Millenium Brescia 6, Volleyball Casalmaggiore 4, Clai Imola Volley 3, Orocash Picco Lecco 3, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 2, C.B.L. Costa Volpino 1, Bam Mondovì 0.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA GIRONE B-

Sabato 26 ottobre 2024, ore 19.00



Itas Trentino - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Pecoraro Sergio, Manzoni Barbara



Domenica 27 ottobre 2024, ore 17.00



U.S. Esperia Cremona - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Resta Giuseppe, Kronaj David

Volley Hermaea Olbia - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Bonomo Andrea, D'Argenio Alessandro



Tenaglia Abruzzo Volley - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Giulietti Fabrizio, Marani Azzurra

Imd Concorezzo - Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Cervellati Giulio, Lambertini Alessio



LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 8, Trasporti Bressan Offanengo 6, Tecnoteam Albese Volley Como 6, Nuvolì Altafratte Padova 6, Narconon Volley Melendugno 6, Futura Giovani Busto Arsizio 4, U.S. Esperia Cremona 3, Imd Concorezzo 3, Volley Hermaea Olbia 3, Tenaglia Abruzzo Volley 0.