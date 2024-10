"Chieri, stai attenta a Perugia": l'urlo di Gray

Un sabato molto piemontese. La quarta giornata di andata di A1 prevede tre anticipi con tre squadre piemontesi protagoniste. Novara ospita Roma, Pinerolo va a fare visita Firenze e cerca conferme, Chieri va in trasferta a Perugia per continuare la sua corsa al vertice. Novara è reduce dal bel successo di Milano che le ha dato fiducia e sicurezza, nonostante le tante assenze nel gruppo. Contro Roma tre punti sarebbero l’ideale prosecuzione di questo cammino. La schiacciatrice Lina Alsmeier fa il punto: "Abbiamo avuto difficoltà fin dall’inizio ma abbiamo messo in palestra il giusto spirito e credo che a oggi abbiamo raccolto un po’ il massimo che potevamo, con dei risultati importanti".

Chieri all'esame Perugia

Chieri affronta Perugia, altra squadra che ha raccolto solo sconfitte nelle prime quattro partite e ha hanno bisogno di una grande prestazione per trovare punti e fiducia. Chieri sarà guidata da Giulio Cesare Bregoli, fresco di nomina da C.t. della Germania femminile, e vuole allungare la striscia di successi per rimanere nella parte nobile della classifica. Si gioca alle 20.30 al Palabarton con diretta su Rai Sport. La centrale Anna Gray illustra così la partita: "Perugia è una neo promossa, ma non per questo da sottovalutare. Ci sono molte giocatrici che hanno già calcato il campo di A1 e di grande esperienza. Ci serve molto continuare questa striscia positiva che ci stiamo portando dietro, anche perché inizia un mese molto impegnativo tra campionato e Challenge Cup".

Pinerolo di scena a Firenze

Infine Pinerolo va a Firenze con la voglia di confermare quanto di buono fatto , sul piano del gioco, nei turni precedenti e sul piano della classifica con la vittoria contro Cuneo. La squadra sta crescendo e qualche piccola perturbazione è nella fisiologia di questo processo. Firenze diventa quindi un banco di prova importante. Ieri Busto Arsizio ha annunciato le risoluzioni consensuali dei contratti di Giovanni Caprara e di Carmelo Borruto. La difficile partenza con 0 punti e l’ultimo posto in classifica, alcune divergenze di vedute e le difficoltà di un campionato sempre più spinto verso l’alto hanno determinato la scelta societaria. Domani, per la partita contro Scandicci, sulla panchina biancorossa siederà, come primo allenatore, l’attuale secondo Enrico Barbolini che ha già guidato da head coach le farfalle nella parte finale della scorsa stagione raggiungendo la salvezza.