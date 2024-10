La Omag sbanca Macerata e tenta la fuga nel Girone A

ROMA - Una giornata con risultati davvero importanti la quarta di A2 Femminile che ha dato indicazioni importanti in vetta ed in coda sia nel Girone A che nel Girone B. Sette i successi in trasferta.

A partire dal big match che vede sorridere l’Omag-MT San Giovanni in Marignano in casa della Cbf Balducci Hr Macerata. Un successo per 1-3 che permette alle romagnole di staccare le avversarie e consolidare, in solitaria, il primato del Girone A. Una gara in cui la squadra di coach Bellano rimane saldamente in controllo nei tre set vinti per 22-25, sempre in vantaggio con margine, con il solo rammarico del terzo set lasciato alle padrone di casa. Ortolani (16), Nardo (15) e Consoli (12, 4 muri), vincono il confronto diretto con Decortes (19), premiata best scorer della scorsa Serie A2, e Mazzon (14). Un punto dietro San Giovanni, si conferma l’Akademia Sant’Anna Messina, che espugna il PalaParenti della Fgl-Zuma Castelfranco Pisa sempre in quattro set. Buona prova per le pisane ma, malgrado la resistenza soprattutto nel quarto set e i 18 punti di Solinas, non basta davanti ad una super Diop, MVP con 27 punti.

A pari punti con le marchigiane, risale la Valsabbina Millenium Brescia che, sotto 0-1 con un bruttissimo 11-25 nel derby con la Cbl Costa Volpino, non si scompone e, dopo il super 33-31 del secondo set, non si volta più indietro lasciando ad un punto in classifica le cugine. Neutralizzati dai 19 punti di Siftar e i 13 dell’MVP Tonello e Pistolesi i 27 punti di Zago. Quota 6 punti sia per l’Orocash Picco Lecco che per la Clai Imola Volley, solide e concrete nelle vittorie contro la Bam Mondovì e la Volleyball Casalmaggiore. Molto tirata la sfida del PalaManera, con tutti i set decisi nel finale (24-26, 25-27, 22-25), ma il referto finale dice 0-3 con Piacentini (12 punti) migliore in campo e pumine ancora a zero punti. Più netto il dominio delle imolesi contro le rosa di coach Napolitano: serata no per Montano, 11 punti con l’11% dal campo, mentre ottima giornata e in generale buon inizio di stagione per Stival, 18 punti e MVP.

Nel Girone B sono due 2-3 esterni a decidere i derby di giornata. Botta e risposta tra l’Us Esperia Cremona e la Trasporti Bressan Offanengo, con le gialloblu avanti 1-0, poi sotto 1-2 e infine sconfitte al tie-break 13-15. A pesare, malgrado i 21 punti di Taborelli, i 19 di Bellia e i 18 di Arciprete, sono i 38 errori globali e la differenza di percentuali offensive nel decisivo quinto set: 13% contro il 38% delle ospiti. Per coach Bolzoni ancora Martinelli sugli scudi con Caneva MVP (13 punti e 3 muri). Epilogo identico ma diversa trama tra l’IMD Concorezzo e la Tecnoteam Albese Volley Como, con le comasche di coach Chiappafreddo in grado di rimontare sotto 2-1 e trionfare al tie-break. Ai 20 punti di Tonello per le padrone di casa, rispondono le cinque giocatrici in doppia cifra, Mazzon (15), Grigolo (14) Tajé (14), Longobardi (12) e Veneriano (10) per le ospiti.

Successi in trasferta anche nelle altre due partite, entrambi per 0-3. La Narconon Volley Melendugno domina il primo set contro la Tenaglia Abruzzo Volley (11-25) ma poi deve sudare per imporsi contro le abruzzesi, rimontando nel terzo parziale fino al 24-26. Tre punti che valgono la seconda posizione a -1 da Trento, raggiunti anche per il contributo di Malik (16) e Tanase (13). Lotta invece nel primo gioco la Futura Giovani Busto Arsizio in casa della Volley Hermaea Olbia ma, dopo il 22-25, l’incontro si mette in discesa. Quattro giocatrici in doppia cifra per coach Beltrami, 9 muri vincenti di squadra (3 da Rebora) e 15 punti per l’MVP Enneking.

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA – AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA 1-3 (17-25 22-25 25-22 23-25) –

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Ferraro 3, Salinas 18, Colzi 13, Zuccarelli 15, Lotti 2, Fucka 10, Bisconti (L), Vecerina 4, Tosi, Tesi. Non entrate: Fava, Moschettini. All. Bracci.

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Carraro 5, Mason 16, Olivotto 12, Diop 27, Rossetto 9, Modestino 3, Caforio (L), Rollins 7, Babatunde 3. Non entrate: Guzin, Norgini, Trevisiol. All. Bonafede.

ARBITRI: Erman, Polenta.

Durata set: 24′, 27′, 32′, 34′; Tot: 117′.

MVP: Bintu Diop (Akademia Sant’anna Messina)

BAM MONDOVI’ – OROCASH PICCO LECCO 0-3 (24-26 25-27 22-25)

BAM MONDOVI’: Viscioni 11, Tresoldi 9, Berger 14, Lancini 4, Catania 10, Schmit 2, Giubilato (L), Bosso 2, Manig, Fini. Non entrate: Deambrogio, Marengo. All. Basso.

OROCASH PICCO LECCO: Piacentini 12, Conti 9, Ghezzi 6, Atamah 10, Sassolini 2, Mangani 12, Napodano (L), Monaco, Amoruso, Moroni. Non entrate: Mainetti (L), Severin, Casari. All. Milano.

ARBITRI: Galletti, Russo.

Durata set: 36′, 32′, 30′; Tot: 98′.

MVP: Federica Piacentini (Orocash Picco Lecco)

Spettatori: 420.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – C.B.L. COSTA VOLPINO 3-1 (11-25 33-31 25-19 25-18)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Siftar 19, Meli 12, Davidovic 10, Pistolesi 13, Tonello 13, Scacchetti 2, Scognamillo (L), Trevisan, Romanin, Stroppa. Non entrate: Franceschini, Veglia, Riccardi (L). All. Solforati.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 2, Buffo 10, Ferrarini 6, Zago 27, Neciporuka 5, Brandi 11, Gamba (L), Silva Conceicao 3, Fumagalli 1, Civitico 1, Dell’amico, Camerini. Non entrate: Fracassetti (L), Tosi. All. Cominetti.

ARBITRI: Bosica, Mazzara’.

Durata set: 20′, 40′, 26′, 28′; Tot: 114′.

MVP: Viola Tonello (Valsabbina Millenium Brescia)

CBF BALDUCCI HR MACERATA – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 1-3 (22-25 22-25 25-19 22-25)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Fiesoli 1, Mazzon 14, Bonelli 2, Battista 8, Caruso 9, Decortes 19, Busolini (L), Bulaich Simian 9, Orlandi 1, Braida 1, Bresciani, Sanguigni, Morandini. All. Lionetti.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 12, Parini 1, Ortolani 16, Piovesan 11, Consoli 15, Nicolini 5, Monti (L), Polesello 8, Ravarini 1, Valoppi, Bagnoli, Sassolini. Non entrate: Meliffi, Merli. All. Bellano.

ARBITRI: Candeloro, Papapietro.

Durata set: 33′, 29′, 30′, 33′; Tot: 125′.

MVP: Giulina Polesello (OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO)

CLAI IMOLA VOLLEY – VOLLEYBALL CASALMAGGIORE 3-0 (25-16 25-22 25-15)

CLAI IMOLA VOLLEY: Pomili 6, Ravazzolo 9, Stival 18, Bulovic 9, Bacchilega 9, Rizzieri 1, Mastrilli (L), Visentin 2, Gambini. Non entrate: Arcangeli (L), Pinarello, Migliorini. All. Caliendo.

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Costagli 5, Marku 6, Montano Lucumi 11, Dalla Rosa 3, Nwokoye 6, Pincerato 3, Faraone (L), Grbavica 6, Nosella 2, Cantoni, Ribechi. Non entrate: Perletti. All. Napolitano.

ARBITRI: Bolici, Galteri.

Durata set: 30′, 28′, 24′; Tot: 82′.

MVP: Sara Stival (Clai Imola Volley)

U.S. ESPERIA CREMONA – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 2-3 (25-23 21-25 23-25 25-20 13-15) –

U.S. ESPERIA CREMONA: Arciprete 18, Munarini 10, Taborelli 21, Bellia 19, Modesti 5, Turla’ 2, Parlangeli (L), Marchesini 6, Zorzetto, Maiezza, Felappi. Non entrate: Bondarenko, Bellini (L), Zuliani. All. Zanelli.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 13, Salvatori 9, Martinelli 20, Rodic 9, Caneva 14, Bridi 2, Tellone (L), Campagnolo 3, Pinetti. Non entrate: Bole, Favaretto, Compagnin, Tommasini (L). All. Bolzoni.

ARBITRI: Resta, Kronaj.

Durata set: 31′, 31′, 32′, 31′, 22′; Tot: 147′.

MVP: Anna Caneva (Trasporti Bressan Offanengo)

VOLLEY HERMAEA OLBIA – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 0-3 (22-25 11-25 13-25)

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Partenio 2, Barbazeni 2, Korhonen 8, Trampus 6, Ngolongolo 3, Pasquino, Blasi (L), Negri 4, Kogler 3, Fontemaggi 2, Civetta. Non entrate: Piredda. All. Guadalupi.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 10, Kone 10, Zanette 12, Enneking 15, Rebora 6, Monza 2, Cecchetto (L), Baratella. Non entrate: Osana (L), Del Freo, Landucci, Zakoscielna, Brandi. All. Beltrami.

ARBITRI: Bonomo, D’Argenio.

Durata set: 31′, 20′, 23′; Tot: 74′.

MVP: Alyssa Enneking (Futura Giovani Busto Arsizio)

Spettatori: 300

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 0-3 (11-25 22-25 24-26)

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Grazia 2, Mennecozzi, Ndoye 9, Martinelli 8, Vighetto 7, Petrovic 3, Pisano (L), Bovolo 4, Zamboni 1, Foresi, Tega, Galuppi (L), Sangoi. All. Giandomenico.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Tanase 13, Riparbelli 7, Malik 16, Joly 7, Biesso 5, Passaro 2, Ferrario (L), Maruotti, D’onofrio (L). Non entrate: Fioretti, Prato, Andrich, Caracuta. All. Giunta.

ARBITRI: Giulietti, Marani.

Durata set: 22′, 30′, 36′; Tot: 88′.

MVP: Alice Tanase (Narconon Volley Melendugno)

IMD CONCOREZZO – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 2-3 (19-25 25-18 25-21 19-25 12-15)

IMD CONCOREZZO: Tonello 20, Piazza 9, Marini 1, Tsitsigianni 13, Frigerio 8, Kavalenka 16, Rocca (L), Rosina, Bianchi, Alberti, Pegoraro. Non entrate: Bianchi, Brutti, Ghezzi (L). All. Delmati.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Grigolo 14, Veneriano 10, Mazzon 15, Longobardi 12, Taje’ 14, Rimoldi 2, Pericati (L), Mancastroppa 1, Baldi, Radice, Colombino. Non entrate: Bernasconi, Vigano, Calervo (L). All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Cervellati, Lambertini.

Durata set: 29′, 27′, 31′, 28′, 18′; Tot: 133′.

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 12 (4 – 0); Akademia Sant’Anna Messina 11 (4 – 0); Cbf Balducci Hr Macerata 9 (3 – 1); Valsabbina Millenium Brescia 9 (3 – 1); Clai Imola Volley 6 (2 – 2); Orocash Picco Lecco 6 (2 – 2); Volleyball Casalmaggiore 4 (1 – 3); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 2 (1 – 3); C.B.L. Costa Volpino 1 (0 – 4); Bam Mondovi’ 0 (0 – 4);

IL PROSSIMO TURNO- 03/11/2024 Ore 17.00-



Akademia Sant’Anna Messina – Cbf Balducci Hr Macerata

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Bam Mondovi’

Valsabbina Millenium Brescia – Clai Imola Volley

Orocash Picco Lecco – Volleyball Casalmaggiore

C.B.L. Costa Volpino – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 10 (4 – 0); Narconon Volley Melendugno 9 (3 – 1); Trasporti Bressan Offanengo 8 (3 – 1); Tecnoteam Albese Volley Como 8 (3 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 7 (2 – 2); Nuvoli’ Altafratte Padova 7 (2 – 2); U.S. Esperia Cremona 4 (1 – 3); Imd Concorezzo 4 (1 – 3); Volley Hermaea Olbia 3 (1 – 3); Tenaglia Abruzzo Volley 0 (0 – 4).

IL PROSSIMO TURNO- 03/11/2024 Ore 17.00-

Trasporti Bressan Offanengo – Imd Concorezzo

Nuvoli’ Altafratte Padova – Volley Hermaea Olbia

Itas Trentino – Tenaglia Abruzzo Volley

Tecnoteam Albese Volley Como – Futura Giovani Busto Arsizio

U.S. Esperia Cremona – Narconon Volley Melendugno Ore 16.00