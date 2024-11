Si gioca la 5a giornata, Macerata-Messina la partitissima del turno

Nel Girone A spicca il big match tra l’Akademia Sant’Anna Messina, seconda in classifica con 11 punti, e la Cbf Balducci Hr Macerata, reduce dal k.o. contro l’Omag-Mt San Giovanni in M.no e terza a 9 punti. La capolista, imbattuta e a quota 12, dovrà invece vedersela, nel più classico dei testa-coda, contro la Bam Mondovì, senza successi e a 0 punti.

Si prospetta molto divertente lo scontro tra la Valsabbina Millenium Brescia, quarta con 9 punti, e la Clai Imola Volley, miglior neopromossa fin qui con 6 punti raccolti nelle ultime due partite. Sfide con in palio punti decisamente pesanti tra la Cbl Costa Volpino, penultima, e la Fgl-Zuma Casterlfranco Pisa, terzultima a +1, e tra l’Orocash Picco Lecco, sesta con 6 punti, e la Volleyball Casalmaggiore, subito dietro a 4.

Nel Girone B, proverà a mantenere vetta e imbattibilità l’Itas Trentino, che ospiterà la Tenaglia Abruzzo Volley ultima e a zero punti. Lunga la lista delle inseguitrici, con sei squadre a tre punti di distanza dalle ragazze di coach Mazzanti. Due di queste saranno l’una contro l’altra in un derby lombardo, la Tecnoteam Albese Volley Como, quarta con 8 punti, e la Futura Giovani Busto Arsizio, quinta con 7.

Trasferta insidiosa per la Narconon Volley Melendugno, seconda con 9 punti, attesa in casa dell’Us Esperia Cremona, partita a rilento con una vittoria nei primi tre incontri ma sempre temibile al PalaRadi. Alle spalle delle pugliesi e a pari merito con Albese, la Trasporti Bressan Offanengo darà il benvenuto all’Imd Concorezzo mentre la Nuvolì Altafratte Padova accoglierà la Volley Hermaea Olbia.

Akademia Sant'Anna Messina - Cbf Balducci Hr Macerata

Si prepara, il PalaRescifina, ad ospitare il big-match della 5a giornata di andata di Regular Season. Nel primo weekend di Novembre, domenica 3 novembre - ore 17, Akademia Sant'Anna e Cbf Balducci Hr Macerata si ritroveranno oltre-rete per provare a conquistare preziosi punti in palio per l'alta classifica. Le SuperGirls di coach Bonafede sono reduci dal successo esterno di Santa Croce sull'Arno (Pi) con la Fgl-Zuma Castelfranco (1-3), le marchigiane dallo scivolone casalingo con San Giovanni in Marignano (1-3). Sarà una gara durissima, clou per le due formazioni, una di quelle chiavi che potrà aprire ad una svolta significativa in questa prima parte di torneo con tante protagoniste attese, soprattutto nel girone B; organici di qualità per entrambe, garanzia - domenica pomeriggio - di spettacolo ed emozioni sportive. La società, nell'occasione, ha lanciato prezzi speciali per l'accesso all'impianto. Per assistere dal vivo alla gara, infatti, saranno sufficienti 8 euro in tribuna e 5 euro in curva. Tre i precedenti tra le due squadre e tutti nel passato campionato: due successi per Messina (uno nei quarti di coppa, l'altro nel match di andata di Pool Promozione al PalaRescifina), uno per Macerata (ritorno di Pool Promozione al Palasport Fontescodella). Ex della gara, Valeria Battista, lo scorso anno con la casacche delle SuperGirls ed in cui lasciò il segno trascinando Messina alle semifinali Play-Off promozione.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Akademia Sant'Anna Messina, 1 successo Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Valeria Battista a Akademia Messina nel 2023/2024



Giorgia Caforio (Akademia Sant'Anna Messina)- « Domenica affronteremo una squadra di cui conosciamo il valore. Sarà una gara importante come tutte le altre, una sfida che ci permetterà di misurare a che punto siamo. Dovremo fare ciò che abbiamo preparato in settimana e che noi dovremo fare come squadra: imporre gioco e consapevolezze. Poi, ci vorrà tanta pazienza e sarà una gara da gestire in maniera lucida. Dobbiamo aspettarci una partita combattuta; sarà sicuramente molto intensa. Arriveranno al PalaRescifina dopo una sconfitta e vorranno rifarsi; sanno che la loro attenzione dovrà essere massima". Troveranno una grandissima Akademia e un meraviglioso pubblico: "Sarà una bella sfida e mi aspetto che, anche da parte della gente, ci sia molto entusiasmo ».



Valerio Lionetti (Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « La partita con Messina di domenica sarà complicata. È un avversario molto difficile, ostico, perché ha delle individualità importanti e giocatrici anche di categoria superiore. Ci arriviamo dopo una settimana di allenamenti intensa, in cui stiamo preparando la partita nel miglior modo possibile: sicuramente dovremo fare una fase di muro difesa importante per poter affrontare un avversario che è tra i più forti del campionato. Arriviamo a questo match dopo una sconfitta in casa con San Giovanni che ha fatto una buona gara e ci ha messo molto in difficoltà, evidenziando dove dobbiamo migliorare e dove dobbiamo lavorare. Abbiamo utilizzato questa settimana nel miglior modo possibile, per lavorare sotto tanti punti di vista che ancora non funzionano alla perfezione e domenica sarà un ottimo test per confermare se questi aspetti stanno migliorando ».

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Bam Mondovì

Dopo la splendida vittoria al Fontescodella di Macerata nel big match della quarta giornata del campionato di serie A2, che ha decretato il primato solitario in vetta alla classifica e l’imbattibilità dopo quattro giornate, la squadra di coach Massimo Bellano è tornata in palestra per preparare al meglio il terzo incontro casalingo di questa stagione. L’avversario di turno domenica 3 novembre al PalaMarignano è la Bam Mondovì, attuale fanalino di coda del girone A con zero punti in classifica. Le due formazioni si sono incontrate ben quindici volte e l’ago della bilancia pende a favore della squadra Monregalese che ha ottenuto undici vittorie contro le quattro della formazione del presidente Stefano Manconi. Mondovì ha vinto cinque volte al Palamarignano e sei volte al Palamanera, mentre la Consolini ha ottenuto due successi in casa e due sul campo esterno. E’ inutile negarlo che la vittoria che rimarrà nella storia della società e nel cuore dei tifosi marignanesi è avvenuta il 18 febbraio 2018 quando, nella splendida cornice del Pala Dozza a Bologna davanti a 5700 spettatori, l’allora Battistelli conquistò la Coppa Italia di serie A2. La gara di domenica contro Mondovì non è assolutamente da sottovalutare ed è da affrontare con la massima concentrazione. Coach Bellano, com’è solito fare, chiederà alle sue ragazze una prestazione di qualità, quella qualità che serve in ogni occasione, come già affermato più volte dal Presidente Manconi, perché gare facili non esistono in questo campionato. La squadra del Presidente Mario Bovetti è molto giovane e a San Giovanni in Marignano tenterà, sicuramente, di invertire la marcia, dopo un avvio di stagione non confortante. Coach Claudio Basso, storica bandiera del club Piemontese dalla stagione 2017, prima da vice allenatore e ora da head coach, salvo novità dell’ultimo minuto, dovrebbe schierare la diagonale tutta straniera con la palleggiatrice austriaca Dana Schmit opposta alla tedesca Lara Berger, posto quattro per Lancini e Viscioni, centrali Tresoldi e Catania, libero Giubilato. Starting six classico per l’Omag-Mt con coach Massimo Bellano che dovrebbe proporre Nicolini opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte a scalpitare per entrare nella gara davanti ai propri tifosi.

PRECEDENTI: 15 (11 successi Bam Mondovì, 4 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Nessuno



Alice Nardo (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Mondovì è una squadra giovane e con un grande potenziale. Dovremo essere brave a imporre il nostro gioco, memori di quanto positivo stiamo facendo in palestra durante la settimana e della determinazione e impegno mostrati nelle prime quattro giornate di campionato ».

Morgana Giubilato (Bam Mondovì)- « Domenica andremo ad incontrare una squadra molto strutturata, che si trova ai vertici della classifica e che può fare leva su giocatori di indubbia esperienza. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro gioco, esprimendo quello che è la nostra potenzialità ».

Valsabbina Millenium Brescia - Clai Imola Volley

Le Leonesse tornano a solcare il taraflex del PalaGeorge ad una sola settimana dall'ultima sfida con Costa Volpino. Questa volta, a Montichiari, arriva la Clai Imola Volley delle ex Bulovic e Pinarello. Reduci entrambe da una vittoria (per la Millenium, con Costa Volpino; per Imola con Casalmaggiore), le formazioni di Solforati e Caliendo stanno vivendo un momento di crescita. A distanziarle, solo tre punti di differenza in classifica (la Valsabbina ha conquistato finora 9 punti e si trova a parimerito con Macerata; la Clai è a 6, come Picco Lecco). Fischio d'inizio domenica 3 novembre, alle 17.

EX: Katarina Bulovic a Millenium Brescia nel 2023/2024; Matilde Pinarello a Millenium Brescia nel 2023/2024



Mija Siftar (Valsabbina Millenium Brescia)- « Penso che sia importante concentrarci su di noi. Dovremo partire forte e mantenere alto il livello fino alla fine. Giochiamo un’altra partita al PalaGeorge davanti ai nostri fantastici tifosi: è un'occasione perfetta per mostrare e dimostrare il nostro livello. Non c'è niente di meglio che giocare in casa, quindi daremo tutto per ottenere il miglior risultato possibile ».



Valentina Pomili (Clai Imola Volley)- « La trasferta di Brescia arriva fortunatamente dopo due vittorie consecutive, perciò il morale del gruppo è molto alto e siamo davvero cariche per affrontare una corazzata del genere, anche se il fatto di giocare a casa loro sicuramente non ci aiuta. È una squadra molto forte, come diverse altre in questo girone, ma noi continueremo nel nostro percorso cercando di mettere in difficoltà l’avversario per tutto quello che possiamo. Sarà una bella partita e non vedo l’ora di scendere in campo »,

Orocash Picco Lecco - Volleyball Casalmaggiore

Nuova sfida casalinga per Orocash Picco Lecco che, dopo la vittoria a Mondovì, torna sul campo di casa e affronta Casalmaggiore domenica 3 novembre alle 17. La classifica dopo quattro giornate vede Picco a quota 6 punti con due vittorie e due sconfitte all’attivo, mentre le ospitati a quota 4. Casalmaggiore reduce dalla sconfitta con Pisa, cercherà il riscatto in terra lecchese. “Casalmaggiore ha un organico importante guidato dall’opposto Ivonne Daniela Montano, sicuramente una giocatrice da monitorare e miglior realizzatrice loro. Dal canto nostro siamo molto contenti e soddisfatti per la prestazione a Mondovì di domenica scorsa e guardiamo ai prossimi incontri con l’obiettivo di conquistare punti e fare bene” ha precisato Gianfranco Milano.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Volleyball Casalmaggiore)

EX: Linda Mangani a Casalmaggiore nel 2021/2022, 2022/2023; Francesca Napodano a Casalmaggiore nel 2017/2018



Helena Sassolini (Orocash Picco Lecco)- «La prossima partita contro Casalmaggiore è una partita molto importante, dobbiamo essere brave a imporre il nostro gioco fin da subito e non fare troppi errori. Casalmaggiore è una squadra ostica e insidiosa ma sono certa che ci batteremo al massimo delle nostre possibilità per portare a casa il risultato ».

Betsy Nwokoye (Volleyball Casalmaggiore)- «La partita di domenica scorsa contro Imola è stata complicata e anche abbastanza deludente, non siamo riuscire a gestire i momenti chiave della partita e non siamo state capaci di dimostrare il nostro gioco come volevamo. Ora ci aspetta la gara contro Lecco che stiamo preparando con la massimo concentrazione. Il nostro obiettivo è quello di approcciare la partita in modo diverso con più determinazione e voglia di riscatto ».

C.B.L. Costa Volpino - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

Dopo quattro sconfitte consecutive la Pallavolo CBL insegue la prima vittoria del suo campionato per dare una scossa a un avvio inaspettatamente difficile. Lo fa in casa, ospitando Castelfranco, reduce dal ko contro Messina. Le ospiti, fin qui, hanno vinto solo una partita in stagione, al tie break contro Casalmaggiore. Luciano Cominetti, per la sfida, potrà contare su tutta la rosa a disposizione.

EX: Nessuno



Carolina Fumagalli (C.B.L. Costa Volpino)- « La partita che ci aspetta contro Castelfranco non è da sottovalutare, dobbiamo pensare al nostro gioco e rimanere concentrate per arrivare pronte fisicamente e mentalmente al match. Fino ad ora abbiamo scontrato squadre di alto livello, che ci hanno messo a dura prova, ma cercheremo di usare tutte le nostre armi, al fine di far vedere quelle che siamo davvero! Da parte mia e delle mie compagne daremo il 100% della grinta e della voglia di vincere, volenterose di muovere la classifica a nostro vantaggio ».

Francesca Fava (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Sia noi che loro avremo voglia di riscatto. Per quanto ci riguarda andremo lì determinate a ottenere un risultato utile, conquistare punti sarebbe importante per muovere la nostra classifica. Tuttavia Costa Volpino ha giocatrici che possono dire la loro in Serie A2, vedi ad esempio l’opposto Zago che è una veterana per la categoria. Noi abbiamo dimostrato di saper giocare a ottimi livelli, lo testimoniano le prestazioni contro l’Omag-Mt e l’Akademia Sant’Anna. Dobbiamo però essere più costanti durante le gare. Nel gruppo c'è fiducia, siamo una squadra nuova per questa categoria e fare prestazioni come le ultime due (San Giovanni in Marignano e Messina) aiutano a credere in noi stessi ».

Trasporti Bressan Offanengo - Imd Concorezzo

Offanengo a caccia del poker, Concorezzo dei primi punti esterni. Domenica (inizio alle 17) non mancheranno gli stimoli al PalaCoim, dove la Trasporti Bressan - reduce dal derby vinto al tie break a Cremona - non vuole fermarsi in un inizio di stagione decisamente positivo inseguendo la quarta vittoria consecutiva. Dall'altra parte della rete, la matricola brianzola (capace di liquidare Olbia e di strappare un punto alla Tecnoteam Albese Volley Como) vuole sbloccarsi anche fuori casa, dove finora ha rimediato due ko in quattro set. A livello individuale, interessante anche il duello tra opposte con il capitano neroverde Martina Martinelli e il pari ruolo ospite Julia Kavalenka (due anni fa miglior marcatrice dell'intera A2) tra le protagoniste attese in attacco.

EX: Nessuno

Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- Concorezzo è una neopromossa che è partita molto forte; non solo contro Albese ma in precedenza anche contro Melendugno ha fatto vedere belle cose, non molla mai e lotta su ogni pallone. Inoltre, l'esperienza di coach Delmati fa sì che riesca a esprimere la propria miglior pallavolo. Bisogna stare molto attenti e dovremo essere bravi a non abbassare la guardia e non accontentarci di quanto fatto finora, ma vivere alla giornata come ho sempre detto. Speriamo di recuperare tutte le atlete che sono in infermeria, valuteremo le loro condizioni alla vigilia. Arriviamo al match non con una settimana completa di allenamento per tutte, ma almeno con la speranza di avere domenica tutte le ragazze a disposizione. Ci aspetta una gara non facile pur giocando in casa ».

Davide Delmati (Allenatore Lmd Concorezzo)- « Il nostro allenatore, Davide Delmati, ha commentato: “Domenica saremo impegnati in un altro incontro fuori casa, contro Offanengo, una squadra che in queste prime quattro giornate di campionato ha fatto molto bene e che ha vinto nell’ultimo turno il derby contro il Cremona, un’avversaria di indiscutibile livello. Offanengo ha indubbiamente nella diagonale palleggiatore-opposto (Bridi-Martinelli) un asse di continuità e di grande qualità per questa categoria. Dopo la gara di domenica, siamo tornati ad allenarci in palestra partendo, ancora una volta, dagli aspetti assolutamente positivi visti nella partita contro Albese e cercando, in questa prima fase di campionato, di lavorare molto su noi stessi, spostando l’attenzione sulla squadra avversaria solo in prossimità dell’incontro di domenica. Abbiamo cercato soprattutto di concentrarci sull'organizzazione del nostro gioco, della fase break e della fase di side-out. Le ragazze stanno bene, ad ogni partita affrontata acquisiscono sempre maggiore esperienza di gioco in questa categoria, crescono, perché all’interno delle ultime due partite, anche se abbiamo subito due sconfitte - la prima per 3 a 1, dopo un match molto combattuto, la seconda per 3 a 2 - abbiamo comunque continuato a mostrare progressi nel nostro gioco. Quindi domenica affronteremo Offanengo cercando di giocare una partita un pochino più aggressiva rispetto agli incontri di Busto e Melendugno, soprattutto dal punto di vista dell'approccio alla gara. In entrambi i match siamo stati un pochino timorosi nella parte iniziale per poi esprimerci al meglio durante il proseguo della partita. Questo è un aspetto su cui abbiamo lavorato, di cui abbiamo parlato e che sarà il nostro primo obiettivo nella partita che ci attende ».

Nuvolì Altafratte Padova - Volley Hermaea Olbia

Domenica le porte del palazzetto dello sport di Trebaseleghe si riapriranno per ospitare la Nuvolì AltaFratte Padova per quella che sarà la quinta giornata della prima parte del campionato nazionale di serie A2 Tigotà. Ospiti della squadra padovana le atlete della Volley Hermaea Olbia che arriveranno in Veneto reduci dalla sconfitta interna contro la Futura Giovani Busto Arsizio, una squadra bisognosa di risollevarsi contro quella padovana che proverà invece ad allungare la striscia di tre gare nelle quali le atlete di coach Sinibaldi sono riuscite a muovere la loro classifica, i due successi pieni in entrambi i match disputati in questa stagione a Trebaseleghe ed il punto ottenuto sabato scorso in casa Itas Trentino. Quella di domenica sarà la seconda sfida in terra veneta tra le due contendenti dopo che la prima, la scorsa stagione, si concluse col successo esterno della Hermaea 1-3, formazione che dopo soli sette giorni ottenne in casa la permanenza matematica in serie A2. Presente allora in maglia Nuvolì ed oggi tra le fila delle olbiesi la schiacciatrice triestina Alice Trampus che tornerà quindi da avversaria nel palazzetto padovano. Sarà un match particolare anche per Laura Partenio, giunta alla seconda stagione in maglia Hermaea ma veneta, essendo nata a Venezia.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Volley Hermaea Olbia)

EX: Marianna Maggipinto a Hermaea Olbia nel 2016/2017; Martina Stocco a Hermaea Olbia nel 2020/2021; Alice Trampus a Alta Fratte Volley Padova nel 2023/2024 - Allenatori: Marco Sinibaldi a Hermaea Olbia nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017



Ilaria Fanelli (Nuvolì Altafratte Padova)- « La bella prova che abbiamo fornito a Trento non è arrivata per caso, stiamo lavorando molto in palestra e i frutti si stanno vedendo. Non siamo una squadra che si accontenta, quindi cercheremo di migliorare sempre più in futuro a cominciare dal match contro Olbia. E’ stato un inizio di stagione positivo che giorno dopo giorno fa crescere la nostra consapevolezza, poi domenica saremo in casa nostra e vedere il palazzetto con molta gente presente e partecipante ci dà tanto calore ed una spinta non indifferente ».

Karin Barbazeni (Volley Hermaea Olbia)- « Padova è una squadra ben attrezzata, con un’idea di gioco molto chiara. Sarà una partita tosta, in cui sarà davvero importante rimanere concentrate dal primo all’ultimo punto e rispettare le competenze studiate nel pregara. Daremo il massimo per riuscire ad ottenere un buon risultato esprimendo le nostre potenzialità ».

Itas Trentino - Tenaglia Abruzzo Volley

Nuovamente tra le mura amiche del Sanbàpolis per provare a rafforzare la vetta della classifica. Dopo la sofferta ma importante vittoria al tie break ottenuta con Altafratte, l’Itas Trentino si esibirà per la seconda volta di fila di fronte ai propri tifosi: domenica, infatti, le gialloblù di coach Mazzanti ospiteranno la Tenaglia Abruzzo Volley, neo promossa formazione della città di Altino (in provincia di Chieti) che in questo momento chiude la graduatoria a quota zero punti. Classifica alla mano, dunque, il match di domenica sarà il classico testacoda, in cui Prandi e compagne dovranno però essere abili a mantenere elevato il livello di attenzione senza sottovalutare le avversarie, alla ricerca di preziosi punti salvezza. Il fischio d’inizio del match, valido per la quinta giornata d’andata di Regular Season, è previsto per domenica alle ore 17, con diretta streaming gratuita su Volleyball World Tv. L’incontro del Sanbàpolis sarà diretto da Giuseppina Stellato di Caserta e Alessio Lambertini di Parma.

EX: Nessuno

Davide Mazzanti (Itas Trentino)- « Siamo reduci da due partite nelle quali abbiamo fatto fatica ad esprimere con continuità il nostro gioco. Domenica contro Altino cogliamo andare in campo fin dal primo punto con le idee chiare su chi siamo e su quali sono i nostri punti di forza. Abbiamo aumentato la quantità e la qualità del lavoro sulla battuta e sulla ricezione e vogliamo partire da lì per alzare il nostro livello complessivo di gioco ».

Emiliano Giandomenico (Allenatore Tenaglia Abruzzo Volley)- « Domenica affronteremo una squadra molto forte, probabilmente la più completa di tutta la serie A e questo è molto stimolante. Va affrontata con rispetto e con la convinzione che possiamo fare molto bene. Per far sì che ciò accada dobbiamo essere più continui e mantenere momenti di buon gioco, cercando soprattutto di limitare gli errori banali nei momenti cruciali dei set che continuano a penalizzarci pesantemente in tutte le partite fin qui giocate ».

Tecnoteam Albese Volley Como - Futura Giovani Busto Arsizio

La Tecnoteam Albese Volley Como torna a giocare davanti ai suoi tifosi del PalaFrancescucci di Casnate. Dopo il buon debutto con Olbia, due settimane fa, è il momento del secondo derby lombardo di fila per Veneriano e compagne. Domenica arriva la Futura Volley Giovani Busto, tra le più accreditate per salire di categoria e la Tecnoteam è carica per cercare di fare uno scherzetto (visto che siamo ancora in tema Halloween....) alle "cocche" di Busto. Ben sapendo che non sarà certo facile. Ma tanta determinazione e voglia di far bene per far divertire il pubblico di Casnate. Biglietti in vendita al palazzetto (non prevendita online): le casse aprono alle 15,30, fischio d'avvio alle 17. Due le ex della gara: Veneriano ad Albese e Brandi a Busto (anno scorso in maglia Tecnoteam). Tecnoteam reduce dal sofferto successo di domenica (2-3) a Concorezzo e con 8 punti in classifica. Le "bustocche" di Beltrami inseguono a 7, ma come detto hanno un organico allestito per puntare al vertice senza indugio.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 1 successo Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Martina Veneriano a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2019/2020, 2020/2021; Valentina Brandi a Tecnoteam Albese Volley nel 2023/2024



Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Direi una partita che sarà sicuramente bella, contro una avversaria di alta quota. Loro hanno un roster con qualità e potenza e noi allora cercheremo di contrastarlo al meglio. Mettendoci cuore e determinazione fin dal primo pallone. Domenica cercheremo di arginare i loro attaccanti e di fare bene alcune nostre come il muro-difesa e l'ordine in campo. Ecco, cercheremo di concentarci molto su di noi più che pensare alla loro forza. Prima proviamo a stare bene in campo noi, poi magari riusciamo anche a metterle in difficoltà. Ci proveremo con tutte le nostre forze, chiedo ai nostri tifosi come sempre quel supporto importante che riescono a trasmetterci nelle gare interne. Stateci vicino anche domenica, chiediamo il vostro sostegno.... ».



Valentina Brandi (Futura Giovani Busto Arsizio)- « La partita con Olbia ha dato sicuramente fiducia alla squadra; è da settimane che stiamo delineando la nostra identità e su un campo difficile come quello sardo siamo riuscite a imporre il nostro gioco. Albese è una squadra ostica, con giocatrici di esperienza; abbiamo avuto modo di vederlo sia nell’ amichevole disputata che al Trofeo Bellomo. Conoscendo l’ambiente, sarà caldo e dovremo giocare una gara di pazienza. Stiamo cercando di lavorare sull’essere più ciniche in alcune fasi del match, in particolare iniziando il set senza dover rincorrere le avversarie. Migliorando in questo, possiamo sicuramente imporre il nostro gioco di alto livello. Ho un bel ricordo dell’anno scorso, della squadra e delle ragazze che sono rimaste, che saluterò con piacere. Sarà sicuramente una partita emozionante ».

U.S. Esperia Cremona - Narconon Volley Melendugno

L’Esperia Cremona apre il programma della quinta giornata del campionato di serie A2 Tigotà accogliendo domenica al PalaRadi (primo fischio alle ore 16, ndr) la Narconon Volley Melendugno, attuale seconda forza del girone B con nove punti. Il gruppo di coach Zanelli, dopo le due sconfitte rimediate contro Olbia e Padova, ha ripreso la marcia in classifica cogliendo un punto al termine del tirato derby provinciale contro Offanengo. Le pugliesi, dal canto loro, hanno raccolto tre vittorie da tre punti nei primi quattro impegni di stagione, ultima delle quali quella in terra abruzzese contro Altino. Per Cremona sarà dunque un altro esame importante ed insidioso per dare un deciso cambio di marcia all’avvio di stagione. I precedenti della scorsa stagione hanno visto l’Esperia vincere, sia in casa, sia in trasferta. Tra le convocate gialloblù, sarà presente Jennifer Ajazi, libero della seconda divisione cremonese classe 2006.

PRECEDENTI: 2 (2 successi U.S. Esperia Cremona)

EX: Nessuno

Gaia Zorzetto (U.S. Esperia Cremona)- « La partita di domenica scorsa è stata molto combattuta e complicata come d’altronde ci aspettavamo, finita 2-3. Rispetto alle due gare precedenti, si è visto un miglioramento della prestazione della squadra in generale, il lavoro fatto durante la settimana si è percepito inoltre siamo sempre rimaste nella partita senza mai scoraggiarci. Nonostante ciò, non siamo riuscite a portare a casa la partita e non si può negare che questo ci abbia lasciate con l’amaro in bocca e con la voglia di rifarci. Per la prossima sfida ci stiamo allenando al meglio per poter arrivare cariche e in forma per affrontare Melendugno, seconda in classifica, e poter dare la nostra prestazione migliore ».

Viola Passaro (Narconon Volley Melendugno)- « La partita di Cremona sarà sicuramente una sfida importantissima. Loro vengono da due sconfitte, noi veniamo da una vittoria convincente contro Altino. Sicuramente, sia noi che loro abbiamo l'ambizione di rientrare nei primi 5 posti di classifica utili per la pool promozione. Domenica sarà una vera battaglia. Abbiamo grande rispetto delle avversarie, sono un ottimo team, ma abbiamo anche noi la consapevolezza di essere una buona squadra. Ce la metteremo tutta per portare a casa un risultato positivo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DEL GIRONE A-



Domenica 3 novembre 2024, ore 17.00



Akademia Sant'Anna Messina - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Palumbo Christian, De Sensi Danilo

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Bam Mondovì Arbitri: Polenta Martin, Viterbo Dalila



Valsabbina Millenium Brescia - Clai Imola Volley Arbitri: Peccia Luigi, Marigliano Antonio Giovanni



Orocash Picco Lecco - Volleyball Casalmaggiore Arbitri: Bonomo Andrea, Guarneri Roberto



C.B.L. Costa Volpino - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa Arbitri: Pasciari Luigi, Morgillo Davide

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 12, Akademia Sant'Anna Messina 11, Cbf Balducci Hr Macerata 9, Valsabbina Millenium Brescia 9, Clai Imola Volley 6, Orocash Picco Lecco 6, Volleyball Casalmaggiore 4, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 2, C.B.L. Costa Volpino 1, Bam Mondovì 0.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DEL GIRONE B-

Domenica 3 novembre 2024, ore 16.00

U.S. Esperia Cremona - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Galteri Andrea, Angelucci Claudia

Domenica 3 novembre 2024, ore 17.00

Trasporti Bressan Offanengo - Imd Concorezzo Arbitri: Mazzarà Antonio, Faia Riccardo



Nuvolì Altafratte Padova - Volley Hermaea Olbia Arbitri: Cavicchi Simone, Tundo Virginia



Itas Trentino - Tenaglia Abruzzo Volley Arbitri: Stellato Giuseppina, Lambertini Alessio

Tecnoteam Albese Volley Como - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Russo Roberto, Adamo Giorgia

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 10, Narconon Volley Melendugno 9, Trasporti Bressan Offanengo 8, Tecnoteam Albese Volley Como 8, Futura Giovani Busto Arsizio 7, Nuvolì Altafratte Padova 7, U.S. Esperia Cremona 4, Imd Concorezzo 4, Volley Hermaea Olbia 3, Tenaglia Abruzzo Volley 0.