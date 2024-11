Omag e Trento guidano in due gironi, Messina e Busto ok nei big match

ROMA- Quinto turno di A2 Femminile che ha detto cose estremamente importanti delineando le classifiche dei due Gironi con Omag-MT San Giovani in M.no nel Girone A e Itas Trentino al momento in fuga ma con margini esigui sulle più immedite inseguitrici.

Conferma la vetta della classifica del Girone A l’Omag-MT San Giovani in M.no, che non lascia scampo alla Bam Mondovì nella sfida tra la prima e l’ultima della graduatoria. Basta poco più di un’ora alla squadra di coach Bellano per superare le rivali, sempre più in crisi di punti dopo cinque giornate: netto 3-0 con Ortolani e Piovesan ancora protagoniste con 12 punti a testa, premio MVP per la regista Nicolini. Sale al secondo posto l’Akademia Sant’Anna Messina, che vince il big match contro la Cbf Balducci Hr Macerata, che scivola invece in quarta posizione. Combattuto il primo set, vinto dalle siciliane 25-23, pronta risposta delle marchigiane 17-25, ma poi è monologo delle ragazze di coach Bonafede, che lasciano le avversarie a 15 e 14. Straordinaria Modestino con 19 punti e il 60% del campo (3 muri), si fermano a 18 Diop e Decortes.

Balzo in terza posizione per la Valsabbina Millenium Brescia, che lascia solo un set contro un’ostica Clai Imola Volley, in grado di riaprire i discorsi dopo il 2-0 iniziale grazie ad un coraggioso 26-28 nel terzo set. La concentrazione delle giallonere non traballa però, e anche grazie ai 24 punti di un’inarrestabile Siftar, accompagnata dai 17 di Meli, la squadra di coach Solforati si prende i tre punti. Malgrado la partenza a rilento e l’1-0 iniziale dell’Orocash Picco Lecco, ribalta la gara la Volleyball Casalmaggiore, che si prende così il quinto posto. Successo pieno merito soprattutto di Montano, ancora stellare con 34 punti a referto. Spreca tutto invece la Cbl Costa Volpino, che perde l’occasione di conquistare la prima vittoria di stagione facendosi rimontare avanti di 2-0 dalla Fgl-Zuma Castelfranco Pisa. Staccata la spina nel terzo e nel quarto set, le ragazze di coach Cominetti provano a riattaccarla nel tie-break, guidate da Zago (19 punti) e Buffo (20), ma è troppo tardi e le pisane festeggiano con il 15-17 finale, con 22 punti dell’MVP Salinas, 16 di capitan Zuccarelli e ben 7 muri per 12 punti di Colzi.

Nel Girone B grande spettacolo al PalaRadi nello scontro tra l’Us Esperia Cremona e la Narconon Volley Melendugno. Partenza sprint delle pugliesi, che con un doppio 18-25 si portano sullo 0-2. Ma le ragazze di coach Zanelli non affondano e anzi, ritornano in gioco pareggiando i conti e portano la contesa al tie-break. Il testa al testa del parziale corto anima gli spalti, ma lo scatto finale premia le ospiti, che guadagnano così due punti preziosi. MVP dell’incontro Tanase, autrice di 17 punti, bene anche Malik (18) e Joly (16) per coach Giunta, mentre tra le padrone di casa si distinguono la solita Taborelli, top scorer con 25 punti, Munarini (15) e Arciprete (16). Ad approfittare del punto perso è l’Itas Trentino che, messa sotto da una pimpante Tenaglia Abruzzo Volley nel primo set, rimonta e si porta a casa il successo pieno. Combattiva comunque la prova delle abruzzesi, con le prestazioni di Bovolo, 20 punti, e Ndoye, 18, molto rappresentative della voglia messa in campo. Superiori a muro, con 14 blocks vincenti e 4 a testa per Giuliani e Molinaro, e meno fallose, con 32 errori delle ospiti, le trentine, sempre guidate dai 17 punti di Weske.

Secondo posto agganciato per la Trasporti Bressan Offanengo, che non fa prigionieri contro l’Imd Concorezzo. Si salva solo Sveva Tonello, 14 punti, tra le ospiti, uscite dal PalaCoim senza mai superare i 21 punti del terzo set. MVP Rodic, 12 punti come Martinelli (3 muri) e Caneva (5 muri) ma ben 4 ace a referto, top scorer Nardelli con 15. Rimane in scia la Nuvolì Altafratte Padova, che fa 3-1 contro la Volley Hermaea Olbia. Eccellente la gara del libero Maggipinto, sempre puntale l’opposta Grosse Scharmann, con 20 punti, per decidere l’esito della sfida contro le sarde, troppo imprecise in attacco (7%). Tanto spettacolo infine nel tie-break che decide il derby lombardo tra la Tecnoteam Albese Volley Como e la Futura Giovani Busto Arsizio. Sempre ad inseguire, le cocche riescono infine nel parziale corto a piegare le avversarie e ad agganciarle in classifica, con 38 punti combinati delle due bande Orlandi ed Enneking, contro i 35 delle pari ruolo Longobardi e Grigolo, 24 di un’ottima Zanette e la preziosa prova difensiva dell’MVP Cecchetto.

I TABELLINI-

GIRONE A-

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-1 (25-23 17-25 25-15 25-14) –

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Rossetto 13, Modestino 19, Carraro 2, Mason 8, Olivotto 12, Diop 18, Caforio (L), Rollins, Babatunde. Non entrate: Trevisiol, Guzin, Norgini. All. Bonafede.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Mazzon 3, Bonelli 1, Battista 13, Caruso 10, Decortes 18, Fiesoli 8, Bresciani (L), Bulaich Simian 1, Braida 1, Morandini, Sanguigni. Non entrate: Orlandi, Busolini (L). All. Lionetti.

ARBITRI: Palumbo, De Sensi.

Durata set: 33′, 25′, 28′, 23′; Tot: 109′.

MVP: Dalila Modestino (AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – BAM MONDOVI’ 3-0 (25-17 25-19 25-13)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 9, Parini 8, Ortolani 12, Piovesan 12, Consoli 8, Nicolini 3, Valoppi (L). Non entrate: Sassolini, Polesello, Bagnoli, Monti (L), Meliffi, Merli, Ravarini. All. Bellano.

BAM MONDOVI’: Viscioni 7, Tresoldi 4, Berger 11, Lancini 2, Catania 4, Schmit 1, Giubilato (L), Bosso 3, Deambrogio 3, Fini. Non entrate: Marengo, Manig. All. Basso.

ARBITRI: Polenta, Viterbo.

Durata set: 22′, 24′, 25′; Tot: 71′.

MVP: Cecilia Nicolini (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – CLAI IMOLA VOLLEY 3-1 (25-20 25-22 26-28 25-19)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pistolesi 3, Tonello 13, Scacchetti 6, Siftar 24, Meli 17, Davidovic 6, Scognamillo (L), Trevisan 8, Stroppa 2, Romanin. Non entrate: Riccardi (L), Franceschini, Veglia. All. Solforati.

CLAI IMOLA VOLLEY: Pomili 9, Ravazzolo 9, Stival 11, Bulovic 14, Bacchilega 9, Rizzieri 1, Mastrilli (L), Pinarello 3, Visentin, Mescoli, Migliorini. Non entrate: Gambini, Messaggi, Arcangeli (L). All. Caliendo.

ARBITRI: Peccia, Marigliano.

Durata set: 24′, 27′, 32′, 28′; Tot: 111′.

MVP: Francesca Trevisan (Valsabbina Millenium Brescia)

OROCASH PICCO LECCO – VOLLEYBALL CASALMAGGIORE 1-3 (25-17 22-25 18-25 11-25) –

OROCASH PICCO LECCO: Conti 9, Ghezzi 10, Atamah 9, Sassolini 1, Mangani 11, Piacentini 9, Napodano (L), Amoruso 2, Casari, Moroni, Monaco. Non entrate: Mainetti (L), Severin. All. Milano.

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Costagli 9, Perletti 5, Montano Lucumi 34, Dalla Rosa 9, Nwokoye 10, Pincerato, Faraone (L), Grbavica 4. Non entrate: Marku, Cantoni, Ribechi, Nosella. All. Napolitano.

ARBITRI: Bonomo, Guarneri.

Durata set: 27′, 30′, 28′, 22′; Tot: 107′.

MVP: Ivonee Montano Lucumi (Casalmaggiore)

C.B.L. COSTA VOLPINO – FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA 2-3 (25-18 25-14 18-25 11-25 15-17) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Silva Conceicao 8, Brandi 11, Dell’orto 2, Buffo 20, Ferrarini 9, Zago 19, Gamba (L), Neciporuka 1, Camerini, Fumagalli, Dell’amico. Non entrate: Tosi, Fracassetti (L), Civitico. All. Cominetti.

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Colzi 12, Zuccarelli 16, Vecerina 11, Fucka 6, Ferraro 2, Salinas 22, Bisconti (L), Tosi 1, Moschettini 1, Lotti. Non entrate: Tesi, Fava. All. Bracci.

ARBITRI: Pasciari, Morgillo.

Durata set: 22′, 21′, 31′, 21′, 23′; Tot: 118′.

MVP: Candela Sol Salinas (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)

GIRONE B-

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – IMD CONCOREZZO 3-0 (25-15 25-17 25-21) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 15, Salvatori 1, Martinelli 12, Rodic 12, Caneva 12, Bridi 3, Tellone (L), Bole 2, Tommasini, Campagnolo, Pinetti. Non entrate: Compagnin, Longhi (L), Favaretto. All. Bolzoni.

IMD CONCOREZZO: Tsitsigianni 4, Frigerio 3, Kavalenka 8, Tonello 14, Piazza 3, Marini 2, Rocca (L), Rosina 2, Bianchi 1, Pegoraro, Alberti. Non entrate: Bianchi, Brutti, Ghezzi (L). All. Delmati.

ARBITRI: Mazzara’, Faia.

Durata set: 22′, 25′, 27′; Tot: 74′.

MVP: Isidora Rodic (Trasporti Bressan Offanengo)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-1 (25-21 22-25 25-18 25-18) –

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Micheletti 7, Stocco 3, Esposito 14, Bovo 8, Grosse Scharmann 20, Fiorio 15, Maggipinto (L), Esposito 1, Talerico 1, Ghibaudo. Non entrate: Fanelli, Pridatko, Occhinegro (L). All. Sinibaldi.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Barbazeni 2, Korhonen 12, Trampus 10, Ngolongolo 4, Pasquino 5, Partenio 9, Blasi (L), Fontemaggi 5, Kogler 1, Negri 1, Civetta, Piredda. All. Guadalupi.

ARBITRI: Cavicchi, Tundo.

Durata set: 27′, 33′, 26′, 28′; Tot: 114′.

MVP: Marianna Maggipinto (Nuvoli’ Altafratte Padova)

ITAS TRENTINO – TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY 3-1 (24-26 25-21 25-21 25-23)

ITAS TRENTINO: Prandi 1, Kosareva 12, Marconato 1, Weske 17, Giuliani 13, Molinaro 9, Fiori (L), Pizzolato 9, Ristori 2, Bassi 2, Batte 1, Zojzi. Non entrate: Iob, Zeni (L). All. Mazzanti.

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Bovolo 20, Martinelli 7, Vighetto 4, Ndoye 18, Grazia 2, Foresi 7, Pisano (L), Tega 6, Galuppi. Non entrate: Sangoi, Mennecozzi, Zamboni. All. Giandomenico.

ARBITRI: Stellato, Lambertini.

Durata set: 30′, 29′, 30′, 34′; Tot: 123′.

MVP: Adji Astou Ndoye (Tenaglia Abruzzo Volley)

Spettatori: 407

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 2-3 (25-20 30-32 25-15 16-25 12-15) –

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 18, Taje’ 4, Rimoldi, Grigolo 17, Veneriano 13, Mazzon 12, Pericati (L), Colombino 11, Baldi, Mancastroppa, Radice, Bernasconi. Non entrate: Vigano, Calervo (L). All. Chiappafreddo.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 18, Kone 9, Zanette 24, Enneking 20, Rebora 12, Monza 1, Cecchetto (L), Baratella 1, Zakoscielna, Del Freo. Non entrate: Brandi, Osana (L), Spiriti, Landucci. All. Beltrami.

ARBITRI: Russo, Adamo.

Durata set: 26′, 41′, 28′, 23′, 18′; Tot: 136′.

MVP: Giada Cecchetto (Futura Giovani Busto Arsizio)

U.S. ESPERIA CREMONA – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 2-3 (18-25 18-25 25-19 25-15 13-15) –

U.S. ESPERIA CREMONA: Arciprete 16, Marchesini, Taborelli 25, Bellia 8, Munarini 15, Turla’ 4, Parlangeli (L), Modesti 8, Maiezza, Zuliani, Bondarenko, Zorzetto, Felappi. Non entrate: Ajazi (L). All. Zanelli.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Joly 16, Biesso 8, Passaro 1, Tanase 17, Riparbelli 8, Malik 18, Ferrario (L), Andrich, Maruotti, D’onofrio, Fioretti. Non entrate: Prato. All. Giunta.

ARBITRI: Galteri, Angelucci.

Durata set: 26′, 27′, 29′, 27′, 23′; Tot: 132′.

MVP: Alice Tanase (Narconon Volley Melendugno)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Akademia Sant’Anna Messina-Cbf Balducci Hr Macerata 3-1 (25-23, 17-25, 25-15, 25-14)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Bam Mondovi’ 3-0 (25-17, 25-19, 25-13)

Valsabbina Millenium Brescia-Clai Imola Volley 3-1 (25-20, 25-22, 26-28, 25-19)

Orocash Picco Lecco-Volleyball Casalmaggiore 1-3 (25-17, 22-25, 18-25, 11-25)

C.B.L. Costa Volpino-Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 2-3 (25-18, 25-14, 18-25, 11-25, 15-17)

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 15 (5 – 0); Akademia Sant’Anna Messina 14 (5 – 0); Valsabbina Millenium Brescia 12 (4 – 1); Cbf Balducci Hr Macerata 9 (3 – 2); Volleyball Casalmaggiore 7 (2 – 3); Clai Imola Volley 6 (2 – 3); Orocash Picco Lecco 6 (2 – 3); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 4 (2 – 3); C.B.L. Costa Volpino 2 (0 – 5); Bam Mondovi’ 0 (0 – 5)

IL PROSSIMO TURNO- 10/11/2024 Ore 17.00-



Bam Mondovi’ – Akademia Sant’Anna Messina

Cbf Balducci Hr Macerata – Valsabbina Millenium Brescia Si gioca il 09/11/2024 Ore 20.30

Orocash Picco Lecco – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Clai Imola Volley

Volleyball Casalmaggiore – C.B.L. Costa Volpino Si gioca il 09/11/2024 Ore 20.30



GIRONE B-

I RISULTATI-

Trasporti Bressan Offanengo-Imd Concorezzo 3-0 (25-15, 25-17, 25-21)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Volley Hermaea Olbia 3-1 (25-21, 22-25, 25-18, 25-18)

Itas Trentino-Tenaglia Abruzzo Volley 3-1 (24-26, 25-21, 25-21, 25-23)

Tecnoteam Albese Volley Como-Futura Giovani Busto Arsizio 2-3 (25-20, 30-32, 25-15, 16-25, 12-15)

U.S. Esperia Cremona-Narconon Volley Melendugno 2-3 (18-25, 18-25, 25-19, 25-15, 13-15)

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 13 (5 – 0); Trasporti Bressan Offanengo 11 (4 – 1); Narconon Volley Melendugno 11 (4 – 1); Nuvoli’ Altafratte Padova 10 (3 – 2); Tecnoteam Albese Volley Como 9 (3 – 2); Futura Giovani Busto Arsizio 9 (3 – 2); U.S. Esperia Cremona 5 (1 – 4); Imd Concorezzo 4 (1 – 4); Volley Hermaea Olbia 3 (1 – 4); Tenaglia Abruzzo Volley 0 (0 – 5).

IL PROSSIMO TURNO-10/11/2024 Ore 17.00



Volley Hermaea Olbia – Trasporti Bressan Offanengo

Imd Concorezzo – Tenaglia Abruzzo Volley

Narconon Volley Melendugno – Itas Trentino

Futura Giovani Busto Arsizio – Nuvoli’ Altafratte Padova

Tecnoteam Albese Volley Como – U.S. Esperia Cremona