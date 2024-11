Volley Mercato: Buket Yilmaz nuova schiacciatrice di Costa Volpino

COSTA VOLPINO (BERGAMO)- La brutta partenza in campionato (5 sconfitte in altrettante partite) ha imposto alla dirigenza della CBL Costa Volpino di correre ai ripari, soprattutto per quel che concerne il reparto delle schiacciatrici. La società ha annunciato l'ingaggio della turca Buket Yilmaz che arriva in Italia dopo due stagioni nel Kecioren Belediyesi Sigorta. Trent’anni, alta 182 cm, porta alla corte di Cominetti tanta esperienza, grandissima qualità tecnica e potenza.