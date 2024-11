Brescia si prende i tre punti contro Casalmaggiore

CREMONA - Al Pala Radi di Cremona, questa sera, è andato in scena l’anticipo infrasettimanale valido per la nona giornata di Regular Season. In campo, la Banca Valsabbina Millenium Brescia, reduce dalla sconfitta nel big match di Macerata di quattro giorni fa, e Volleyball Casalmaggiore, formazione in fiducia dopo le vittorie contro Lecco e Costa Volpino al tie break.

Le Leonesse si riscattano dopo lo stop nel big match con Macerata, mettendo in campo una prestazione di livello che coach Solforati giudica “quasi perfetta”. In effetti, il gioco della Valsabbina, sempre molto concentrata, funziona bene in tutti i set, soprattutto nella fase muro-difesa. La gara si chiude in tre set: la Millenium conquista tre punti fondamentali in classifica e riprende la corsa in campionato in vista del ritorno al PalaGeorge contro Pisa del prossimo weekend.

Coach Napolitano parte con Pincerato al palleggio incrociata a Montano; Costagli e Grbavica sono le schiacciatrici, Perletti e Nwokoye le centrali, con Faraone libero.

Coach Solforati sceglie in regia Scacchetti, incrociata a Davidovic; in posto 4 ci sono Siftar e Pistolesi, al centro Meli e Tonello, Scognamillo libero.

La Millenium parte forte, in attacco e soprattutto a muro, con Siftar e Meli assolute protagoniste. Sul 4-9, coach Napolitano ricorre al time out (4-9). La Millenium non si fa distrarre: Davidovic sigla il 5-11, Pistolesi gioca d’astuzia e, puntando sulle mani del muro, conquista il 7-13. A questo punto, emerge Casalmaggiore che infila, con Costagli e Montano, una serie di punti consecutivi, facendosi vicina con Nwokoye (12-15). Le Leonesse si riprendono e staccano nuovamente: all’ace di Davidovic (15-20) segue quello di Pistolesi (16-23). L’errore al servizio di Cantoni regala il set point alla Valsabbina, che chiude i conti con il muro di Meli (17-25).



Dopo un iniziale botta e risposta (3-4), la Valsabbina prende il volo: Scacchetti si diverte con tutte le sue attaccanti che rispondono sempre presenti: Pistolesi si prende il 3-7, Davidovic il 3-10 e Siftar il 3-12. Non c’è storia: il set è solo a tinte giallonere e presto il divario si fa davvero pesante (l’attacco vincente di Pistolesi sigla l’8-20). Sul 9-21, fa il suo esordio ufficiale in Serie A2 la bresciana Camilla Riccardi (entrata su Tonello). Il secondo parziale si chiude 11-25 grazie all’ace di Scacchetti.



Nel terzo parziale, la Valsabbina va subito avanti: l’ace di Pistolesi (1-5) spinge coach Napolitano a spezzare subito il ritmo con un time out. Ma la corsa della Millenium non si arresta: il braccio di Meli è caldissimo (3-7), quello di Siftar non è da meno (3-9). Sul 6-14, fanno il loro ingresso sul taraflex del Pala Radi anche Stroppa e Romanin. La Millenium accelera, Casalmaggiore prova ad inseguire invano: Siftar conquista il 10-17, Scacchetti, con un pallonetto, il 14-19. L’ace di Davidovic regala il match point alle Leonesse (15-24), Pistolesi chiude la partita sul 17-25.

Le parole di Aurora Pistolesi (Valsabbina Brescia)-

« Dopo la sconfitta di Macerata siamo tornate in palestra e ci siamo messe subito a lavorare su ciò che non era andato bene nel weekend . Ho visto una squadra che ha dato tutti per raggiungere questo risultato. Sicuramente, oggi, è andata molto bene la fase di muro-difesa. Sono molto felice perchè questo è segno di gran carattere e determinazione”. Aurora Pistolesi è stata nominata MVP del match. “Sono molto contenta del premio. Ammetto di non venire da un periodo semplice. Grazie al supporto della mia squadra e di tutte le persone che mi vogliono bene ne sto uscendo. Spero che, a livello personale, questo sia solo l’inizio di tante belle cose ».

Le parole Giorgia Faraone (Volleyball Casalmaggiore)-

« Sapevamo che sarebbe stato difficile, Brescia è una squadra che gioca una bella pallavolo, noi purtroppo non siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco in nessun fondamentale. Non siamo mai riuscite ad entrare in partita ».

Il tabellino-

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE - VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 0-3 (17-25 11-25 17-25) –

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Grbavica 3, Perletti, Montano Lucumi 11, Costagli 10, Nwokoye 2, Pincerato, Faraone (L), Nosella 1, Cantoni, Ribechi. Non entrate: Dalla Rosa, Perini (L), Marku. All. Napolitano.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Meli 10, Davidovic 11, Pistolesi 15, Tonello 6, Scacchetti 3, Siftar 14, Scognamillo (L), Riccardi 1, Stroppa, Romanin. Non entrate: Trevisan, Franceschini. All. Solforati.

ARBITRI: Manzoni, Pasin.

Durata set: 25', 19', 20'; Tot: 64'.

MVP: Aurora Pistolesi (Valsabbina Millenium Brescia)