Starting Six: tra A1 e Coppe Europee, lo spettacolo del volley Femminile

ROMA- Grande risalto, nella puntata odierna di Starting Six all'intero movimento femminile, in attesa dell'8a giornata di A1 e commentando l'esaltante tre giorni di Champions League e Coppe Europee.

Prima Fila presenta il turno di campionato che vedrà l'imbattuta capolista Conegliano impegnata in casa contro Pinerolo. Una sfida sulla carta agevole per le ragazze di Santarelli ma la formazione piemontese, non avendo nulla da perdere, cercherà di vendere cara la pelle. Ghiotto anticipo delle sfide della domenica il match fra Bergamo e Chieri, incontro dai contorni indefinibili, fra due formazione divise da un solo punto. Milano, con Paola Egonu finalmente utilizzabile a tempo pieno, scenderà sul campo di Talmassons. Novara, imbattuta da sei giornate, sarà impegnata contro Busto Arsizio nel derby del Ticino e dovrà fare attenzione alle scatenate 'farfalle' che, dopo il cambio di panchina, hanno cominciato a correre. Insidiosa trasferta per Scandicci sul campo di Vallefoglia. Grande attesa anche per Firenze-Roma, con le toscane che dovranno verificare i propri equilibri dopo l'addio di Bechis e le giallorosse che, dopo sei ko di fila, con il recupero di Melli e Salas, vogliono invertire la rotta e risalire la china in classifica. Perugia, ancora a caccia della prima vittoria stagionale, ospita Cuneo per un match in cui i punti avranno valore doppio in chiave salvezza.

Social Show non accende le telecamere sui campi di gioco ma ci regala le emozioni di un video nel quale, in un momento di relax, le brasiliane Carol e Gabi, che in A1 difendono rispettivamente i colori di Scandicci e Conegliano, legate da profonda amicizia sbocciata in nazionale, si immortalano mentre insieme montano pazientemente braccialetti.

Coppe Europee celebra le cinque vittorie in altrettante partite delle squadre italiane nel secondo turno di Champions League e Challenge Cup.

Nella massima competizione continentale Conegliano ha vinto in scioltezza sul campo di Plovdiv in Bulgaria, Milano, con Egonu in campo ha stravinto la sfida con le Slovene del Calcit e Scandicci ha rifiliato un secco 3-0 a domicilio alle campionesse di Germania dello Stoccarda.

Bene anche Chieri e Roma in Challenge. Le piemontesi hanno bissato il successo dell'andata contro le spagnole del Sant Cugat volando ai quarti di finale, altrettanto hanno fatto le wolves andando ad espugnare il palazzetto del Rapid Bucarest.

Beach Volley ci informa delle scelte del consiglio Federale che ha nominato Paolo Nicolai, che ha appena smesso i panni del beachers, responsabile delle nazionali azzurre maschili di beach volley, e Caterina De Marinis di quelle femminili.