Messina supera Castelfranco e allunga in vetta al Girone A

MESSINA – Nell'anticipo della 4a giornata, in calendario per le altre nel giorno si Santo Stefano, l'Akademia Sant'Anna Messina consolida il primato in testa al Girone A di A2 Femminile superando in tre set 3-0 (25-16, 25-20, 25-14) la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa al termine di un match a senso unico che ha ribadito il pieno diritto delle siciliane di puntare al salto di categoria.

Gara perfetta in ogni fondamentale per le ragazze di Bonafede, caratterizzata da una corale prestazione di squadra in cui spiccano l’MVP Aurora Rossetto e la schiacciatrice Chiara Mason, Top Spiker dell’incontro.

Inizio nel segno di Modestino che firma in fast il primo punto di Messina; Diop vincente, prima in pipe, a seguire con un touch out del muro ospite (3-2). Il +3 arriva su un tocco a rete delle toscane e con un attacco al centro di Olivotto (5-2). Colzi accorcia, Diop passa da posto 4 (6-3). Rossetto tira forte in diagonale, dopo un salvataggio difensivo pazzesco di Caforio (7-3); coach Bracci ferma il gioco.

Prosegue la fase break di Messina, ancora con Rossetto (8-3). Mason sbaglia dai nove metri, ma a riprendersi il cambio palla è Olivotto in primo tempo (9-4). Doppio errore in attacco di Castelfranco, Rossetto vincente in parallela: +8 Messina (12-4). Sulla difesa ad un braccio di Mason, ancora Rossetto colpisce d’astuzia in una zona sguarnita ospite (13-4). Fava fa registrare il quinto punto delle toscane, Lotti sbaglia la battuta, ancora Fava e un secondo tocco vincente di Ferraro per la reazione di Castelfranco; poi, break Modestino in fast e primo tempo (16-7).

Colzi e un ace di Ferraro riducono il gap per le ospiti (16-9). Ferraro tira lungo il servizio, Diop commette fallo in attacco da seconda linea, Mason firma due punti, in mezzo l’attacco vincente di Colzi (19-12); Tosi rileva Salinas. Torna a tuonare Modestino, a muro e in attacco, Fava prova a tenere in vita il set (21-14). In campo si rivede Salinas, mentre Carraro a muro e Rossetto da posto 4 avvicinano la meta (23-15). A chiudere il parziale Modestino e un errore avversario (25-16).

Migliore realizzatrici Rossetto, Modestino e Fava con 5 punti. 4 errori di Messina, 6 errori di Castelfranco.

Nel secondo set, muro di Salinas (0-1) cui replica Mason in attacco (1-1). Rossetto difende un pallone impossibile, Mason tira lungo (1-2). Errore di Lotti in prima linea, Colzi non è precisa al servizio, Zuccarelli taglia un pallone che si spegne sul taraflex zona 3 (3-4). Doppio vantaggio di Castelfranco, poi pari agguantato da Diop e Olivotto (5-5). Si prosegue punto su punto fino al break confezionato da Rossetto e Modestino (8-7).

Carraro e Mason incrementano il parziale di Messina, Zuccarelli tira fuori (11-8). Il diagonale di Mason costringe coach Bracci a chiamare time-out (12-8). Con Olivotto, Mason e gli errori di Castelfranco, Messina riesce a tenere il distacco di quattro lunghezze (16-12). Mason cerca invano le mani del muro, Olivotto vincente al centro (17-13). Vecerina rileva Ferraro, Braida Zuccarelli; Castelfranco riesce ad avvicinarsi nel punteggio (17-15). Diop tira forte contro le mani alte del muro e la palla schizza via (18-15). Modestino ferma a muro Fava; Messina ancora a +4 (19-15). Coach Bracci ferma il gioco.

Vecerina sbaglia e regala il +5 a Messina (20-15), ma Castelfranco si rifà sotto; Tosi rileva Salinas. Il -4 dal set è di Rossetto, poi Fava sbaglia l’attacco (21-17). Un errore di Fava, due volte Mason e Carraro chiudono il parziale (25-20). Migliore realizzatrice Mason con 5 punti. 7 errori per Messina, 8 per Castelfranco.

Nel terzo set, avanti Messina con Mason e Carraro (2-1). La formazione siciliana prende il largo (5-1) e coach Bracci chiama time-out.

Al rientro, Diop scarica in palla gamma, Castelfranco accorcia con Colzi, Messina difende l’impossibile e Mason firma il +5 (7-2). Carraro sbaglia il servizio, murone di Olivotto (8-3), poi Rossetto invade lo spazio avversario sopra la rete prima del colpo d’attacco (8-4). Dalle parte di Messina si inizia a sbagliare poco e si concretizza efficacemente il gioco (12-5); time-out di coach Bracci.

Castelfranco interrompe la serie di Messina con Fava. Rossetto conquista il cambio palla in attacco (13-6). Colzi a segno a muro, Diop sbaglia l’attacco (13-8). Guzin rileva l’opposto toscano. Per Ferraro errore dai nove metri, Colzi passa in attacco, Mason allunga due volte, Olivotto vincente al centro (17-9). Zuccarelli porta Castelfranco in doppia cifra, ancora Olivotto e Mason: Messina a +9 (19-10). Rossetto, Modestino e l’errore di Lotti accelerano la corsa di Messina verso il match (22-11).

Muro di Guzin, timido tentativo di rimettere in piedi il set da parte delle ospiti con Lotti. Sono Guzin, questa volta in attacco, e Rossetto a chiudere set e match (25-14). Migliore realizzatrice Mason con 6 punti. 5 errori di Messina, 5 di Castelfranco.

MVP del match, Aurora Rossetto; Top Spiker, Chiara Mason con 13 punti (13 in attacco con una percentuale del 43 %), Top Blocker dell’incontro, Alessandra Colzi, con 3 muri, Top Acer, Dalila Modestino, con 2 ace. Complessivamente, 16 errori per le siciliane, 19 errori per le toscane.

I protagonisti-

Aurora Rossetto (Akademia Sant’Anna Messina)- « Siamo felici della partita di stasera e di quanto dimostrato in campo. Oggi ho fatto bene e sono MVP anche grazie alle mie compagne. Siamo davvero contente e spero sia stata una bella partita da vedere. Cerchiamo sempre di migliorare e non vogliamo fermarci qui. Sicuramente, la crescita mia personale è frutto di tutto l’ambiente e dello staff. Non voglio sentirmi arrivata ma migliorarmi ancora ».

Veronica Bisconti (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Le qualità di Messina sono indubbie, noi avremmo potuto esprimerci meglio con un approccio più spensierato contro una squadra sulla carta più forte di noi. Sabato abbiamo una partita importante ».

Il tabellino-

AKADEMIA SANT'ANNA MESSINA-FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA 3-0 (25-16, 25-20, 25-14)

AKADEMIA SANT'ANNA MESSINA: Norgini n.e., Olivotto 8, Carraro 4, Modestino 10, Rossetto 11, Mason 13, Trevisiol n.e., Caforio (L) 0, Babatunde n.e., Guzin 2, Diop 7. All. Bonafede

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Zuccarelli 4, Colzi 10, Salinas 5, Tosi 0, Braida 0, Vecerina 0, Ferraro 2, Tesi (L) 0, Fucka n.e., Fava 10, Lotti 3, Bisconti 0. All. Bracci

ARBITRI: De Sensi, Spinnicchia

Durata set: 23’, 28’, 26’ Tot: 77’

MVP: Aurora Rossetto (Akademia Sant’Anna Messina)