Starting Six: Novara sugli scudi, Milano e Conegliano al Mondiale per Club

ROMA- Appuntamento con Starting Six che approfondisce i temi della settimana: la conclusione del Girone di andata di A1 Femminile che ha determinato la griglia dei quarti Coppa Italia, e la presentazione del Mondiale per Club che vedrà Milano e Conegliano a caccia del titolo iridato.

Match&Play ci racconta dell'ultimo turno di campionato che ha visto, nel big match di giornata, Novara battere Scandicci e chiudere al quarto posto la fase ascendente del torneo. Busto continua a vincere anche se a Latisana, contro Talmassons, ha dovuto lasciare un punto alla squadra di Barbieri che è in piena lotta per non retrocedere. Lotta nella quale viene risucchiata Firenze che cede in casa in tre set a Bergamo. Cuneo lascia l'ultima posizione di classifica conquistando un punto nella sfida interna con Vallefoglia mentre Roma subisce l'ennesimo ko stagionale arrendendosi in casa di Pinerolo e resta da sola in fondo alla graduatoria.

Overthestat come sempre rivisita il rendimento individuale nei tre fondamentali analizzando le classifiche di rendimento dopo il girone di andata. Antropova (Scandicci) è leader fra le bomber con 313 palloni vincenti seguita da Nemeth (Perugia) con 275 e Malual (Il Bisonte Firenze) con 248. Al servizio guida ancora Antropova (Scandicci) con 28, poi Manfredini (Bergamo) con 25 e Giovannini (Vallefoglia) con 23. A muro domina Danesi (Milano) con 51 block, segue Candi (Vallefoglia) con 47 e Butigan (Il Bisonte) con 38.

Superwoman questa settimana ha premiato come miglior libero Martina Armini di Bergamo che ha conquistato i cinque punti in palio per la classifica generale, graduatoria che vede in testa De Bortoli (Vallefoglia) con 25 punti, seguita da Fukudome (Milano) con 19 e Moki De Gennaro con 18.

Riflettori accesi sul Mondiale per Club con la presentazione delle partite che vedranno protagoniste Milano, che giocherà nella Pool A con Gerdau Minas (BRA), Tianjin Bohai Bank (CHN) Zamalek e Sporting Club (EGY) e Conegliano è inserita nella Pool B con Dentil Praia Clube (BRA), LP Bank Ninh Binh (VIE) e NEC Red Rockets Kawasaki (JPN).