Messina resiste e vince a Brescia, la Futura rinforza il primato vincendo a Trento

ROMA- 3a di ritorno in A2 Femminile con le capolista deisui due gironi che si impongono entrambe in trasferta al tie break, Messina a Brescia, la Futura nello scontro diretto di Trento.

Una settimana folle per l’Akademia Sant’Anna Messina si chiude, alla fine, con un sorriso: dopo il tie-break vinto contro Costa Volpino e quello dolorosissimo perso contro Offanengo che è costato l’uscita dalla Coppa Italia, la squadra di coach Bonafede si prende i due punti nella terza partita consecutiva chiusa in cinque set. Sconfitta al PalaGeorge la Valsabbina Millenium Brescia, brava a portarsi avanti 2-1 dopo l’iniziale svantaggio ma arresasi di fronte alla compattezza delle siciliane. Prestazione lodevole per l’MVP Caforio, fondamentale in ricezione (77% di efficienza, 54% di perfette) e in difesa, a referto si distinguono Olivotto, 16 punti, e Diop, 13, mentre chiudono a 17 sia Siftar che Davidovic. Il risultato permette all’Omag-MT San Giovanni in M.no di rosicchiare un punto alla capolista grazie allo 0-3 contro la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa. Chiusi a 13, 21 e 10 i tre parziali, che raccontano lo strapotere delle romagnole guidate in attacco dalle laterali Nardo (17), Piovesan (5) e Ortolani (14).

Tre punti pesanti come il piombo per la Cbl Costa Volpino, che nello scontro diretto in casa della Clai Imola Volley fa 0-3 grazie ad una prima frazione giocata con testa e concentrazione fino al 26-28 e ad una terza chiusa 23-25. Un successo, spinto da Buffo (15 punti), Brandi (14) e Zago (13), che manda la squadra di coach Cominetti a +4 sulle avversarie per il quinto posto, tra cui le stesse imolesi. Vittoria netta anche per la Cbf Balducci Hr Macerata, che in poco più di un’ora si libera dell’Orocash Picco Lecco per merito di una Battista da 22 punti. Infine, miglior partita stagionale della Bam Mondovì, che conquista la prima vittoria piena a scapito della Volleyball Casalmaggiore, che si arrende in tre set e permette alle pumine di prendersi tre punti che potrebbero risultare importanti in ottica post season. Non bastano i 20 punti di Montano alle casalasche, bene Viscioni (13) e Catania (8 con 4 muri) per coach Basso.

Non per niente era la partita più attesa del weekend: Itas Trentino e Futura Giovani Busto Arsizio, le due principali forze fin qui del Girone B, danno spettacolo al Sanbapolis, lottando per oltre due ore fino al successo della squadra guidata da coach Beltrami. Una vittoria bellissima per le cocche, che non solo vendicano il risultato dell’andata, il 2-3 del PalaBorsani in favore delle trentine, ma lo fanno rimontando sotto di 2-0 fuori casa e guadagnando un punto in più di vantaggio sulle dirette rivali. La squadra di coach Mazzanti può rammaricarsi per non aver chiuso la partita, ma non certo per la prestazione, con il k.o. arrivato soltanto al 13-15 del tie-break. Ai 23 punti di Weske e i 17 di Marconato (5 muri) risponde la giocatrice più in forma del campionato, Enneking, MVP in Coppa Italia contro Macerata ed MVP questo pomeriggio, con 28 punti. Per le bustocche, utilissimi anche i 15 punti a testa della subentrante Zakoscielna e Rebora (5 muri).

Dietro le due squadre in testa, perde il terzo posto la Nuvolì Altafratte Padova che, nella serratissima corsa alla Pool Promozione, cede con un netto 3-0 alla Us Esperia Cremona e finisce al settimo posto. Match perfetto per la squadra di coach Zanelli, portata al successo dalla top scorer Taborelli (13) e dagli 11 punti, con 6 muri, di un’ottima Munarini. Le cremasche sorpassano le padovane, ma rimangono a pari punti con la Narconon Volley Melendugno e la Trasporti Bressan Offanengo. Non rallenta la corsa delle pugliesi, che si prendono i tre punti anche contro l’Imd Concorezzo. Gara praticamente a senso unico, solo nel secondo set Kavalenka (17 punti) e compagne restano attaccate fino alla fine, prima di capitolare comunque contro le ragazze di coach Giunta, trascinate da una super Tanase da 18 punti. Prosegue anche il cammino della formazione di coach Bolzoni, che non lascia scampo alla Tenaglia Abruzzo Volley: secco il 3-0 firmato Nardelli (MVP e 14 punti) e Rodic (12), eroina di Coppa Italia.

Nell’altro tie-break del Girone B, festeggia invece la Volley Hermaea Olbia, che come Busto Arsizio rimonta da 0-2 e supera la Tecnoteam Albese Volley Como. I due punti permettono alla squadra di coach Guadalupi di agganciare Padova, regalando un’incredibile classifica con cinque squadre in due punti tra la terza e la settima posizione. Il punto di svolta della partita è nel finale di terzo set: sul 22-24, un servizio sbagliato di Bernasconi, due punti consecutivi di Korhonen e Partenio e un altro errore di Colombino, ribaltano il parziale e consegnano il 26-24 alle padrone di casa. Da lì l’inerzia emotiva si sposta e le isolane compiono il definitivo sorpasso al 15-12 del tie-break. Top scorer l’opposta finlandese con 21 punti, ne mette a segno 18 l’MVP Fontemaggi mentre le centrali Barbazeni e Ngolongolo combinano per 25 punti e 10 muri, mentre tra le ospiti si distinguono Grigolo (19) e Colombino (18).

I TABELLINI-

GIRONE A-

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA 2-3 (17-25 25-23 25-21 18-25 9-15) –

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Siftar 17, Meli 14, Davidovic 17, Pistolesi 14, Tonello 8, Scacchetti 1, Scognamillo (L), Riccardi, Trevisan, Romanin. Non entrate: Veglia, Bikatal, Stroppa, Franceschini. All. Solforati.

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Rossetto 12, Modestino 11, Carraro 4, Mason 12, Olivotto 16, Diop 13, Caforio (L), Babatunde 8. Non entrate: Trevisiol, Vernon, Guzin, Norgini (L). All. Bonafede.

ARBITRI: Sabia, Tundo.

Durata set: 21′, 31′, 27′, 23′, 17′; Tot: 119′.

MVP: Giorgia Caforio (Akademia Sant’Anna Messina)

BAM MONDOVI’ – VOLLEYBALL CASALMAGGIORE 3-0 (25-19 25-22 25-23) –

BAM MONDOVI’: Viscioni 13, Tresoldi 9, Berger 11, Lancini 10, Catania 8, Schmit 1, Giubilato (L). Non entrate: Marengo, Bosso, Manig, Fini (L), Deambrogio. All. Basso.

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Pincerato 3, Costagli 2, Marku 1, Montano Lucumi 20, Dalla Rosa 3, Nwokoye 7, Faraone (L), Bovolo 6, Ribechi. Non entrate: Perletti, Cantoni, Nosella. All. Cuello.

ARBITRI: Lambertini, Kronaj.

Durata set: 26′, 28′, 29′; Tot: 83′.

MVP: Greta Catania BAM Mondovì)

Spettatori: 400.

CBF BALDUCCI HR MACERATA – OROCASH PICCO LECCO 3-0 (25-20 25-15 25-19) –

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Caruso 4, Decortes 11, Bulaich Simian 4, Mazzon 12, Bonelli 3, Battista 22, Bresciani (L), Fiesoli 1, Allaoui 1, Busolini, Morandini. Non entrate: Capodacqua (L), Sanguigni. All. Lionetti.

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 7, Piacentini 1, Conti 7, Amoruso 11, Atamah 9, Sassolini 1, Napodano (L), Moroni 3, Casari, Mainetti (L), Monaco, Severin. Non entrate: Monti, Ghezzi. All. Milano. ARBITRI: Morgillo, Paris.

Durata set: 26′, 26′, 26′; Tot: 78′.

MVP: Valeria Battista (Cbf Balducci Hr Macerata)

Spettatori: 410

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 0-3 (13-25 21-25 10-25) –

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Zuccarelli 2, Vecerina 3, Fava 1, Ferraro, Salinas 12, Colzi 4, Bisconti (L), Fucka 5, Lotti 2, Braida 1, Tesi (L). Non entrate: Tosi. All. Bracci.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 17, Parini 4, Ortolani 14, Piovesan 15, Consoli 5, Nicolini 1, Valoppi (L), Ravarini 1, Bagnoli, Meliffi (L), Sassolini. Non entrate: Polesello. All. Bellano.

ARBITRI: Giulietti, Aleo.

Durata set: 21′, 27′, 23′; Tot: 71′.

MVP: Serena Ortolani (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

CLAI IMOLA VOLLEY – C.B.L. COSTA VOLPINO 0-3 (26-28 19-25 23-25) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Pomili 8, Ravazzolo 9, Stival 15, Bulovic 5, Bacchilega 12, Rizzieri 2, Mastrilli (L), Mescoli 5, Visentin, Pinarello, Migliorini. Non entrate: Gambini, Messaggi, Arcangeli (L). All. Caliendo.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto, Buffo 15, Brandi 14, Zago 13, Neciporuka 9, Ferrarini 9, Gamba (L), Tosi, Yilmaz, Camerini. Non entrate: Civitico, Fracassetti (L), Fumagalli, Dell’amico. All. Cominetti.

ARBITRI: Marani, Galteri.

Durata set: 32′, 25′, 28′; Tot: 85′.

MVP: Sofia Ferrarini (C.B.L. Costa Volpino)

GIRONE B-

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY 3-0 (25-16 25-20 25-21) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 14, Salvatori 1, Martinelli 11, Rodic 12, Caneva 9, Bridi 3, Tellone (L), Campagnolo 3, Favaretto 3, Tommasini, Compagnin. Non entrate: Patrini (L), Bole, Pinetti. All. Bolzoni.

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Mennecozzi 4, Ndoye 11, Martinelli 4, Maricevic 4, Petrovic 3, Vighetto 7, Pisano (L), Tega 4, Grazia 2, Foresi, Galuppi (L). Non entrate: Zamboni. All. Giandomenico.

ARBITRI: Giorgianni, Di Bari.

Durata set: 25′, 30′, 30′; Tot: 85′.

MVP: Rachele Nardelli (Trasporti Bressan Offanengo)

VOLLEY HERMAEA OLBIA – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-2 (21-25 18-25 26-24 25-21 15-12) –

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Partenio 13, Barbazeni 9, Korhonen 21, Fontemaggi 18, Ngolongolo 16, Pasquino 1, Blasi (L), Civetta, Negri, Trampus, Piredda. Non entrate: Kogler. All. Guadalupi.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 13, Taje’ 8, Rimoldi 1, Grigolo 19, Veneriano 14, Colombino 18, Pericati (L), Bernasconi 4, Mazzon 3, Mancastroppa, Baldi. Non entrate: Radice (L), Vigano. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Usai, Faia.

Durata set: 30′, 25′, 29′, 32′, 20′; Tot: 136′.

MVP: Sara Fontemaggi (Volley Hermaea Olbia)

Spettatori: 400

ITAS TRENTINO – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 2-3 (25-21 25-16 19-25 22-25 13-15) –

ITAS TRENTINO: Kosareva 13, Marconato 17, Weske 23, Giuliani 10, Molinaro 13, Prandi 4, Fiori (L), Bassi 2, Ristori, Pizzolato, Batte, Zojzi. Non entrate: Iob, Zeni (L). All. Mazzanti.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 2, Rebora 15, Monza 2, Enneking 28, Kone 1, Zanette 10, Cecchetto (L), Zakoscielna 15, Landucci 12, Baratella, Brandi. Non entrate: Osana (L), Del Freo. All. Beltrami. ARBITRI: Cecconato, Pasquali.

Durata set: 27′, 22′, 27′, 28′, 16′; Tot: 120′.

MVP: Alyssa Enneking (Futura Giovani Busto Arsizio)

Spettatori: 666

U.S. ESPERIA CREMONA – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 3-0 (25-18 25-17 25-18) –

U.S. ESPERIA CREMONA: Bellia 11, Munarini 11, Taborelli 13, Arciprete 9, Modesti 5, Turla’ 2, Parlangeli (L), Marchesini 4, Zuliani. Non entrate: Felappi, Bondarenko, Erti (L), Maiezza, Zorzetto. All. Zanelli.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 2, Esposito 2, Bovo 7, Grosse Scharmann 11, Fiorio 9, Fanelli 1, Maggipinto (L), Pridatko 2, Esposito 1, Ghibaudo 1, Talerico. Non entrate: Micheletti, Occhinegro (L). All. Sinibaldi.

ARBITRI: Proietti, Magnino.

Durata set: 28′, 27′, 26′; Tot: 81′.

MVP: Matilde Munarini (Esperia Cremona)

IMD CONCOREZZO – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 0-3 (17-25 22-25 17-25) –

IMD CONCOREZZO: Frigerio 6, Kavalenka 17, Rosina 4, Piazza 5, Marini 1, Tsitsigianni 6, Rocca (L), Bianchi 1, Alberti 1, Bianchi, Ghezzi (L). Non entrate: Pegoraro, Tonello, Brutti. All. Delmati.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Tanase 18, Riparbelli 6, Malik 12, Joly 10, Biesso 3, Caracuta 1, Ferrario (L), Andrich 2, Passaro. Non entrate: Fioretti, Maruotti, D’onofrio (L). All. Giunta. ARBITRI: Villano, Dell’Orso.

Durata set: 26′, 26′, 26′; Tot: 78′.

MVP: Alice Tanase (Narconon Melendugno

Spettatori: 112

GIRONE A-

I RISULTATI-

LA CLASSIFICA-

Akademia Sant’Anna Messina 33 (12 – 1); Omag-Mt San Giovanni In M.No 31 (10 – 2); Cbf Balducci Hr Macerata 27 (9 – 3); Valsabbina Millenium Brescia 25 (8 – 4); C.B.L. Costa Volpino 17 (5 – 7); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 13 (5 – 8); Clai Imola Volley 13 (4 – 8); Orocash Picco Lecco 10 (3 – 9); Volleyball Casalmaggiore 9 (3 – 9); Bam Mondovi’ 5 (2 – 10);

IL PROSSIMO TURNO- 26/12/2024 Ore 17.00-

Akademia Sant’Anna Messina – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa Ore 20.30

Orocash Picco Lecco – Bam Mondovi’

C.B.L. Costa Volpino – Valsabbina Millenium Brescia Ore 16.00

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Cbf Balducci Hr Macerata

Volleyball Casalmaggiore – Clai Imola Volley

GIRONE B-

I RISULTATI-

LA CLASSIFICA-

Futura Giovani Busto Arsizio 29 (10 – 2); Itas Trentino 27 (10 – 2); Narconon Volley Melendugno 21 (7 – 5); Trasporti Bressan Offanengo 21 (7 – 5); U.S. Esperia Cremona 21 (6 – 6); Volley Hermaea Olbia 19 (7 – 5); Nuvoli’ Altafratte Padova 19 (6 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (4 – 8); Imd Concorezzo 8 (2 – 10); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 11).

IL PROSSIMO TURNO-26/12/2024 Ore 17.00-

Trasporti Bressan Offanengo – U.S. Esperia Cremona

Futura Giovani Busto Arsizio – Volley Hermaea Olbia Ore 16.00

Narconon Volley Melendugno – Tenaglia Abruzzo Volley

Nuvoli’ Altafratte Padova – Itas Trentino Ore 17.00

Tecnoteam Albese Volley Como – Imd Concorezzo