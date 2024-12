Starting Six: Conegliano regina del Mondo per la terza volta

ROMA- Nella puntata pre natalizia di Starting Six dovuto tributo a Conegliano che, con cinque vittorie in altrettante partite per 3-0, ha conquistato, per la terza volta nella sua storia, il Mondiale per Club. Un trionfo che ha visto la squadra di Santarelli dominare la Pool B, poi superare di slancio, nel derby tutto italiano Milano, e quindi imporsi, davanti ad oltre 600 spettatori, in finale alle cinesi del Tianjin Bohai Bank. 23 vittorie in altrettante partite disputate, in ogni competizione, per De Gennaro e socie, nella stagione in corso, ed un filotto di vittorie nell'anno solare che va concludendosi, con in bacheca, la Coppa Italia, lo scudetto vinto in finale contro Scandicci, la CEV Champions League ad Antalya, la Supercoppa di Roma contro Milano, per chiudere con il punto esclamativo del Mondiale per Club in Cina.

26 trofei in appena 13 anni di storia per la Prosecco Doc, 7 Scudetti, 3 Mondiali per Club, 2 Champions League, 6 Coppe Italia e 8 Supercoppe Italiane. L'unica giocatrice presente a tutte le vittorie è la veterana Monica De Gennaro.

Prima Fila ci riporta in casa nostra, analizzando la prima giornata di ritorno nella quale hanno vinto le 'grandi' Novara e Scandicci che hanno battuto rispettivamente Chieri nel derby del Pala Igor, e Cuneo a domicilio. Ancora una convincente prestazione di Bergamo, che ha superato in tre set Perugia. Vittorie pesanti in coda per Firenze, nell'anticipo del sabato, al tie break sul campo di Vallefoglia, e soprattutto Roma che ha vinto lo scontro diretto a Latisana contro Talmassons che ha permesso alle giallorosse di lasciare l'ultimo posto in classifica a Cuneo scavalcando contemporaneamente anche la formazione di Barbieri.

Overthestat, come dopo ogni turno di campionato, analizza le prestazioni delle singole atlete nei tre fondamentali. Fra le attaccanti tappa ancora per Antropova (Scandicci) che ha messo per terra 33 palloni vincenti, seguita da Bici (Vallefoglia) con 24 e Malual (Firenze) con 22. Fra le specialiste del servizio cinque atlete alla pari con 3 ace Bjelica (Cuneo), Malual (Firenze), Storck (Talmassons), Montalvo (Bergamo) e Evans (Bergamo). A muro primeggia ancora Antropova con 8,poi l'altra giocatrice di Scandicci, Carol con 7, poi Weitzel (Vallefoglia) e Butigan (Firenze) con 5.

Nelle classifiche generali fra le bomber comanda sempre Antropova con 346 punti, poi Nemeth (Perugia) con 295 e Malual con 271. Antropova guida anche nella classifica delle acers con 31 palloni vincenti, poi Manfredini (Bergamo) con 25 e Giovannini (Vallefoglia) con 24. Fra le muratrici in vetta sempre Danesi (Milano) 51, seguita da Candi (Vallefoglia) con 49 e Butigan con 42.

In Superwoman, dove si esamina il rendimento dei liberi dell'A1 ancora non assegnati i 5 punti riservati alla migliore di giornata, in attesa dei recuperi. Vanno comunque segnalate le performance di Brenda Castillo (Scandicci) e Sara Panetoni (Cuneo).

Conclusione con la presentazione della 2a di ritorno, che il 26 dicembre vedrà in campo le formazioni A1 per la seconda di ritorno che manda in scena ben 4 derby, e i quarti di finale di Coppa Italia, che, in gara secca fra il 28 e il 29 dicembre, designerà le protagoniste della Final Four.