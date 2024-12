Sitting Volley Femminile: a febbraio si assegna a Rimini la Coppa Italia

ROMA- Sarà la la Casa del Volley di Rimini ad ospitare, in occasione della 47esima Assemblea Nazionale Fipav in programma il 22 e 23 febbraio, ad ospitare, il 21 e 22 febbraio 2025, la 5a edizione della Coppa Italia Femminile di sitting volley. La manifestazione vedrà protagoniste in campo le migliori squadre del panorama italiano di questa disciplina, pronte a sfidarsi in una due giorni di sport e inclusione..