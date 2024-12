Volley Mercato: Messina rinforza posto 4 con la bulgara Bozdeva

MESSINA – Fieramente intenzionale a giocarsi al meglio le proprie carte di promozione in A1, l'Akademia Sant'Anna Messina continua a puntellare il suo roster. Dopo l'ingaggio di Mychael Vernon la società siciliana a regalato a coach Bonafede un altro elemento di spessore internazionale che potrà fare comodo nel rush finale della Regular Season e nella Pool Promozione. In Sicilia arriva la schiacciatrice bulgara, Ani Bozdeva, classe 1999, 186 cm.

La nuova posto 4 delle siciliane proviene dall’Olympiada Neapolis, club cipriota con cui ha disputato la prima parte della stagione arrivando sino ai sedicesimi di finale della Challenge Cup. Nata a Razlog (Bulgaria), Ani perfeziona i suoi studi negli Stati Uniti. Il cammino intrapreso le consente anche di arricchire il suo bagaglio di esperienze sportive.

Con l’ingaggio di Ani Bozdeva, che diventa la tredicesima atleta del roster, Akademia Sant’Anna si assicura un rinforzo di valore.

Ani indosserà la maglia numero 1 e, già da domani, sarà a disposizione dello staff tecnico per iniziare questa nuova avventura. I supporters messinesi possono sognare in grande con un altro tassello importante per affrontare al meglio il prosieguo della stagione.

LA CARRIERA-

Completato il percorso giovanile nel VC Maritza, vincendo anche un campionato bulgaro, nella stagione 2017-18 si è trasferita oltreoceano per frequentare l’Eastern Arizona. Con il college ha vinto l’ ACCAC Conference, il Region I e il District B, ottenendo la qualificazione per il torneo nazionale NJCAA.

Dal 2018 al 2021 ha proseguito la sua carriera da studentessa e atleta con la Coastal Carolina University. Le sue qualità non sono passate inosservate, visti i numerosi riconoscimenti tra cui la nomina nel First Team All-Sun Belt nel 2020 e nel 2021. Terminata l’esperienza negli USA, è tornata in Europa per vestire la casacca del Pa?ac Bydgoszcz, in Polonia, prima di spostarsi – per due stagioni – nel club turco del TED Ankara Kolejliler.

Ha rappresentato la Bulgaria nelle squadre nazionali Under 18 e Under 20, partecipando ai Campionati Europei del 2015 e del 2016 e al Campionato Mondiale del 2017 in Messico.