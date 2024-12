Volley Mercato: Erikah Lovett nel roster di Costa Volpino

COSTA VOLPINO (BERGAMO)- Dopo gli addii di Lana Silva Conceicao e Buket Yilmaz la CBL Costa Volpino aveva necessità di rinforzare il suo organico con una schiacciatrice che potesse dare una mano alla Cominetti nella rush finale della regular season nel quale il team lombardo ha come obiettivo quello di entrare nella Pool Promozione. La scelta è caduta sulla ventiduesse statunitense proveniente dai college di Long Beach, Tennessee e Georgia e alla prima esperienza in Europa. La società lombarda, dopo l’addio alla turca Buket Yilmaz ed aver tagliato in novembre la brasiliana Lana Silva Conceicao.

Le parole di Erikah Lovett-

« E’ un sogno che si avvera. Ho sempre voluto esplorare il mondo e praticare lo sport che amo su certi palcoscenici. Mi ritengo una giocatrice dinamica e potente. Cerco sempre di dare il massimo e spero di poter dare subito il mio contributo alla squadra. Ho lavorato 15 anni per avere una chance simile ».

Le parole del General Manager Roberto Dell’Orto-

« Abbiamo colto l’ opportunità di far arrivare a Costa Volpino un posto 4 dalle caratteristiche diverse di quelle che abbiamo attualmente nel gruppo. Lovett ha ciò che stavamo cercando per completare il roster. Da martedì 31 si unirà alle nuove compagne per essere a disposizione per la prima trasferta del 2025, il 5 gennaio a Castelfranco. Siamo certi che con questo innesto potremo far bene nel finale della prima fase e diventare una mina vagante nella seconda ».