Il tie break sorride a Trento nel derby con Padova

PADOVA- Abbonata al quinto set l' Itas Trentino stavolta può gioire per aver portato via due punti dal campo di Padova al termine di una sfida combattuta ed emozionante che ha cambiato padrone più di una volta. Finisce 2-3 (18-25 25-21 22-25 25-20 11-15) dopo due ore e un quarto di lotta.

Esattamente come nella sfida d’andata, alle ragazze di Mazzanti servono gli straordinari (ovvero il quinto set) per avere la meglio di una tenace Nuvolì Altafratte Padova e chiudere così il 2024 con una preziosa vittoria che permette al sestetto gialloblù di confermarsi nella scia della capolista Futura Giovani Busto Arsizio. Dopo un primo set eccellente, l’Itas ha incassato il ritorno della Nuvolì, trovando però al tie break il guizzo decisivo per giungere al successo. Determinanti nell’economia della vittoria gli spunti di Emilia Weske, artefice di un emozionante duello a distanza con l’opposta tedesca di Altafratte Grosse Scharmann: 27 punti per la trentina, 26 per la patavina con la numero 3 di Trento premiata a fine gara con il riconoscimento di mvp, ottenuto grazie alla prestazione mostruosa nel fondamentale del muro (8 stampi sui 16 di squadra).

Una menzione la meritano anche Silvia Fiori, brillante in difesa e Beatrice Molinaro, pungente in fast e attenta a muro (4). Tra le fila venete, oltre a Grosse Scharmann, da rimarcare anche i 7 muri di Bovo e la prova convincente in posto 4 della giovane Esposito (16 punti).

Sinibaldi, ex della sfida e tecnico della Nuvolì, parte con Stocco in regia, Grosse Scharmann opposto, Fiorio ed Erika Esposito in posto 4, Fanelli e Bovo al centro e Maggipinto libero.

Mazzanti conferma il sestetto con Prandi al palleggio, Weske opposto, Giuliani e Kosareva laterali, Molinaro e Marconato al centro e Fiori libero.

L’Itas imprime subito un ottimo ritmo alla gara, allungando sul turno al servizio di Kosareva, impreziosito dal muro di un’attenta Weske (3-6). Grosse Scharmann è l’unica giocatrice di casa a creare difficoltà a Trento (11-12), ma dopo gli spunti della tedesca di Altafratte le gialloblù tornano a premere il piede sull’acceleratore, aggrappandosi alle proprie centrali con Marconato e Molinaro imprendibili in fast (11-15). L’ace di Bovo avvicina Altafratte (13-15) ma sull’asse Weske-Molinaro l’Itas Trentino costruisce un altro strappo, spingendosi fino al 14-21 sul turno in battuta dell’opposta tedesca. Parziale in discesa per le ragazze di Mazzanti, chiuso dall’errore a rete di Bovo (18-25).

L’Itas Trentino parte forte grazie al muro anche in avvio di secondo set (3-7) ma questa volta la reazione patavina è imminente cin Grosse Scharmann e Fiorio in cattedra (8-9). La rotazione con Stocco al servizio completa la rimonta di Altafratte, che mette la freccia con un’ispiratissima Fiorio (17-13). Mazzanti si gioca le carte Pizzolato e Zojzi, ma nonostante un’ottima Weske la Nuvolì mantiene il margine di vantaggio ristabilendo con Fiorio la parità dei set (25-21).

Altafratte approccia al meglio la terza frazione con Bovo eccellente a muro (4-1), Mazzanti inserisce Pizzolato per Marconato ma è la “collega” Molinaro a scuotere con decisione Trento: la posto 3 gialloblù va a segno in fast, a muro e poco dopo anche al servizio, regalando all’Itas Trentino aggancio e sorpasso (10-13). Due errori di Trento, però, rianimano Altafratte (13-14), che ritrova la parità con il muro di Grosse Scharmann (15-15). L’Itas spreca un altro +3 (da 16-19 a 19-19), Mazzanti si gioca le carte Zojzi e Ristori Tomberli che nel concitato finale si rivelano preziosissime, con Kosareva che si ritrova nel momento più importante e con due astute giocate da posto 4 regala la frazione all’Itas (22-25).

E’ sempre Molinaro l’arma in più nella metà campo gialloblù (2 muri per il 6-8), dove Fiori si esalta a più riprese in difesa e Giuliani trova un paio di lampi in attacco (10-13). Altafratte però non molla la presa, cresce a muro e con Esposito e Grosse Scharmann confeziona il sorpasso (17-16). Esposito (9 punti nel set) e Grosse Scharmann non sbagliano più nulla (22-17), l’Itas non trova soluzioni convincenti in attacco e l’errore in battuta di Zojzi consegna il parziale alle venete (25-20).

Tie break con cambio-palla regolare fino all’8-8, quando Trento prova scappare con Kosareva (8-10) ma viene immediatamente ripresa da Altafratte (10-10). Il match lo decide Weske che firma due muri consecutivi e il diagonale del +3 (10-13), prima dell’ace, con l'aiuto del nastro, della neo entrata Ristori Tomberli che regala il successo a Trento (11-15).



I protagonisti-

Ilaria Fanelli (Nuvolì Altafratte Padova)- « C’è sicuramente del rammarico per il solo punto ottenuto ma questa sarà una gara che ci darà molto in futuro, abbiamo avuto l’atteggiamento corretto e fondamentalmente la voglia di mangiarci il campo e nelle prossime occasioni cercheremo di riproporre entrambe le cose ».

Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- « Abbiamo fatto molta fatica nella fase break, sapevamo che loro ci avrebbero attaccato in alcune situazioni ma non siamo stati ordinati e precisi nel difendere e murare il loro cambio-palla. Abbiamo perso un po’ di ritmo, nella qualità dei colpi potevamo certamente fare qualcosa in più e comportarci meglio in contrattacco per capitalizzare i palloni che siamo riusciti a difendere. E’ uscita una partita difficile, che abbiamo risolto mettendo nuovamente un po’ di pressione alla fine con il servizio e trovando qualche muro che ha deciso alcune situazioni importanti».

Il tabellino-

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA - ITAS TRENTINO 2-3 (18-25 25-21 22-25 25-20 11-15) -

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 3, Esposito 16, Bovo 11, Grosse Scharmann 26, Fiorio 12, Fanelli 11, Maggipinto (L), Talerico, Esposito, Pridatko, Ghibaudo. Non entrate: Occhinegro (L), Micheletti. All. Sinibaldi.

ITAS TRENTINO: Molinaro 14, Prandi 3, Kosareva 9, Marconato 3, Weske 27, Giuliani 9, Fiori (L), Pizzolato 4, Zojzi 3, Ristori 1, Bassi. Non entrate: Iob, Zeni (L), Batte. All. Mazzanti.

ARBITRI: Marani, Laghi.

Durata set: 28', 30', 29', 29', 17'; Tot: 133'.

MVP: Emilia Weske (Itas Trentino)

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B-

Futura Giovani Busto Arsizio 32 (11 – 2); Itas Trentino 29 (11 – 2); Narconon Volley Melendugno 24 (8 – 5); U.S. Esperia Cremona 23 (7 – 6); Trasporti Bressan Offanengo 22 (7 – 6); Nuvoli’ Altafratte Padova 20 (6 – 7); Volley Hermaea Olbia 19 (7 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 16 (5 – 8); Imd Concorezzo 8 (2 – 11); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 12).