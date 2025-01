La 5a di ritorno si gioca domenica 5 gennaio

Nel Girone A sembra, al momento, netta la differenza tra le prime cinque squadre e le seconde cinque. Sei punti separano, dopo l’ultima giornata, il quinto posto della Cbl Costa Volpino (20 punti) e il sesto della Clai Imola Volley (14). Motivo per cui le due rispettive sfide contro la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, settima con 13 punti, e la Valsabbina Millenium Brescia, quarta con 25, rappresenteranno un’opportunità per rimettere tutto in gioco.

Ma le attenzioni saranno anche per il vertice della classifica, al momento occupato dall’Omag-Mt San Giovanni in M.no, di scena nel weekend nel più classico dei testa-coda contro la Bam Mondovì. Sarà a tutti gli effetti un big match infatti la partita tra la Cbf Balducci Hr Macerata, terza con 27 punti, e l’Akademia Sant’Anna Messina, seconda a un solo punto di distanza dalle romagnole. Tutte e quattro le gare si giocheranno alle 17 di domenica 5 gennaio, con il posticipo del giorno della Befana, alla stessa ora, riservato al confronto tra la Volleyball Casalmaggiore e l’Orocash Picco Lecco.

Decisamente più intricata la situazione nel Girone B, dove tra il terzo posto della Narconon Volley Melendugno e l’ottavo della Tecnoteam Albese Volley Como, ballano soltanto 8 punti. Le pugliesi apriranno il turno scendendo in campo alle 16 in uno scontro diretto contro l’Us Esperia Cremona, quarta ad un punto di distanza, mentre le comasche faranno visita nel canonico orario delle 17 niente meno che alla capolista Futura Giovani Busto Arsizio, imbattuta dal 20 ottobre.

Alla stessa ora di Melenguno-Cremona altro anticipo tra il fanalino di coda Tenaglia Abruzzo Volley e l’Itas Trentino, seconda a -3 dalle bustocche. Gli ultimi due incontri, sempre alle 17, vedranno protagoniste tre squadre in piena lotta per la Pool Promozione: la Trasporti Bressan Offanengo, quinta con 22 punti, farà visita all’Imd Concorezzo, mentre parallelamente la Volley Hermaea Olbia, settima a quota 19, e la Nuvolì Altafratte Padova, sesta a +1, si affronteranno in un serrato testa a testa.

TUTTE LE SFIDE-

GIRONE A-

Cbf Balducci Hr Macerata - Akademia Sant'Anna Messina

Tutto pronto al Fontescodella di Macerata per vivere la prima gara del 2025 per la CBF Balducci HR, e sarà subito big match. Domenica 5 (ore 17) per la quinta giornata di ritorno della Regular Season della Serie A2 Tigotà, infatti, arriva la sfida con l’Akademia Sant’Anna Messina, attuale seconda forza del Girone A. Le ragazze guidate da coach Valerio Lionetti vogliono sfruttare il fattore campo per provare ad avvicinare in classifica la forte formazione siciliana: le maceratesi sono terze a quota 27 punti mentre le messinesi le precedono a quota 33. Una vittoria piena, dunque, significherebbe dimezzare la distanza e restare agganciate al treno delle prime due, oltre che accumulare punti preziosi in chiave Pool Promozione, quando mancano 5 giornate al termine della prima fase del campionato. Servirà il consueto calore le ragazze del palasport maceratese per provare a riscattare il ko di San Giovanni in Marignano e a spingere le ragazze in una gara davvero difficile ad affascinante, con un avversario di assoluto valore come Messina, che ha arricchito il proprio roster nei giorni scorsi con due nuovi arrivi.

PRECEDENTI: 4 (3 successi Akademia Sant'Anna Messina, 1 successo Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Valeria Battista a Akademia Messina nel 2023/2024



Federica Busolini (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Questa domenica andremo ad affrontare un avversario molto forte. Messina è una squadra molto compatta e organizzata, sia dal punto di vista tecnico che tattico. Sicuramente non sarà facile, nonostante noi ci stiamo allenando al meglio questa settimana: abbiamo avuto anche qualche giorno di riposo per recuperare le nostre forze e siamo tornate in palestra più cariche di prima, per riuscire a portare a casa il risultato o comunque per lottare fino all'ultimo. Sicuramente ci servirà anche il sostegno del nostro pubblico, che aspettiamo numeroso questa domenica alle 17 al palasport ».

Giulia Carraro (Akademia Sant'Anna Messina)- "Una bella partita, quella che ci aspetta domenica e, per giocarla davvero, dovremo dare il nostro meglio. Dopo la pausa natalizia, sarà un pò come la prima di campionato. Anche se le squadre si conoscono già, il momento di stop introdurrà nuove variabili e, quindi, difficile fare pronostici. Ci faremo trovare pronte ».

Bam Mondovì - Omag-Mt San Giovanni In M.No.

L'anno nuovo inizia con la gara testa-coda, tra la capolista Omag-Mt San Giovanni In M.No e BAM Mondovì. Le marignanesi arriveranno al PalaManera con la determinazione della prima della classe, per mantenere la vetta e allungare le distanza da Messina, che insegue a -1. Le pumine dovranno tirare fuori gli artigli, riprendere in mano il gioco e dimostrare che squadra sono, scendendo in campo con grinta, sfidando senza pressioni il forte team avversario.

PRECEDENTI: 16 (11 successi Bam Mondovì, 5 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Nessuno

Massimo Bellano (Allenatore Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « È una partita che nasconde sempre delle insidie a prescindere dalla classifica, un po’ deficitaria, soprattutto per il blasone e il prestigio della squadra piemontese, che da tanti anni partecipa al campionato di A2, Mondovì è una squadra con un buon organico. Dovremo, quindi, stare molto attenti ad approcciare la partita nel modo adeguato e a giocarla dando il giusto valore all’avversario che abbiamo di fronte. Sarà importante l’approccio alla gara: loro giocheranno con la testa e la spalla libera e questo per noi diventa un’insidia in più. Dobbiamo avere massimo rispetto per l’avversario, giocando al nostro ritmo e anzi cercando di migliorarlo ancora un po' e dare continuità a quello che facciamo durante la gara ».

Clai Imola Volley - Valsabbina Millenium Brescia

Dopo la breve sosta per le festività natalizie (si è giocato il 26 dicembre), la Clai Imola Volley torna in campo ed inaugura il suo 2025 sfidando la Valsabbina Millenium Brescia al PalaRuggi. Le ragazze guidate da coach Nello Caliendo stanno attraversando il momento (probabilmente) più complicato della loro stagione (4 sconfitte di fila e 5 match persi negli ultimi 6 giocati) e cercano quella scintilla che possa ridare loro la necessaria fiducia e che possa muovere una classifica che nelle ultime settimane è rimasta inevitabilmente piuttosto immobile. Senza ombra di dubbio, Brescia non è l’avversario migliore da affrontare per invertire questo prolungato trend negativo dal punto di vista dei risultati. La formazione lombarda, infatti, veleggia da inizio stagione nelle zone nobili della classifica ed attualmente si sta contendendo con Macerata la terza piazza del raggruppamento. Servirà davvero la Clai delle migliori occasioni per poter contendere la vittoria finale alle avversarie e per riprendere così una marcia che si è bruscamente interrotta dopo il netto successo interno dello scorso 29 novembre ai danni di Lecco. Ciò che lascia comunque ben sperare in ottica futura sono le prestazioni fornite da Imola nell’ultimo mese nonostante la lunga serie di sconfitte fatta registrare dalla compagine santernina. Stival e socie, infatti, hanno sempre dimostrato di esserci con la testa e di voler lottare fino alla fine per i propri obiettivi, anche se è mancata loro la necessaria lucidità per gestire al meglio i momenti delicati di alcuni match.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Katarina Bulovic a Millenium Brescia nel 2023/2024; Matilde Pinarello a Millenium Brescia nel 2023/2024



Katarina Bulovic (Clai Imola Volley)- « Brescia è una squadra forte, con ottime giocatrici e capace di proporre una buona pallavolo. Noi dovremo dare il massimo e partire aggressive fin dai primi palloni. Nulla è impossibile e sappiamo che se facciamo quello che abbiamo preparato possiamo giocarcela con chiunque ».

Lara Davidovic (Valsabbina Millenium Brescia)- « La partita di domenica sarà ovviamente molto importante per noi. Giocare ancora fuori casa sarà un'altra bella sfida. Sarà una partita difficile, certo, ma ho piena fiducia nella mia squadra! Siamo pronte per questo nuovo anno e stiamo cercando di portare tutto il nostro potenziale in campo ».

Volleyball Casalmaggiore - Orocash Picco Lecco

Inizia il nuovo anno e si torna a calcare i campi della Serie A2 Tigotà. La Volleyball Casalmaggiore accoglie la Orocash Picco Lecco tra le mura amiche del PalaRadi di Cremona nel "Monday Afternoon" del 06 gennaio. Fischio d'inizio fissato per le ore 17, dirigono Antonio Testa e Giuseppe Resta, Andrea Lobrace al Video Check, Daniele Farina al referto elettronico e Sebastiano Spagnoli come delegato. Casalmaggiore ha chiuso il 2024 con una bella vittoria in casa contro Imola, oltre al 3-1 con Ostiano nell'allenamento congiunto del 29 dicembre, che ha dato qualche sicurezza in più e soprattutto morale a Capitan Giulia Pincerato e compagne. Ma la gara contro Lecco non è sicuramente da prendere sottogamba: le ospiti viaggiano a due lunghezze sopra le rosa e vengono da una vittoria per 3-0 contro Mondovì. Serviranno concentrazione e tanta voglia di fare bene.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Volleyball Casalmaggiore)

EX: Linda Mangani a Casalmaggiore nel 2021/2022, 2022/2023; Francesca Napodano a Casalmaggiore nel 2017/2018



Irene Bovolo (Volleyball Casalmaggiore)- « Abbiamo ripreso gli allenamenti in vista della partita di lunedì contro Lecco. Secondo me siamo in un periodo positivo in cui stiamo riacquisendo le nostre certezze e stiamo ricostruendo un metodo di gioco che ancora stiamo ricercando nelle ultime partite, come per esempio contro Imola, in cui credo si sia visto qualcosa di buono da continuare a portare avanti. L'allenamento congiunto con Ostiano ci ha dato feedback positivi proprio su questo. Affronteremo Lecco con tante energie positive e tante speranze ».

Linda Mangani (Orocash Picco Lecco)- « La partita contro Casalmaggiore sarà importante per dare continuità al nostro lavoro positivo che stiamo facendo ultimamente. Anche loro vengono da una bella vittoria, quindi ci sarà sicuramente da lottare: sia noi che loro abbiamo bisogno di questi punti fondamentali per la classifica ».

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - C.B.L. Costa Volpino

A distanza di due settimane dall’ultima apparizione, la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa torna in campo per la prima partita del 2025. Lo farà domenica – consueto orario delle 17 – tra le mura amiche del PalaParenti di Santa Croce sull’Arno. E il nuovo anno si aprirà subito con una partita importante, perché le ragazze di coach Marco Bracci si troveranno di fronte la C.B.L. Costa Volpino, attuale quinta forza del campionato. Una vittoria piena delle castelfranchesi permetterebbe di tenere vive le speranze di aggancio della stessa quinta piazza, distante oggi sette lunghezze. Costa Volpino sarà un’avversaria ostica, che arriva da due vittorie consecutive e risultati importanti dopo un avvio di stagione complicato. Una squadra in fiducia a cui la Fgl-Zuma dovrà prestare molta attenzione. Le due settimane di stacco dal campionato sono servite a Castelfranco Pisa per recuperare le energie dopo un dicembre particolarmente impegnativo. Ora davanti al proprio pubblico, l'obiettivo è regalare ai tifosi la prima gioia del nuovo anno.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)

EX: Nessuno

Alessandra Colzi (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Conosciamo l’importanza di questa gara, ci arriviamo cariche e faremo di tutto per ottenere un risultato importante. Dobbiamo cercare di racimolare più punti possibili da qui al termine della prima fase del campionato, poi tireremo le somme. Ci aspettano delle partite importanti da disputare in casa e dovremo cercare di sfruttare il più possibile anche il fattore campo. Costa Volpino non ha iniziato bene il campionato, ma è cresciuta partita dopo partita inanellando una serie di risultati positivi, per cui oggi è una squadra in fiducia. Ed in più vorrà sicuramente rifarsi della gara di andata, in cui noi l’abbiamo spuntata al tie-break ».

Francesca Dell’Orto (C.B.L. Costa Volpino)- « A Pisa ci aspetta un match impegnativo. Affrontiamo una squadra ordinata, con un assetto difensivo solido. Dovremo imporre il nostro gioco fin da subito e mantenere la pazienza nelle situazioni più difficili. All’andata il risultato ha sorriso agli ospiti, ma questa volta speriamo sorrida a noi, per continuare il nostro percorso di crescita! ».

GIRONE B-

Imd Concorezzo - Trasporti Bressan Offanengo

PRECEDENTI: 1 (1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Nessuno



Giorgio Bolzoni (Trasporti Bressan Offanengo)- « Ci mancano cinque partite al termine della regular season per provare ad accedere alla pool promozione, quella di Concorezzo è una delle cinque e viviamo un match alla volta. E' la classica partita post-sosta dove tutti perdono un po' il ritmo gara; bisogna stare molto attenti e tornare subito concentrati nel clima partita. Concorezzo è una formazione che ha sempre messo un po' in difficoltà tutti gli avversari, ma non sempre ha concretizzato il gioco espresso. Bisognerà prestare attenzione, soprattutto in casa è una formazione che lotta sempre. Per quanto ci riguarda, ogni volta siamo chiamati a dimostrare il nostro valore se vogliamo ambire alla pool promozione. La sosta è andata bene, abbiamo lavorato soprattutto sulla parte fisica, un po' meno sulla palla, avevamo bisogno di recuperare alcuni acciacchi. Ieri la squadra è tornata al lavoro in palestra con determinazione e buon atteggiamento ».

Volley Hermaea Olbia - Nuvolì Altafratte Padova

Inizia dal Geopalace il cammino dell'Hermaea Olbia nel 2025. Domenica (ore 17) le aquile tavolarine inaugureranno il nuovo anno col match che le vedrà opposte alla Nuvolì Altafratte Padova nella 5^ giornata di ritorno della Serie A2 Femminile (Girone B). Gara dal peso specifico importante per il sestetto di coach Guadalupi, alle prese con una diretta concorrente per l'accesso alla Pool Promozione. La squadra veneta, infatti, precede l'Hermaea in classifica (sesto posto con un punto di vantaggio, 20 contro 19). Per entrambe l'obiettivo è dunque accorciare sulla quinta piazza attualmente occupata da Offanengo con 22 punti. L'Hermaea proverà a voltare pagina rispetto al ko maturato a Santo Stefano in casa di Busto Arsizio, dove Korhonen e compagne hanno saputo comunque offrire degli spunti interessanti nel primo set. Nel match d'andata, giocato a Trebaseleghe lo scorso 3 novembre, Padova ebbe la meglio per 3 set a 1 guidata dai 20 punti di Grosse Scharmann. Le ragazze di coach Sinibaldi arriveranno in Sardegna sicuramente rafforzate sia dal punto conquistato in casa contro una corazzata come Trento che dal gioco espresso dalle gialloblù, mai arresesi sia dopo lo 0-1 che l’1-2 nel conto set in favore delle trentine, adesso bisognerà dare seguito a cominciare da domenica alle ore 17:00. Domenica scenderanno in campo da ex Alice Trampus (in AltaFratte lo scorso anno), Martina Stocco (2020), Marianna Maggipinto (2016) e Marco Sinibaldi (dal 2014 al 2017). In attacco riflettori sulle bomber Piia Korhonen e Lena Grosse Scharmann, a muro Naomi Ngolongolo e Laura Bovo saranno determinanti, al servizio ancora Korhonen contro la coppia Bovo ed Erika Esposito, in ricezione due specialiste come Blasi e Maggipinto.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Nuvolì Altafratte Padova, 2 successi Volley Hermaea Olbia)

EX: Alice Trampus a Alta Fratte Volley Padova nel 2023/2024; Marianna Maggipinto a Hermaea Olbia nel 2016/2017; Martina Stocco a Hermaea Olbia nel 2020/2021 - Allenatori: Marco Sinibaldi a Hermaea Olbia nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017



Sara Fontemaggi (Volley Hermaea Olbia)- « La partita contro Padova è sicuramente molto importante. Ci stiamo preparando con la massima concentrazione. Questa settimana stiamo lavorando molto sia tecnicamente che tatticamente, cercheremo di imporre il nostro ritmo e il nostro gioco fin da subito. Siamo pronte a dare tutto in campo per conquistare punti fondamentali in ottica pool promozione. La squadra è unita e determinata, e sentiamo il supporto di tutti, che ci dà una spinta in più ».

Marianna Maggipinto (Nuvolì Altafratte Padova)- « Quella di domenica sarà una partita molto importante perché metterà in palio punti che servono ad entrambe le squadre, da parte nostra dovremo scendere in campo con lo stesso spirito dimostrato nell’ultimo match e affrontando il tutto con spavalderia. Dobbiamo avere consapevolezza dei nostri mezzi perché quando giochiamo bene insieme possiamo dare fastidio a qualsiasi formazione ed è arrivato il momento di spingere al massimo ».

Tenaglia Abruzzo Volley - Itas Trentino

A Vasto arriva Trento per inaugurare il 2025 A festeggiamenti ancora in corso, riparte già il campionato di serie A2 femminile, che domenica vede la sfida tra la Tenaglia Abruzzo Volley e l’Itas Trentino nel PalaBCC di Vasto. Nel primo dei due match casalinghi consecutivi, le rossoblu dovranno affrontare l’ormai ex capolista, scavalcata dalla Futura Giovani Busto Arsizio ormai da qualche settimana. Proprio il match di andata sulle vette trentine aveva sancito un cambio di marcia delle abruzzesi, quando contro l’allora prima in classifica aveva sfiorato il tie break e ottenuto diverse prestazioni positive successivamente. È quello che la dirigenza rossoblu spera accada nuovamente, che - dopo aver affidato la squadra a Matteo Dell’Anna - è alla ricerca di segnali promettenti in termini di punti in classifica e in vista della seconda fase del campionato. Il neo primo allenatore, attualmente il più giovane dell’intera la serie A, in pochi giorni è riuscito a dare nuova linfa alla squadra e captarla soprattutto dal punto dal punto di vista psicologico. Ciò non dovrà essere sciupato nel prosieguo della stagione, seppur verrà messo a dura prova specialmente dai top team del girone, come quello da affrontare domenica. Mazzanti e le sue vorranno a tutti i costi continuare la rincorsa al primo posto ma le rossoblu sono pronte a rendergli quest’imprese assai complicata.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Itas Trentino)

EX: Nessuno



Margherita Tega (Tenaglia Abruzzo Volley)- « Domenica abbiamo una partita molto importante contro Trento - afferma capitan Tega - Per noi questa gara segna un nuovo inizio e ci stiamo allenando duramente tutte insieme. Avremo l’occasione di portare in campo il frutto del nostro lavoro proprio contro la seconda in classifica che è una squadra competitiva e molto esperta. Sarà un occasione per misurarci e dimostrare quanto valiamo. Con lo spirito giusto domenica lotteremo fino all’ultimo pallone e sarà una vera e propria sfida. Vi aspettiamo numerosi al Pala BCC di Vasto per sostenerci! »

Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- « Nella prima uscita del 2025 andremo ad affrontare una squadra diversa rispetto a quella che abbiamo incontrato nella partita giocata a Trento a novembre. Stiamo studiando e adattando la nostra tattica di gara rispetto a quello che avevamo preparato all’andata. Per noi sarà importante approcciare al meglio la partita per continuare il nostro percorso e giungere nel migliore dei modi alla semifinale di Coppa Italia ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Tecnoteam Albese Volley Como

Il 2025 della Futura Volley Giovani si apre con il derby lombardo contro la Tecnoteam Albese. Sarà dunque la sfida alla formazione gialloblù a dare il via in casa bustocca ad otto giorni davvero intensi, caratterizzati da tre impegni importanti: il derby contro Albese, come detto, nel week-end, la trasferta a Padova di domenica 12 gennaio e nel mezzo l’altro viaggio verso San Giovanni in Marignano dove mercoledì 8 gennaio è in programma la semifinale di Coppa Italia contro la Omag. I precedenti raccontano di una sfida quasi sempre finita nelle tasche delle Cocche (a segno in cinque delle sei gare fin qui disputate), che nel match d’andata hanno dovuto sudare parecchio per portare a casa un successo in rimonta al tie-break. Importante però la serie aperta di undici vittorie consecutive delle biancorosse, che devono rappresentare quel tesoretto di fiducia e morale sul quale provare a costruire un mese di gennaio altrettanto soddisfacente. Alla Soevis Arena arriva una Tecnoteam che nonostante l’infortunio occorso a Giorgia Mazzon (proprio nel derby d’andata), ha saputo trovare nuovi equilibri con l’inserimento della giovane Carola Colombino. Sul fronte dei numeri, la squadra allenata da coach Mauro Chiappafreddo fa meglio di Busto Arsizio in battuta (62 ace contro 53) e in ricezione (33,8% a fronte del 27,7% delle Cocche). La Futura è invece il terzo miglior attacco della serie A2 con il 39,5% ed è quarta nella speciale classifica dei top blocker team con un totale di 133. A livello di singole, la schiacciatrice Laura Grigolo è la top scorer con 193 punti e un buon lavoro a muro (19 totali). Alle sue spalle la compagna di reparto Marika Longobardi con 169 punti e 17 ace (la migliore dai 9 metri tra le gialloblù). Interessanti anche i numeri del libero Ylenia Pericati (44,7% di ricezione perfetta) e della ex Cocca Martina Veneriano, a quota 34 muri.

PRECEDENTI: 6 (5 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 1 successo Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Valentina Brandi a Tecnoteam Albese Volley nel 2023/2024; Martina Veneriano a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2019/2020, 2020/2021



Bianca Orlandi (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Questi giorni di riposo sono stati fondamentali per il recupero generale della squadra. In questi mesi abbiamo tenuto un livello di allenamento e di pretesa alto, che ha portato a dei risultati a cui puntiamo anche per la seconda parte del campionato. Siamo pronte a tornare in campo per prepararci al meglio ad ogni partita. Come ci siamo detti per tutto dicembre, che è stato un mese intenso di appuntamenti, noi ne prepareremo uno alla volta al fine di arrivare il più pronte possibile. Quella dell’andata è stata una partita infinita e con vari “colpi di scena”. Albese è una formazione con caratteristiche che in vari momenti della gara ci hanno messo molto in difficoltà e sappiamo che domenica ci saranno situazioni in cui sarà importante portare pazienza e rimanere lucide. Ci alleneremo per cercare di rimanere focalizzate anche nelle difficoltà ».



Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Incontriamo la prima della classe fuori casa e sappiamo bene che difficoltà ci aspettano. All'andata una ottima prestazione nostrai, peccato solo per l'infortunio di Giorgia.... Ora sappiamo di dover rischiare e di andare ad affrontare l'avversaria a viso aperto sul suo terreno. Dobbiamo provare a contenere i loro attacchi, sono prime e non a caso.....Siamo ben consapevoli della difficoltà dell'incontro, ma vogliamo affrontarle con le nostre armi e cercare di rendere loro la vita difficile. Rispetto per Busto, ovviamente, squadra molto forte da tutti i punti di vista, ma anche una determinata volontà di portare a casa un buon risultato. Voglio iniziare con questo auspicio il nostro 2025.... ».

Narconon Volley Melendugno - U.S. Esperia Cremona

La Narconon Volley Melendugno sfida l’Esperia Cremona per il terzo posto Il 5 gennaio 2025, alle ore 16:00, il Palazzetto dello Sport San Giuseppe da Copertino a Lecce si accenderà per una sfida che promette scintille: la Narconon Volley Melendugno ospiterà l'Esperia Cremona in un match dal sapore di battaglia, valido per la quinta giornata di ritorno della Serie A2 femminile, Girone B. Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica: la Narconon occupa il terzo posto con 24 punti, seguita da Cremona con 23. Ma il margine è esiguo, e dietro incombe Offanengo con 22 punti. La posta in gioco è altissima: consolidare la propria posizione e proiettarsi con fiducia verso la fase finale della regular season. Nel match d’andata, le salentine, nonostante un roster rimaneggiato, riuscirono a strappare una vittoria epica al tie-break, imponendosi 3-2 sul taraflex di Cremona. Ora, però, le lombarde arrivano con il coltello tra i denti, pronte a vendicare quella sconfitta e a ribaltare la situazione. I tifosi saranno il vero motore in questa vigilia dell'epifania. L’atmosfera sugli spalti promette di essere calda e vibrante. E per chi non potrà essere presente, la partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Volleyballworld.tv. Prepariamoci a vivere una serata di volley spettacolare, dove tecnica, passione e cuore si fonderanno in un’unica, grande emozione.

PRECEDENTI: 3 (2 successi U.S. Esperia Cremona, 1 successo Narconon Volley Melendugno)

EX: Nessuno



Erica Andrich (Narconon Volley Melendugno)- « Questa partita è fondamentale per noi. Giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi, e vogliamo dimostrare il nostro valore. Cremona è un’avversaria forte, ma siamo pronte a lottare su ogni pallone. Ci servono energia, concentrazione e il calore del nostro pubblico per portare a casa un risultato importante. Vi aspettiamo al palazzetto: insieme possiamo fare la differenza! ».

Gaia Zorzetto (U.S. Esperia Cremona)- « Questa settimana è fondamentale per noi perché dovremo affrontare lo scontro diretto con Melendugno che ci supera in classifica per solo un punto. Arriviamo cariche da tre belle vittorie contro Olbia, Altafratte e Offanengo ma questa sarà sicuramente una trasferta impegnativa. Questa pausa di capodanno ha ricaricato le nostre energie, per far esprimere al massimo le nostre capacità e riscattarci dalla partita di andata ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE A-



Domenica 5 gennaio 2025, ore 17.00

Cbf Balducci Hr Macerata - Akademia Sant'Anna Messina Arbitri: Galteri Andrea, Candeloro Eleonora

Bam Mondovì - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Cavicchi Simone, Coppola Davide



Clai Imola Volley - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: De Nard Andrea, Lambertini Alessio



Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Marigliano Antonio Giovanni, Russo Roberto



Lunedì: 6 gennaio 2025, ore 17.00

Volleyball Casalmaggiore - Orocash Picco Lecco Arbitri: Testa Antonio, Resta Giuseppe



LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 34, Akademia Sant'Anna Messina 33, Cbf Balducci Hr Macerata 27, Valsabbina Millenium Brescia 25, C.B.L. Costa Volpino 20, Clai Imola Volley 14, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 13, Orocash Picco Lecco 13, Volleyball Casalmaggiore 11, Bam Mondovì 5.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE B-

Domenica 5 gennaio 2025, ore 16.00

Tenaglia Abruzzo Volley - Itas Trentino Arbitri: Erman Filippo, De Orchi Marco

Narconon Volley Melendugno – U.S. Esperia Cremona Arbitri: De Sensi Danilo, Bosica Gianclaudio

Domenica 5 gennaio 2025, ore 17.00

Imd Concorezzo - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Usai Piera, Miggiano Simone

Volley Hermaea Olbia - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Pazzaglini Marco, Mannarino Matteo

Futura Giovani Busto Arsizio - Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Di Lorenzo Antonino, Grasso Federica

LA CLASSIFICA-

Futura Giovani Busto Arsizio 32, Itas Trentino 29, Narconon Volley Melendugno 24, U.S. Esperia Cremona 23, Trasporti Bressan Offanengo 22, Nuvolì Altafratte Padova 20, Volley Hermaea Olbia 19, Tecnoteam Albese Volley Como 16, Imd Concorezzo 8, Tenaglia Abruzzo Volley 2.