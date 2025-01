Starting Six: punti pesanti in palio nella 4a di ritorno

Prima Fila inizia l’analisi con i due delicati anticipi del sabato. Milano-Cuneo è un delicato confronto fra chi ambisce a mantenersi nelle posizioni vertice e chi cerca punti salvezza. Pronostico per Egonu e compagne ma la squadra di Pintus è in ripresa e venderà cara la pelle. Il fanalino di coda del campionato, Talmassons, va a far visita a Vallefoglia per firmare un’impresa che la tenga in corsa. Domenica il programma parte nel primo pomeriggio con Bergamo-Conegliano. Pantere inarrestabili fino ad oggi. La squadra di Parisi ci proverà ma sarà difficile scalare la montagna. L’altra pericolante, Roma, ospita Novara. Per le wolves non sarà semplice portare a casa punti contro la squadra di Bernardi che scenderà in campo ‘arrabbiata per la sconfitta in Europa. Pinerolo-Firenze è sfida fra due formazioni appena sopra la zona salvezza. Chi ne uscirà sconfitta sarebbe inevitabilmente coinvolta nella lotta per non retrocedere. Disco probabilmente rosso per un’altra squadra pienamente in lotta per salvarsi, Perugia, che dovrà compiere un miracolo per fare punti a Chieri. Busto Arsizio andrà a testa alta a sfidare Scandicci, consapevole della forza della squadra di Gaspari ma altrettanto convinta nelle proprie possibilità.

In Social Show le immagini più belle dell’ultimo turno di campionato in cui le grandi protagoniste della nostra serie A1 hanno dato spettacolo facendo spellare le mani al pubblico ed ora ai naviganti del web.

Coppe Europee ci riporta sui campi europei dove le nostre formazioni hanno centrato cinque successi in sei partite.

Non si ferma il treno di Conegliano, ancora imbattuta in stagione anche in Champions League. Nella 5a della Pool A le pantere hanno sbancato il palazzetto del Mladost Zagabria. Vittoriose in trasferta anche Scandicci, in Romania contro il Voluntari, e Milano in Portogallo in casa del Porto.

Andata dei Play Off di Cev amari per Novara che è caduta in quattro set in Turchia contro Kuzeyboru. C’è però la gara di ritorno del 22 gennaio per ribaltare la situazione e conquistare i quarti.

Vincono in trasferta anche Roma e Chieri, impegnate nell’andata dei quarti di Challenge Cup. Le giallorosse hanno espugnato il campo delle belghe del Charleroi mentre le piemontesi hanno sbancato il campo del Benfica.