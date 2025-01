La 4a di ritorno di A1 parte con due anticipi

Il turno si aprirà e si chiuderà con due partite in programma su DAZN . Domani, sabato 11 gennaio, alle ore 19.30 la Numia Vero Volley Milano, di ritorno dalla vittoriosa trasferta in Portogallo che ha fatto seguito al k.o. con Novara, troverà sulla sua strada l’Honda Olivero Cuneo, uscita lo scorso weekend dalla zona retrocessione e a +1 sul penultimo posto. Fu grande spettacolo nel precedente del 27 ottobre, con le meneghine che riuscirono a piegare le piemontesi soltanto al quinto set. Domenica alle 18, una delle partite più attese: la Savino Del Bene Scandicci, seconda in classifica con 39 punti, sfida l’Eurotek Uyba Busto Arsizio, che all’andata cominciò la sua striscia di successi proprio rifilando un secco 3-1 alle toscane.

Sarà un sabato con focus salvezza poiché, dopo Milano-Cuneo, alle 20.30 su Rai Sport e VBTV la Cda Volley Talmassons FVG viaggerà in cerca di punti sul campo della Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Cinque sconfitte consecutive per le ragazze di coach Barbieri nelle scorse settimane e ultima posizione in classifica a -1 da Roma e -2 da Cuneo. Per le biancoverdi, sarà importante mantenere i 6 punti di vantaggio sul nono posto di Pinerolo per assicurarsi la partecipazione ai Playoff.

Tanta attesa e sold out annunciato da giorni per la sfida tra Bergamo e la Prosecco Doc Imoco Conegliano, di scena domenica alle 15.30 di fronte alle telecamere di Rai 2. Un match che trasuda storia della pallavolo femminile, importante anche guardando alla classifica, visto il quinto posto delle orobiche e il primo, in solitaria, delle pantere.

Tra le 16 e le 17 tre gare in esclusiva VBTV. Due trasferte europee per la Smi Roma Volley e l’Igor Gorgonzola Novara, ma con esiti opposti visto il successo giallorosso a Charleroi, Belgio, e la sconfitta delle zanzare ad Aksaray, Turchia. Ma da un lato sarà fondamentale trovare punti per uscire dal penultimo posto, dall’altro rimettersi subito in carreggiata, forti di un mese di dicembre praticamente perfetto in campionato. Alle 17, sarà il Pala Bus Company teatro del confronto tra la Wash4Green Pinerolo, nona con 15 punti, e Il Bisonte Firenze, decima a -1, mentre a qualche chilometro di distanza, le padrone di casa della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospiteranno la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, protagoniste all’andata di un combattuto tie-break vinto dalle collinari.

TUTTE LE SFIDE-

Wash4green Pinerolo - Il Bisonte Firenze

Dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa a Cuneo, la Wash4Green Pinerolo è chiamata al riscatto nello scontro diretto con il Bisonte Firenze per mantenere la nona posizione in classifica. Le toscane seguono, infatti, al decimo posto con una sola lunghezza di distanza dalle pinelle. Sarà, dunque, una gara importante ed impegnativa per entrambe le formazioni. Anche la squadra di Bendandi è reduce da una sconfitta, al Pala Wanny ha ceduto 3-1 a Chieri. Dalla sua Pinerolo avrà il fattore campo ed il sostegno di tutto il Pala Bus Company. Non sarà ancora presente il nuovo acquisto Shea Rubright, annunciata dalla società qualche giorno fa. La centrale americana è attesa nei prossimi giorni, non appena riceverà il visto per poter partire dall’ambasciata.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Il Bisonte Firenze, 1 successo Wash4green Pinerolo)

EX: Carlotta Cambi a Azzurra Volley Firenze nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Elena Perinelli a Azzurra Volley Firenze nel 2015/2016; Indre Sorokaite a Azzurra Volley Firenze nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022; Amandha Sylves a Azzurra Volley Firenze nel 2021/2022, 2022/2023

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Ovviamente dopo Cuneo Abbiamo fatto una settimana di grande lavoro per sistemare velocemente il nostro gioco. Il girone di ritorno è sempre più difficile per il peso della posta in palio e per lo studio tattico consolidato e questo vale anche per i nostri avversari. Ogni partita va affrontata con la giusta personalità e fame di punti ».

Simone Bendandi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Andiamo a giocare in un campo difficile contro un avversario ostico: Pinerolo ha giocatrici importanti che hanno grande esperienza in A1 come Smarzek, Cambi, Sorokaite e Akrari, quindi ci aspetta una partita sicuramente delicata, che merita particolare attenzione e ordine nel nostro gioco, accompagnato da tutta l’aggressività e il coraggio che possiamo mettere in campo. Abbiamo bisogno di fare punti, ma anche voglia di respirare sensazioni positive e di vedere un po’ più di fluidità nel nostro gioco e continuità nella presa di responsabilità di ogni singola ragazza: tutte le giocatrici devono rendersi conto che devono essere più responsabili, perché abbiamo bisogno di questo atteggiamento e sappiamo di averlo nelle nostre corde ».

Bergamo - Prosecco Doc Imoco Conegliano

Bergamo ha conosciuto grandi atlete. Campionesse capaci di fare la differenza sul campo. La storia della pallavolo di questa città ha visto calcare il campo da giocatrici incredibili. Poi, la scorsa estate, Ailama Cese Montalvo ha scelto di indossare questa maglia e di scrivere una parte della sua storia. I tifosi, avvolti dal fascino dei suoi natali cubani, si sono fatti travolgere, partita dopo partita, da questa schiacciatrice che mixa eleganza, forza e strategia e che sta trascinando, a suo di punti, Bergamo nelle zone alte della classifica. MVP degli ultimi match, non intende però rallentare. Alza anzi l’asticella, come sua abitudine. E prova a raccontarci l’alchimia di questo gruppo che sta stupendo, che ha sorpreso e ha saputo confermarsi. E ci spiega come sia riuscita a caricarsi sulle spalle il peso della responsabilità del sentirsi il punto di riferimento. “Penso che ognuno abbia il suo ruolo nel gruppo e tutti siano importanti. Io penso di avere una parte importante nella squadra specialmente nei momenti di difficoltà e sono felice di sentire la fiducia delle compagne. Il peso della responsabilità? Una volta ne avrei avuto paura, ora no. Ho imparato a gestire i momenti di difficoltà e a sfruttare le mie capacità. Nella giocata decisiva che porta al punto della vittoria, chiederei l’alzata per me, senza paura". E ora dà appuntamento a domenica 12 gennaio, alle 15.30 (porte aperte a Treviglio dalle 14.00), in un PalaFacchetti che si preannuncia sold out, per la sfida alle campionesse del mondo di Conegliano. La gara, diretta dagli arbitri Serena Salvati e Michele Brunelli, sarà trasmessa in diretta da Rai 2.

PRECEDENTI: 7 (7 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Roberta Carraro a Imoco Volley Conegliano nel 2022/2023; Vittoria Piani a Imoco Volley Conegliano nel 2023/2024; Khalia Lanier a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023 - Allenatori: Elia Laise a Imoco Volley Conegliano nel 2017/2018, 2018/2019

Ailama Cese Montalvo (Bergamo)- « Conegliano? Una squadra eccezionale. Giocare contro di loro è un grande stimolo. Sappiamo chi avremo di fronte, sappiamo che sarà una grande prova, ma sarà anche una sfida per noi stesse, da giocare senza paura e divertendoci, insieme. Contro squadre come Conegliano, Novara, Milano e Scandicci noi dobbiamo sognare di vincere. Non dobbiamo pensare che sia impossibile, ma dobbiamo avere la stessa mentalità avuta contro tutte le altre e dobbiamo fare il nostro meglio per raggiungere l’obiettivo. Siamo focalizzate nel mantenere la posizione attuale, dietro le 4 “grandi”, perché la miglior posizione ci consentirà un buon percorso al termine della regular season. Dobbiamo fare più punti possibili nelle gare in cui sappiamo di poterlo fare e poi regalarci qualche sorpresa ».

Daniele Santarelli ( Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Nelle ultime partite in campionato con Roma e a Zagabria in Champions abbiamo fatto qualche passo indietro, commettendo troppi errori e risultando fallose, cosa che eravamo riusciti ad eliminare nell'ultimo periodo. Sono complessivamente soddisfatto perchè nonostante le difficoltà, pur rischiando, la squadra è sempre riuscita a conquistare il risultato pieno, ma il gioco deve assolutamente crescere e tornare al nostro livello. Domenica saremo impegnate a Bergamo in una partita contro la squadra che è secondo me la rivelazione della stagione, stanno facendo molto bene e in casa loro non sarà facile. Dobbiamo alzare il livello del nostro gioco e riprendere le nostre abitudini di essere ordinate in campo e limitare il numero degli errori, era la nostra caratteristica e voglio che torniamo ad esprimerci come sappiamo, eliminando le imperfezioni che ci hanno penalizzato in queste gare. Bergamo ha un ottimo sistema di gioco, attaccanti pericolosi e una bella applicazione in difesa, ci vorrà il massimo dell'impegno e dell'attenzione per portare a casa un altro risultato positivo ».

Smi Roma Volley - Igor Gorgonzola Novara

Prima gara casalinga del 2025 per la SMI Roma Volley, che domenica 12 gennaio, alle ore 16:00, al Palazzetto dello Sport di viale Tiziano, affronterà la Igor Gorgonzola Novara nell’incontro valevole per la quarta giornata del girone di ritorno del Campionato Italiano di Serie A1 Femminile. Detentrici della CEV Challenge Cup 2024, le ragazze di coach Bernardi hanno appena perso la loro imbattibilità in campo europeo che durava da quasi due anni, arrendendosi nel pomeriggio di ieri alle turche del Kuzeyboru nell’andata dei Play Off di CEV Cup. In campionato sono sei i successi consecutivi, intervallati da quello in tre set su Busto Arsizio, che ha consentito alle Zanzare di ottenere l’accesso alle Final Four di Coppa Italia. Nell’ultima giornata le piemontesi hanno vinto contro la Numia Vero Volley Milano, consolidando il terzo posto nella graduatoria proprio davanti alla corazzata di coach Lavarini. Anche le Wolves, dal canto loro, sono reduci da un impegno continentale, che martedì scorso le ha viste trionfare 3-0 in trasferta ai danni delle belghe dello Charleroi Volley nell’andata dei Quarti di Finale di CEV Challenge Cup 2025. Due giorni prima, invece, non era riuscita l’impresa contro Conegliano, a cui le giallorosse sono riuscite a strappare comunque un set diventando le uniche fino ad ora, in stagione, ad essersi aggiudicate due parziali contro le campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo. Al cospetto di un cammino immacolato in Europa, nella regular season le capitoline occupano il penultimo posto. Dopo le ultime due trasferte nel mese di gennaio arrivano tre partite in casa, intervallate dalla trasferta infrasettimanale a Bergamo, importantissime per il campionato (domenica 19 saranno in palio tre punti pesanti con Cuneo) e per il raggiungimento della prima semifinale europea della storia del Club (mercoledì 22 ci sarà il ritorno con Charleroi). Sarà dunque fondamentale il supporto del pubblico romano, per il quale la società, a cominciare dalla sfida con Novara, ha pensato ad un miniabbonamento di 3 gare per sostenere dal vivo la squadra di coach Cuccarini ad un prezzo straordinario in una fase cruciale della stagione

PRECEDENTI: 3 (2 successi Igor Gorgonzola Novara, 1 successo Smi Roma Volley)

EX: Veronica Costantini a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022; Giorgia Zannoni a Igor Novara nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019



Amélie Rotar (Smi Roma Volley)- « Novara è una delle squadre più forti del campionato italiano e per poter competere con loro dovremo essere la migliore versione di noi stesse. Aver strappato un set a Conegliano e vinto sul campo dello Charleroi in Challenge Cup ci ha dato tanta carica ed entusiasmo. Sappiamo che possiamo fare cose buone anche contro le squadre più attrezzate e quindi cercheremo di giocare la nostra migliore pallavolo per provare ad ottenere punti importanti da questa partita ».

Taylor Mims (Igor Gorgonzola Novara)- « Ci aspettiamo che Roma disputi una grande partita, sono una squadra tosta e che potrà contare anche sull'apporto del proprio pubblico e di un'atmosfera favorevole, siamo consapevoli che in questo campionato ogni singola partita nasconda insidie e non ci aspettiamo niente di diverso a Roma. Per quanto riguarda noi, quando siamo concentrate in difesa riusciamo a rendere al meglio anche in attacco e l'altra cosa che dovremo fare è essere aggressive in battuta; seguendo questi punti, sono certa che potremmo ottenere un buon risultato a Roma ».

Numia Vero Volley Milano - Honda Olivero Cuneo

Nuova giornata di campionato, ennesima sfida per la Numia Vero Volley Milano. Dopo il successo in CEV Champions League contro l'FC Porto, la prima squadra femminile del Consorzio è già pronta a scendere in campo sabato 11 gennaio alle ore 19:30 (diretta VBTV e DAZN) per la quarta giornata di ritorno di Serie A1 Tigotà. Questa volta dall'altra parte della rete del Palalido di Milano ci saranno le piemontesi della Honda Olivero Cuneo. Un confronto, il quindicesimo, che si preannuncia da subito infuocato. Nella gara d'andata in Piemonte, infatti, la formazione di coach Pintus aveva dato del filo da torcere alle meneghine, che si erano imposte soltanto al tie-break (25-23; 13-25; 18-25, 25-21, 12-15). Una sola ex: Ludovica Guidi a S.Bernardo Cuneo nel 2017/2018.

PRECEDENTI: 14 (3 successi Honda Olivero Cuneo, 11 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Ludovica Guidi a S.Bernardo Cuneo nel 2017/2018

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Cuneo arriverà a Milano sicuramente carica dopo la vittoria nell’ultima gara e pronta a lottare per continuare a raccogliere punti. Ricordando le difficoltà che ci ha creato all’andata, grazie a un’ottima fase di muro e difesa, affronteremo questa sfida con la massima attenzione, determinati a ottenere il successo. »..

Margarita Martinez (Honda Olivero Cuneo)- « Stiamo lavorando tanto e bene. Contro Pinerolo abbiamo trovato tre punti importanti per iniziare l'anno con il piede giusto. Con Milano sarà una partita difficile, contro una squadra molto forte. Però vogliamo provarci, daremo il massimo come all'andata per guadagnare qualche punto ».

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

La prima partita del 2025 al PalaFenera mette sulla strada della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 la Bartoccini-Mc Restauri Perugia. L’incontro, valevole per la quarta giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà, va in scena domenica 12 gennaio con fischio d’inizio alle ore 17. Spirito e compagne arrivano a questa gara dopo due vittorie piene e 6 punti conquistati negli ultimi due turni di campionato, determinate a proseguire la striscia positiva e aggiungere più punti possibile alla classifica in vista degli scontri diretti per il quinto posto. Le umbre da parte loro sono a bocca asciutta da quattro giornate e sono a caccia di punti pesantissimi nella lotta salvezza che le coinvolge con altre squadre. Nell’incontro d’andata Chieri si è imposta 2-3 centrando la nona affermazione negli undici precedenti con Perugia fra A2 e A1. L’unica ex è Gaia Guiducci.

PRECEDENTI: 11 (2 successi Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 9 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76)

EX: Gaia Guiducci a Bartoccini Perugia nel 2021/2022

Max Gallo (Direttore Sportivo Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Incontriamo un avversario che sta giocando molto bene. Sarò una gara difficile, una battaglia da affrontare con la massima determinazione. Noi siamo nel pieno di un tour de force, ma devo dire che le ragazze stanno gestendo in modo molto positivo anche le difficoltà non preventivate. Siamo consapevoli del valore di Perugia ma cercheremo in tutti i modi intanto di vincere e magari fare anche bottino pieno ».

Guido Marangi (Vice allenatore Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Loro sono una squadra forte e lo testimonia la classifica. Non solo perché hanno due atlete medaglia d’oro alle ultime olimpiadi (la schiacciatrice Omoruyi e il libero Spirito, ndr), ma perché vantano un roster lungo e con tante alternative. Senza poi dimenticare la presenza di Skinner, argento alle olimpiadi con gli Stati Uniti, e dell’olandese Buijs che è in grande crescita. Chieri, grazie a queste bocche di fuoco cui si unisce l’opposta Gicquel, è una squadra senza dubbio molto sbilanciata sul fondamentale dell’attacco. Noi dobbiamo continuare a giocare bene come fatto con Scandicci, ma, come ho già detto altre volte, dobbiamo essere più concreti. Se alle prestazioni non uniamo i punti, diventa tutto un esercizio un po’ fine a sé stesso ».

Savino Del Bene Scandicci - Eurotek Uyba Busto Arsizio

Archiviata la trasferta europea a Bucarest, che ha sancito il primato definitivo della Savino Del Bene Volley nella Pool E di Champions League e l’approdo ai Quarti di Finale, Herbots e compagne stanno già preparando la delicata sfida interna contro la Eurotek UYBA Busto Arsizio. La squadra di Marco Gaspari ben si ricorda della compagine bustocca, capace di imporsi nella quarta giornata d’andata tra le mura amiche della E-Work Arena per tre set a uno, infliggendo alle toscane la prima sconfitta stagionale. L’obiettivo è dunque quello di invertire il risultato negativo dell’ultima contesa, per dar seguito ai tre successi pieni maturati nel girone di ritorno e continuare a raccogliere punti importanti in vista dell’ultima fase di Regular Season. Il fischio d’inizio del match è programmato per domenica 12 gennaio alle ore 18:00 a Palazzo Wanny.

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Cda Volley Talmassons Fvg.

Nella quarta giornata di ritorno del campionato di A1 Tigotà la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia torna a giocare al PalaMegabox sabato 11 gennaio alle 20.30 contro la Cda Talmassons. La squadra friulana, alla sua prima stagione in A1, al momento è ultima in classifica con 9 punti, ma ancora in piena corsa per la salvezza, visto che le dirette concorrenti sono tutte a tiro (Roma è a +1, Perugia e Cuneo a +2). Dal canto loro, le tigri vogliono tornare a far punti per consolidare l’ottava posizione e il vantaggio su Pinerolo, al momento staccata di sei lunghezze. Nella gara di andata, a Latisana, le biancoverdi vinsero in quattro set. Sabato tornerà a Pesaro con la maglia delle friulane l’opposto svizzero Maja Storck, che ha fatto parte della Megabox nella prima parte della stagione.

PRECEDENTI: 25 (17 successi Savino Del Bene Scandicci, 8 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio)

EX: Britt Herbots a Uyba Busto Arsizio nel 2018/2019, 2019/2020; Camilla Mingardi a Uyba Busto Arsizio nel 2020/2021, 2021/2022

Marco Gaspari (Savino Del Bene Scandicci)- « Quella con Busto è una partita molto delicata, perché rappresenta la sfida contro la prima squadra ad averci battuto da quando sono arrivato. Quella dell'andata fu una partita molto difficile e da lì Busto ha fatto un cammino al pari di Conegliano perché ha perso solo una partita al tie break su 10 gare. Per noi è fondamentale avere una sorta di rivalsa rispetto a quella partita, che comunque mi permise di di adottare dei cambiamenti da cui poi abbiamo iniziato un percorso di continuità davvero importante ».

Josephine Obossa (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Affrontiamo questa trasferta consapevoli della difficoltà della partita, perchè Scandicci continua ad avere grande continuità di risultati. Noi ci siamo rigenerate con la vittoria su Vallefoglia e vogliamo provare a fare un'altra impresa nonostante fisicamente non siamo ancora al top. Il nostro 3-1 dell'andata ora però non conta più: sarà di certo una gara complicata, ma non partiamo già sconfitte ».

PRECEDENTI: 3 (3 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Alexandra Botezat a Megabox Vallefoglia nel 2021/2022; Alice Pamio a Megabox Vallefoglia nel 2020/2021; Maja Storck a Megabox Vallefoglia nel 2024/2025

Alessio Simone – (Direttore Sportivo Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Per noi è una partita molto delicata, loro sono assetate di punti e noi, reduci da una partita non delle migliori a Busto Arsizio, vogliamo fare bottino pieno. Non sarà semplice, loro hanno alcune individualità eccellenti come Yana Scherban e Maja Storck, quest’ultima con noi nei primi mesi di campionato, hanno una palleggiatrice giovane molto interessante come Chidera. Battono bene, sono abbastanza solidi nel muro difesa, ma noi dobbiamo pensare alla nostra metà del campo, facendo meglio alcune cose che ci sono riuscite meno nella prima uscita dell'anno ».

Nicole Piomboni (Cda Volley Talmassons Fvg)- « La partita di domani sarà molto importante per noi perchè arriviamo da un periodo non molto positivo, soprattutto nell'ultima gara giocata in casa. Questa partita dovrà essere un momento di riscatto per noi, perchè dovremo entrare in campo con la consapevolezza di cambiare qualcosa. Sappiamo che da questo momento ogni punto sarà oro per noi perciò entreremo in campo con tanta voglia di dimostrare di avere le capacità di giocarcela con tutti. Dovremo però mettere in campo uno spirito diverso da quello delle ultime uscite ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 11 gennaio 2025, ore 19.30

Numia Vero Volley Milano - Honda Olivero Cuneo Arbitri: Ciaccio Giovanni, Verrascina Antonella

Sabato 11 gennaio 2025, ore 20.30

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Piana Rossella

Domenica 12 gennaio 2025, ore 15.30

Bergamo - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Salvati Serena, Brunelli Michele

Domenica 12 gennaio 2025, ore 16.00

Smi Roma Volley - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Serafin Denis, Luciani Ubaldo

Domenica 12 gennaio 2025, ore 17.00

Wash4green Pinerolo - Il Bisonte Firenze Arbitri: Carcione Vincenzo, Simbari Armando

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Giglio Anthony, Boris Roberto

Domenica 12 gennaio 2025, ore 18.00

Savino Del Bene Scandicci - Eurotek Uyba Busto Arsizio Arbitri: Cesare Stefano, Grossi Dario



LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 45, Savino Del Bene Scandicci 39, Igor Gorgonzola Novara 35, Numia Vero Volley Milano 32, Bergamo 30, Reale Mutua Fenera Chieri '76 29, Eurotek Uyba Busto Arsizio 29, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 21, Wash4green Pinerolo 15, Il Bisonte Firenze 14, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 11, Honda Olivero Cuneo 11, Smi Roma Volley 10, Cda Volley Talmassons Fvg 9.