Volley Mercato: l'opposta Lara Berger da Mondovì a Brescia

BRESCIA - Lara Berger si trasferisce da Mondovì nelle file della Valsabbina Brescia per continuare la sua esperienza in A2 Femminile dopo l'inizio di stagione in Piemonte.

LA CARRIERA-

Nata a Tübingen, nella Germania sud occidentale, Lara Berger inizia la carriera con il VCO Berlino, dove rimane per due stagioni (2017/18 – 2018/19). Dal 2019 al 2022, veste i colori dell’Allianz MTV Stuttgart, per passare poi nella Dresdner SC 1898 nelle stagioni 2022/2023 e 2023/2024. L’anno d’oro per l’opposta tedesca è proprio il 2022, nel quale vince con lo Stoccarda il campionato e la Coppa di Germania, oltre che una medaglia d’argento in Coppa CEV.

Per la sua prima esperienza internazionale, Lara sceglie l’Italia, approdando alla Bam Mondovì proprio all’inizio della stagione in corso. Con le pumine, nelle 14 gare disputate finora, ha realizzato 169 punti, di cui 150 in attacco, 10 ace e 9 muri.

La giocatrice, arrivata oggi a Montichiari, è già a disposizione di coach Solforati: la prima uscita ufficiale con la maglia della Valsabbina sarà in trasferta, visto che Scognamillo e compagne, domenica 19 gennaio, alle 17, saranno impegnate sul campo di Pisa.

Le parole di Lara Berger-

« Sono davvero felice di avere la possibilità di giocare a Brescia. Spero di poter aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali e crescere come giocatrice. Non vedo l’ora di incontrare tutti e di conoscere la città! ».