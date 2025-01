Tre match al sabato aprono la 7a di ritorno

Nel Girone A, la situazione è la stessa della scorsa settimana: sicure di un posto tra le migliori cinque l’Omag-MT San Giovanni in M.no, l’Akademia Sant’Anna Messina e la Cbf Balducci Hr Macerata. La capolista farà visita alla Volleyball Casalmaggiore nell’anticipo di sabato alle 21, le siciliane saranno di scena in casa dell’Orocash Picco Lecco mentre le arancionere affronteranno la Clai Imola Volley a -6 dal quinto posto.

Quinto posto che vorrà tenersi stretto la Cbl Costa Volpino, che viaggerà verso il Piemonte per sfidare la Bam Mondovì. Scontro cruciale tra Fgl-Zuma Castelfranco Pisa e Valsabbina Millenium Brescia, rispettivamente sesta e quarta con 19 e 25 punti: con un successo, le giallonere sarebbero matematicamente qualificate alla Pool Promozione, altrimenti rimetterebbero in gioco le toscane.

Nel Girone B solo la Futura Giovani Busto Arsizio è sicura di un posto in Pool Promozione. Sulla strada della capolista una squadra al contrario in cerca di punti preziosi, la Trasporti Bressan Offanengo, al momento quarta con 27 punti. Il confronto si giocherà domani, sabato 18 gennaio alle 17, la stessa ora di Us Esperia Cremona, attualmente sesta con 24 punti, contro Tenaglia Abruzzo Volley, fanalino di coda.

Domenica alle 17 gli altri incontri. Basta un punto all’Itas Trentino per essere certa di un posto tra le prime cinque nella trasferta contro l’Imd Concorezzo, mentre la Narconon Volley Melendugno, terza con 30 punti e la Nuvolì Altafratte Padova, quinta con 25, proveranno a togliere definitivamente dai giochi la Volley Hermaea Olbia, settima a quota 20, e la Tecnoteam Albese Volley Como, ottava a 19.

TUTTE LE SFIDE-

GIRONE A-

Orocash Picco Lecco - Akademia Sant'Anna Messina

Orocash Picco Lecco torna in campo al centro sportivo Bione per la prima partita del 2025. Eccezionalmente il fischio di inizio sarà alle 16 per consentire alle ospiti il ritorno nella bella Sicilia. Picco incontra Akademia Sant'Anna. Le padrone di casa sono alla ricerca di nuovi punti e di smuovere la classifica presentandosi a 13 punti. Le siciliane sono a quota 36 e sono saldamente in pool promozione.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Akademia Sant'Anna Messina, 1 successo Orocash Picco Lecco)

EX: Nessuno

Gaia Moroni (Orocash Picco Lecco)- « La prossima partita sarà contro Messina, un avversario molto ostico, dotato di un roster ben strutturato. Non sarà una gara semplice, ma in questo momento difficile, la fame di vittoria è molta. Sicuramente il fattore campo gioca dalla nostra, l’obiettivo rimane sempre quello di strappare più punti possibili per la fase successiva ».

Maria Adelaide Babatunde (Akademia Sant'Anna Messina)- « Lecco, come Mondovì la scorsa settimana, è una squadra giovane che punta molto sulla propria energia. Nella prima parte di campionato ha puntato su questo aspetto per esprimere il proprio gioco. Noi, proprio come nella gara del PalaRescifina all'andata, dovremo cercare di mantenere basso il ritmo partita per cercare di imporre il nostro gioco, sin dall'inizio ».

Bam Mondovì - C.B.L. Costa Volpino

Quella di domenica sarà una gara importante: in palio 3 punti che possono essere davvero pesanti. Se le padrone di casa lotteranno per muovere la classifica e mettere nel forziere qualcosa in più per la Pool Salvezza, il team di Costa Volpino vorrà allungare, mantenere saldo il quinto posto, e arrivare al meglio alla Pool Promozione. In settimana, la Bam Mondovì ha salutato all'opposto Lara Berger e accolto la schiacciatrice canadese Langegger. Grande quindi la curiosità dei tifosi monregalesi di vedere all'opera il nuovo arrivo e sostenere a gran voce la propria squadra.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Bam Mondovì, 1 successo C.B.L. Costa Volpino)

EX: Arianna Lancini a Pallavolo C.B.L Costa Volpino nel 2023/2024; Sofia Ferrarini a Bam Mondovì nel 2021/2022

Alessia Fini (Bam Mondovì)- « Domenica scorsa, rispetto alle gare precedenti, si è visto qualcosa in più da parte nostra. Messina batte molto bene e ci ha messo in difficoltà, però siamo rimaste a lungo in gara, dando filo da torcere. Ci sono stati punti positivi da cui ripartire, innanzitutto l’atteggiamento iniziale, in vista della prossima partita. Se giochiamo tranquille, come quando lavoriamo in palestra, possiamo fare bene ».

Sofia Fracassetti (C.B.L. Costa Volpino)- « La partita che ci aspetta domenica è molto insidiosa, nonostante la classifica, infatti, è una squadra che ha dimostrato di poterci mettere in difficoltà nel girone di andata. Sarà dunque molto importante l'approccio alla gara. Abbiamo invertito la rotta rispetto alle prime partite della stagione, trovando un equilibrio capace di darci fluidità nel gioco e che si è tradotto in una serie di risultati positivi che ci hanno permesso di muovere la classifica. Arriviamo a questa terzultima gara di campionato molto preparate, reduci dal risultato positivo di domenica scorsa contro Casalmaggore che ci ha permesso di lavorare con entusiasmo e determinazione in settimana ».

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Valsabbina Millenium Brescia

Una vittoria per sognare. La Fgl-Zuma Castelfranco Pisa ospita domenica la Valsabbina Millenium Brescia, formazione che occupa il quarto posto in classifica ma che arriva al PalaParenti in un momento non particolarmente felice poiché reduce da quattro sconfitte consecutive. Diverso l’umore delle castelfranchesi che, al contrario, viaggiano sull’onda dell’entusiasmo dopo aver battuto Costa Volpino e Imola negli ultimi due turni di campionato. Sei punti pesanti in chiave salvezza che, però, lasciano aperti anche i discorsi per un eventuale aggancio del quinto posto e il conseguente ingresso nella Pool Promozione. Non sarà facile perché l’impresa è distante quattro lunghezze e dopo la partita di questo weekend mancheranno altri due soli incontri per chiudere la regular season. Ma Castelfranco Pisa vuole provarci. Contro Brescia sarà tutt’altro che una partita semplice: all’andata le “leonesse” si imposero 3-1 e domenica si presenteranno al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno con un rinforzo dell’ultima ora. La società lombarda, infatti, ha annunciato l’ingaggio della tedesca Lara Berger, opposto prelevato dalla Bam Mondovì.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Nessuno

Tatjana Fucka (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- «Per noi sarebbe importantissimo fare risultato contro Brescia perché l’obiettivo di qualificarci per la Pool Promozione è concreto. Ovviamente non dipende solo da noi, ma per quanto ci riguarda vogliamo pensare a ciò di cui siamo in controllo e quindi di noi stesse. Vogliamo fare più punti possibili, a partire già da questo match visto che in ogni caso sarebbero fondamentali. Se non dovessimo riuscire ad entrare nella Pool Promozione, avere più punti ci metterebbe in una situazione migliore anche nella lotta salvezza che deve comunque rimanere la nostra priorità. Brescia è una squadra forte, verrà molto agguerrita perché ha anche lei bisogno di punti. Noi siamo molto cariche e pronte a dare il massimo, sono sicura che sarà una bella partita ».

Francesca Trevisan (Valsabbina Millenium Brescia)- « Domenica ci prepariamo ad affrontare un'avversaria tosta e che sta dimostrando di mettere in difficoltà chiunque. Noi sicuramente dovremo cercare di ritrovare i nostri punti fermi e la serenità che ci meritiamo. Nonostante i risultati che non ci sorridono, in settimana, vedo una squadra che continua a spingere, a lavorare e a concentrarsi su ciò che sa fare bene. Sono sicura che queste siano le chiavi di lettura più importanti per affrontare la partita di domenica: unite e spavalde ».

Volleyball Casalmaggiore - Omag-Mt San Giovanni In M.No.

Nell'anticipo di sabato 18 gennaio, Casalmaggiore è chiamata all'impresa contro la prima della classe. La Volleyball Casalmaggiore attende al PalaRadi di Cremona la Omag-Mt San Giovanni in Marignano, gara valida per la settima giornata di ritorno della Serie A2 Tigotà, fischio d'inizio fissato per le ore 21, dirigono Antonio Mazzarà e Stefania Petrera, Luca Ferrari al video check e al referto elettronico Ferdinando Giacomo Ricci. Dopo la sconfitta contro Costa Volpino, le rosa sanno che dovranno mettere sul taraflex cremonese una prestazione di altissimo livello contro la capolista, ormai in fuga solitaria con quattro lunghezze sulla seconda della classe, Messina, prossima avversaria di Casalmaggiore, per riuscire a strappare più punti possibili alle romagnole. L'allenamento congiunto con la Fantini Folcieri Ostiano tenutosi in settimana ha dato buoni spunti all'head coach di Buenos Aires. Dopo l'ottava vittoria casalinga di domenica scorsa contro l’Orocash Picco Lecco, la Omag mantiene la sua imbattibilità al Pala Marignano che dura dallo scorso ventiquattro marzo 2024, dove fu' sconfitta al tie break dalla Cda Talmassons, che poi coronò la sua splendida promozione in Serie A1. Ora per la settima giornata di ritorno della regular season, Ortolani e compagne saranno impegnate nell’anticipo di sabato 18 gennaio alle 21.00 al Pala Radi di Cremona contro il Volley Casalmaggiore, compagine quella Cremasca che per ben undici anni è stata una delle protagoniste indiscusse della Serie A1. La squadra lombarda occupa l'ottavo posto in classifica con 14 punti in carniere, frutto di 5 vittorie e 10 sconfitte. Rispetto alla gara di andata è cambiata la guida tecnica della squadra capitanata da Giulia Pincerato. A occupare il posto di Bruno Napolitano è subentrato nel mese di dicembre l’argentino Cesar Claudio Cuello, che non ha più a disposizione la schiacciatrice croata Mika Grbavice, perché è stato rescisso il contratto. Per l’Omag-Mt quella di sabato prossimo contro le lombarde è una gara sicuramente da non sottovalutare poiché le atlete di Casalmaggiore sono alla caccia di punti al fine di migliorare la propria classifica in vista della Pool Salvezza. Spicca nel roster della squadra lombarda il ritorno dell’esperta palleggiatrice Giulia Pincerato classe 1987.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Serena Ortolani a Casalmaggiore nel 2014/2015

Sofia Nosella (Volleyball Casalmaggiore)- « La partita contro Costa Volpino non è andata sicuramente come ci aspettavamo, si è visto che nei momenti cruciali della partita ci è mancato qualcosa, come nella terza frazione in cui avevamo dato un cambio di marcia...comunque ci è mancato il sangue freddo nel momento più importante. La partita con Marignano sarà importante per cercare di mantenere alto il nostro livello di gioco. Ci stiamo preparando al massimo per affrontare un'avversaria di così alto livello ».

Massimo Bellano (Allenatore Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Sicuramente è una partita che racchiude parecchie insidie. Dobbiamo dimenticarci la partita di andata quando il sestetto lombardo non ha giocato al meglio delle sue possibilità, certamente ora il loro livello non è quello visto al Pala Marignano. Con il cambio della guida tecnica il sestetto ha acquisito maggiore personalità e adesso mi sembra una squadra diversa nello spirito, senza naturalmente nulla togliere a chi c’era prima. Lotteranno per ottenere dei punti salvezza e quindi metteranno in campo grinta e determinazione. Ripeto, è una gara da affrontare con grande rispetto per l’avversario e con grande attenzione. Le ultime partite hanno insegnato che quando ci si distrae si va incontro a spiacevoli sorprese. Dobbiamo andare a Cremona concentrati e cerchiamo di affrontarli nella maniera migliore sia per fermare il loro primo terminale d’accatto, Montano, senza sottovalutare, però, la pericolosità dell’intero sestetto. Per noi, quindi, la parola d’ordine è: attenzione e concentrazione ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Clai Imola Volley

La CBF Balducci HR torna in campo al Fontescodella domenica 19 (ore 17) per la settima giornata di ritorno di Regular Season della Serie A2 Tigotà: le arancionere riceveranno la neo promossa Clai Imola Volley per provare a continuare la risalita in classifica, dopo le belle vittorie ottenute con Messina e Brescia. Si va a caccia del dodicesimo successo stagionale, quando mancano tre giornate al termine della prima fase e conquistare punti è fondamentale in ottica della imminente Pool Promozione, per restare in scia alle primissime della classifica sia del Girone A sia del Girone B. Bisognerà fare i conti con la formazione romagnola (all’andata finì 0-3 per le maceratesi) che si è rinforzata in fase di mercato e a sua volta (è ancora in lizza per il quinto posto, anche se distante attualmente 6 punti) vorrà provare a muovere la classifica dopo il ko casalingo con Castelfranco Pisa. Massima concentrazione e attenzione quindi in casa CBF Balducci HR per affrontare al meglio il rush finale della Regular Season.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Valentina Pomili a Helvia Recina Volley Macerata nel 2019/2020, 2020/2021

Camilla Sanguigni (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Domenica giocheremo contro Imola qui in casa nostra al Fontescodella e, anche se siamo in casa, sarà una partita molto impegnativa perché comunque loro sono una squadra ostica, che difende tantissimo. Noi, come tutte quante le settimane, ci stiamo preparando al meglio. In più Imola ha fatto nuovi acquisti quindi siamo pronte per riceverli in casa e aspettiamo tutti i nostri sostenitori qui a tifarci. In più siamo molto fiduciose, perché veniamo da un periodo positivo, da una buona serie di vittorie, e abbiamo soltanto voglia di continuare a impegnarci e ottenere risultati ».

Eva Ravazzolo (Clai Imola Volley)- « Il girone di ritorno è una storia completamente diversa. Tutte le squadre si sono rinforzate ed il livello tecnico inevitabilmente si è alzato. Abbiamo incontrato finora tutte le formazioni più in alto di noi in classifica e purtroppo ci è mancata la giusta convinzione e la consapevolezza di potercela giocare con tutte le squadre affrontate. Nella gara con Brescia abbiamo dimostrato la nostra forza e l’abbiamo vinta per aver messo in campo dall’inizio alla fine la necessaria aggressività. Macerata, nostro prossimo avversario, è una buona squadra con nomi importanti, e la classifica lo dimostra ampiamente. Sono terze con grande merito, però noi dobbiamo uscire da questa gara a testa alta qualsiasi sia il risultato finale. Bisogna affrontare questa trasferta con la consapevolezza che possiamo fare qualcosa di buono ».

GIRONE B-

Futura Giovani Busto Arsizio - Trasporti Bressan Offanengo

Futura Volley Giovani-Trasporti Bressan Offanengo è una sfida che promette scintille. Lo dicono i numeri, che incoronano le formazioni che si troveranno di fronte domani - nell’anticipo del settimo turno di ritorno della Regular Season - come due dei migliori attacchi dell’intera A2. 39,7% per le cremonesi, 39,3% per le bustocche: sedetevi comodi e che spettacolo sia! Un match senza dubbio stimolante per la squadra allenata da coach Alessandro Beltrami, che scenderà in campo con l’idea ben chiara in testa di dover ripartire dopo le due sconfitte che ne hanno rallentato la marcia. Il primo posto nel girone B è però saldo nelle mani delle biancorosse, che dovranno tornare in fretta al successo per conservarlo e chiudere al meglio la Regular Season. Sono infatti tre le gare che ancora mancano per concludere la prima parte del campionato prima di dare il via ai fuochi d’artificio della Pool Promozione. Proprio dal derby lombardo contro le neroverdi scatta dunque la volata finale per mettere in cassaforte il maggior numero possibile di punti in vista della Pool Promozione, già aritmeticamente conquistata con largo anticipo dalle Cocche e che ad oggi le vede occupare la terza posizione della classifica virtuale con 34 punti dietro alla Omag (40) e a Messina (36). Ricordiamo che nella seconda fase del campionato le squadre porteranno in dote tutti i punti conseguiti nella Regular Season. Un traguardo, quello della Pool Promozione, che anche Offanengo vuole fortemente conquistare e che rappresenterebbe la ciliegina sulla torta di un cammino fin qui molto positivo. Reduce da quattro risultati utili consecutivi, la Trasporti Bressan è prima nella speciale classifica degli ace realizzati con un totale di 91 ed una batteria di “cecchine” davvero insidiosa:16 ace per Ulrike Bridi e Martina Martinelli, 15 per Benedetta Campagnolo, 14 per Rachele Nardelli, 10 per Elisa Bole e Isidora Rodic. Sul fronte bustocco la migliore dai 9 metri è Sofia Rebora con 17 ace (143 i punti totali del capitano delle Cocche). La miglior realizzatrice è Elisa Zanette, a quota 257 punti, seconda piazza per Alyssa Enneking con 231 punti (seconda miglior banda del campionato). La posto 2 Martina Martinelli è la top scorer in casa neroverde con 226 punti, seguono Rachele Nardelli a 197 e Anna Caneva con 143 punti (anche 44 muri e il 45% in attacco).

PRECEDENTI: 3 (3 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Nessuno

Fatim Kone (Futura Giovani Busto Arsizio)- « In quest’ultimo periodo abbiamo giocato tante partite, avendo di conseguenza poco tempo per lavorare sulle cose che andavano meno bene. Alcune, in particolare, sono state gare intense contro squadre competitive, per cui anche la qualità un po’ si è abbassata. In settimana abbiamo cercato di riprendere il nostro ritmo visto che le ultime settimane sono state molto intense. Sicuramente dovremo lavorare con più attenzione sul primo tocco, su qualche colpo d’attacco e sul muro ma, in generale, sarà importante ritrovare la pazienza perché Offanengo è una buona squadra e farà di tutto per metterci in difficoltà; dovremo essere brave a pensare a fare bene le nostre cose, aiutate dal fatto che giochiamo in casa: è un punto a nostro favore e sono certa che il calore del pubblico ci darà una carica in più ».

Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Futura è una squadra che sta giocando bene, ha un bell'organico e alcune individualità molto forti per la categoria. E' normale che riesca a fare la differenza in tante partite e merita il primo posto in classifica. Busto viene da una sconfitta un po' particolare, perché il match arrivava dopo la semifinale di Coppa Italia in infrasettimanale, il campo di Trebaseleghe è sempre particolare e tutti i set sono stati combattuti fino alla fine. Contro Altafratte, Futura non ha espresso una prestazione positiva ma ciò non toglie la sua forza. All'andata non eravamo mai entrati in partita contro loro e abbiamo subìto un risultato netto, dopo non aver giocato una bella gara e non essere mai riusciti a mettere in difficoltà l'avversario. L'obiettivo primario ora è giocarcela, poi se arrivano punti è un obiettivo secondario. Credo sia importante riuscire a lavorare bene nel muro-difesa: in seconda linea serviranno tanta aggressività e molta voglia di non far cadere il pallone, perché contro attaccanti forti il muro da solo non è in grado di fare tutto. La battuta può aiutare, altri fondamentali anche, ma penso che la priorità di gioco sia questa ».

Volley Hermaea Olbia - Narconon Volley Melendugno

Un'altra sfida cruciale all'orizzonte per l'Hermaea Olbia, che nel 7° turno di ritorno della Serie A2 Femminile di volley riceverà al Geopalace la Narconon Volley Melendugno. Dopo le due sconfitte consecutive contro Padova (al tie break) e Offanengo, le aquile tavolarine cercano dei punti utili a proseguire l'inseguimento alla zona Pool Promozione, ora distante 5 lunghezze. Nel match d'andata, disputato in Salento lo scorso 17 novembre, le biancoblù vinsero d'autorità in 3 set (24-26, 21-25, 18-25), inaugurando una serie di 4 vittorie consecutive che permisero di assestare la posizione in classifica. Melendugno è formazione di valore, come dimostra l'ultimo colpaccio in 4 set al "Sanbapolis" di Trento. Sono 5, in totale, i successi consecutivi per la squadra allenata da coach Simone Giunta, che non perde dallo scorso 8 dicembre (al tie break contro Padova) e che si è insediata al terzo posto nel Girone B con 30 punti all'attivo, 10 in più dell'Hermaea. Nelle fila della Narconon militano anche due vecchie conoscenze olbiesi come le schiacciatrici Jessica Joly e Ilaria Maruotti. Fischio d'inizio al Geopalace di Olbia domenica 19 gennaio alle 17. Arbitri: Proietti Deborah, Marani Azzurra Video Check: Manconi Simone. La gara sarà visibile in diretta streaming sul sito Volleyball World.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Volley Hermaea Olbia, 1 successo Narconon Volley Melendugno)

EX: Jessica Joly a Hermaea Olbia nel 2020/2021; Ilaria Maruotti a Hermaea Olbia nel 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022

Dino Guadalupi (Volley Hermaea Olbia)- « Bisogna utilizzare la delusione derivata dalla sconfitta ad Offanengo e tramutarla in cattiveria agonistica a partire dal prossimo impegno di campionato. Nell'ultima gara, al di là delle qualità dell'avversario ci siamo creati la possibilità di allungare la partita acquisendo un grande vantaggio nel quarto e abbiamo reagito passivamente alla prima difficoltà piuttosto che aggredire il risultato. Inutile nascondere che l'esito della partita ci ha allontanato dal nostro primo obiettivo che ora non è più nelle nostre mani. Inutile nascondere anche che non siamo nel nostro momento migliore per dei motivi oggettivi, ma proprio per questo bisogna che tutti facciamo più di quello che abbiamo fatto fino ad oggi per sopperire come squadra alle difficoltà del singolo. Tutte le gare sono importanti in termini di punti, qualsiasi sia la seconda fase che affronteremo. Melendugno è una squadra completa, esperta e in fiducia, reduce da una serie di risultati positivi. Ci aspettiamo una gara intensa in cui tutte le nostre migliori armi a disposizione dovranno darci la possibilità di stare in gara con continuità. Mi riferisco alla gestione del servizio e della fase break in primis. Sarà poi importante essere lucidi e aggressivi in attacco per riuscire ad avere la meglio su un avversario che su questo fondamentale si sta esprimendo ad ottimi livelli ».

U.S. Esperia Cremona - Tenaglia Abruzzo Volley

Ultime tre giornate di regular season e ultimi nove punti in palio per le formazioni di serie A2. L’Esperia Cremona, affidata da pochissimi giorni alle cure di coach Enrico Mazzola, riapre le porte del PalaRadi per accogliere la Tenaglia Abruzzo Volley, ultima in classifica del girone B ma reduce dalla vittoria da tre punti contro Concorezzo. Le frentane hanno a loro volta affrontato l’avvicendamento in panchina, con l’arrivo di Matteo Ingratta al posto di Emiliano Giandomenico, abile a portare nuova linfa al gruppo. Cremona si presenterà all’appuntamento (primo servizio alle ore 17 di sabato, ndr) intenzionata a non lasciare per strada altri punti e desiderosa di riprendersi un piazzamento utile per l’accesso alla Pool Promozione. Nei confronti tra le giocatrici, si prospettano interessanti i duelli a muro tra Munarini e Martinelli (54-30) e in battuta tra Taborelli e Ndoye (25-22 punti al servizio). L’ex di turno è Ludovica Mennecozzi, che ha vestito la maglia dell’Esperia nella stagione 2022/2023. Nelle fila gialloblù, vestirà la maglia numero 61 la palleggiatrice classe 2009 Ginevra Grasselli, giocatrice dell’under 18 cremonese.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Nuvolì Altafratte Padova, 2 successi Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Nessuno

Giorgia Mazzon (Tecnoteam Albese Volley Como)- «Per prima cosa devo dire che sto bene. Arrivo a questa sfida con Padova carica ed anche emozionata perchè con Altafratte ho iniziato a giocare a pallavolo. Io ed Alessia, bellissimi ricordi, abbiamo iniziato dalle giovanili. Io in Under 12, abbiamo fatto fino alla B2. Una bella infanzia con la pallavolo ed una bella crescita. Prevedo una partita bella, intensa e combattuta. E' decisiva per noi ed anche per loro. Emozione ? Si abbastanza. Tante cose sono cambiate, ma molte ragazze le conosco benissimo. Pure l'allenatore lo conosco bene. Eh, che dire ? Sarà complicato tenere a freno le emozioni, ma ci provo. Darò il massimo per la mia Albese, poi a fine partita grandi abbracci con tutti loro ».

Cristina Fiorio (Nuvolì Altafratte Padova)- « Domenica ci aspetta senz’altro una partita tosta, la Tecnoteam è una squadra ben strutturata e che, come noi, arriverà alla gara dopo tre belle prestazioni. Da parte nostra sappiamo bene che la vittoria di domenica è stata molto bella sicuramente ma anche solo l’inizio dell’ultimo mese fondamentale per la nostra classifica, adesso ci aspetteranno altre tre gare tutte essenziali per raggiungere il nostro obiettivo, per questo daremo il massimo per portare a casa più punti possibili ».

Imd Concorezzo - Itas Trentino

Archiviata la sconfitta contro la Tenaglia Abruzzo, l’IMD Concorezzo si prepara a tornare in campo tra le mura amiche per affrontare l’ITAS Trentino, formazione guidata da Davide Mazzanti. La partita, in programma domenica alle ore 17, si preannuncia fondamentale per entrambe le squadre, seppur con obiettivi differenti. Da un lato l’ITAS Trentino arriva forte del secondo posto in classifica con 32 punti, decisa a non perdere terreno nella corsa alle posizioni di vertice. Dall’altro, l’IMD Concorezzo, penultima con 9 punti, cerca di sfruttare il fattore campo per invertire la rotta e guadagnare punti preziosi per la seconda fase del campionato. Grande attenzione sarà rivolta alla gestione del gioco e all’approccio mentale delle concorezzesi, elementi fondamentali per tenere testa a una squadra di altissimo livello come Trentino.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Itas Trentino)

EX: Nessuno

Sveva Tonello (Imd Concorezzo)- « La sconfitta della scorsa settimana è stata davvero dura. Stiamo lavorando bene in allenamento e stiamo cercando di ritrovare unità. Insomma, speriamo di riuscire a strappare qualche punto contro Trentino. Affrontiamo una squadra che è stata costruita per vincere, che non verrà qui a regalarci nulla. Però sono convinta che, lavorando bene su tutti i fondamentali, potremo metterle in difficoltà ».

Davide Mazzanti (Itas Trentino)-Vogliamo riprendere immediatamente il nostro percorso in campionato partendo dal nostro attacco in cambio-palla e dalla nostra fase break. Mancano tre giornate all’inizio della seconda e decisiva parte di campionato: vogliamo arrivarci con consapevolezza ed identità ».

Tecnoteam Albese Volley Como - Nuvolì Altafratte Padova

"Crediamoci si.....". Il "must" di questa settimana, in casa Tecnoteam Albese Volley Como, è questo. Ripetuto fin da sabato scorso dopo il blitz a Cremona (vittoria al tie-break contro l'Esperia) e ribadito in presentazione alla sfida che attende Veneriano e compagne domenica pomeriggio a Casnate (ore 17) contro la Nuvolì Altafratte Padova. Credere di poter essere ancora in lizza per un posto nella Poule Promozione a poche giornate dalla conclusione della stagione regolare (-3 domenica compresa), ma per questo serve un successo proprio domenica. Senza se e senza ma. In casa comasca fiducia ed ottimismo anche in considerazione delle ultime belle prove con Busto e Cremona, sempre in trasferta, che hanno fruttato tre punti. Ma pure la consapevolezza che Padova è avversario difficilissimo da affrontare. Carica ed un pò emozionata - e ci sta - Giorgia Mazzon che è la ex di turno e che proprio con la società veneta - a pochi chilometri da casa sua - ha iniziato a giocare a volley con la gemella Alessia. Una sorta di gara del cuore per lei. Biglietti in vendita solo al botteghino del palazzetto (non online). La biglietteria del palazzetto di Casnate con Bernate apre alle 15,30: primo fischio degli arbitri alle 17. Per chi resta a casa anche la diretta - gratuita previsa registrazione - su Volleyball World. La Nuvolì AltaFratte Padova affronterà domenica la prima di due trasferte non solo insidiose ma anche determinanti per decidere la classifica finale del girone B. Il team guidato da coach Sinibaldi arriverà al Pala Francescucci di Casnate con Bernate forte delle ultime tre ottime prove messe in campo contro Itas, Hermaea e Futura Giovani con la conquista di sei punti che oggi valgono la quinta piazza, un girone però contraddistinto da risultati spesso “pazzi” vieta alle atlete gialloblù ogni tipo di distrazione. Match importante per entrambe le squadre e sicuramente emozionante sia per l’AltaFratte che per l’opposta in maglia Albese Giorgia Mazzon, originaria proprio di Santa Giustina in Colle, sede della società, dove ha mosso i primi passi “pallavolistici”.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª GIORNATA RITORNO GIRONE A-

Sabato 18 gennaio 2025, ore 21.00

Volleyball Casalmaggiore - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Mazzarà Antonio, Petrera Stefania

Domenica 19 gennaio 2025, ore 16.00

Orocash Picco Lecco - Akademia Sant'Anna Messina Arbitri: Kronaj David, Foppoli Lorenzo

Domenica 19 gennaio 2025, ore 17.00

Bam Mondovì - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Fontini Simone, Erman Filippo

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Dell'Orso Alberto, Pasciari Luigi

Cbf Balducci Hr Macerata - Clai Imola Volley Arbitri: Viterbo Dalila, D'Argenio Alessandro

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 40, Akademia Sant'Anna Messina 36, Cbf Balducci Hr Macerata 33, Valsabbina Millenium Brescia 25, C.B.L. Costa Volpino 23, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 19, Clai Imola Volley 17, Volleyball Casalmaggiore 14, Orocash Picco Lecco 13, Bam Mondovì 5.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª GIORNATA RITORNO GIRONE B-

Sabato 18 gennaio 2025, ore 17.00

Futura Giovani Busto Arsizio - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Sumeraro Fabio, Lentini Gianmarco

U.S. Esperia Cremona - Tenaglia Abruzzo Volley Arbitri: Polenta Martin, Cervellati Giulio

Domenica 19 gennaio 2025, ore 17.00

Volley Hermaea Olbia - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Proietti Deborah, Marani Azzurra

Imd Concorezzo - Itas Trentino Arbitri: Resta Giuseppe, Maran Chiara

Tecnoteam Albese Volley Como - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Angelucci Claudia, Pernpruner Marco

LA CLASSIFICA-

Futura Giovani Busto Arsizio 34, Itas Trentino 32, Narconon Volley Melendugno 30, Trasporti Bressan Offanengo 27, Nuvolì Altafratte Padova 25, U.S. Esperia Cremona 24, Volley Hermaea Olbia 20, Tecnoteam Albese Volley Como 19, Imd Concorezzo 9, Tenaglia Abruzzo Volley 5.