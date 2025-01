Volley Mercato: la schiacciatrice canadese Melissa Langegger rinforza Mondovì

Ventisei anni e tanta esperienza maturata in patria e in Svizzera, Grecia e Germania prima dell'approdo in Piemonte

17 . 01 . 2025 ( Aggiornata il 17.01.2025 20:40 ) 1 min LangeggerLPM