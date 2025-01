La Omag passa in tre set sul campo di Casalmaggiore

CREMONA - Nell'anticipo del Girone A non bastano un primo ed un terzo set giocati a buon livello e una Montano da 28 punti per permettere ad una buona Casalmaggiore per strappare qualcosa di utile alla capolista Omag-Mt San Giovanni In M.No. Le ospiti giocano una bella pallavolo e si impongono 3-0. Buona partita di Dalla Rosa in ricezione, 60% di positiva e 53% di perfetta, gran prestazione sia in difesa che in ricezione di Faraone, forse vera Mvp del match, che chiude con il 64% di positiva e il 52% di perfetta.

La Omag apre con un ace, Montano conclude un’azione lunghissima e pareggia i conti, 1-1, l’invasione fischiata alle rosa riporta avanti le romagnole, Montano pareggia ancora, 2-2. Le rosa spingono, Montano manda le sue sul 6-3. Casalmaggiore allunga 7-3, time out per coach Bellano. Si torna in campo e Montano sigla l’ace dell’8-3. Ortolani mette a terra il pallone del 7-9 ma che azione in difesa Casalmaggiore!!! Montano e Faraone volano per il campo letteralmente. Super pipe di Montano, 10-7. Viene fischiata un’infrazione a rete alle ospiti, 11-8, gran botta poi di Montano che piega le braccia di Piovesan, 12-8. Marignano accorcia e si porta sul 10-12, coach Cuello chiama il suo primo time out. Si torna in campo e vige ancora la legge Montano, diagonale a tutto braccio e 13-10. Altra gran botta di Montano che dimostra di avere il braccio caldissimo, 14-11. Nwokoye prende la palla dove osano le aquile e mette il suo tocco al centro del campo, 16-14. San Giovanni spinge forte e si porta in vantaggio sul 18-16, time out per coach Cuello. Gran diagonale ancora di Montano che fende il campo e fa 17-19, l’opposta rosa poi accorcia nuovamente con lo stesso colpo trovando il tocco di Piovesan, 18-19. Altra grande pipe di Montano che, con un colpo imperioso, trova il 19-20, ci pensa poi l’ace di Capitan Pincerato a pareggiare i conti, 20-20. Infrazione a rete fischiata a Piovesan, 22-23. Piovesan trova la palla del set con una diagonale potente, 24-22, poi la stessa schiacciatrice mura Montano e chiude 25-22. Top scorer: Montano 13, Ortolani 8

Montano con una palla morbida apre il secondo parziale, la battuta out di Costagli pareggia, 1-1, l’ace di Parini porta avanti le sue 2-1, Dalla Rosa pareggia con un mani out, 2-2. Sul 5-3 San Giovanni, coach Cuello inserisce Bovolo per Dalla Rosa. Le romagnole spingono molto forte, Nardo fa 7-3 e coach Cuello deve chiamare time out. Si torna in campo, azione lunga e ribattuta conclusa da un mani out di Montano, 4-7. La pipe di Montano carambola tra le mani del muro, 5-9, l’infrazione fischiata alle ospiti poi accorcia nuovamente, 6-9. Mani out ancora di Montano, 7-10. Ortolani ci prova ma il muro di Montano è granitico, 8-11. Marku in primo tempo trova la riga di fondo, 9-13. Missile in diagonale di Bovolo che costringe Piovesan a mandar fuori il pallone, 10-14. Nardo forza il colpo, Bovolo si piega all’ultimo, palla out, 11-15. Finisce out la diagonale di Montano, 18-12, time out per Casalmaggiore. Si torna in campo e la pipe di Montano è imperiosa, 13-18. Cantoni imbecca bene Nosella che non perdona in diagonale, 15-23. Parini trova la palla del set in primo tempo, 24-15, ma la battuta sul nastro di Nardo annulla, 16-24. Ortolani chiude a tutto braccio 25-16. Top scorer: Montano 7. Ortolani 6

Uno-due di Casalmaggiore che apre il terzo set, Montano fa 3-0. Arriva anche il 4-0 delle rosa, coach Bellano chiama time out. Dalla Rosa sfrutta bene il bel pallone di capitan Pincerato, 6-3. Ottimo mani out ancora di Dalla Rosa, 7-4. E’ Dalla Rosa time, altro prezioso mani out della schiacciatrice rosa che fa 8-5. Nardo prova a passare ma le mani di Nwokoye bloccano il tentativo, 9-8, l’ace poi di Nwokoye porta le rosa in doppia cifra, 10-8. Bovolo piazza la botta e la sua diagonale fa 11-10. Montano tira un colpo intelligente, 12-11. Montano, palla morbida e 14-13. Dalla Rosa spara sulle braccia di Consoli e fa 15-15. San Giovanni si porta sul 17-15, coach Cuello preferisce chiamare time out. Tutto braccio per Montano in diagonale, 16-18. La difesa di Montano cade appena al di là della rete, 18-19. San Giovanni si porta sul 21-18, time out per Casalmaggiore. Si torna in campo ed è la diagonale di Montano a cadere per terra, 19-21. Il muro romagnolo fa 24-19 su Montano, la stessa Montano annulla, 20-24, Marku accorcia nuovamente con una palletta, 21-24. Chiude Ortolani 25-21.

I protagonisti-

Francesca Dalla Rosa (Volleyball Casalmaggiore)- « Sapevamo che era una partita difficile in quanto San Giovanni è capolista non a caso, completa in ogni reparto e forte in ogni fondamentale. Noi abbiamo comunque svolto una bella prestazione, a parte il secondo set, siamo sempre rimaste in gara. E' ovvio che volevamo portare a casa punti che sono fondamentali per la seconda parte della stagione ma la Consolini ha meritato il successo ».

Anna Piovesan (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Siamo soddisfatte della prestazione, Casalmaggiore è migliorata molto rispetto al girone d'andata mettendoci comunque in difficoltà, ma noi siamo lo stesso riuscite ad imporre il nostro gioco e siamo contente di aver portato a casa il bottino pieno ».

Il tabellino-

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 0-3 (22-25 16-25 21-25) –

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Pincerato 3, Costagli, Marku 4, Montano Lucumi 28, Dalla Rosa 5, Nwokoye 3, Ferrigno (L), Bovolo 2, Nosella 1, Ribechi 1, Faraone, Cantoni. Non entrate: Perletti. All. Cuello.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 12, Parini 7, Ortolani 22, Piovesan 7, Consoli 7, Nicolini 4, Meliffi (L), Valoppi, Bagnoli. Non entrate: Sassolini, Ravarini, Clemente. All. Bellano.

ARBITRI: Mazzara', Petrera.

Durata set: 32', 22', 28'; Tot: 82'.

MVP: Cecilia Nicolini (Omag-Mt San Giovanni in M.No)