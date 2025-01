Messina sbanca il PalaRadi ma Casalmaggiore merita applausi

Si parte con uno scambio molto lungo concluso da Diop, la stessa giocatrice poi manda out la sua battuta, 1-1. Gran salvataggio ad un braccio di Dalla Rosa e Montano trasforma, 2-1. Mani out a tutto braccio di Montano, 3-3, Casalmaggiore poi allunga e va sul 4-3. Missile di Montano, la difesa ospite non contiene, 5-4, il successivo attacco di Dalla Rosa carambola tra le mani del muro e fa 6-4. Ancora Dalla Rosa, mani out su Diop e 7-5. Altro attacco potente di Montano, diagonale e 8-6. Il braccio di Montano è già caldo, diagonale, il pallone sembra una pallina da flipper e poi cade, 9-7, l’ace di Dalla Rosa porta Casalmaggiore in doppia cifra, 10-7. Messina pareggia ma Costagli non ci sta, mani out e 11-10, Rossetto poi impatta contro il muro di Nwokoye che non perdona, 12-10. Le ospiti si portano avanti sul 14-13, coach Cuello chiama time out. Si torna in campo e il tocco morbido di Nwokoye è efficace, 14-14, Olivotto poi prova la fast ma il muro di Dalla Rosa è granitico, 15-14. Si lotta punto a punto, Modestino manda out il suo tentativo e l’ace di Dalla Rosa fa 19-17, completa il break Costagli con un muro su Diop che costringe coach Bonafede al time out, 20-17. Diop manda out la sua parallela e conclude uno scambio lungo con Dalla Rosa sugli scudi in seconda linea, 21-18. Messina si fa sotto con un ace ma Montano ristabilisce le distanze, 22-20, time out per coach Bonafede. La. battuta ospite finisce out, 24-22, Diop annulla, time out di coach Cuello. Rossetto in mani out trova la parità 24-24, ma Mason manda a rete la sua battuta, 25-24 Casalmaggiore. L’infrazione a rete fischiata a Messina chiude 26-24. Top scorer: Montano 7, Diop 7

Alla ripresa del gioco tentativo di Montano esce, 1-0 Messina, ma la stessa opposta rosa pareggia, 1-1. Nwokoye è attenta sotto rete, 2-1. Vernon mette a segno una bella pipe che però vanifica con la battuta out seguente, 3-2. Ancora Nwokoye ben posizionata sigla il 5-3. Dalla Rosa piazza il suo colpo, la difesa non contiene, 6-4. Le ospiti si portano in vantaggio ma Dalla Rosa pareggia con un mani out, 7-7. Montano piazza il pallone tra le mani del muro che lo lasciano cadere, 8-7. Vernon manda a rete il suo tentativo, 9-8. Costagli mette la sua diagonale nei quattro metri, Caforio non riesce a difenderla, 10-10. Nwokoye sale e trasforma il suo primo tempo, 11-11. Diop porta le sue, con una parallela potente, sul 13-11, time out per coach Cuello. Diagonale a tutto braccio di Montano, 12-14, il primo tempo di Nwokoye poi accorcia nuovamente, 13-14. Diagonale a missile di Montano, palla nei tre metri e mezzo e 14-15, Rossetto poi manda a rete il suo attacco, parità 15-15. l’infrazione di seconda linea di Diop chiude il break, 16-15 e time out per coach Bonafede. Gran botta di Bovolo, dentro da poco per Dalla Rosa, 17-18, Montano poi pareggia, 18-18. Bovolo, in seconda battuta, tira la sua diagonale e fa 19-19. Montano trova la rete con la diagonale, 21-19 Messina, time out per coach Cuello. Si torna in campo e Costagli sale letteralmente in cielo, abbattuta Caforio e 20-21, Nwokoye poi costringe all’errore le ospiti e pareggia, 21-21. Messina si porta sul 23-21 ma Montano piazza la botta, 22-23, poi Diop ci prova ma il muro di Montano è devastante, 23-23 e time out Messina. Il muro di Babatunde chiude 25-23. Top scorer: Montano 7, Diop 8

Olivotto apre le danze nel terzo set staccando ad un piede, Diop allunga, 2-0, Mason chiude il break, 3-0 Messina. Il primo punto delle rosa lo trova Costagli con un mani out, 1-4. Babatunde manda out il suo primo tempo, 2-5. Monster block di Montano su Mason, 3-5 time out Messina. Montano, con una gran parallela, trova il tocco del muro e fa 4-6. Ace di Mason, 8-4, coach Cuello è costretto al time out. Diop spara la bomba ma finisce out, 5-9. Vernon prova a piazzare ma capitan Pincerato è lì attenta, muro e 7-10. Infrazione aerea fischiata a Messina, 8-12. Non vengono fischiati due palesi falli di formazione alle ospiti. Bel mani out di Montano, 13-9. Infrazione delle ospiti, 10-14. La battuta di Diop è out, 11-15, l’attacco successivo dell’opposta di Messina è ancora fuori, 12-15, time out per coach Bonadede. Si torna in campo e l’attacco ospite finisce out, 13-15. Primo tempo di Marku, palla nei tre metri e 14-16. Altra palla out di Diop, 15-17, poi il grandissimo passante di Montano costringe Caforio a mandare out e fa 16-17. Olivotto in primo tempo fa 19-16, time out Casalmaggiore. Si torna in campo, missile di Dalla Rosa, 17-19, la sua battuta poi costringe all’errore Mason, 18-19. Pipe devastante di Montano, difesa immobile, 19-20. Il muro ospite ferma Montano, 24-19, Diop chiude 25-19. Top scorer: Montano 5, Diop 8

Nel quarto parziale Dalla Rosa trova il tocco del muro, 2-1. Messina inizia a spingere forte ma Nwokoye non ci sta, 3-4. La battuta di Diop è lunga, 4-5, Marku pareggia, 5-5. Diop manda out il suo attacco, 6-5. Mani out di Montano, si pareggiano i conti 8-8. Costagli costringe la difesa ospite a mandare il pallone in tribuna, 9-8, Diop poi ci prova ma il murone di Marku è forte, 10-8, time out Messina. Si torna in campo e Dalla Rosa piazza la sua palla morbida su cui Diop non può nulla, 11-8. Infrazione a rete fischiata alle ospiti, 13-8, time out per coach Bonafede. Si torna in campo e la legge la detta Francesca Dalla Rosa, 14-8. Diagonale di Montano potente, 15-9, Diop poi porta le sue in doppia cifra. Gran diago di Montano che trova la linea laterale, 16-10. Nwokoye è piazzata perfettamente sotto rete, 18-11, il monster block di Costagli su Diop poi fa 19-11. Costagli tira la parallela che Mason tocca con la schiena, 21-13. Le isolane si portano sul 15-21, coach Cuello preferisce chiamare time out. Si torna in campo e la battuta ospite è out, 22-15. Montano è imperiosa nella sua diagonale, 23-16, Tocco morbido di Nwokoye che trova la palla del set, 24-18, chiude l’ace di Montano 25-18. Top scorer: Montano 7, Diop 6

Il tie break inizia con la battuta out di Dalla Rosa, Casalmaggiore poi pareggia in mani out, 1-1. Diop piazza una pipe potentissima, 2-1, Dalla Rosa pareggia, 2-2. Diop manda out il suo attacco, 3-2, Vernon poi fa 3-3. Grande diagonale di Dalla Rosa, 4-3, Vernon pareggia ancora, 4-4. Diop con un mani out porta avanti le sue 5-4, Montano trova il tocco del muro con una bella pipe, parità 5-5. Betsty in primo tempo trova ancora la parità, 6-6. Olivotto abbatte Ribechi, 7-6, Montano trova il quarto tocco, si va al cambio campo sull’8-6 Messina, time out per Casalmaggiore. Si comincia con un murone a tre su Montano, 9-6, Vernon manda out la sua pipe, 7-9. La pipe ospite è vincente, 10-7, Diop manda a rete la sua battuta, 8-10. Carraro di seconda trova l’11-8, Bovolo accorcia 9-11. Vernon fa 12-9 e coach Cuello chiama time out. Si torna in campo e il mani out di Dalla Rosa è vincente, 10-12, Vernon chiude una bellissima parallela, 13-10. Montano slega totalmente il braccio e fa 11-13, time out Messina. Olivotto trova la palla del match, 14-11, il muro ospite chiude 15-11.

I protagonisti-

Giulia Pincerato (Volleyball Casalmaggiore)-« Forse la miglior prestazione di Casalmaggiore sinora. Siamo riuscite ad arrivare fino alla fine con una condizione fisica ancora di livello. Anche se la partita è durata tanto, la squadra ha resistito bene a questo sforzo. Eravamo contro una delle squadre più forti del campionato, è stata una gara impegnativa…credo proprio si stiano vedendo i frutti del duro lavoro che facciamo ogni giorno in palestra. Dobbiamo continuare così e racimolare più punti possibili »

Rossella Olivotto (Akademia Sant’Anna Messina)- « Abbiamo dei momenti vuoti durante il set che non ci permettono di essere incisive con costanza, è una cosa che ci sta caratterizzando ultimamente. Alla lunga ha funzionato il muro-difesa, che all’inizio non stava funzionando. Volevamo comunque portare a casa la vittoria, quindi siamo riuscite a fare quello switch a livello mentale che ci ha permesso di arrivare positivamente alla fine ».

Il tabellino-

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE – AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA 2-3 (26-24 23-25 19-25 25-18 11-15) –

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Dalla Rosa 16, Marku 4, Pincerato 1, Costagli 10, Nwokoye 11, Montano Lucumi 29, Faraone (L), Bovolo 3, Ribechi, Nosella, Cantoni. Non entrate: Zambonelli (L), Perletti. All. Cuello.

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Olivotto 11, Diop 32, Rossetto 5, Modestino 2, Carraro 2, Mason 9, Caforio (L), Vernon 16, Babatunde 7, Guzin. Non entrate: Norgini (L), Bozdeva, Trevisiol. All. Bonafede.

ARBITRI: Faia, Usai.

Durata set: 28′, 32′, 33′, 28′, 16′; Tot: 137′.

MVP: Mychael Vernon (Akademia Messina)