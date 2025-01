Brescia ferma la Omag, Olbia cade a Trento e saluta la Pool Promozione

ROMA -E' andato in scena il penultimo turno di regular season di A2 Femminile prima dell'inizio di Pool Promozione e Pool Salvezza. Ancora da sciogliere le posizioni del Girone B dove quattro formazioni, Melendugno,Offanengo, Padova e Cremona giocano per tre posti nel girone che porterà a lottare per andare in A1.

Nel Girone A, tre partite terminano con il risultato di 3-0. Dopo un primo set combattuto e chiuso 26-28, la Bam Mondovì si comporta meglio della Clai Imola Volley nei successivi due parziali e perfeziona il primo successo esterno del suo campionato. Non la migliore prestazione delle ragazze di coach Caliendo, messe sotto da Bosso (18), Viscioni (16) e Lancini (13). Stesso risultato anche in Toscana, dove la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa cede alla Cbf Balducci Hr Macerata, mai in difficoltà e in grado di chiudere la pratica in poco più di un’ora. In doppia cifra solo Decortes, con 17 punti, e Salinas, che chiude a 15.

Copione simile al Pala Cbl dove le padrone di casa della Cbl Costa Volpino si impongono nettamente nel primo e nel terzo set, mentre devono impegnarsi maggiormente nella frazione centrale, dove riescono a liberarsi dell’Orocash Picco Lecco solamente sul 25-23. L’MVP Ferrarini realizza 13 punti (75% in attacco e 3 muri), gli stessi dell’avversaria Amoruso. Nel big match colpo importante in ottica Pool Promozione per la Valsabbina Millenium Brescia, che ferisce al tie-break la capolista Omag-Mt San Giovanni in M.no. Gara che, dopo il 2-1 delle padrone di casa, le giallonere conquistano per merito del 30-32 della quarta frazione e del 13-15 del set corto, con una Meli da 18 punti dietro ai 20 di Pistolesi e davanti a Siftar (16) e Davidovic (15). Solo un punto per coach Bellano, che può comunque essere contento per i 25 punti di Piovesan e i 19 di Nardo.

Nel Girone B, vittorie rotonde della capolista Futura Giovani Busto Arsizio e della seconda Itas Trentino. Le bustocche risolvono in un’ora e venti la pratica Tenaglia Abruzzo Volley, con 14 muri di squadra e 30 punti dalla coppia Enneking-Zanette. La squadra di coach Mazzanti si vendica invece del k.o. dell’andata avendo la meglio su un’ottima Volley Hermaea Olbia, che soprattutto nel secondo gioco impegna fino al 30-28 le padrone di casa, trascinate dai 20 punti di Weske, mentre per coach Guadalupi bene Trampus (14) mentre Korhonen firma 15 punti ma con il 6% dal campo.

Il focus era però tutto sulla lotta per la Pool Promozione e, alla fine, solo la Trasporti Bressan Offanengo può essere completamente felice della sua prestazione. Perché nello scontro diretto contro la Nuvolì Altafratte Padova non solo le neroverdi ottengono tre punti pieni, ma lo fanno anche per merito di una straordinaria rimonta dal 15-21 al 28-26, dopo l’iniziale 1-1. Una rincorsa che inevitabilmente spegne la verve delle padovane, permettendo alla squadra di coach Bolzoni di vincere 3-1. Migliore in campo Martinelli con 18 punti, top scorer Grosse Scharmann con 20.

Meno contente la Narconon Volley Melendugno, che cede al tie-break alla Tecnoteam Albese Volley Como, e l’Us Esperia Cremona, che vince contro l’Imd Concorezzo ma solo al quinto set. Le pugliesi iniziano la partita con un incoraggiante 31-29, ma arrivano scariche nel finale con le ospiti che prima dominano la quarta frazione 12-25, e poi lasciano ancora a 12 le padrone di casa nell’ultimo gioco. Da ricordare la gara della squadra di coach Chiappafreddo, con sei giocatrici in doppia cifra (16 punti per Bernasconi, Grigolo e Baldi), mentre non bastano i 20 punti di Malik e i 17 di Joly a Melendugno.

A Concorezzo, le cremonesi partono bene, poi subiscono l’uno-due delle padrone di casa ma riescono a spuntarla ribaltando la situazione e trionfando al tie-break. Bene Kavalenka (19), Tsitsigianni (18) e Tonello (18) per le ragazze di coach Delmati, ottime Taborelli (22), Arciprete (21) e Bellia (19) per Cremona. In vista dell’ultima giornata rimane quindi tutto aperto. Per essere certe di un posto in Pool Promozione, a prescindere dai risultati delle avversarie, Melendugno, a quota 31, deve per forza guadagnare almeno un punto mentre Offanengo, ferma a 30, è obbligata a farne due. Cremona, quinta con 29, deve vincere da tre mentre Padova, sesta con 28, dovrà fare del suo meglio e sperare in un passo falso delle dirette concorrenti.

I tabellini-

GIRONE A-

CLAI IMOLA VOLLEY – BAM MONDOVI’ 0-3 (26-28 18-25 21-25) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Ravazzolo 6, Stival 7, Mescoli 10, Melandri 4, Drewnick 1, Bulovic 2, Mastrilli (L), Stafoggia 5, Visentin 5, Pomili 1, Migliorini 1, Rizzieri, Gambini (L). Non entrate: Arcangeli. All. Caliendo.

BAM MONDOVI’: Schmit 2, Bosso 18, Catania 9, Viscioni 16, Lancini 13, Tresoldi 7, Giubilato (L), Fini (L), Marengo, Langegger, Manig. Non entrate: Deambrogio. All. Basso.

ARBITRI: Traversa, Manzoni.

Durata set: 33′, 25′, 26′; Tot: 84′.

MVP: Teresa Bosso (Clai Imola Volley)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 2-3 (25-21 21-25 25-16 30-32 13-15) – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 19, Parini 5, Ortolani 14, Piovesan 25, Consoli 13, Nicolini 1, Valoppi (L), Bagnoli, Sassolini, Ravarini. Non entrate: Clemente, Meliffi (L), Monti. All. Bellano.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Scacchetti 2, Siftar 16, Meli 18, Davidovic 15, Pistolesi 20, Tonello 11, Riccardi (L), Berger 1, Romanin 1, Trevisan (L). Non entrate: Franceschini, Scognamillo. All. Solforati.

ARBITRI: Adamo, Villano.

Durata set: 26′, 28′, 22′, 40′, 19′; Tot: 135′.

MVP: Denise Meli (Valsabbina Millenium Brescia)

C.B.L. COSTA VOLPINO – OROCASH PICCO LECCO 3-0 (25-13 25-23 25-14) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 3, Neciporuka 7, Brandi 11, Zago 3, Yilmaz 3, Ferrarini 13, Gamba (L), Tosi 9, Lovett 7. Non entrate: Fumagalli, Fracassetti (L), Civitico, Dell’amico, Buffo. All. Cominetti.

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 8, Piacentini 5, Conti 5, Amoruso 13, Atamah 1, Ricci 1, Napodano (L), Monaco 2, Mainetti (L), Casari, Gaffuri, Moroni. Non entrate: Monti. All. Milano.

ARBITRI: Bassan, Papapietro.

Durata set: 20′, 28′, 20′; Tot: 68′.

MVP: Sofia Ferrarini (C.B.L. Costa Volpino)

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA – CBF BALDUCCI HR MACERATA 0-3 (20-25 16-25 15-25) –

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Lotti 3, Fava 4, Ferraro 3, Salinas 15, Colzi 9, Bisconti (L), Vecerina 1, Braida, Tosi, Tesi. Non entrate: Fucka, Zuccarelli. All. Bracci.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Mazzon 6, Bonelli, Battista 8, Caruso 6, Decortes 17, Bulaich Simian 7, Bresciani (L), Fiesoli 8, Morandini, Sanguigni. Non entrate: Busolini, , Orlandi, Allaoui. All. Lionetti.

ARBITRI: Tundo, Mancuso.

Durata set: 29′, 23′, 22′; Tot: 74′.

MVP: Alessia Fiesoli (Cbf Balducci Hr Macerata)

GIRONE B-

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 3-1 (25-23 12-25 28-26 25-17) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Caneva 12, Bridi 4, Nardelli 11, Salvatori 12, Martinelli 18, Rodic 9, Tellone (L), Campagnolo 1, Compagnin 1, Bole, Tommasini, Favaretto. Non entrate: Molaschi (L), Pinetti. All. Bolzoni.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 3, Esposito 16, Bovo 4, Grosse Scharmann 20, Fiorio 15, Fanelli 5, Maggipinto (L), Ghibaudo 2, Esposito 1. Non entrate: Pridatko, Talerico, Occhinegro. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Scotti, Polenta.

Durata set: 30′, 25′, 36′, 26′; Tot: 117′.

MVP: Martina Martinelli (Trasporti Bressan Offanengo)

ITAS TRENTINO – VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-0 (25-21 30-28 25-19) –

ITAS TRENTINO: Kosareva 13, Marconato 8, Weske 20, Giuliani 12, Molinaro 8, Prandi 5, Fiori (L), Ristori, Pizzolato, Bassi. Non entrate: Zojzi, Batte, Iob, Zeni (L). All. Mazzanti.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Barbazeni 2, Korhonen 15, Trampus 14, Ngolongolo 5, Pasquino 5, Partenio 9, Blasi (L), Negri, Kogler. Non entrate: Civetta, Piredda. All. Guadalupi.

ARBITRI: Laghi, Galletti.

Durata set: 25′, 32′, 25′; Tot: 82′.

MVP: Emilia Weske (Itas Trentino)

Spettatori: 528

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 0-3 (11-25 21-25 18-25) –

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Ndoye 10, Martinelli 6, Maricevic 1, Tega 5, Grazia 4, Mennecozzi 2, Pisano (L), Vighetto 2, Petrovic 2, Bisegna 1, Foresi. Non entrate: Galuppi (L). All. Dell’anna.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 5, Rebora 11, Monza 3, Enneking 16, Kone 7, Zanette 14, Cecchetto (L), Zakoscielna 4, Landucci 2, Osana (L), Del Freo, Brandi. Non entrate: Baratella. All. Beltrami.

ARBITRI: D’Argenio, Burrascano.

Durata set: 22′, 25′, 28′; Tot: 75′.

MVP: Alyssa Enneking (Futura Giovani Busto Arsizio)

IMD CONCOREZZO – U.S. ESPERIA CREMONA 2-3 (20-25 25-22 25-20 22-25 13-15) –

IMD CONCOREZZO: Tonello 18, Frigerio 12, Kavalenka 19, Tsitsigianni 18, Piazza 3, Allasia 2, Rocca (L), Pegoraro 4, Bianchi, Rosina, Ghezzi (L). Non entrate: Bianchi, Marini, Alberti. All. Delmati.

U.S. ESPERIA CREMONA: Bellia 19, Munarini 10, Taborelli 22, Arciprete 21, Modesti 7, Turla’ 2, Parlangeli (L), Marchesini 1, Zorzetto, Zuliani. Non entrate: Bondarenko, Roncaglio (L), Maiezza. All. Mazzola. ARBITRI: Testa, Ancona.

Durata set: 26′, 38′, 28′, 27′, 20′; Tot: 139′.

MVP: Alessia Arciprete (Esperia Cremona)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 2-3 (31-29 18-25 25-23 12-25 12-15) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Tanase 15, Riparbelli 8, Malik 20, Joly 17, Biesso 8, Caracuta, Ferrario (L), Andrich 6, Maruotti 1, Passaro, D’onofrio. Non entrate: Badalamenti (L), Fioretti. All. Giunta.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Baldi 16, Veneriano 14, Rimoldi 2, Grigolo 16, Bernasconi 16, Mazzon 10, Pericati (L), Colombino 13, Mancastroppa, Vigano. Non entrate: Taje’, Radice (L), Longobardi. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Pasciari, Citro.

Durata set: 40′, 24′, 30′, 23′, 19′; Tot: 136′.

MVP: Ylenia Pericati (Tecnoteam Albese Volley Como)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Volleyball Casalmaggiore-Akademia Sant’Anna Messina 2-3 (26-24, 23-25, 19-25, 25-18, 11-15)

Clai Imola Volley-Bam Mondovi’ 0-3 (26-28, 18-25, 21-25)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Valsabbina Millenium Brescia 2-3 (25-21, 21-25, 25-16, 30-32, 13-15)

C.B.L. Costa Volpino-Orocash Picco Lecco 3-0 (25-13, 25-23, 25-14)

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa-Cbf Balducci Hr Macerata 0-3 (20-25, 16-25, 15-25)

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 44 (14 – 3); Akademia Sant’Anna Messina 41 (15 – 2); Cbf Balducci Hr Macerata 39 (13 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 30 (10 – 7); C.B.L. Costa Volpino 29 (9 – 8); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 19 (7 – 10); Clai Imola Volley 17 (5 – 12); Volleyball Casalmaggiore 15 (5 – 12); Orocash Picco Lecco 13 (4 – 13); Bam Mondovi’ 8 (3 – 14);

IL PROSSIMO TURNO- 02/02/2025 Ore 17.00

Akademia Sant’Anna Messina – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Bam Mondovi’ – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

Valsabbina Millenium Brescia – Volleyball Casalmaggiore

Orocash Picco Lecco – Clai Imola Volley

Cbf Balducci Hr Macerata – C.B.L. Costa Volpino

GIRONE B-

I RISULTATI-

Trasporti Bressan Offanengo-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-1 (25-23, 12-25, 28-26, 25-17)

Itas Trentino-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-21, 30-28, 25-19)

Tenaglia Abruzzo Volley-Futura Giovani Busto Arsizio 0-3 (11-25, 21-25, 18-25)

Imd Concorezzo-U.S. Esperia Cremona 2-3 (20-25, 25-22, 25-20, 22-25, 13-15)

Narconon Volley Melendugno-Tecnoteam Albese Volley Como 2-3 (31-29, 18-25, 25-23, 12-25, 12-15)

LA CLASSIFICA-

Futura Giovani Busto Arsizio 40 (14 – 3); Itas Trentino 38 (14 – 3); Narconon Volley Melendugno 31 (10 – 7); Trasporti Bressan Offanengo 30 (10 – 7); U.S. Esperia Cremona 29 (9 – 8); Nuvoli’ Altafratte Padova 28 (9 – 8); Volley Hermaea Olbia 23 (8 – 9); Tecnoteam Albese Volley Como 21 (7 – 10); Imd Concorezzo 10 (2 – 15); Tenaglia Abruzzo Volley 5 (2 – 15).

IL PROSSIMO TURNO- 02/02/2025 Ore 17.00-

Tecnoteam Albese Volley Como – Trasporti Bressan Offanengo Ore 20.30

Volley Hermaea Olbia – Tenaglia Abruzzo Volley Ore 16.00

U.S. Esperia Cremona – Itas Trentino Si gioca l’ 01/02/2025 Ore 17.00

Nuvoli’ Altafratte Padova – Imd Concorezzo

Futura Giovani Busto Arsizio – Narconon Volley Melendugno Ore 15.30