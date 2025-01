Nell'ultima di Regular Season in quattro si giocano tre posti in Pool Promozione

Nel Girone A i posti delle Pool sono già stabiliti, ma non sarà affatto un turno di amichevoli quello che si disputerà domenica 2 febbraio alle 17. Si scontreranno infatti le prime due della classe, l’Akademia Sant’Anna Messina e l’Omag-MT San Giovanni in M.no, sia per la vetta della classifica ma anche per conquistare punti preziosi in vista della post season. Pronta ad approfittare di eventuali scivoloni, la Cbf Balducci Hr Macerata, terza, ospiterà la Cbl Costa Volpino, quinta.

Al PalaGeorge, la Valsabbina Millenium Brescia accoglierà la Volleyball Casalmaggiore, mentre in coda grande attenzione per quattro future protagoniste della Pool Salvezza: al PalaManera sarà Bam Mondovì contro Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, al Pala Al Bione l’Orocash Picco Lecco incontrerà invece la Clai Imola Volley.

Nel Girone B saranno quattro i campi interessati dalla rincorsa alla Pool Promozione, ricordando che in caso di arrivo a pari merito, il primo criterio sarà il maggior numero di vittorie, successivamente il quoziente set e infine il quoziente punti. Sabato 1 febbraio alle 17, l’Us Esperia Cremona, quinta a quota 29, cercherà di strappare punti all’Itas Trentino, mentre alle 20.30 la Trasporti Bressan Offanengo punterà a blindare il suo quarto posto (30 punti) in casa della Tecnoteam Albese Volley Como.

Domenica alle 15.30, non agevole la trasferta della Narconon Volley Melendugno, terza con 31 punti, che dovrà vedersela con la Futura Giovani Busto Arsizio, mentre alle 17 la Nuvolì Altafratte Padova tenterà di uscire dal sesto posto (28 punti) sfidando l’Imd Concorezzo. Alle 16, ad affrontarsi al GeoPalace saranno invece la Volley Hermaea Olbia e la Tenaglia Abruzzo Volley.

GIRONE A-

Akademia Sant'Anna Messina - Omag-Mt San Giovanni In M.No

Ultimo turno di Regular Season, per Akademia Sant'Anna, ma anche Big-Match per eccellenza dell'intera stagione. Domenica 2 febbraio - con inizio alle ore 17 - le SuperGirls di coach Bonafede - seconde in graduatoria nel girone A - ospiteranno, sul taraflex del PalaRescifina, la capolista Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Un lungo testa a testa, quello tra le due squadre, durato diciassette giornate, fatto di sorpassi e controsorpassi; un continuo rincorrersi di emozioni e risultati mai scontati. Il confronto del primo pomeriggio festivo del mese di febbraio regalerà, alle protagoniste in campo, agli appassionati del mondo del volley e agli addetti ai lavori, il giusto epilogo di una prima parte di stagione semplicemente straordinaria. Sarà anche la gara della resa dei conti. Comanda San Giovanni con 44 punti, insegue Messina con 41. Tre le lunghezze che dividono attualmente le due squadre, ma anche un divario in termini di successi che potrebbe diventare altrettanto significativo: 14 le vittorie delle romagnole contro le 15 delle siciliane. Perché se Messina dovesse riscattare la sconfitta maturata nel girone di andata al PalaMarignano (3-1), vincendo la sfida di domenica prossima in tre o quattro set, in virtù del successo pieno, aggancerebbe in vetta le zie, operandone il sorpasso proprio per il maggior numero di vittorie sin qui conseguite. Vorrebbe dire iniziare la seconda fase, avendo annullato interamente il gap esistente e con un vantaggio enorme sul piano mentale. Viceversa, una sconfitta di Messina, manderebbe letteralmente in cielo San Giovanni: +6 in campionato e, all'orizzonte, una finalissima di coppa Italia da giocarsi a Bologna, nel fine settimana successivo, contro Trentino Volley. Un finale della sfida, deciso al tie-break, manterrebbe tutto sostanzialmente invariato o quasi. Cinque i precedenti; un successo di Messina (nella gara del PalaRescifina in Pool Promozione la scorsa stagione), quattro quelli di San Giovanni (due in Regular Season nella stagione 2022/2023, uno in Pool Promozione nel confronto del PalaMarignano nella passata annata e uno in quella in corso). Tra i rendimenti numerici della squadra romagnola, spiccano quelli dell’opposto e con un palmares invidiabile, Serena Ortolani, a quota 286 punti (233 in attacco con una percentuale del 37,8, 32 muri e 21 ace), della schiacciatrice Anna Piovesan con 276 (227 in attacco con una percentuale del 39,3, 35 muri e 14 ace) e dell'altra schiacciatrice, Alice Nardo, con 236 (199 in attacco con una percentuale del 35, 19 muri e 18 ace). Tra le migliori centrali di tutta la A2, Claudia Consoli; per lei, 197 punti (137 in attacco con una percentuale del 49,8, 54 muri e 6 ace). Mettendo a confronto le speciali classifiche individuali di A2, in evidenza - tra le Top Spikers - il 2° posto di Bintu Diop (Akademia Sant’Anna), il 17° di Serena Ortolani (San Giovanni) e il 19° di Anna Piovesan (San Giovanni). il 1° tra le Top Acers, sempre dello stesso opposto toscano in forza alle siciliane, con 33 servizi vincenti e il 12° di Serena Ortolani con 19. Tra le Top Blockers, da segnalare il 6° posto di Claudia Consoli (San Giovanni) con 50 muri vincenti, il 15° posto di Rossella Olivotto (Akademia Sant’Anna) con 45 muri e il 20° di Dalila Modestino (Akademia Sant’Anna) con 34. In graduatoria Top Receiver, al 2° posto il libero Giorgia Caforio (Akademia Sant’Anna) con il 45,54 % di ricezioni perfette; al 6° Sofia Valoppi (San Giovanni) con il 42,69%, al 19° Alice Nardo con il 37,42 %. Due le ex del confronto: Maria Adelaide Babatunde a San Giovanni In Marignano nel 2022/2023; Giorgia Caforio, sempre in Romagna, nelle stagioni 2022/2023 e 2023/2024.

PRECEDENTI: 5 (1 successo Akademia Sant'Anna Messina, 4 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Maria Adelaide Babatunde a San Giovanni In Marignano nel 2022/2023; Giorgia Caforio a San Giovanni In Marignano nel 2022/2023, 2023/2024

Giorgia Caforio (Akademia Sant'Anna Messina)- « Noi dovremo esprimere al meglio il nostro gioco. Sarà una partita dove ci saranno momenti di difficoltà. Insieme cercheremo di limitare il più possibile i loro attaccanti e provare a dare il massimo in ogni circostanza ».

Massimo Bellano (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « La difficoltà della gara è testimoniata dalla forza dell’avversario. E’ evidente che sarà una partita difficile e complicata, non tanto per la sconfitta che abbiamo subito contro Brescia, ma per la forza di Messina. È bene ricordarlo che alla vigilia del campionato, Messina assieme a Macerata, Busto e Trento era la formazione più accreditata a vincere il campionato. Ci troviamo di fonte ad un avversario di spessore, che si è notevolmente rinforzato durante il campionato e nel mercato di dicembre-gennaio. Servirà la migliore versione di Omag-Mt. Noi andremo in Sicilia con l'idea di voler disputare una bella partita e se possibile cercare anche di vincerla, consapevoli di affrontare un'ottima squadra e delle difficoltà che ci aspettano ».

Bam Mondovì - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

L'ultima gara della regular season vedrà la BAM Mondovì affrontare la formazione del Fgl-Zuma Castelfranco Pisa. In palio punti preziosi in vista della Pool Salvezza. Sul campo casalingo del PalaManera, le pumine cercheranno di riscattare la sfida dell'andata, quando a squadra di coach Bracci si era imposta per 3-1.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)

EX: Veronica Bisconti a Bam Mondovì nel 2021/2022, 2022/2023; Alessandra Colzi a Bam Mondovì nel 2022/2023

Teresa Bosso (Bam Mondovì): « La quota salvezza è lontana, ma finché la matematica non ci condanna vogliamo strappare tutti i punti possibili con le unghie e con i denti. Domenica, contro Castelfranco Pisa, sarà un test più complicato rispetto a quello di Imola. Quella pisana è una formazione in forma che sta giocando bene nelle ultime settimane ».

Silvia Lotti (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Sarà sicuramente una battaglia, Mondovì giocherà con l’entusiasmo di una squadra che nell’ultimo turno ha ottenuto un grande risultato. Negli ultimi tempi ha cambiato un po’ la formazione, è a caccia di punti e sarà spinta dai propri tifosi. Noi però vogliamo la vittoria. La Pool Salvezza? Per esperienza dico che sarà un campionato a sé. Ogni squadra ovviamente lotterà per la permanenza nella categoria, sarà una lotta ogni domenica con risultati mai scontati. Dovremo rimanere concentrate, non ci potremo permettere di abbassare mai la tensione perché rischieremmo di pagare a caro prezzo una simile leggerezza ».

Valsabbina Millenium Brescia - Volleyball Casalmaggiore

L’ultimo atto della Regular Season è in calendario al PalaGeorge di Montichiari. Domenica 2 febbraio, alle ore 17, le Leonesse accoglieranno Volleyball Casalmaggiore. Entrambe reduci da un tie-break con due big della Serie A2 (nello scorso weekend, la Banca Valsabbina Millenium Brescia ha superato, in trasferta, la capolista San Giovanni, mentre le cremonesi hanno dato battaglia per cinque set a Messina, che poi è riuscita ad avere la meglio), la gara sarà fondamentale soprattutto in vista della seconda fase: raccogliere punti e avanzare in classifica sarebbe determinante sia, nel caso della squadra di coach Solforati, per sognare in grande in mezzo alle migliori formazioni della Serie A2, sia, nel caso di Casalmaggiore, per tenere lontano l’incubo retrocessione.

PRECEDENTI: 7 (5 successi Volleyball Casalmaggiore, 2 successi Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Tiziana Veglia a Casalmaggiore nel 2019/2020 - Allenatori: Marco Bolzoni a Casalmaggiore nel 2020/2021

Denise Meli (Valsabbina Millenium Brescia)- « Siamo molto felici, dopo una vittoria importante come quella di settimana scorsa contro San Giovanni in Marignano, in casa loro. Penso che questo successo abbia dato una bella carica alla nostra squadra. Era proprio il pezzettino che ci mancava: abbiamo dimostrato che anche noi possiamo dire la nostra contro le squadre importanti. Archiviata questa partita, come ogni lunedì, abbiamo iniziato nuovamente a lavorare sodo e a testa bassa, in vista di domenica per il match casalingo contro Casalmaggiore, l’ultima gara prima di questa sudata e meritata Pool Promozione. Casalmaggiore non è assolutamente un avversario da sottovalutare, dati anche gli ultimi punti strappati a Messina. Noi dobbiamo concentrarci sul nostro gioco, facendo prevalere la lucidità, com’è stato anche nella scorsa gara, per riuscire a portare via più punti possibili, importantissimi per la classifica in questa seconda fase di campionato ».

Alessandra Ribechi (Volleyball Casalmaggiore)- « Nella scorsa gara contro Messina abbiamo avuto sicuramente un bellissimo approccio alla gara riuscendo a tener testa alla seconda in classifica, squadra molto attrezzata in ogni reparto. Questa dovrà essere la base per affrontare Brescia questa domenica e cercare di metterla in difficoltà esprimendo il nostro miglior gioco facendo fruttare tutto il duro lavoro che stiamo facendo in palestra ogni giorno ».

Orocash Picco Lecco - Clai Imola Volley

Dopo una settimana di enormi cambiamenti, la Clai Imola Volley torna in campo a Lecco per provare a chiudere con un risultato positivo la prima fase del suo campionato di serie A2.

Esonerato coach Nello Caliendo dopo la brutta sconfitta interna dello scorso turno subita dalla Bam Mondovì (0-3 il finale per le piemontesi), la squadra è stata provvisoriamente affidata alle cure di Dominico Speek Odelvis, allenatore cubano (e già vice nella precedente gestione del tecnico napoletano) che in settimana ha lavorato duramente e con grande entusiasmo assieme al gruppo con l’unico obiettivo di arrivare nella miglior condizione psico-fisica possibile alla delicata trasferta lombarda in calendario nel week-end a venire.

La rivoluzione in casa Clai ha come scopo principale la volontà di superare una volta per tutte un momento davvero molto complicato nel quale i risultati continuano a non arrivare (solo una vittoria fino a qui nel girone di ritorno e sette ko), per poi approcciare con tutt’altro piglio i prossimi mesi che saranno assolutamente decisivi nell’appassionante corsa verso la salvezza.

Negli ultimi impegni la squadra è apparsa in parte svuotata della voglia di lottare che l’aveva sempre contraddistinta in questa prima parte di stagione e l’energica scossa voluta dalla società potrebbe rappresentare un nuovo punto di partenza per un gruppo che ha già dimostrato in parecchie occasioni di possedere tutti quei valori tecnici e caratteriali che le permettono di giocarsela con tutti anche in questa categoria così complicata e piena di insidie.

Avversario delle imolesi sarà una formazione che non se la passa molto meglio. Lecco, guidata in panchina da un tecnico molto esperto e navigato come Gianfranco Milano, è attualmente penultima in classifica con 13 punti e arriva a questa sfida così delicata reduce da una serie di quattro sconfitte consecutive piuttosto compromettente e destabilizzante. L’ultimo sorriso per le lombarde risale addirittura al giorno di Santo Stefano, quando al PalaBione la Alberto Picco superò Mondovì per 3 set a 0 al termine di una gara davvero molto ben giocata da parte delle padrone di casa. Dopo quell’affermazione, è arrivato un mese di gennaio davvero molto complicato durante il quale sono emerse tutte le difficoltà di una squadra che da inizio anno sta faticando parecchio a trovare continuità e solidità nelle proprie prestazioni. Dopo un avvio nel complesso piuttosto convincente (3 successi nelle prime sei giornate), Lecco si è progressivamente spenta e nelle successive undici partite giocate ha raccolto soltanto quattro punti sprofondando così sempre più in basso nella graduatoria del raggruppamento. Già condannata alla Pool Salvezza esattamente come Imola, questo match diventa perciò di capitale importanza per entrambe le formazioni al fine di ritrovare al più presto quella fiducia e quell’entusiasmo che al momento latitano ma che potrebbero invece diventare fondamentali negli incroci che caratterizzeranno la seconda fase.

L’organico della Orocash rimane comunque piuttosto interessante dal punto di vista tecnico e al suo interno ci sono alcuni elementi ai quali bisognerà prestare una particolare attenzione. Migliore marcatrice delle lecchesi è per ora la giovane banda Giorgia Amoruso (159 per lei), classe 2006 e cresciuta nel Club Italia, seguita a ruota dall’altra schiacciatrice Linda Mangani (145 punti totali), fiorentina con alle spalle anche due anni di esperienza in serie A1 con la maglia di Casalmaggiore. Anche al centro Lecco può essere davvero molto pericolosa e pungente, con Princess Atamah (ex Perugia) e Federica Picentini, alla sua terza stagione con la maglia biancorossa, sempre piuttosto coinvolte nel gioco dalla regista Helena Sassolini, talento cristallino in netta ripresa dopo un piccolo infortunio e probabilmente di nuovo a disposizione dello staff della Alberto Picco per lo spareggio salvezza di domenica. L’opposto titolare è la 2003 Alessia Conti, non sempre continua come rendimento proposto, mentre come libero gioca solitamente Francesca Napodano, atleta di grande esperienza e anch’essa con parecchi anni spesi sui parquet di massima serie difendendo i colori tra le altre di Macerata e Scandicci.

La posta in palio è davvero molto alta e per Imola diventa cruciale, in questo momento così difficile dal punto di vista emotivo, mantenere a debita distanza le prossime rivali, in modo da arrivare alla seconda fase di stagione (Pool Salvezza al via il 16 febbraio) con un buon margine di vantaggio in termini di punti sulle dirette inseguitrici e su chi arriverà dall’altro girone, dove l’equilibrio per il momento regna sovrano. Mastrilli e compagne sono chiamate ad una reazione tempestiva e dovranno dimostrare sul campo tutto il loro attaccamento a questa maglia, per risalire tutte assieme la corrente e tornare a gioire per un successo cha manca ormai da troppo tempo e che sarebbe una liberazione per tutto l’ambiente.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Clai Imola Volley)

EX: Nessuno

Laura Melandri (Clai Imola Volley)- « Domenica mi aspetto una partita molto difficile, perché anche per Lecco questi punti sono davvero importanti e in più hanno il vantaggio campo a loro favore. Per noi è fondamentale scendere in campo convinte dei nostri mezzi e consapevoli del percorso fatto dalla squadra fino a qui: oltre ai bassi, questo gruppo ha avuto anche degli alti. Abbiamo una bella opportunità per reagire immediatamente e sono certa che faremo di tutto per non sprecarla ».

Cbf Balducci Hr Macerata - C.B.L. Costa Volpino

Ultimo atto della Regular Season al palasport Fontescodella: domenica 2 (ore 17) arriva la C.B.L. Costa Volpino per la nona giornata di ritorno della prima fase della Serie A2 Tigotà. Le arancionere vogliono continuare il momento positivo (7 vittorie nelle ultime 8 gare di campionato) per accumulare più punti possibile in vista dell’imminente Pool Promozione, che prenderà il via il 16 febbraio, e anche per provare a riscattare la sconfitta rimediata nella gara di andata sul campo della formazione bergamasca. Le lombarde sono invece già certe di partecipare, a loro volta, alla Pool Promozione e hanno ancora la possibilità di agganciare il quarto posto, occupato da Brescia e distante un solo punto. Accorciata a -5 la distanza dalla vetta del Girone A (occupata da San Giovanni in Marignano) e a -2 dal secondo posto (dove c’è Messina), le ragazze di coach Lionetti puntano al massimo risultato nella sfida che chiude la prima fase della stagione, per approfittare proprio dello scontro diretto dell’ultima giornata, che vede di fronte le siciliane e le romagnole.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Cbf Balducci Hr Macerata, 1 successo C.B.L. Costa Volpino)

EX: Giada Civitico a Helvia Recina Volley Macerata nel 2023/2024

Sara Caruso (Cbf Balducci Hr Macerata)-« La partita che ci aspetta domenica è impegnativa, Costa Volpino è un'ottima squadra, che sta rendendo veramente bene nell'ultimo periodo. Vengono da una serie di vittorie importanti e hanno un gruppo squadra molto coeso, hanno parecchie bocche di fuoco, tra cui Zago e Buffo che sono due ottimi giocatrici. Anche i centrali stanno facendo veramente un ottimo campionato, quindi la partita andrà affrontata con pazienza e determinazione e tanta grinta, per portare a casa più punti possibile ».

Sofia Tosi (C.B.L. Costa Volpino)- « Arriviamo ad affrontare la partita di Macerata, l’ultima partita di regular season felici del percorso fatto, perchè poche squadre sarebbero state in grado di svoltare una stagione cominciata così male. Affrontiamo una squadra forte e sicuramente ben attrezzata, noi veniamo da una serie di vittorie e cercheremo di raccogliere punti che ci sarannno poi utili nella seconda fase di campionato ».

GIRONE B-

Tecnoteam Albese Volley Como - Trasporti Bressan Offanengo

E' l'ultima giornata della stagione regolare per il volley femminile di A2 e per la Tecnoteam Albese Volley Como un anticipo molto impegnativo a Casnate contro una ostica Trasporti Bressan Offanengo (domani alle 20,30). Partita che si preannuncia interessante e con molti motivi di interesse: perchè le guerriere di coach Mauro - domenica a Lecce sostituito dal vice David in panchina per una indisposizione - vogliono dare continuità a questa vittoria e portare a casa altri punti utili per iniziare la Poule Salvezza al meglio, ma anche perchè Offanengo di coach Bolzoni ha necessità di fare punti per centrare la Poule Promozione (vicina a dire il vero, ma ancora non matematica). Vero che le ragazze di Offanengo scenderanno al palazzetto di Casnate già sapendo il risultato di Cremona: in caso di sconfitta delle "Tigi" la certezza di essere tra le migliori 5 del girone B, se no la devono conquistare proprio a Casnate contro una Tecnoteam che sta ritrovando gioco, certezze e concretezza. La gara si gioca alle 20,30 a Casnate (Palafrancescuci): botteghino del palazzetto aperto dalle 19 per la vendita dei biglietti (a 10 euro intero e 5 ridotto). Non prevista la vendita online, ma direttamente al botteghino.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Tecnoteam Albese Volley Como, 2 successi Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Sara Tajè a Volley Offanengo nel 2023/2024

Mauro Chiappafreddo ( Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Per prima cosa voglio fare i complimenti alla squadra ed a David per la bella vittoria di domenica a Lecce: mi hanno reso felice ed orgoglioso per quello che hanno fatto. Tutti bravi. Poi Offanengo: sappiamo che è avversaria ostica, con giocatrici ormai in serie A da diversi anni. Ma noi dobbiamo pensare al nostro gioco ed a fare bene quello che abbiamo dimostrato anche a Lecce: muro-difesa e poi concretezza in attacco. Per fermare Offanengo servono queste caratteristiche: loro hanno bisogno di punti per la Poule Promozione e noi lo stesso per la Salvezza. Credo che sarà un bel match, divertente. Loro sono squadra tosta, olto alta e che fa bene a muro, caparbia in attacco ».

Giorgio Bolzoni (Trasporti Bressan Offanengo)- « Come avevamo preventivato, questo girone estremamente equilibrato si sarebbe deciso nelle gare finali e avremmo dovuto giocarcela fino all'ultimo. Così è in ottica pool promozione, arriviamo con un vantaggio di essere avanti in classifica e un risultato positivo in quest'ottica confermerebbe quanto di buono fatto finora, anche se in ogni modo il percorso resta. Essendo una gara secca, porta con sé problematiche emotive ma che sono uguali per tutte le altre concorrenti coinvolte. Albese ha recuperato l'opposta Mazzon, che era fuori da tempo e che è tornata in campo da 4-5 gare e sta tornando la giocatrice importante che è; inoltre, la Tecnoteam ha un buon organico nel complesso, infatti all'andata non abbiamo certo vinto agevolmente al PalaCoim. Come sempre dobbiamo pensare al nostro gioco e a non entrare nei black out che spesso ci capitano. Dobbiamo arrivare a questo match fiduciosi e con la voglia di dare il massimo come sto chiedendo sempre, poi vedremo l'esito ».

Volley Hermaea Olbia - Tenaglia Abruzzo Volley

E' il Tenaglia Volley Altino l'ultimo ostacolo sul cammino dell'Hermaea Olbia nella regular season della Serie A2 Femminile. Domenica, al Geopalace, le aquile tavolarine cercheranno di chiudere con una soddisfazione il cammino nella prima fase: l'obiettivo, infatti, è quello di migliorare il più possibile il bottino in classifica in vista della prossima Pool Salvezza. Reduci dalla sconfitta maturata in tre set al Sanbapolis di Trento contro la corazzata Itas, le biancoblù dovranno fare i conti con le abruzzesi allenate da coach Dell'Anna, che chiudono la graduatoria del Girone B con 5 punti all'attivo (2 successi in 17 giornate). Al netto del ruolino di marcia avversario, il sestetto di Guadalupi sa che non si tratterà di una sfida facile: Partenio e compagne dovranno guardarsi soprattutto dall'efficacia della schiacciatrice Adji Astou Ndoye, miglior realizzatrice di squadra con 220 punti messi a terra. Nel match d'andata, disputato al Palasport di Altino (Chieti) lo scorso 1° dicembre, l'Hermaea ebbe la meglio per 3 set a 0 guidata dai 15 punti di Korhonen. Fischio d'inizio domenica 2 febbraio alle 16 al Geopalace di Olbia. Arbitri: Lentini Gianmarco, Faia Riccardo. Video Check: Montis Michael. La gara sarà visibile in live streaming sul sito Volleyball World.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Volley Hermaea Olbia)

EX: Nessuno

Laura Partenio (Volley Hermaea Olbia)- « Mi aspetto una gara molto difficile. Altino si è fatta valere nelle ultime uscite, ma il nostro intento è chiudere la prima fase della stagione con una vittoria piena. Un risultato che, tra l'altro, sarebbe molto utile per la seconda fase. Dovremo cercare di restare sempre lucide e sul pezzo, imponendo il nostro ritmo. Spesso, contro le squadre che stanno nella zona più bassa della classifica, il rischio è quello di adeguarsi al ritmo delle avversarie. La concentrazione, in questo senso, sarà fondamentale. Speravamo tanto nella Pool Promozione, ma nella regular season abbiamo dovuto affrontare delle dinamiche un po' sfortunate, anche a livello di infortuni. Nella seconda fase ci piacerebbe trovare uno dei primi due posti in classifica ».

Matteo Dell'Anna (Allenatore Tenaglia Abruzzo Volley)- « Per l’ultima giornata di campionato affrontiamo Olbia, una squadra che per un’inezia non ha raggiunto la Pool Promozione e quindi di assoluta qualità che vorrà ben figurare per chiudere il discorso salvezza quanto prima. Dal canto nostro dobbiamo cercare in ogni modo di prendere quanti più punti possibili e soprattutto dare seguito alle buone cose che si sono viste con l’inizio del nuovo anno, esaltando l’aspetto tecnico e il lato agonistico. La salvezza è complicata ma non impossibile, sono fiducioso! ».

U.S. Esperia Cremona - Itas Trentino

La regular season giunge all’ultima tornata e le tigri gialloblù chiuderanno la prima parte di stagione contro la seconda forza del girone, l'Itas Trentino, allenata da coach Davide Mazzanti. L’obiettivo, per il gruppo di coach Enrico Mazzola, è solamente uno: vincere. Cremona infatti si garantirebbe il piazzamento utile in pool promozione, vincendo con qualsiasi risultato. Nel caso in cui più squadre terminassero il girone con 31 punti, l’Esperia risulterebbe la meglio piazzata, grazie al migliore quoziente set. Sarà dunque fondamentale per il gruppo gialloblù non perdere concentrazione e lucidità, contro un avversario tra i più quotati in classifica e organizzato per ritornare ben presto nella massima serie. All’andata fu l'Itas ad avere la meglio al termine del quinto set, contro un’Esperia grintosa e convincente. Nel confronto tra le squadre, Trentino Volley, che ha disputato due set in più di Cremona, si distingue per punti fatti (1512-1650) e per muri vincenti (150-215); regna invece l’equilibrio per quanto riguarda i punti subiti (1450-1462), gli aces (97-95) e gli attacchi vincenti (883-881). Non mancano nemmeno i confronti individuali: le bomber in attacco sono Veronica Taborelli (258) e Emilia Weske (217), seguite da Kosareva (196) e Arciprete (185). A muro Munarini (62) si confronterà con Molinaro (53); in battuta, le più prolifiche sono Taborelli (30 aces) e Kosareva (27), dotate di un forte servizio. I precedenti in serie A2 annoverano tre vittorie per Trentino; l’ex di turno è Francesca Parlangeli, in maglia Itas nel biennio 2022/2024. Per l’Esperia, sarà a disposizione dello staff tecnico il libero classe 2008 Francesca Dalloli.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Itas Trentino)

EX: Francesca Parlangeli a Trentino Volley nel 2022/2023, 2023/2024

Vittoria Zuliani (U.S. Esperia Cremona)- « Riguardo alla partita contro Concorezzo, credo sia stata una partita un po’ altalenante che però ci ha permesso in alcuni tratti di esprimerci molto bene. Prendiamo ciò che di positivo abbiamo fatto perché è stata una vittoria molto importante, sia per l’umore che per la classifica. Ora è giusto focalizzarsi al massimo sul prossimo avversario, una squadra preparata con ottime giocatrici. Noi stiamo continuando a lavorare in palestra per limare alcune cose e farci trovare preparate per disputare al meglio la gara di sabato contro Trento ».

Davide Mazzanti (Itas Trentino)- « Cremona è una squadra che ha cambiato recentemente guida tecnica e che nella gara d’andata contro di noi non aveva a disposizione Bellia. È una partita importante per la classifica, sia per noi che per loro. Vogliamo giocarci al meglio le nostre carte in cambio-palla perché è l’aspetto nel quale abbiamo più margini di miglioramento. Inoltre sarà determinante crescere in alcuni particolari situazioni di break point con la pressione e le variazioni al servizio ».

Nuvolì Altafratte Padova - Imd Concorezzo

Se Agatha Christie potesse vedere il finale di questa prima parte di stagione del girone B di serie A2 femminile Tigotà ne rimarrebbe sicuramente soddisfatta, come alla fine dei suoi romanzi era solamente l’ultimo capitolo a svelare il nome dell’assassino, oggi saranno gli ultimi palloni a decretare chi accompagnerà Busto Arsizio e Trento nella Pool Promozione e chi invece dovrà “accontentarsi” di inseguire la salvezza attraverso la meno nobile delle Pool. Nuvolì AltaFratte Padova e Imd Concorezzo scenderanno in campo sapendo già i risultati di Esperia-Itas e Tecnoteam-Trasporti Bressan più, a partita in corso, arriverà quello del match Futura Giovani-Narconon, tutti team, chi per un obiettivo chi per un altro, alla ricerca di punti fondamentali. In campo a Trebaseleghe se le daranno di santa ragione gli attacchi delle due formazioni con Grosse Scharmann ed Erika Esposito opposte a Kavalenka e Tsitsigianni in una sfida dove però ogni fondamentale potrà risultare quello in grado di far saltare gli equilibri. Gara d’andata terminata 3-1 in favore delle lombarde con l’opposta Julia Kavalenka in grado di mettere in campo una prestazione con pochissime sbavature. La Nuvolì arriva al match dopo la sconfitta patita ad Offanengo, dove le padovane non hanno saputo sfruttare i vantaggi di primo e terzo set, sconfitta che ha messo fine ad una bella striscia di quattro gare in grado di muovere la classifica delle venete. Concorezzo è reduce dal punto conquistato internamente contro Cremona e prima dalle sconfitte con Trento e Altino ed il punto sempre interno con Offaneng

PRECEDENTI: 1 (1 successo Imd Concorezzo)

EX: Nessuno

Laura Bovo (Nuvolì Altafratte Padova)- « Al termine dell’ultima sfida c’è stato del rammarico perché potevamo essere i fautori del nostro destino con una giornata d’anticipo e vivere questa settimana più in tranquillità, però adesso c’è un’altra gara, soprattutto casalinga, dove siamo in grado di mettere in campo un bel gioco e dove il nostro pubblico è stato sempre il giocatore in più. Questa settimana non è stata diversa dalle precedenti, sicuramente senza pressione, torneremo in campo con l’obiettivo di arrivare a quota 31 e solo in seguito vedremo la nostra posizione di classifica ».

Davide Delmati (Imd Concorezzo)- « Dopo la bella prestazione contro Cremona, dove abbiamo espresso un gioco di qualità per tutta la gara e ce la siamo giocata fino al tie-break, nonostante il rammarico per non aver conquistato la vittoria piena, questa performance ci ha dato maggiore consapevolezza nei nostri mezzi. Abbiamo l'obiettivo di fare punti fuori casa e di ripetere la prestazione aggressiva e determinata dell'andata. Considero Altafratte una squadra che esprime un bel gioco, con giocatrici esperte e di talento. Ci stiamo preparando al meglio e andremo lì per cercare di ottenere punti importanti per chiudere al meglio questa prima parte di stagione ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Narconon Volley Melendugno

Si chiude domenica il lungo serpentone di gare che da inizio ottobre ha dato vita alla Regular Season. La Futura Volley si presenta in campo alla Soevis Arena di Castellanza forte di un primo posto che ha tutte le intenzioni di conservare per poi tuffarsi nella Pool Promozione. Nel match contro la Narconon Melendugno, il focus per la squadra allenata da coach Alessandro Beltrami è rappresentato dai tre punti, necessari per incrementare il prezioso tesoretto da portare in dote nella seconda fase della stagione, quando le Cocche saranno chiamate a battagliare con i cinque team provenienti dal girone A: San Giovanni in Marignano, Messina, Macerata, Brescia e Costa Volpino. Sul taraflex castellanzese arriva però una Narconon a sua volta assetata di punti, necessari per staccare in extremis il pass per la Pool Promozione in una volata che, oltre alle pugliesi, coinvolge anche Offanengo, Cremona e Padova. La vittoria conquistata lo scorso 12 gennaio sul campo di Trento sembrava aver lanciato Melendugno, che poi però ha rallentato la propria corsa perdendo in trasferta a Olbia e in casa al tie-break contro Albese domenica scorsa. L’unico precedente tra le due formazioni risale alla gara d’andata, con la Futura Volley capace di imporsi a Lecce per 3-1. Rebora e compagne dovranno però prestare la massima attenzione ad una formazione che lavora molto bene in battuta (95 ace totali con Polina Malik a quota 20) ma anche in attacco (37,7%) grazie ai suoi terminali principali Malik (291 punti), Alice Tanase (231) e Jessica Joly (200). Buona anche la presenza a muro di Chiara Riparbelli (46 block). Busto Arsizio risponde con un ottimo 39,2% in attacco (quarto miglior dato del campionato) e con un efficace lavoro a muro (180 totali con Rebora a quota 52). La curiosità è legata alla palleggiatrice pugliese Valeria Caracuta, ben nota a Busto Arsizio: innanzitutto per la sua militanza nell’allora Yamamay, club col quale è stata protagonista del triplete, ma anche per aver vestito la maglia della Sab Legnano nella stagione di A1 2017/18 proprio sul taraflex castellanzese dove tornerà domenica.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Gaia Badalamenti a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2022/2023

Chiara Landucci (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Il percorso compiuto fin qui è positivo. Il gruppo era nuovo, ha avuto bisogno di trovare il proprio equilibrio e ancora adesso stiamo lavorando per giocare al meglio, sfruttando i nostri punti di forza. Abbiamo un bel gruzzolo di vittorie, siamo contente di quanto fatto e siamo pronte ad affrontare la seconda fase della stagione. Manca però un ultimo importante impegno della Regular Season per chiudere in bellezza e puntiamo a conquistare altri tre punti. Sappiamo che sarà un match difficile contro un avversario forte e preparato; giochiamo però in casa e il pubblico presente sarà un fattore importante. Melendugno ha giocatrici di alto livello ma noi cercheremo di mettere in campo tutto quello su cui stiamo lavorando in queste settimane, aggiungendo qualche prezioso mattoncino. Dovremo essere brave a entrare in campo concentrate pensando soprattutto a sviluppare il nostro gioco; sarà fondamentale impattare bene la gara sin dalla battuta e poi gestire gli attaccanti ospiti ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9ª GIORNATA DI RITORNO SERIE A2 GIRONE A-

Domenica 2 febbraio 2025, ore 17.00

Akademia Sant'Anna Messina - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Sumeraro Fabio, Spinnicchia Giorgia

Bam Mondovì - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa Arbitri: Russo Roberto, Bosica Gianclaudio

Valsabbina Millenium Brescia - Volleyball Casalmaggiore Arbitri: Bolici Giulio, Cavicchi Simone

Orocash Picco Lecco - Clai Imola Volley Arbitri: Usai Piera, Ayroldi Raffaella

Cbf Balducci Hr Macerata - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Stellato Giuseppina, Dell'Orso Alberto

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 44, Akademia Sant'Anna Messina 41, Cbf Balducci Hr Macerata 39, Valsabbina Millenium Brescia 30, C.B.L. Costa Volpino 29, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 19, Clai Imola Volley 17, Volleyball Casalmaggiore 15, Orocash Picco Lecco 13, Bam Mondovì 8.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9ª GIORNATA DI RITORNO SERIE A2 GIRONE B-

Sabato 1 febbraio 2025, ore 17.00

U.S. Esperia Cremona - Itas Trentino Arbitri: Candeloro Eleonora, Giulietti Fabrizio

Sabato 1 febbraio 2025, ore 20.30

Tecnoteam Albese Volley Como - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Marani Azzurra, Resta Giuseppe

Domenica 2 febbraio 2025, ore 15.30

Futura Giovani Busto Arsizio - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Pazzaglini Marco, Pecoraro Sergio

Domenica 2 febbraio 2025, ore 16.00

Volley Hermaea Olbia - Tenaglia Abruzzo Volley Arbitri: Lentini Gianmarco, Faia Riccardo

Domenica 2 febbraio 2025, ore 17.00

Nuvolì Altafratte Padova - Imd Concorezzo Arbitri: De Sensi Danilo, Mesiano Marta

LA CLASSIFICA-

Futura Giovani Busto Arsizio 40, Itas Trentino 38, Narconon Volley Melendugno 31, Trasporti Bressan Offanengo 30, U.S. Esperia Cremona 29, Nuvolì Altafratte Padova 28, Volley Hermaea Olbia 23, Tecnoteam Albese Volley Como 21, Imd Concorezzo 10, Tenaglia Abruzzo Volley 5.