“Novara coloriamo d’azzurro questo mese”

Un mese di fuoco, un mese che può colorare d’azzurro la stagione. Oggi l’ Igor Gorgonzola Novara affronta alle 20, al Pala Igor, la gara di andata dei quarti di finale della Cev Cup, contro le campionesse di Bulgaria del Maritza Plovdiv . È il primo passo di un mese importante che proseguirà nel weekend con la Final Four di Coppa Italia Con la partita di Busto è iniziato quello che sarà un mese di fuoco, in cui dovremo essere brave ad affrontare al meglio un match alla volta. «Con la partita di Busto è iniziato quello che sarà un mese di fuoco - in cui dovremo essere brave ad affrontare al meglio un match alla volta». Alle spalle c’è la grande rimonta contro le turche del Kuzeyboru Aksaray che ha dimostrato quanto possano essere pericolose tutte le avversarie e quanta forza possa esprimere l’Igor nel palazzetto di casa.

Verso la sfida dell'andata

Il Maritza Plovdiv è reduce dalla Champions League, in cui si è classificata terza nella fase a gironi nella pool con Conegliano, conquistando due vittorie e quattro sconfitte. La gara di ritorno è in programma in Bulgaria tra quindici giorni. In partenza Novara avrebbe dovuto giocare l’andata fuori casa, ma gli impegni di Coppa Italia, hanno spinto i dirigenti novaresi a chiedere l’inversione. «Abbiamo concordato l’inversione di campo con il Maritza Plovdiv poiché loro nella prima settimana di febbraio avrebbero avuto il palazzetto disponibile solo nella giornata del 6 febbraio, cosa che avrebbe complicato molto la nostra necessità di essere il 7 febbraio a Bologna per preparare al meglio la semifinale di Coppa Italia in programma l’8 febbraio» ha spiegato il dg Enrico Marchioni a suo tempo. L’inversione presenta il suo pericolo di giocare un eventuale golden set in Bulgaria anziché tra le mura amiche. Una questione che non fas comporre le giocatrici azzurre.

Prosegue la centrale azzurra: «Abbiamo la possibilità di giocare la prima partita in casa e sarà importante sfruttare al meglio il fattore campo e l’apporto del nostro pubblico che, abbiamo visto nel turno precedente con il Kuzeyboru, sa davvero fare la differenza. Il Maritza Plovdiv è una squadra che da anni oramai è ospite fissa delle competizioni internazionali, arriva dalla Champions League e sicuramente farà di tutto per prolungare la propria avventura europea. Noi però vogliamo andare avanti, per noi la CEV Cup è un obiettivo prestigioso e importante e scenderemo in campo con il desiderio di iniziare al meglio questa doppia sfida».

Novara ha superato il trittico di partite no (l’andata dei playoff in Turchia, la sconfitta con Cuneo e quella al tie-break con Perugia, che avevano portato il tecnico Lorenzo Bernardi a fare la voce grossa. La squadra è al completo, se si esclude il perdurare dell’assenza dell’opposta Akimova, e può fare affidamento su la coppia Tolok-Mims in gran forma come dimostrato nella partita contro Busto di sabato scorso.