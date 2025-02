Starting Six: riflettori sulla Final Four di Coppa Italia  

ROMA- Starting Six al femminile non può che portarci nella magica atmosfera dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno dove andrà in scena la Final Four di Coppa Italia femminile.

Match&Play, attraverso il commento di Pasquale Di Santillo presenta le semifinali che opporranno, nella giornata di sabato Conegliano a Novara e Scandicci a Milano. La domanda è sempre la stessa: riusciranno le antagoniste in campo a fermare la marcia inarrestabile di Conegliano che nella stagione non ha conosciuto sconfitte conquistando fino ad oggi 34 vittorie di fila, che diventano 37 se si contano anche i tre successi finali nel play off scudetto dello scorso campionato. 21 successi in A1, 6 in Champions League,5 nel Mondiale per Club, 1 in Supercoppa Italiana e 1 nei quarti di Coppa Italia lo straordinario cammino delle pantere nel 2024/2025. A sfidare la squadra di Santarelli l’ambiziosa Novara che è stata l’unica formazione in grado di fermarla in gara 1 della semifinale scudetto dello scorso anno. Pronostico tutto da decifrare quello della seconda semifinale che vedrà in campo Scandicci e Milano, due formazioni che ambiscono entrambe al ruolo di antagonista di Conegliano ma che, nel corso di quest’anno non sono mai riuscite a fermare la corazzata veneta. Fra le ragazze di Gaspari e quelle di Lavarini sarà sfida vera, con Antropova ed Egonu annunciate protagoniste. Un duello tutto da seguire e da gustare.

Social Club, la rubrica forse più guardata dagli appassionati di volley, ci regala, grazie alle immagini offerte dalla Lega Femminile, le azioni più belle dell’ultimo turno di A1. Una carrellata entusiasmante che conferma l’altissimo livello tecnico del nostro campionato.

Fantavolley ci presenta il fantateam della settimana, ovvero il 6+1 ideale uscito dalla 21a giornata di campionato. Orro (Milano)-Orvosova (Roma) formano la diagonale palleggiatrice/opposta, le centrali sono Fahr (Conegliano) e Polder (Cuneo), i posto 4 Lee (Vallefoglia) e Pietrini (Milano). Il libero Zannoni (Roma).

Coppe Europee ci racconta del cammino delle nostre in Europa. In Champions netta vittoria di Milano nell’andata dei Play Off in Germania in casa dello Schwerin e qualificazione ai quarti ipotecata. Successo netto anche per Novara nel primo round del Play Off di Cev Cup. Le ragazze di Bernardi hanno superato 3-0 le bulgare del Maritza Plovdiv davanti al pubblico amico e guardano con fiducia la gara di ritorno. In Challenge Cup un successo ed un ko per le nostre formazioni. Chieri strizza l’occhio alla finale dopo aver sbancato Istanbul superando il Galatasaray in quattro set. Si arrende invece al tie break Roma a Potsdam ed ora attende la gara di ritorno per andare in finale.