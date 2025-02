Starting Six: Conegliano trionfa anche in Coppa Italia

ROMA - La puntata odierna di Starting Six dedicata all'universo femminile non può che rivisitare l'ennesimo trionfo, il secondo stagionale, di Conegliano che ha alzato per la settima volta, la sesta di fila, la Coppa Italia.

Match&Play, racconta, attraverso l'esperto commento di Pasquale Di Santillo, l'esaltante sfida con Milano che ha visto le pantere soffrire nel primo set, nel quale Egonu e compagne falliscono sei set point prima di arrrendersi allo strapotere tecnico delle ragazze di Santarelli che hanno poi dominato i successivi parziali con il cipiglio della grande.

Con il successo di Casalecchio di Reno Conegliano mette in bacheca il 3° trofeo stagionale dopo la Supercoppa e il Mondiale per Club dimostrando di non avere rivali in questa stagione nella quale ha inanellato solo vittorie:36,

In successo in Coppa vale il primo posto all time nella manifestazione con 7 successi, davanti a Ravenna e Bergamo ferme a sei.

E’ dal febbraio 2019 che Conegliano non perde un trofeo nazionale, da quella sconfitta a Verona con Novara nella finale di Coppa Italia la Prosecco DOC Imoco ha vinto tutti i trofei disponibili tra Campionato, Supercoppa e Coppa Italia.

Oggi nella bacheca della società veneta figurano 27 trofei: 7 Scudetti, 3 Mondiali per Club, 2 Champions League, 7 Coppe Italia e 8 Supercoppe Italiane.

Monica De Gennaro li ha firmati tutti, sempre presente. Con questo trionfo nella Coppa Italia il libro azzurro è diventata la giocatrice italiana nella storia ad aver vinto più Coppe Italia (7), raggiungendo nella speciale classifica l’ex Pantera Robin De Kruijf al primo posto, ed è la giocatrice in assoluto che ha giocato più partite nella competizione (65).

Talent Scout prima del successo di Conegliano la Omag San Giovanni in Marignano ha alzato la Coppa Italia di A2. La squadra di Bellano ha battuto nella finale dell'Unipol Arena, Trento. Un successo che fa gonfiare il petto alla formazione di Bellano costruita per vincere con tutte giocatrici italiane. La vittoria è arrivata grazie alle prestazioni di Serena Ortolani, 18 punti con il 41% di efficienza e 3 muri, e Anna Piovesan, top scorer con 20 punti, ma la prova delle ragazze di coach Bellano è esaltata anche dalla gara in ricezione e difesa di Valoppi, dalla regia precisa di Nicolini e dalla compattezza a muro, con 16 blocks vincenti (4 di Parini, 3 a testa per le altre attaccanti).

Dalla Coppa al campionato di A1 che vivrà tra martedì e mercoledì una intensa nona giornata di ritorno. Prima Fila analizza i temi del turno che scatta martedì sera con l'anticipo tra la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, ottava con 32 punti, e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, quinta con 38. E' solo il ghiotto antipasto. Mercoledì 12 febbraio altri sei incontri Cda Volley Talmassons FVG contro Igor Gorgonzola Novara, terminata al tie-break all’andata, Savino Del Bene Scandicci contro Smi Roma Volley e Bergamo contro Wash4Green Pinerolo. Poi la sfida tra l’Eurotek Uyba Busto Arsizio e l‘Honda Olivero Cuneo, quindi l'atteso e delicato scontro salvezza tra la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 16 punti in classifica, e Il Bisonte Firenze, scesa al tredicesimo posto ad un punto di distanza dalle umbre. Infine, alle 20.45 in diretta anche su Rai Sport, il quinto confronto stagionale tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano, reduce dalla quarantesima vittoria consecutiva ma soprattutto dal terzo trofeo da settembre, e la Numia Vero Volley Milano.