Terremoto in casa Itas, Mazzanti ha rassegnato le dimissioni

TRENTO- Terremoto in casa Itas Trentino in vista dell'inizio della Pool Promozione. Il tecnico Davide Mazzanti ha rassegnato le dimissioni da primo allenatore dell'ambizioso team dolomitico. L'ex tecnico della nazionale femminile ha lasciato il suo incari per risolvere alcuni problemi familiari e personali che lo hanno coinvolto nell’ultimo periodo.