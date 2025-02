Nessuna sopresa nella 1a della Pool Promozione

Nessuna sbavatura per le due squadre in cima alla classifica della Pool Promozione, che si affronteranno nell’infrasettimanale di mercoledì, alla prima giornata della nuova fase. L’Omag-MT San Giovanni in M.no festeggia il trofeo di Coppa Italia davanti al pubblico amico superando in tre set, senza troppe difficoltà, la Nuvolì Altafratte Padova, con 15 punti dell’MVP di Bologna Ortolani, che vince anche il confronto diretto con Grosse-Scharmann (14). Stesso risultato, ma con il brivido del 25-27 del secondo set, per la Futura Giovani Busto Arsizio, di scena in casa della Cbl Costa Volpino. Sono sempre Enneking, 19 punti, e Zanette, 14, le principali armi a disposizione di coach Beltrami, mentre Buffo e Zago non vanno oltre i 12 e gli 11 punti.

Terzo posto solitario per l’Akademia Sant’Anna Messina, che lotta il primo set, cede il secondo, ma poi perfeziona l’1-3 finale in casa della Narconon Volley Melendugno con autorità. Ai 16 muri vincenti delle pugliesi, 7 di un’ottima Riparbelli (13 punti), la squadra di coach Bonafede risponde con i 17 punti di Diop, le doppie cifre delle centrali Olivotto e Babatunde (13 e 12 punti) e la bella prova da MVP del libero Caforio. Decisamente divertente infine il primo scontro diretto d’alta quota tra l’Itas Trentino e la Cbf Balducci Hr Macerata, che dopo oltre due ore di gioco vede festeggiare le arancionere di coach Lionetti. Reazione da grande squadre delle marchigiane che, sotto 2-0 con Kosareva (17 punti) e Weske (16) sugli scudi, beneficia del provvidenziale ingresso di Allaoui per Bonelli per rimontare le padrone di casa e poi conquistare due preziosissimi punti al tie-break, col il supporto fondamentale di Decortes (26 punti) e Mazzon (15).

Se c’era bisogno di una conferma dell’importanza della Pool Salvezza, la prima giornata ha sciolto sicuramente eventuali dubbi: ben tre tie-break, che fanno felice soprattutto Casalmaggiore, con il solo match tra l’Imd Concorezzo e la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa terminato 3-0 in favore delle monzesi con 41 punti della coppia Tsitsigianni-Kavalenka. Vittoria pesante come il piombo per la Tenaglia Abruzzo Volley, che nel primo scontro diretto ha la meglio sulla Bam Mondovì. Dopo aver subìto il pareggio dal 2-0 al 2-2, la formazione di coach Ingratta non sbaglia l’approccio al quinto parziale e conquista due punti pesanti. MVP Petrovic, 20 punti, tre in più della compagna Maricevic, mentre dall’altro lato del campo 32 punti di Viscioni e 18 di Bosso.

Negli altri due incontri, successi casalinghi per l‘Orocash Picco Lecco e la Clai Imola Volley. Il trionfo nel derby contro la Tecnoteam Albese Volley Como arriva per le ragazze di coach Milano dopo un match di sali e scendi: 1-0 iniziale, risposta ospite per l’1-2, poi pareggio e conquista del tie-break. Prestazione extra large di Amoruso, 34 punti, mentre tra le ospiti brilla Colombino (25). Al PalaRuggi, le padrone di casa rispondono all’iniziale vantaggio della capolista Trasporti Bressan Offanengo con un uno-due che porta le imolesi in vantaggio, ma le neroverdi ritornano nel quarto set e portano il confronto al gioco corto. Che si rivela equilibratissimo, terminando solo ai vantaggi 17-15. Ottima la gara della regista Rizzieri, che ruota al meglio le attaccanti Bulovic (20 punti), Stival (18) e Pomili (16), mentre tra le file del team di coach Bolzoni 20 punti di Nardelli e 14 per Martinelli e Bole.

I TABELLINI-

POOL PROMOZIONE-

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 3-0 (25-21 25-19 25-16) – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Sassolini 2, Parini 5, Ortolani 15, Piovesan 8, Consoli 8, Nicolini 5, Valoppi (L), Ravarini 8, Clemente 1, Bagnoli. Non entrate: Nardo, Meliffi (L), Monti. All. Bellano. NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 2, Esposito 10, Bovo 3, Grosse Scharmann 14, Fiorio 7, Fanelli 2, Maggipinto (L), Esposito 3, Hart, Ghibaudo, Talerico. Non entrate: Pridatko, Occhinegro (L). All. Sinibaldi.

ARBITRI: Fontini, Viterbo.

Durata set: 25′, 27′, 24′; Tot: 76′.

MVP: Serena Ortolani (Omag S.Giovanni in Marignano)

C.B.L. COSTA VOLPINO – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 0-3 (19-25 25-27 16-25) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 1, Buffo 12, Brandi 2, Zago 11, Neciporuka 4, Ferrarini 7, Gamba (L), Tosi 2, Fumagalli 1, Civitico 1, Dell’amico, Yilmaz. Non entrate: Fracassetti (L), Lovett. All. Cominetti.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 6, Rebora 7, Monza 3, Enneking 19, Kone 9, Zanette 14, Cecchetto (L), Del Freo 1, Baratella, Brandi. Non entrate: Osana (L), Spiriti, Landucci, Zakoscielna. All. Beltrami.

ARBITRI: Giorgianni, Pescatore

Durata set: 25′, 31′, 22′; Tot: 78′.

MVP: Alyssa Enneking (Futura Giovani Busto Arsizio)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA 1-3 (22-25 25-19 16-25 19-25)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Biesso 7, Caracuta, Tanase 12, Riparbelli 13, Malik 10, Joly 11, Ferrario (L), Andrich 9, Passaro, D’onofrio. Non entrate: Badalamenti, Fioretti. All. Giunta.

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Olivotto 13, Diop 17, Mason 12, Modestino 4, Carraro 4, Vernon 2, Caforio (L), Babatunde 12, Rossetto 9. Non entrate: Guzin, Norgini (L), Bozdeva, Trevisiol. All. Bonafede.

ARBITRI: Morgillo, Davide

Durata set: 31′, 29′, 28′, 29′; Tot: 117′.

MVP: Giorgia Caforio (Akademia Sant’Anna Messina)

Top scorers: Diop B. (17) Riparbelli C. (13) Olivotto R. (13)

Top servers: Tanase A. (2) Diop B. (1) Babatunde M. (1)

Top blockers: Riparbelli C. (7) Biesso C. (3) Olivotto R. (3)

ITAS TRENTINO – CBF BALDUCCI HR MACERATA 2-3 (25-21 25-23 21-25 15-25 8-15)

ITAS TRENTINO: Prandi 4, Kosareva 17, Marconato 11, Weske 16, Giuliani 5, Molinaro 12, Fiori (L), Zojzi 3, Ristori 3, Bassi 1, Pizzolato, Batte. Non entrate: Iob, Zeni (L). All. Parusso.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bonelli 1, Battista 10, Caruso 1, Decortes 26, Bulaich Simian 10, Mazzon 15, Bresciani (L), Fiesoli 8, Busolini 6, Morandini, Allaoui. Non entrate: Orlandi, Sanguigni, Fabbroni. All. Lionetti.

ARBITRI: Cecconato, Pazzaglini.

Durata set: 27′, 28′, 28′, 21′, 14′; Tot: 118′.

MVP: Safa Allaoui (Cbf Balducci Hr Macerata)

Spettatori: 428

POOL SALVEZZA-

CLAI IMOLA VOLLEY – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-2 (20-25 25-15 25-22 21-25 17-15) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Pomili 16, Ravazzolo 8, Stival 18, Bulovic 20, Melandri 2, Rizzieri 3, Mastrilli (L), Visentin 2, Drewnick, Stafoggia. Non entrate: Mescoli, Gambini, Migliorini, Arcangeli (L). All. Dominico Speek.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Rodic 4, Salvatori 10, Martinelli 14, Nardelli 20, Caneva 10, Bridi 1, Tellone (L), Bole 14, Favaretto 1, Compagnin, Tommasini, Campagnolo. Non entrate: Molaschi (L), Pinetti. All. Bolzoni.

ARBITRI: Testa, Di Lorenzo.

Durata set: 25′, 24′, 32′, 30′, 20′; Tot: 131′.

MVP: Emma Rizzieri (Clai Imola)

IMD CONCOREZZO – FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA 3-0 (25-22 25-18 25-22)

IMD CONCOREZZO: Tonello 6, Frigerio 7, Kavalenka 20, Tsitsigianni 21, Piazza 7, Allasia 2, Rocca (L), Ghezzi (L), Bianchi, Rosina. Non entrate: Pegoraro, Alberti, Bianchi, Brutti. All. Delmati.

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Vecerina 1, Fucka 15, Ferraro 1, Salinas 8, Colzi 12, Zuccarelli 5, Bisconti (L), Lotti 4, Braida 1, Tosi, Fava. Non entrate: Tesi (L). All. Bracci.

ARBITRI: Ciaccio, Pecoraro.

Durata set: 27′, 27′, 28′; Tot: 82′.

MVP: Maria Tsitsigianni (IMD Concorezzo)

OROCASH PICCO LECCO – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-2 (25-18 20-25 19-25 25-19 15-12)

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 14, Piacentini 11, Moroni 9, Amoruso 34, Atamah 8, Sassolini 3, Napodano (L), Monaco 3, Casari, Mainetti. Non entrate: Gaffuri (L), Severin, Monti. All. Milano.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Grigolo 17, Bernasconi 6, Colombino 25, Baldi, Veneriano 13, Rimoldi, Pericati (L), Longobardi 9, Mazzon 1, Mancastroppa. Non entrate: Taje’, Radice (L), Vigano. All. Chiappafreddo. ARBITRI: Pasquali, Proietti.

Durata set: 26′, 28′, 30′, 32′, 18′; Tot: 134′.

MVP: Giorgia Amoruso (OROCASH PICCO LECCO)

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY – BAM MONDOVI’ 3-2 (25-23 25-22 19-25 20-25 15-9)

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Martinelli 8, Maricevic 17, Petrovic 20, Grazia 8, Mennecozzi 4, Ndoye 14, Pisano (L), Vighetto 3, Galuppi, Foresi. Non entrate: Tega (L), Bisegna, Pili. All. Ingratta.

BAM MONDOVI’: Lancini 7, Tresoldi 2, Schmit 1, Bosso 18, Catania 2, Viscioni 32, Fini (L), Langegger 9, Deambrogio 2, Giubilato (L), Marengo. Non entrate: Manig. All. Basso. ARBITRI: Lanza, Pasciari. Durata

set: 29′, 32′, 27′, 25′, 17′; Tot: 130′.

MVP: Aleksandra Petrovic (Tenaglia Abruzzo)

POOL PROMOZIONE-

I RISULTATI-

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-0 (25-21, 25-19, 25-16)

U.S. Esperia Cremona-Valsabbina Millenium Brescia 1-3 (25-22, 14-25, 22-25, 23-25) Giocata ieri

C.B.L. Costa Volpino-Futura Giovani Busto Arsizio 0-3 (19-25, 25-27, 16-25)

Narconon Volley Melendugno-Akademia Sant’Anna Messina 1-3 (22-25, 25-19, 16-25, 19-25)

Itas Trentino-Cbf Balducci Hr Macerata 2-3 (25-21, 25-23, 21-25, 15-25, 8-15)

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 49 (16 – 3); Futura Giovani Busto Arsizio 46 (16 – 3); Akademia Sant’Anna Messina 45 (16 – 3); Cbf Balducci Hr Macerata 44 (15 – 4); Itas Trentino 39 (14 – 5); Valsabbina Millenium Brescia 35 (12 – 7); U.S. Esperia Cremona 32 (10 – 9); Nuvoli’ Altafratte Padova 31 (10 – 9); Narconon Volley Melendugno 31 (10 – 9); C.B.L. Costa Volpino 29 (9 – 10).

IL PROSSIMO TURNO- 19/02/2025 Ore 20.30-

Futura Giovani Busto Arsizio – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Valsabbina Millenium Brescia – Itas Trentino Ore 20.00

Nuvoli’ Altafratte Padova – C.B.L. Costa Volpino Si gioca il 20/02/2025 20.30

Akademia Sant’Anna Messina – U.S. Esperia Cremona

Cbf Balducci Hr Macerata – Narconon Volley Melendugno

POOL SALVEZZA-

I RISULTATI-

Clai Imola Volley-Trasporti Bressan Offanengo 3-2 (20-25, 25-15, 25-22, 21-25, 17-15)

Imd Concorezzo-Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 3-0 (25-22, 25-18, 25-22)

Volleyball Casalmaggiore-Resinglass Olbia 3-0 (25-23, 25-16, 25-23) Giocata ieri

Orocash Picco Lecco-Tecnoteam Albese Volley Como 3-2 (25-18, 20-25, 19-25, 25-19, 15-12)

Tenaglia Abruzzo Volley-Bam Mondovi’ 3-2 (25-23, 25-22, 19-25, 20-25, 15-9)

LA CLASSIFICA-

Trasporti Bressan Offanengo 31 (10 – 9); Resinglass Olbia 26 (9 – 10); Tecnoteam Albese Volley Como 25 (8 – 11); Clai Imola Volley 21 (7 – 12); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 19 (7 – 12); Volleyball Casalmaggiore 19 (6 – 13); Orocash Picco Lecco 16 (5 – 14); Imd Concorezzo 13 (3 – 16); Bam Mondovi’ 12 (4 – 15); Tenaglia Abruzzo Volley 7 (3 – 16).

IL PROSSIMO TURNO- 19/02/2025 20.30-

Resinglass Olbia – Clai Imola Volley

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Tenaglia Abruzzo Volley

Tecnoteam Albese Volley Como – Volleyball Casalmaggiore

Trasporti Bressan Offanengo – Orocash Picco Lecco

Bam Mondovi’ – Imd Concorezzo