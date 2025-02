Starting Six: Novara toglie a Conegliano il primo punto

Match&Play ripercorre l’ultimo turno sottolieando quello che stava per succedere a Novara. Le vittorie di Conegliano non fanno più notizia ma che un’avversaria la metta alla frusta tanto da strapparle due set ed il primo punto dal campionato, sì. L’Igor di Bernardi è andata ad un passo dalla grande impresa, quella di battere le imbattibili e c’è voluta tutta la classe di Gabi e compagne per evitare la prima sconfitta stagionale. Il match ha comunque regalato spettacolo e giocate stellari ai 4000 del Pala Igor.

Ma la giornata è stata fondamentale soprattutto nella lotta per non retrocedere. Bottino pieno per Cuneo contro Talmassons e passo decisivo delle ragazze di Pintus verso la salvezza. Due punti d’oro anche per Perugia che vince in rimonta a Roma al tie break e si porta a cinque i punti di vantaggio sul penultimo posto, piazza attualmente occupata da Firenze che si è arresa in casa al tie break contro Busto Arsizio. Nelle altre sfide spicca la netta vittoria di Scandicci, nell’anticipo del sabato, sul campo di Chieri che consolida il secondo posto di Antropova e compagne. Bella prestazione e Largo successo di Milano nel derby contro Bergamo. Continua l’eccellente momento di Pinerolo che ha superato in casa Vallefoglia.

Per gli appassionati delle statistiche Overthestat ci racconta, attraverso i numeri della giornata, chi sono state le migliori nei tre fondamentali. Fra le bomber Salas (Roma) e Malual (Firenze) con 26 sono state le migliori, seguite da Nemeth (Perugia) con 24. Tre giocatrici con tre aces hanno vinto la tappa delle più positive al servizio: Sartori (Busto), Chirichella (Conegliano) e Antropova (Scandicci). A muro primeggia Butigan (Firenze) con 9, seguita da Sylves (Pinerolo) con 8 e Cecconello (Perugia) con 7.

Nelle graduatorie dopo 23 giornate in testa alle marcatrici c’è Nemeth che ha operato il sorpasso su Antropova precedendola ora di due punti (505 a 503), terza Malual (Firenze) con 440. Fra le specialiste al servizio Antropova mantiene la vetta con 54, seguono Manfredini (Bergamo) con 33 e Obossa (Busto) con 31. Candi (Vallefoglia) guida fra le muratrici con 79, seconda Danesi (Milano) con 71 e terza Carol (Scandicci) con 68.

Superwoman, la rubrica che premia i migliori liberi del campionato, nella 10a di ritorno ha premiato Giorgia Zannoni (Roma) che si prende i cinque punti per la vincitrice di tappa. Nella classifica generale è sempre al comando De Bartoli (Vallefoglia) con 47, segue Spirito (Chieri) con 38, terza Castillo (Scandicci) con 31.

Coppe Europee presenta gli impegni che vedranno, nel corso della settimana, in campo le formazioni italiane. In Champions League Milano giovedì alle 19.00 sarà in campo contro le tedesche dello Shwerin per completare la qualificazione ai quarti dopo la vittoria per 3-0 centrato in Germania. In Cev Cup Novara sarà impegnata domani a Plovdiv i Bulgaria contro il Maritza per approdare in semifinale, forte del 3-0 dell’andata al Pala Igor. In Challenge Cup Chieri, davanti al pubblico del Pala Gianni Asti di Torino, domani potrà festeggiare l’ingresso in finale conquistando due set contro le turche del Galatasaray mentre Roma, mercoledì sera alle 19.00 al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, dovrà ribaltare il risultato di 3-2 subito in Germania per mano del Podsdam per arrivare all’atto finale della manifestazione.