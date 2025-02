Colpo promozione della Omag in casa della Futura

ROMA- Scoppiettante turno infrasettimanale delle Pool Promozione e Pool Salvezza che ha già cristallizzato alcune posizioni sia nelle zone alte del torneo che porta in A1 sia nelle posizioni basse del torneo che porterà quattro formazioni in B. Il turno si chiuderà domani (ore 20.30) con il posticipo

Nuvolì Altafratte Padova-Cbl Costa Volpino.

Il big match tra la prima e la seconda della classifica di Pool Promozione si risolve in poco più di un’ora: vittoria pesantissima al PalaBorsani per l’Omag-Mt San Giovanni in M.no, che dopo aver provato la sua qualità in Finale di Coppa Italia contro un’altra diretta rivale, rifila un netto 0-3 alla miglior squadra del Girone B, la Futura Giovani Busto Arsizio. Tanti errori per le bustocche (21, praticamente il doppio delle avversarie), che abbassano l’efficienza offensiva (19% contro il 33% ospite) e non permettono mai alle ragazze di coach Beltrami di impensierire le romagnole, trascinate dai 20 punti, con zero errori, di capitan Ortolani. A nulla sono serviti i 15 punti di Enneking e i 12 di Zanette.

Un risultato che consente all’Akademia Sant’Anna Messina e alla Cbf Balducci Hr Macerata di sorpassare proprio Busto Arsizio in classifica. La sfida delle siciliane si prolunga fino al quarto set solo per merito di un’ottima terza frazione dell’Us Esperia Cremona, che però negli altri giochi non oppone praticamente resistenza, piegata dai 42 punti della coppia Diop-Rossetto. Quattro set anche per le marchigiane, che cedono allo stesso modo il terzo parziale alla Narconon Volley Melendugno, imponendosi con la solita qualità nei restanti momenti di contesa. Mattatrice Decortes, 23 punti, ma contributi notevoli anche dalle centrali Caruso-Mazzon, 28 punti in due con 6 muri.

Altri tre punti di piombo li guadagna l’Itas Trentino, che nello scontro diretto per la quinta posizione, ultima che consente l’accesso ai Playoff, supera per 1-3 la Valsabbina Millenium Brescia al PalaGeorge. Anche in questo caso, è il terzo set quello lasciato alla squadra sconfitta, con le trentine di coach Parusso solide per tutto l’arco dell’incontro e con cinque giocatrici in doppia cifra: Kosareva (16), Molinaro (14, 4 muri), Zojzi (12), Marconato (10, 5 muri) e Weske (10).

In Pool Salvezza, sono le due squadre in coda, la Bam Mondovì e la Tenaglia Abruzzo Volley, a conquistare i punti più importanti. Le piemontesi hanno la meglio per 3-0 sulle rivali dell‘Imd Concorezzo, superandole in classifica grazie ad una partita dominata anche per merito dei 16 punti di Langegger e dei 10 ace di squadra (4 di Bosso). Partita più complessa per le abruzzesi, che espugnano però il PalaParenti della Fgl-Zuma Castelfranco Pisa in tre set, gli ultimi due chiusi 23-25 e 22-25, con i 17 punti di Maricevic e i 15 di Petrovic.

Sul limite della zona retrocessione, rosicchia due punti significativi l’Orocash Picco Lecco, che dopo una partita vibrante dice l’ultima parola nel derby in casa della Trasporti Bressan Offanengo. I punti valgono tanto anche perché arrivano dopo una super rimonta: sotto 2-0, la squadra di coach Milano vince 14-25 il terzo set, si prende ai vantaggi 24-26 il quarto e poi perfeziona il successo con l’8-15 del quinto set. Ai 19 punti di Martinelli e i 14 a testa di Rodic, Caneva e Nardelli, rispondono i 21 punti dell’MVP Amoruso e i 17 di Moroni. Una vittoria che vale doppio perché la Volleyball Casalmaggiore cade per 3-1 in casa della Tecnoteam Albese Volley Como, che vince i primi due set, lascia il terzo alle avversarie, e poi domina la quarta frazione in lungo e in largo prima di subire una rimonta dal 21-8 al 25-20, senza comunque sprecare il vantaggio. Gran partita di Colombino, 19 punti, e Grigolo, 16, mentre non bastano a coach Cuello i 30 della solita Montano.

Infine, due punti anche per la Resinglass Olbia, che al tie-break festeggia contro la Clai Imola Volley. Ceduta la prima frazione e vinte le successive due, le sarde subiscono il ritorno delle romagnole nella quarta frazione. Il quinto set però è tutto a marca isolana e la squadra di coach Guadalupi chiude 15-9. Gara da applausi per Korhonen, 26 punti, bene anche Trampus con 19 mentre la migliore tra le imolesi è Bulovic, che ne realizza 20.

I TABELLINI-

POOL PROMOZIONE-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 0-3 (21-25 23-25 19-25)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 8, Rebora 7, Monza 1, Enneking 15, Kone 9, Zanette 12, Cecchetto (L), Baratella, Landucci, Del Freo. Non entrate: Spiriti, Brandi, Zakoscielna, Osana (L). All. Beltrami.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 8, Parini 5, Ortolani 20, Piovesan 10, Consoli 9, Nicolini 2, Valoppi (L), Bagnoli. Non entrate: Clemente, Ravarini, Sassolini, Meliffi (L). All. Bellano.

ARBITRI: Russo, Scotti.

Durata set: 26′, 27′, 25′; Tot: 78′.

MVP: Serena Ortolani (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – ITAS TRENTINO 1-3 (21-25 14-25 25-21 14-25) –

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pistolesi 10, Tonello 4, Romanin 4, Siftar 13, Meli 11, Davidovic 12, Riccardi (L), Trevisan (L). Non entrate: Berger, Veglia, Scognamillo, Bikatal, Franceschini, Scacchetti. All. Solforati.

ITAS TRENTINO: Kosareva 16, Marconato 10, Weske 10, Zojzi 12, Molinaro 14, Prandi 6, Fiori (L), Ristori, Bassi. Non entrate: Pizzolato, Batte, Iob, Zeni (L), Giuliani. All. Parusso.

ARBITRI: Stellato, Mesiano.

Durata set: 25′, 21′, 25′, 21′; Tot: 92′.

MVP: Beatrice Molinaro (Itas Trentino)

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA – U.S. ESPERIA CREMONA 3-1 (25-18 25-16 25-27 25-15) –

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Rossetto 20, Babatunde 10, Carraro 4, Mason 9, Olivotto 6, Diop 22, Caforio (L), Guzin. Non entrate: Norgini (L), Trevisiol, Bozdeva, Vernon, Modestino. All. Bonafede. U.S.

ESPERIA CREMONA: Marchesini 7, Taborelli 15, Arciprete 7, Munarini 13, Turla’ 2, Bellia 10, Parlangeli (L), Modesti 1, Zorzetto, Zuliani, Maiezza, Bondarenko. All. Mazzola.

ARBITRI: Pecoraro, Palumbo.

Durata set: 24′, 23′, 32′, 24′; Tot: 103′.

MVP: Rossetto (Akademia Sant’anna Messina)

CBF BALDUCCI HR MACERATA – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-1 (25-20 25-16 20-25 25-16) –

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Mazzon 13, Bonelli 1, Battista 10, Caruso 15, Decortes 23, Bulaich Simian 14, Bresciani (L), Fiesoli 3, Morandini, Sanguigni, Allaoui. Non entrate: Battistelli (L), Orlandi, Busolini. All. Lionetti.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Tanase 10, Biesso 5, Malik 15, Joly 12, Riparbelli 7, Caracuta 3, Ferrario (L), Andrich 2, Passaro 1, D’onofrio. Non entrate: Badalamenti, Fioretti. All. Giunta.

ARBITRI: Laghi, Peccia.

Durata set: 26′, 26′, 26′, 23′; Tot: 101′.

MVP: Clara Decortes (Balducci Macerata)

Spettatori: 460,

POOL SALVEZZA-

RESINGLASS OLBIA – CLAI IMOLA VOLLEY 3-2 (24-26 25-14 25-15 20-25 15-9) –

RESINGLASS OLBIA: Barbazeni 7, Korhonen 26, Trampus 19, Ngolongolo 12, Pasquino 4, Partenio 16, Blasi (L), Fontemaggi, Negri. Non entrate: Kogler, Piredda, Civetta. All. Guadalupi.

CLAI IMOLA VOLLEY: Pomili 10, Ravazzolo 7, Stival 15, Bulovic 20, Melandri 3, Rizzieri, Mastrilli (L), Migliorini 3, Visentin, Drewnick, Stafoggia, Mescoli. Non entrate: Gambini (L). All. Dominico Speek. ARBITRI: Adamo, Mannarino.

Durata set: 33′, 23′, 26′, 28′, 16′; Tot: 126′.

MVP: Naomi Ngolongolo (Resinglass Olbia)

Spettatori: 100

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA – TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY 0-3 (14-25 23-25 22-25) –

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Vecerina 8, Fucka 9, Ferraro 2, Salinas 8, Colzi 2, Zuccarelli 10, Bisconti (L), Fava 1, Tosi, Braida. Non entrate: Tesi (L), Lotti. All. Bracci.

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Petrovic 15, Grazia 5, Mennecozzi 6, Ndoye 11, Martinelli 8, Pisano (L), Maricevic 17, Galuppi. Non entrate: Bisegna, Tega, Foresi, Vighetto, Zamboni. All. Ingratta.

ARBITRI: Cervellati, Bonomo.

Durata set: 24′, 35′, 32′; Tot: 91′.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – VOLLEYBALL CASALMAGGIORE 3-1 (25-22 25-14 20-25 25-20) –

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Veneriano 13, Rimoldi, Grigolo 16, Bernasconi 9, Colombino 19, Baldi 10, Pericati (L), Mazzon 1, Radice, Mancastroppa, Vigano. Non entrate: Calervo (L), Taje’, Longobardi. All. Chiappafreddo.

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Nwokoye 6, Pincerato 1, Costagli 8, Marku 7, Montano Lucumi 30, Dalla Rosa 8, Faraone (L), Bovolo 1, Cantoni, Nosella. Non entrate: Ribechi, Perletti. All. Cuello.

ARBITRI: Erman, Lentini.

Durata set: 31′, 22′, 27′, 26′; Tot: 106′.

MVP: Carola Colombino (Tecnoteam Albese)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – OROCASH PICCO LECCO 2-3 (25-18 25-23 14-25 24-26 8-15) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 14, Salvatori 10, Martinelli 19, Rodic 14, Caneva 14, Bridi 5, Tellone (L), Campagnolo 1, Pinetti 1, Favaretto, Tommasini, Compagnin. Non entrate: Vailati (L), Bole. All. Bolzoni.

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 11, Piacentini 8, Moroni 17, Amoruso 21, Atamah 13, Sassolini 7, Napodano (L), Casari, Mainetti (L), Severin, Monaco. Non entrate: Monti, Conti. All. Milano.

ARBITRI: Bosica, D’Argenio.

Durata set: 26′, 32′, 25′, 36′, 18′; Tot: 137′.

MVP: Giorgia Amoruso (Orocash Picco Lecco)

BAM MONDOVI’ – IMD CONCOREZZO 3-0 (25-14 25-21 25-13) –

BAM MONDOVI’: Schmit 4, Bosso 11, Catania 8, Viscioni 12, Langegger 16, Tresoldi 10, Giubilato (L), Fini (L), Marengo, Manig. Non entrate: Deambrogio, Lancini. All. Basso.

IMD CONCOREZZO: Tonello 3, Frigerio 5, Kavalenka 10, Tsitsigianni 9, Piazza 3, Allasia 1, Rocca (L), Alberti 1, Rosina, Ghezzi (L), Bianchi, Pegoraro. Non entrate: Bianchi, Brutti. All. Delmati.

ARBITRI: Bassan, Pristera’. NOTE – Spettatori: 230, Durata set: 21′, 29′, 20′; Tot: 70′.

MVP: Dana Schmit (Bam Mondovì)

POOL PROMOZIONE-

I RISULTATI-

Futura Giovani Busto Arsizio-Omag-Mt San Giovanni In M.No 0-3 (21-25, 23-25, 19-25)

Valsabbina Millenium Brescia-Itas Trentino 1-3 (21-25, 14-25, 25-21, 14-25)

Nuvoli’ Altafratte Padova-C.B.L. Costa Volpino Si gioca domani

Akademia Sant’Anna Messina-U.S. Esperia Cremona 3-1 (25-18, 25-16, 25-27, 25-15)

Cbf Balducci Hr Macerata-Narconon Volley Melendugno 3-1 (25-20, 25-16, 20-25, 25-16)

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 52 (17 – 3); Akademia Sant’Anna Messina 48 (17 – 3); Cbf Balducci Hr Macerata 47 (16 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 46 (16 – 4); Itas Trentino 42 (15 – 5); Valsabbina Millenium Brescia 35 (12 – 8); U.S. Esperia Cremona 32 (10 – 10); Nuvoli’ Altafratte Padova 31 (10 – 9); Narconon Volley Melendugno 31 (10 – 10); C.B.L. Costa Volpino 29 (9 – 10).

IL PROSSIMO TURNO-

Domenica 23 febbraio 2025, ore 16.00

Akademia Sant'Anna Messina - Futura Giovani Busto Arsizio

Domenica 23 febbraio 2025, ore 17.00

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Itas Trentino

Narconon Volley Melendugno - Valsabbina Millenium Brescia

C.B.L. Costa Volpino - U.S. Esperia Cremona

Cbf Balducci Hr Macerata - Nuvolì Altafratte Padova

POOL SALVEZZA-

I RISULTATI-

Resinglass Olbia-Clai Imola Volley 3-2 (24-26, 25-14, 25-15, 20-25, 15-9)

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa-Tenaglia Abruzzo Volley 0-3 (14-25, 23-25, 22-25)

Tecnoteam Albese Volley Como-Volleyball Casalmaggiore 3-1 (25-22, 25-14, 20-25, 25-20)

Trasporti Bressan Offanengo-Orocash Picco Lecco 2-3 (25-18, 25-23, 14-25, 24-26, 8-15)

Bam Mondovi’-Imd Concorezzo 3-0 (25-14, 25-21, 25-13)

LA CLASSIFICA-

Trasporti Bressan Offanengo 32 (10 – 10); Resinglass Olbia 28 (10 – 10); Tecnoteam Albese Volley Como 28 (9 – 11); Clai Imola Volley 22 (7 – 13); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 19 (7 – 13); Volleyball Casalmaggiore 19 (6 – 14); Orocash Picco Lecco 18 (6 – 14); Bam Mondovi’ 15 (5 – 15); Imd Concorezzo 13 (3 – 17); Tenaglia Abruzzo Volley 10 (4 – 16).

IL PROSSIMO TURNO- 23/02/2025 Ore 17.00

Tecnoteam Albese Volley Como – Clai Imola Volley

Resinglass Olbia – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa Ore 20.30

Imd Concorezzo – Volleyball Casalmaggiore

Tenaglia Abruzzo Volley – Orocash Picco Lecco

Trasporti Bressan Offanengo – Bam Mondovi’