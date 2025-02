Venerdì e sabato a Rimini si gioca per la Coppa Italia di sitting femminile

Quattro formazioni in campo GiocoparmaVCCesena, SportAcademy 360 Roma, Dream Volley Pisa e I Santi Ortopedie Nola che domani scenderanno in campo per le semifinali. Sabato alle 10.30 la finalissima per l'assegnazione del trofeo