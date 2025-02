Si gioca la 4a giornata in Pool Promozione e Pool Salvezza

Nel girone che assegna le promozioni sarà un weekend particolarmente importante: per un incastro del calendario, le squadre dal sesto al decimo posto affronteranno infatti le cinque che le precedono, in una delle ultime occasioni per riaprire la corsa ai Playoff. Prime a scendere in campo domani, sabato 1 marzo, l’Us Esperia Cremona e la Cbf Balducci Macerata alle 17, un’ora più tardi la Cbl Costa Volpino farà visita all’Itas Trentino.

Due match in programma domenica alle 17. Viaggio da sud ovest a nord est per l’Akademia Sant’Anna Messina che si scontrerà con la Nuvolì Altafratte Padova, trasferta adriatica per l’Omag-Mt San Giovanni in M.no in casa della Narconon Volley Melendugno. L’ultimo confronto previsto invece lunedì 3 marzo alle 20: di scena il derby tra la Futura Giovani Busto Arsizio e la Valsabbina Millenium Brescia.

Anche in Pool Salvezza previsto un anticipo, non di poca importanza: la Volleyball Casalmaggiore, scesa al settimo posto e al momento in zona retrocessione, ospiterà alle 21 di domani la Trasporti Bressan Offanengo. Domenica alle 17 gli altri confronti, tra cui un altro match lombardo tra l’Orocash Picco Lecco, salita al sesto posto scavalcando proprio le casalasche, e l’Imd Concorezzo, distante sei punti dalla salvezza.

Le altre due formazioni al momento nella zona rossa della graduatoria, la Bam Mondovì e la Tenaglia Abruzzo Volley si confronteranno rispettivamente con la Resinglass Olbia e la Clai Imola Volley. Infine impegno in Toscana contro la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa per la Tecnoteam Albese Volley Como.

POOL PROMOZIONE-

Narconon Volley Melendugno - Omag-Mt San Giovanni In M.No.

Dopo la terza vittoria consecutiva nella Pool Promozione, la Omag-Mt San Giovanni In M.No. ha rafforzato il primato in classifica che ora guida con cinque punti di vantaggio sulla Cbf Balducci Macerata.

Quella contro l’Itas Trentino si è rivelata una bella gara, giocata bene da entrambe le formazioni e con il sestetto di coach Parusso mai domo. I tre punti conquistati dall’Omag-Mt sono importanti per proseguire la marcia in testa alla classifica.

Dopo una giornata di meritato riposo, martedì staff e squadra sono tornati in palestra per preparare al meglio la trasferta in terra di Puglia contro la Narconon Volley Melendugno.

Saranno oltre 600 i chilometri che la squadra del presidente Manconi dovrà affrontare per raggiungere la palestra Polivalente di San Giuseppe da Copertino (LE) dove domenica 2 Marzo si giocherà la quarta giornata di questa entusiasmante Pool Promozione. L’impianto pugliese evoca piacevoli ricordi per il libero Sofia Valoppi, che su quel parquet, nello scorso mese di Luglio, conquistò la medaglia d'oro ai Campionati Europei Under 22.

La Narconon Volley Melendugno vuole rendere la vita difficile alla capolista. Nell’ultimo match il sestetto pugliese ha visto violato il proprio taraflex dalla Millenium Brescia ed oggi occupa la penultima posizione in classifica con 31 punti, ha giocato 21 partite, ne ha vinto 10 e subito 11 sconfitte. In quest’avvio di Pool Promozione Melendugno è ancora a secco di vittorie, poiché nei primi tre turni del girone di andata è uscito sconfitta sempre con lo stesso risultato: 3-1.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Giulia Polesello a Narconon Volley Melendugno nel 2023/2024

Serena Ortolani (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Sarà sicuramente una bella battaglia, arriveremo da un lungo viaggio e di questo dobbiamo tenerne conto ma dobbiamo essere positive ed esprimere il nostro gioco. Melendugno è una squadra che quest’anno non abbiamo mai incontrato, ma che nella Regular Season ha vinto entrambe le gare con Cremona, ha vinto fuori di casa con Trento, quindi è un team che non va assolutamente trascurato, perché ha messo in difficoltà molti avversari. Dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco e puntare sulle nostre sicurezze. Il palazzetto è molto grande perciò non è facile giocarci ma, come al solito, dobbiamo creare la nostra “bolla”, rimanere concentrate e andare avanti per perseguire i nostri obiettivi ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Valsabbina Millenium Brescia

Derby lombardo in edizione “Monday night” quello tra Futura Volley Giovani e Valsabbina Millenium Brescia, gara che chiuderà il quarto turno di andata della Pool Promozione. Tanti i motivi d’interesse di una sfida sempre sentita da entrambe le parti e che è giunta alla sua nona edizione. Nei primi anni di serie A2, le Leonesse si sono rivelate autentica bestia nera per Busto Arsizio, che ha perso i primi sei scontri diretti. Nell’ultimo periodo il trend ha invece iniziato a cambiare, con le Cocche a segno nelle ultime due sfide. C’è dunque attesa per l’esito del match di lunedì, che vedrà scendere in campo illustri ex: Viola Tonello e Aurora Pistolesi sul fronte Brescia, Bianca Orlandi e coach Alessandro Beltrami tra le fila biancorosse. Pesantissimi i punti in palio alla Soevis Arena, con le bustocche decise a staccare quanto prima il pass per i Playoff Promozione e la Millenium intenzionata a non lasciare nulla di intentato per rimontare l’Itas Trentino che occupa l’ultimo posto utile per la terza e decisiva fase della stagione. La formazione allenata da coach Solforati è reduce da quattro vittorie esterne consecutive mentre la Futura Volley dovrà tornare a macinare punti in casa dopo lo stop incassato nel turno infrasettimanale dello scorso 19 febbraio contro la Omag. Riflettori puntati sulla sfida nella sfida tra Alyssa Enneking e Mija Siftar, attualmente le due migliori schiacciatrici dell’intero campionato: 341 punti per la texana di Busto Arsizio, 325 per la slovena classe 2006. Altra top player in campo sarà Denise Meli, in vetta alla speciale classifica delle migliori centrali di A2 con 255 punti e 64 muri.

PRECEDENTI: 8 (2 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 6 successi Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Bianca Orlandi a Millenium Brescia nel 2022/2023; Aurora Pistolesi a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2019/2020; Viola Tonello a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Alessandro Beltrami a Millenium Brescia nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Barbara Zakościelna (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Quella di Messina è stata una partita importante, ma onestamente penso che adesso tutte le gare lo siano per noi. Stiamo affrontando ottime squadre e ogni punto è molto difficile da guadagnare, quindi sono molto orgogliosa del fatto che siamo riuscite a portare a casa la vittoria. A questo punto del campionato credo che siano fondamentali sia la tecnica che la forza mentale, solo le squadre che saranno solide su entrambi gli aspetti potranno spuntarla. Noi lavoriamo duramente ogni giorno in allenamento per assicurarci di poter giocare la nostra migliore pallavolo in partita; con la forza mentale sei in grado di sopravvivere e uscire dai momenti difficili, quindi entrambe le cose rappresentano la chiave del successo. Abbiamo fortunatamente avuto un po’ di tempo per recuperare dopo la gara contro Messina e sono sicura che saremo pronte per la sfida di lunedì. Brescia è una buona squadra, ne siamo consapevoli, ma siamo decise a giocare un altro bel match davanti ai nostri tifosi. Mi aspetto una grande battaglia. L’abbiamo affrontata nella preseason ma da allora la squadra è un po’ cambiata e sarà una partita completamente diversa. Brescia ha tante attaccanti forti e penso che il nostro lavoro di muro-difesa sarà molto importante ».

Lara Berger (Valsabbina Millenium Brescia)- « Siamo molto motivate ​​dopo la partita di Melendugno, dove abbiamo potuto portare a casa tre punti. Era importante riscattarci dopo la sconfitta contro Trento e ritrovare la fiducia. Dopo un'altra settimana importante di allenamento, non vediamo di nuovo l'ora di dimostrare cosa siamo in grado di fare e lottare per andare a caccia di punti importanti in vista dei Play-off ».

Itas Trentino - C.B.L. Costa Volpino

Dopo l’incoraggiante prestazione offerta domenica sul campo della capolista Omag-Mt San Giovanni in Marignano, l’Itas Trentino ritorna tra le mura amiche del Sanbàpolis, pronte ad ospitare l’anticipo della quarta giornata della Pool Promozione. Sabato alle 18 il sestetto di Michele Parusso ospiterà la C.B.L. Costa Volpino con l’obiettivo di ritrovare l’appuntamento con la vittoria e di incamerare preziosi punti per confermarsi in zona Playoff. Nelle prime tre uscite della Pool Promozione, Trento ha incamerato quattro punti, espugnando il campo di Brescia e cedendo al tie break con Macerata, prima del ko rimediato domenica a San Giovanni in Marignano. Le lombarde occupano attualmente l’ultima posizione in classifica a quota 30 punti (contro i 42 dell’Itas Trento). Settimana senza particolari intoppi di natura fisica in casa gialloblù, con la sola Dominika Giuliani ancora ai box per l’infortunio alla mano accusato nel match d’apertura della Pool Promozione. Non esistono precedenti in partite ufficiali tra Trentino Volley e C.B.L. Costa Volpino. L’unica ex della gara è l’opposta delle lombarde Valentina Zago, che ha vestito la maglia di Trento lo scorso anno in Serie A1.

EX: Valentina Zago a Trentino Volley nel 2023/2024

Michele Parusso (Allenatore Itas Trentino)- « Finalmente abbiamo avuto a disposizione una settimana intera senza gare ufficiali per poterci allenare con maggiore continuità e tranquillità, per trovare le soluzioni tattiche che ci serviranno nelle prossime gare, vista anche l’assenza di Giuliani. Costa Volpino è una squadra da non sottovalutare, perché ha saputo conquistare il pass per la Pool Promozione riuscendo a strappare punti a tutte le big del girone, dimostrando di non farsi intimorire da squadre che hanno ambizioni di classifica superiori ».

Valentina Zago (C.B.L. Costa Volpino)- « Ci aspetta una partita molto tosta come lo sono tutte..Trento è una bella squadra, ha fatto un buon campionato fin'ora dominando la prima parte. Noi arriveremo con la giusta carica per affrontare una partita importante nonostante purtroppo i risultati in queste prime partite del pool promozione non ci abbiano aiutate, ma sappiamo quali sono le nostre capacità e potenzialità. L'abbiamo dimostrato anche nel corso della stagione nonostante un inizio molto difficile,ma avendoci creduto sempre i risultati poi sono arrivati quindi sono fiduciosa che anche ora potremmo fare bene e raccogliere dei punti. Stiamo continuando a lavorare e vogliamo vincere per poter arrivare il più in alto possibile ».

Nuvolì Altafratte Padova - Akademia Sant'Anna Messina

La Nuvolì AltaFratte Padova torna tra le mura amiche ospitando la siciliana Akademia Sant’Anna Messina, uno di quei team costruiti per l’alta classifica con l’obiettivo di provare a fare il salto in A1. Oggi le messinesi sono terze e fanno parte di un trio (con Macerata e Busto Arsizio) destinato a giocarsi i migliori posti dei playoff alle spalle di una San Giovanni in Marignano in fuga. Due le curiosità che legano il Veneto e la squadra padovana a quella messinese: tra le ospiti militano ben quattro atlete venete, le palleggiatrici Carraro e Trevisiol e le schiacciatrici Rossetto e Mason, inoltre la regista Giulia Carraro, nell’estate del 2024, è convolata a nozze con Davide Vallortigara, preparatore atletico della Nuvolì, sfida in famiglia quindi tra la regista veneziana e il preparatore vicentino! Una sarà l’ex di turno del match e si tratterà del libero in maglia gialloblù Marianna Maggipinto, nella città dell’omonimo Stretto nella scorsa stagione. I precedenti sono due e sorridono entrambi alle messinesi, due vittorie, la prima delle quali nella scorsa stagione (2-3), segnò l’esordio della Nuvolì AltaFratte Padova nella serie A2 Tigotà. Nelle ultime tre uscite di questa stagione, tutte in Pool Promozione, la Nuvolì ha guadagnato due punti nell’unica sfida casalinga mentre gli stessi turni hanno portato all’Akademia Sant’Anna ben sette punti, nell’ordine contro Melendugno, Cremona e Busto Arsizio.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Akademia Sant'Anna Messina)

EX: Marianna Maggipinto a Akademia Messina nel 2023/2024

Martina Stocco (Nuvolì Altafratte Padova)- « Domenica ci aspetta sicuramente un’altra partita molto tosta perché ospiteremo una squadra che sin dall’inizio del campionato non ha nascosto le sue ambizioni. Il fatto di giocare in casa ci consente di poter esprimere il nostro gioco al 100% e dare del filo da torcere a Messina. Dovremo sfruttare al massimo proprio il fatto di giocare in casa perché quello che si è visto sino ad oggi è stato che può essere un’arma a nostro favore essendo riuscite sempre a fare punti. Inoltre, come in tutte le partite di questa pool, dovremo giocare libere e spensierate ma senza concedere troppo a squadre come Messina che non regalano nulla. La squadra siciliana arriverà sicuramente molto agguerrita dopo la sconfitta interna contro Busto Arsizio e vorrà portare a casa il bottino pieno. Noi ci proveremo insieme al calore e al supporto del nostro tifo ».

Giulia Carraro (Akademia Sant'Anna Messina)- « Sarà una gara di grande peso, come tutte quelle di Pool Promozione. Padova ha già raggiunto il proprio obiettivo, salvandosi in anticipo. Loro sono una squadra spensierata; proprio per questo sarà più difficile perché, quando non hai niente da perdere, giochi più sereno. Fanno del servizio un punto di forza e questo implicherà per noi massima concentrazione. Siamo una squadra forte; se mettiamo in gara ciò che sappiamo fare, diventa complicato per tutti fermarci ».

U.S. Esperia Cremona - Cbf Balducci Hr Macerata

Dopo essere tornata alla vittoria contro la CBL Costa Volpino, l'Esperia Cremona allenata da coach Enrico Mazzola ritrova il calore del palazzetto di casa: sarà la CBF Balducci HR Macerata a far visita alle tigri cremonesi per la quarta giornata della post season. La formazione marchigiana giungerà al PalaRadi da seconda forza della pool, grazie alla vittoria di domenica scorsa ottenuta contro Padova, con tutte le intenzioni di proseguire il momento positivo, contraddistinto da cinque vittorie nelle ultime cinque gare. Interessante il confronto tra le squadre, con l’Esperia che supera Macerata per punti fatti (1869-1743), aces (120-78) e attacchi vincenti (1089-999). La Balducci si distingue a sua volta per un minor numero di punti subiti (1827-1438) e per muri vincenti (189-225). I precedenti tra le due compagini annoverano due vittorie delle marchigiane; la ex di turno è Veronica Taborelli, in maglia Helvia Recina nella stagione 2019-2020.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Veronica Taborelli a Helvia Recina Volley Macerata nel 2019/2020

Alessia Arciprete (U.S. Esperia Cremona)- « Stiamo lavorando tanto e bene in palestra e i frutti del lavoro poi in campo si vedono. Siamo riuscite a portare a casa tre punti con Costa Volpino dopo una settimana non semplice per il turno infrasettimanale a Messina. Sabato abbiamo un’altra bella partita in casa contro Macerata, continueremo a dare il massimo in palestra per esprimere il miglior gioco possibile ».

Giulia Bresciani (Cbf Balducci Hr Macerata)- « A Cremona sarà sicuramente una partita tosta, le nostre avversarie hanno raccolto nelle ultime giornate dei risultati positivi. Noi arriviamo al match in un periodo di fiducia, andiamo però a giocare in casa loro quindi ci aspettiamo che saranno aggressive come sempre sulla battuta, hanno inoltre dei buoni terminali di attacco, difendono tanto, ricevono bene. L'Esperia è una buona squadra che, secondo me, nella prima parte di campionato forse non ha raccolto i punti che meritava: la posizione in classifica che ha adesso nella Pool Promozione è relativa, noi dobbiamo scendere in campo aggredendole subito e cercando di imporre il nostro gioco ».

POOL SALVEZZA-

Clai Imola Volley - Tenaglia Abruzzo Volley

Torna finalmente nel suo PalaRuggi la Clai Imola Volley, per una partita cruciale che molto ci potrà dire sulle ambizioni di salvezza della formazione imolese in questo appassionante campionato di serie A2. Ad essere ospiti nello storico impianto cittadino saranno le abruzzesi del Tenaglia Volley di Altino, al momento relegate in ultima posizione nella graduatoria e protagoniste fino a questo momento di un’annata davvero negativa dal punto di vista dei risultati ottenuti (appena quattro i successi nei ventuno match disputati da ottobre ad ora). Dopo una settimana piuttosto intensa e faticosa trascorsa muovendosi in lungo ed in largo per l’Italia intera, prima con la trasferta sarda di Olbia e subito dopo con il lungo viaggio verso il Lago di Como per affrontare l’Albese, la compagine santernina può riabbracciare il proprio caloroso pubblico e respirare nuovamente quell’aria di casa che negli ultimi giorni davvero tanto è mancata. Mai come in questo momento così delicato Pomili e compagne hanno infatti bisogno di sentirsi protette e confortate per esprimersi al massimo delle loro possibilità e mai come in questo momento c’è bisogno di tutto l’affetto della gente di Imola per sostenere una squadra che settimana dopo settimana sta entrando sempre di più nella fase determinante della sua stagione. La Pool Salvezza si è infatti tremendamente complicata dopo i risultati degli ultimi due turni e la Clai, sconfitta in entrambe le occasioni, conserva adesso un margine di vantaggio piuttosto esiguo sulla pericolosissima zona retrocessione. Dietro continuano tutte (chi più, chi meno...) a sommare punti pesanti e la situazione in classifica si è quindi ulteriormente intricata, con le imolesi (a quota 22), Castelfranco (21), Lecco (21, in un ottimo momento di forma) e Casalmaggiore (20) racchiuse in appena due lunghezze e quindi in piena bagarre per evitare quel maledetto settimo posto che vorrebbe dire salutare la categoria e scendere in B1. Il prossimo match interno con Altino, il secondo in casa di questa Pool Salvezza dopo l’esordio vittorioso con Offanengo (le imolesi vinsero 3-2 dopo cinque set tiratissimi), rappresenta ovviamente un’ottima possibilità per mettere altro fieno in cascina, anche se le abruzzesi, al momento fanalino di coda del raggruppamento con appena dieci punti e ben staccate da chi le precede, hanno dimostrato di credere ancora a quella rimonta che, vista la situazione attuale, avrebbe davvero dell’incredibile. I recenti successi su Mondovì (3-2 casalingo) e su Castelfranco (netto 0-3 in terra toscana) hanno infatti in parte rilanciato le ambizioni delle ragazze guidate in panchina da coach Matteo Ingratta, comunque sconfitte a domicilio nell’ultima giornata dall’Alberto Picco di Lecco con un perentorio 3 -1.

EX: Alessia Mastrilli a Tenaglia Altino Volley nel 2021/2022

Laura Melandri (Clai Imola Volley)- « La partita di domenica è molto importante in ottica classifica e per questo mi aspetto una squadra che scenda in campo fin da subito con la giusta aggressività. Secondo me siamo cresciute parecchio in queste ultime settimane e dobbiamo essere sicure di noi stesse come squadra. Questo ci permetterà di fare quello step che ci manca per raggiungere un livello più alto di gioco nelle prossime partite, con gli occhi sempre puntati sul nostro obiettivo finale ».

Elena Foresi (Tenaglia Abruzzo Volley)- « Nonostante la sconfitta di domenica sento che siamo in un buon momento di fiducia. La squadra c'è, il 3-0 con Castelfranco ci ha dato la spinta e la carica per continuare a lottare per questa salvezza. Domenica abbiamo avuto delle difficoltà nel muro difesa ma siamo state lì. Ogni partita che affrontiamo per noi è decisiva e abbiamo molta voglia di riscattarci. Imola è una bella squadra, troviamo delle giocatrici più esperte di noi ma sappiamo che con il nostro gioco possiamo portare a casa tutto quello che vogliamo. Loro arrivano da due sconfitte consecutive e sicuramente difenderanno al massimo il pala Ruggi. Noi continuiamo a lavorare sodo in palestra, studiando l'avversario, e ponendo l'attenzione su di noi e sul nostro gioco. Sarà una battaglia domenica e daremo il massimo per portare a casa il bottino! ».

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Tecnoteam Albese Volley Como

Dopo il successo di Olbia, la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa va a caccia di continuità e domenica tra le mura amiche del PalaParenti proverà a conquistare nuovi punti pesanti in chiave salvezza. Avversaria di turno sarà la Tecnoteam Albese Volley Como, reduce dall’affermazione per 3-0 sulla Clai Imola. Con dieci vittorie stagionali – due in più delle castelfranchesi – e un secondo posto in classifica nella Pool Salvezza, la Tecnoteam sarà una squadra ostica da affrontare. Castelfranco Pisa ha ritrovato il sorriso grazie al tie-break di sabato scorso che ha regalato due punti fondamentali dopo un periodo piuttosto complicato e, spinta dal proprio pubblico, domenica pomeriggio cercherà di dare seguito a quanto di buono fatto vedere lo scorso weekend. Per la Tecnoteam Albese Volley Como la prima di due trasferte di fila: domenica a Pisa (Santa Croce sull'Arno il Palazzetto), poi a Mondovì. E sono due gare importanti, cruciali verso la salvezza. Obiettivo di coach Mauro e delle sue ragazze chiudere appena possibile i discorso della permanenza in A2 e giocare le ultime sfide a testa libera, senza alcun assillo. La gara di Castelfranco Pisa è davvero insidiosa per le guerriere che partino sabato, nel primo pomeriggio, direzione Toscana. E sperano di rientrare a casa domenica sera con un bottimo importante. Mauro Chiappafreddo è stato ex allenatore della formazione toscana 10 anni fa in A2.

EX: Nessuno

Alessandra Colzi (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Sarà una gara difficile, come tutte d’altronde in un girone dove si lotta per la permanenza nella categoria. Incontriamo una delle formazioni più forti di questa pool e noi sappiamo che da qui in avanti qualsiasi partita sarà importantissima. Di fronte avremo una Tecnoteam che può contare su giocatrici esperte, noi dovremo essere brave un po’ in tutti i fondamentali ed esprimere il nostro miglior gioco per portare a casa il risultato ».

Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Ricordo con piacere la mia permanenza in Toscana, un bellissimo ricordo ed una stagione importante. Ho tanti amici a Pisa che ho piacere di poter rivedere. La partita sarà impegnativa, andiamo ad incontrare una formazione ben organizzata e con un grande allenatore. Dobbiamo ripeterci come nelle ultime settimane, giocare concentrate, attente e cercare di portare a casa un risultato positivo. Pisa ha giocatrici di categoria e di valore, sicuramente un giusto mix tra gioventù ed esperienza. Noi pensiamo al nostro gioco ed al muro-difesa che dobbiamo interpretare al meglio come fatto nelle ultime settimane. Vogliamo mantenere il nostro posto in classifica e mettersi al riparo il prima possibile con la salvezza ».

Volleyball Casalmaggiore - Trasporti Bressan Offanengo

Finalmente la Volleyball Casalmaggiore torna tra le mura amiche del PalaRadi di Cremona che le vedrà impegnate per due gare consecutive. Si inizia sabato 01 marzo, gara valida per la quarta giornata d'andata della Pool Salvezza Serie A2 Tigotà, con il derby cremonese tra Capitan Giulia Pincerato e compagne e la Trasporti Bressan Offanengo, prima della classe di questa seconda parte di campionato. Fischio d'inizio fissato per le ore 21, dirigono Luca Pescatore e Emilio Sabia, Antonio Moscardi al videocheck e Domenico Giancaspro al referto elettronico. Casalmaggiore arriva a questo derby importante con una gran voglia di fare bene per smuovere la classifica che nelle ultime due trasferte ha portato un solo punto. Le ragazze di coach Cuello sono consapevoli del livello delle avversarie, tornate alla vittoria nell'ultima gara dopo due sconfitte al tie break e che sicuramente vorranno mantenere il trend positivo, ma sanno anche che servirà fare più punti possibili.

EX: - Allenatori: Giorgio Bolzoni a Casalmaggiore nel 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

Chiara Costagli (Volleyball Casalmaggiore)- « La partita con Concorezzo non è andata come volevamo, loro sono riuscite a spingere e ad imporsi già dal primo set, noi invece abbiamo commesso qualche errore di troppo che non ci ha permesso di portare a casa la vittoria. Questa settimana abbiamo lavorato al meglio proprio su questo aspetto per approcciarci bene alla gara contro Offanengo, squadra attrezzata che occupa il primo posto in classifica e che sicuramente vorrà mostrare il suo valore. Noi dobbiamo scendere in campo convinte delle nostre qualità e con l'idea di portare a casa più punti possibili, cosa importantissima in questa fase. Ce la metteremo tutta sfruttando il fattore casa con il supporto dei nostri tifosi ».

Giorgio Bolzoni (Trasporti Bressan Offanengo)- « All'inizio davo questo match come il più complesso, giocheremo su un campo difficile contro un avversario dotato di individualità importanti, soprattutto l'opposta Montano. Bisogna preparare bene questo incontro, in casa Casalmaggiore ha dato filo da torcere a tutti, anche le squadre di alta classifica in regular season. La mia sfida da ex? Ormai sono passati tanti anni, fa sempre piacere giocare contro le ex formazioni, ma ora sono più contento che la mia squadra vinca, al di là di chi ci sia dall'altra parte della rete ».

Orocash Picco Lecco - Imd Concorezzo

Orocash Picco Lecco torna in campo domenica 2 marzo alle 17 contro Concorezzo. Le biancorosse sono reduci da tre vittorie consecutive in pool salvezza (due al tie break contro Albese e Offanengo, una da tre punti contro Altino) e sono a quota 21 punti. Un’ottima performance in questo girone di andata della pool salvezza, dove le Biancorosse hanno ottenuto la miglior performance del girone. Concorezzo a quota 15 ne ha ottenuti 5 nelle ultime tre partite, confermando un buon trend e la voglia di non allontanarsi troppo dalla quota salvezza. Domenica le lecchesi giocheranno davanti al pubblico di casa del Bione e cercano un nuovo successo, complice l’ottima forma del team e in particolare delle bande Amoruso e Mangani.

EX: Veronica Allasia a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2022/2023; Matilde Frigerio a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2023/2024; Anna Rocca a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2022/2023

Giorgia Amoruso (Orocash Picco Lecco)- « Arriviamo da 3 partite impegnative che ci hanno permesso di risalire in classifica, domenica arriva Concorezzo che si sta dimostrando in ripresa e dunque ci attende una partita sicuramente combattuta, ma noi vogliamo dare continuità ai risultati e, come sempre, ce la metteremo tutta per portare a casa dei punti che a questo punto del campionato sono importantissimi. Sto percependo un clima molto positivo e stiamo lavorando bene quindi mi aspetto ottime cose. Dovremo essere brave a sfruttare il fatto che giochiamo in casa. Confidiamo nel vostro apporto per giocarci la posta in palio ».

Bam Mondovì - Resinglass Olbia

La prima domenica di marzo vede la BAM Mondovì ospitare la Resinglass Olbia. Le pumine vogliono rifarsi della sconfitta subita contro Offanengo, grazie al supporto del pubblico di casa, che troveranno numeroso al PalaManera. Obiettivo rossoblu: conquistare più punti possibili nelle prossime sfide casalinghe per accorciare le distanze dalle compagini che le precedono in classifica. Le sarde arriveranno a Mondovì con la determinazione di riprendersi il secondo posto nella Pool, dopo il tiebreak sfumato contro Pisa.

PRECEDENTI: 15 (12 successi Bam Mondovì, 3 successi Resinglass Olbia)

EX: Dana Schmit a Hermaea Olbia nel 2023/2024; Laura Pasquino a Bam Mondovì nel 2021/2022

Dana Schmit (Bam Mondovì)- « Offanengo è una squadra forte e voleva riscattarsi dopo le due sconfitte. Hanno forzato molto con la battuta mettendoci in difficoltà, non siamo riuscite a spezzare il loro ritmo. Abbiamo faticato a contrattaccare perché non riuscivamo a costruire bene le azioni avendo sofferto in ricezione. Abbiamo tre partite di fila in casa: al PalaManera riusciamo di solito ad esprimerci meglio. Dobbiamo sfruttare questa occasione ».

Dino Guadalupi (Allenatore Resinglass Olbia)- « Abbiamo avuto il tempo di analizzare le prime 3 gare ravvicinate di poule e di capire su cosa dobbiamo puntare per esprimerci sul campo con maggiore fiducia e qualità nelle prossime uscite. Dobbiamo in particolare focalizzarci su alcuni aspetti del sistema d'attacco che aiutano a far emergere il nostro gioco e su cui lavoreremo in settimana. Dall'altra parte della rete troveremo una squadra con caratteristiche molto diverse dalle nostre e che ha trovato un nuovo equilibrio rispetto alla prima parte di campionato, grazie all'inserimento della canadese Langegger in posto 4 e il conseguente cambio di ruolo di Viscioni. Mondovì è una squadra giovane e dotata di esuberanza fisica, ben sfruttata dall'esperienza della nostra ex regista Schmit. Noi dal nostro canto possiamo contare su quella dose di esperienza in più che ci può far interpretare la gara nel modo giusto per portare il risultato a nostro favore ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4a GIORNATA POOL PROMOZIONE-

Sabato 1 marzo 2025, ore 17.00

U.S. Esperia Cremona - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Proietti Deborah, Sumeraro Fabio

Sabato 1 marzo 2025, ore 18.00

Itas Trentino - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Marani Azzurra, D'Argenio Alessandro

Domenica 2 marzo 2025, ore 17.00

Narconon Volley Melendugno - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Traversa Nicola, Ancona Massimo

Nuvolì Altafratte Padova - Akademia Sant'Anna Messina Arbitri: Papapietro Eustachio, Ayroldi Raffaella

Lunedì: 3 marzo 2025, ore 20.00 Futura Giovani Busto Arsizio - Valsabbina Millenium Brescia

Arbitri: Peccia Luigi, Magnino Simone

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 55, Cbf Balducci Hr Macerata 50, Akademia Sant'Anna Messina 49, Futura Giovani Busto Arsizio 48, Itas Trentino 42, Valsabbina Millenium Brescia 38, U.S. Esperia Cremona 35, Nuvolì Altafratte Padova 33, Narconon Volley Melendugno 31, C.B.L. Costa Volpino 30.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4a GIORNATA POOL SALVEZZA-

Sabato 1 marzo 2025, ore 21.00

Volleyball Casalmaggiore - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Pescatore Luca, Sabia Emilio

Domenica 2 marzo 2025, ore 17.00

Clai Imola Volley - Tenaglia Abruzzo Volley Arbitri: Galletti Denise, Bolici Giulio

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Faia Riccardo, Resta Giuseppe

Orocash Picco Lecco - Imd Concorezzo Arbitri: Mannarino Matteo, Laghi Marco

Bam Mondovì - Resinglass Olbia Arbitri: Guarneri Roberto, Kronaj David

LA CLASSIFICA-

Trasporti Bressan Offanengo 35, Tecnoteam Albese Volley Como 31, Resinglass Olbia 29, Clai Imola Volley 22, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 21, Orocash Picco Lecco 21, Volleyball Casalmaggiore 20, Bam Mondovì 15, Imd Concorezzo 15, Tenaglia Abruzzo Volley 10.