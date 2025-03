Brescia fa il colpo sul campo della Futura

CASTELLANZA (VARESE)- Colpo grosso della Valsabbina Millenium Brescia, che supera al tie-break la Futura Giovani Busto Arsizio e conquista due punti preziosissimi nel posticipo della quarta giornata di Pool Promozione della Serie A2 Tigotà . Le leonesse, trascinate da un’eccezionale Aurora Pistolesi, MVP della serata con 15 punti (ma anche il 46% di efficienza in ricezione) come la compagna Denise Meli (5 muri), riescono a imporsi in un derby lombardo equilibrato e combattuto fino all’ultimo pallone.

La battaglia dura due ore e 13 minuti. Al testa a testa di altissimo livello del primo set, chiuso ai vantaggi dalle bustocche (28-26), risponde la reazione della Valsabbina, che rimette il match in parità (22-25). La Futura passa ancora avanti (25-16), ma la Millenium rimane attaccata: prima si prende il quarto parziale (21-25), poi affonda il colpo e chiude vittoriosa la gara (11-15).

Coach Beltrami sceglie in regia Monza incrociata a Zanette, al centro ci sono capitan Rebora e Kone, in posto 4 Enneking e Orlandi, con libero Cecchetto. Coach Solforati deve fare ancora i conti con le assenze di capitan Scognamillo e della vice Scacchetti, così risponde con Romanin-Davidovic; Siftar-Pistolesi; Tonello-Meli, con Trevisan e Riccardi liberi.

Il ritmo della gara si presenta fin da subito sostenuto: dall’iniziale testa a testa prova ad emergere la Futura con Enneking (5-3), ma la Valsabbina non la lascia scappare e, con Šiftar, conquista il 5-6. Il botta e risposta prosegue, con scambi lunghi e combattuti, fino al 12-12, poi è ancora Busto ad accelerare, contando sul braccio caldo di Zanette e sull’astuzia di Enneking (17-14). Le Leonesse ci mettono il carattere: Pistolesi si prende il 19-18 e Tonello conquista il pareggio (22-22). Il finale è da cardiopalma: le padrone di casa agguantano il set point (24-22), ma Tonello mette a terra due punti consecutivi fondamentali (24-23) e Kone sbaglia l’attacco (24-24) rimandando il giudizio ai vantaggi, che terminano poi 28-26 per le bustocche.

La battaglia continua anche nel secondo parziale: all’accelerata iniziale di Busto (5-3) segue la reazione della Millenium che recupera (l’attacco vincente di Pistolesi sigla il 10-10) e sorpassa (11-13). Il match prosegue punto a punto fino al 17-17, poi la Valsabbina allunga ancora e, con un monster block di Meli e una diagonale di Davidovic, va a +3 (17-20). E’ proprio Meli a rendersi protagonista, a muro e in attacco, del finale di set, portando le Leonesse alla conquista del set point (20-24). Alla fine ci pensa Pistolesi a rimettere il match in equilibrio (22-25).

Al rientro sul taraflex, Busto vuole riscattarsi e lo dimostra fin da subito: il muro di Orlandi vale il 6-5, quello di Rebora sigla il 9-5. La Millenium prova a reagire: Šiftar, dai 9 metri, conquista l’11-8 e Meli, a muro, si prende il 12-9. La Futura, però, corre più forte e, approfittando anche di una Valsabbina divenuta troppo fallosa, si porta sul 21-14 con Orlandi. Monza usa l’astuzia e, con un pallonetto di seconda, fa suo il set point (24-15). Kone chiude il set sul 25-16.

All’inizio del quarto parziale, coach Solforati sceglie uno dei pochi cambi a sua disposizione: dentro Berger, fuori Davidovic. Il testa a testa prosegue anche nel questo parziale, poi Brescia preme il pedale dell’acceleratore: il muro di Romanin sigla il 6-7, l’attacco di Šiftar vale il 7-10. Ma Busto non ci sta e recupera con l’ex Orlandi (11-10). Riparte il botta e risposta. Sul 17-17, la Millenium parte in volata: Berger si prende il 18-20, Pistolesi chiude il 19-22 e Tonello conquista il set point (20-24). È la stessa centrale ligure a fare suo il set e rimandare il giudizio al tie-break (21-25).

Le bresciane si approcciano al quinto set da vere Leonesse: il muro di Romanin sigla lo 0-3 e l’ace di Meli vale lo 0-5. Busto prova a reagire con Kone (2-5) e la Millenium risponde con due ace consecutivi di Pistolesi (3-8). Le bresciane cadono, però, in un improvviso black out che consente alle bustocche di recuperare il distacco e farsi pericolosamente vicine (9-10). Con i due ace consecutivi di Romanin, la Valsabbina si rimette a distanza (9-13). Il muro di Berger chiude la contesa (11-15). La Millenium torna da Busto Arsizio con due punti fondamentali.

Che sia stata una battaglia lo dimostrano le statistiche, visto che entrambe le squadre hanno conquistato 107 punti. Di questi, il confronto è equilibrato dai 9 metri (con 7 ace per parte) ed è vinto dalla Valsabbina per quanto riguarda i muri (Busto ne ha fatti 9, contro gli 11 della Millenium).

I protagonisti-

Elisa Zanette (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Le partite della Pool Promozione sono tutte toste. C’è un po’ di rammarico perché su alcune cose potevamo essere più lucide e ciniche. Nei momenti buoni abbiamo fatto vedere un bel gioco, lineare e pulito. Portiamo a casa un punto e subito testa alla sfida di domenica prossima. Nel quinto set ci è mancato l’avvio, è una cosa sulla quale dobbiamo lavorare perché bisogna partire subito a fuoco. Ho fiducia in questa squadra, nel percorso fatto finora ha dimostrato di saper reagire e da domani ripartiamo con tanta positività ».

Matteo Solforati (Allenatore Banca Valsabbina Brescia)- « Ci aspettavamo una partita difficile, soprattutto perché è arrivata in un momento per noi complicato per vari motivi. Mi è piaciuto molto lo spirito di sofferenza e di adattamento che abbiamo avuto. La reazione del secondo set, dopo un primo parziale giocato bene ma perso ai vantaggi, è stata importante. Inspiegabilmente, ci siamo perse nel terzo set. Poteva sembrare che non avessimo più le forze per venirne fuori, invece è uscito un bellissimo carattere e abbiamo vinto la partita. Abbiamo fatto quadrato in un momento non semplice, giocando una buonissima prestazione. Oggi abbiamo messo la nostra tenacia e siamo stati premiati ».

Il tabellino-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO-BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 2-3 (28-26; 22-25; 25-16; 21-25; 11-15)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Zakoscielna 0; Orlandi 19; Del Freo n.e.; Spiriti n.e.; Monza 3; Cecchetto (L); Osana (L); Enneking 13; Zanette 19; Brandi 0; Landucci n.e.; Kone 13; Rebora 9; Baratella 1. All. Beltrami.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Siftar 13; Romanin 6; Franceschini n.e.; Trevisan (L); Riccardi (L); Tonello 10; Scacchetti n.e.; Davidovic 5; Pistolesi 15; Scognamillo n.e.; Berger 7; Meli 15. All. Solforati.

Arbitri: Peccia,Magnino Simone.

Durata set: 30′; 27′; 21′; 26′; 16′.

MVP: Aurora Pistolesi (Valsabbina Millenium Brescia)