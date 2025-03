Pool Promozione e Pool Salvezza mandano in scena l'ultimo turno di andata 

ROMA- La Pool Promozione e la Pool Salvezza vivranno, nel weekend l'ultimo turno di andata.Le partite in programma saranno determinanti sia per la corsa alla promozione in A1 che per evitare il salto all'indietro in B.

La Omag-Mt San Giovanni in M.no, capolista del girone che porterà alla massima serie, affronterà la sfida interna contro l’Us Esperia Cremona, già battutanei Quarti di Coppa mentre le inseguitrici giocheranno due scontri diretti che potrebbero consentire alle romagnole di ampliare i cinque punti di distacco dalla seconda.

Nell’anticipo del sabato (ore 16) l’Itas Trentino, quinta con 45 punti, ospiterà infatti l’Akademia Sant’Anna Messina, terza a quota 50, mentre domenica alle 17 la seconda in classifica Cbf Balducci Hr Macerata, 53 punti, accoglierà la Futura Giovani Busto Arsizio, quarta con 49 punti e vincitrice del confronto di coppa (3-2 al PalaBorsani). Un fine settimana che potrebbe anche agevolare il lavoro delle inseguitrici: la Valsabbina Millenium Brescia, sesta con 40 punti, dovrà vedersela con la Nuvolì Altafratte Padova (settima, 35). In fondo alla classifica, distanti diverse lunghezze dalla zona calda, la Cbl Costa Volpino si confronterà con la Narconon Volley Melendugno.

Tanta carne sul fuoco anche in Pool Salvezza, con tutti i match in contemporanea alle 17 di domenica. Doppio scontro diretto: da un lato l’Imd Concorezzo, nona con 15 punti, contro la Clai Imola Volley, sesta con 22, dall’altro la Volleyball Casalmaggiore, stessi punti delle imolesi ma settime per una peggior differenza set, contro il fanalino di coda Tenaglia Abruzzo Volley, 13 punti.

Parallelamente, trasferte ostiche per altre due squadre a ridosso della zona retrocessione, l’Orocash Picco Lecco e la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, entrambe a quota 24 punti tra il quarto e il quinto posto. Le lecchesi voleranno in casa della Resinglass Olbia mentre le toscane faranno visita alla Trasporti Bressan Offanengo. Infine, duello fondamentale per la Bam Mondovì, ottava con 15 punti, impegnata al PalaManera contro la Tecnoteam Albese Volley Como.

POOL PROMOZIONE-

Omag-Mt San Giovanni In M.No - U.S. Esperia Cremona

L’entusiasmante vittoria ottenuta in Salento dall’ Omag-Mt San Giovanni In M.No ha portato la squadra di Bellano alla quarta vittoria consecutiva nella Pool Promozione, mantenendo la squadra al primo posto della classifica con cinque punti di vantaggio sulla CBF Balducci HR Macerata. Dopo la lunga trasferta a Lecce, mercoledì il gruppo e lo staff tecnico si sono ritrovati al Palamarignano per preparare al meglio l’ultima partita del girone di andata di questa stagione. San Giovanni in Marignano e Cremona si affronteranno di nuovo per l’ultima giornata di andata della Pool Promozione. Le due squadre si erano già incontrate nei quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa, con una vittoria netta per 3-0 dell’Omag-MT. Le marignanesi sono al comando della classifica con 58 punti, mentre Cremona occupa l’ottava posizione, distanziata di 23 punti. Nonostante la differenza in classifica, il campionato ha dimostrato che nessuna partita è facile, e anche questa sarà una sfida impegnativa. Le ragazze di Bellano dovranno scendere in campo con concentrazione, imponendo il loro gioco e confermando la solidità dimostrata finora. Rispetto alla gara di Coppa Italia, Cremona ha cambiato guida tecnica. La squadra del nuovo presidente Stefano Fioretti è stata affidata a Enrico Mazzola, ex allenatore della Millenium Brescia. Mazzola ha a disposizione un roster competitivo, con l’esperta Veronica Taborelli come opposto, Sofia Turlà in regia, e la giovane Gaia Zorzetto. Al centro troviamo Matilde Munarini, Nicole Modesti e Dalila Marchesini, mentre in posto quattro ci sono Alessia Arciprete e Sara Bellia, affiancate da Vera Bondarenko e Vittoria Zuliani. In seconda linea, Francesca Parlangeli e Ilaria Maiezza completano la formazione. L’OMAG-MT Per recuperare dopo la trasferta a Lecce, coach Bellano ha concesso due giorni di riposo alla squadra. Da mercoledì, il team è tornato in palestra per prepararsi alla sfida contro l’Esperia Cremona, prevista per domenica 9 marzo alle 17:00. Tutte le atlete sono disponibili, con lo starting six previsto: Nicolini in regia, opposta a capitan Ortolani; in posto quattro Nardo e Piovesan; Consoli e Parini al centro, libero Valoppi.

PRECEDENTI: 3 (1 successo U.S. Esperia Cremona, 2 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Anna Piovesan a Cremona nel 2022/2023, 2023/2024

Massimo Bellano (Allenatore Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « In questo momento Cremona è una squadra diversa rispetto a quella che abbiamo trovato nella partita di Coppa Italia. Con il cambio della guida tecnica qualcosa è cambiato nel senso che la centrale Marchesini sta giocando da titolare mentre in passato si alternava, inoltre come struttura di gioco è migliorata la qualità del muro-difesa e del gioco in attacco. Cremona è attestata all’ottavo posto in classifica ma ritengo che come individualità e struttura di gioco sia una squadra da affrontare con le dovute cautele, oltre al fatto che con il procedere del campionato, le partite assumono tutte una grande importanza. Di conseguenza non si può e non si deve sottovalutare nessun tipo di match. Dobbiamo continuare ad affrontare una gara alla volta e concentrarci bene su quella da disputare. Per tutta la settimana abbiamo rivolto l’attenzione al match di domenica 9 marzo. Non dobbiamo assolutamente soffermarci troppo sulla classifica e sulla differenza di punti che c’è fra i due sestetti. Noi dobbiamo, come al solito, cercare di giocare bene, mettere in campo le cose di cui siamo capaci per raggiungere il nostro obiettivo ».

Sofia Turlà (U.S. Esperia Cremona)- « Abbiamo affrontato Macerata dopo una bella partita contro Costa Volpino quindi mi dispiace che la squadra non si sia espressa al meglio, peccato per il finale del secondo set. In settimana stiamo lavorando per preparare al meglio la partita contro Marignano, in particolare sui nostri punti di forza e studiando l’avversario. San Giovanni viene da momenti davvero positivi e la sua stagione procede al meglio. Incontreremo Anna Piovesan, l’anno scorso era qui con noi a Cremona, sono davvero felice per lei e per la stagione che sta disputando. Noi proveremo a dare fastidio e fare del nostro meglio per portare a casa il risultato ».

Valsabbina Millenium Brescia - Nuvolì Altafratte Padova

Con la Pool Promozione che si prepara al giro di boa, lo spettacolo della seconda fase entra sempre più nel vivo. Dopo due giornate di assenza, le Leonesse tornano al PalaGeorge per l'ultima gara di andata della seconda fase. Domenica 9 marzo, alle 17, la Banca Valsabbina Millenium Brescia, reduce dallo straordinario successo a Busto, incontrerà la Nuvolì Altafratte Padova, forte di una vittoria altrettanto sorprendente con Messina. Quello di domenica sarà il loro terzo incontro ufficiale nella storia delle due società. Unica ex della gara, Cristina Fiorio, in maglia Millenium nella scorsa stagione. Sono cinque i punti che distanziano la Valsabbina (sesta, con 40 punti) da Altafratte (settima, con 35) nella classifica della Pool Promozione di Serie A2. Dei 22 match giocati, la Millenium ne ha vinti 14 e persi 8, giocando un totale di 86 set (49 vinti e 37 persi) e collezionando 1953 punti (di questi, 94 sono ace e 185 i muri vincenti), subendone invece 1889. Padova "perde" il confronto, presentandosi al PalaGeorge con uno storico di 12 vittorie e 10 sconfitte. Non solo: ha disputato lo stesso numero di set delle bresciane (86), ma ne ha vinti meno (45) e persi di più (41); i punti realizzati sono 1908, quelli subiti 1865. Le ospiti vincono il confronto, invece, a rete (199 muri vincenti contro i 185 bresciani) e dai 9 metri (129 ace contro 94).

RECEDENTI: 2 (2 successi Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Cristina Fiorio a Millenium Brescia nel 2022/2023, 2023/2024

Laura Franceschini (Valsabbina Millenium Brescia)- « Siamo molto felici dopo questa importante vittoria a Busto. Penso che questo successo abbia dato una bella carica alla nostra squadra: nonostante un terzo set con qualche incertezza, abbiamo messo in campo il nostro gioco con lucidità e sicurezza e siamo riuscire a portare a casa due punti importantissimi per la classifica. Archiviata questa partita siamo tornate nuovamente a lavorare sodo e a testa bassa per la gara contro Altafratte, che arriva al PalaGeorge in fiducia, reduce da una vittoria sudata contro Messina. Noi, comunque, dobbiamo concentrarci sul nostro gioco, facendo prevalere la lucidità com’è stato anche nella scorsa gara, per riuscire a portare via più punti possibili e essere ancora in corsa verso il play off. Noi ci crediamo! ».

Cristina Fiorio (Nuvolì Altafratte Padova)- « Domenica torneremo in campo per la trasferta di Montichiari che sappiamo essere un campo molto difficile. Avremo davanti un’avversaria forte che fino ad ora si è fatta ben valere e contro la quale dovremo essere brave a riproporre un’altra prestazione al top in atteggiamento e grinta per provare a strappare qualche punto. In questo momento stiamo giocando senza pressioni, con il solo obiettivo di spingere e divertirci, tutto quello che riusciremo a raccogliere in questa fase lo porteremo a casa col sorriso. Sono contenta poi di ritrovare alcune persone, tra società, staff e giocatrici, con le quali ho trascorso la scorsa stagione ».

C.B.L. Costa Volpino - Narconon Volley Melendugno

La Pallavolo CBL cerca di sbloccarsi nella pool promozione. Dopo quattro sconfitte la squadra di Cominetti cerca la prima vittoria contro Melendugno, che la precede in classifica di un punto.

C.B.L. Costa Volpino - Narconon Volley Melendugno

PRECEDENTI: 2 (2 successi Narconon Volley Melendugno)

EX: Nessuno

Luciano Cominetti (Allenatore C.B.L. Costa Volpino)- « Stiamo attraversando un momento difficile, ma il gruppo è unito e determinato a reagire; sappiamo di dover fare meglio e stiamo lavorando duramente per invertire la rotta, perché ogni partita è un’opportunità per dimostrare il nostro valore e tornare a vincere. I tifosi meritano di più e daremo il massimo per renderli orgogliosi: da domenica vogliamo cambiare passo e riportare entusiasmo e risultati positivi ».

Erica Andrich (Narconon Volley Melendugno)- « Arriviamo a questa partita contro Costa Volpino con grande determinazione e voglia di fare bene. Siamo consapevoli che ogni incontro in questo campionato è una sfida che ci permette di crescere come squadra. Lavoriamo ogni giorno con impegno per migliorare sia a livello tecnico che mentale, e questa partita non sarà diversa. Abbiamo analizzato il gioco di Costa Volpino, e sappiamo che sarà un avversario difficile, ma siamo pronte a dare il massimo, con l'obiettivo di portare a casa i tre punti. Ogni set sarà fondamentale, e non dobbiamo lasciare nulla al caso. La chiave sarà giocare unite, concentrandoci su ogni dettaglio e dando il nostro meglio in ogni momento della partita ».

Itas Trentino - Akademia Sant'Anna Messina

Per l’Itas Trentino il girone d’andata della Pool Promozione si concluderà con un’altra gara casalinga. Anche in questo caso il sestetto di coach Parusso, reduce dalla convincente affermazione su Costa Volpino, sarà protagonista di un anticipo, la sfida in programma sabato pomeriggio (ore 16) contro l’Akademia Sant’Anna Messina. Il match metterà in palio tre punti particolarmente importanti in chiave Playoff, visto che si sfideranno due formazioni attualmente tra le prime cinque della graduatoria: le siciliane occupano la terza piazza a quota 50 punti, cinque in più rispetto a Trento, che nell’ultimo turno di campionato ha portato a cinque lunghezze il suo margine di vantaggio su Brescia, al momento la prima esclusa dal tabellone dei Playoff. Nelle Pool Promozione le due squadre hanno vissuto un cammino simile, conquistando entrambe due successi a fronte di altrettante sconfitte. Non esistono precedenti in partite ufficiali tra Trentino Volley e Akademia Sant’Anna Messina. Ex della sfida sono la centrale Rossella Olivotto e la laterale Chiara Mason, lo scorso a Trento in Serie A1. Le due squadre si sono affrontate in un allenamento congiunto nel corso della preparazione estiva, con vittoria in quattro parziali dell’Akademia Sant’Anna.

EX: Chiara Mason a Trentino Volley nel 2022/2023, 2023/2024; Rossella Olivotto a Trentino Volley nel 2023/2024

Michele Parusso (Allenatore Itas Trentino)- « La vittoria con Costa Volpino ci ha regalato quell’entusiasmo e quell’energia necessarie per trascorrere al meglio questa settimana di avvicinamento alla gara con Messina. Brescia continua a fare punti e ciò significa che anche noi, in chiave Playoff, dovremo continuare a muovere la classifica contro qualunque avversario, anche quelli più quotati come nel caso dell’Akademia Sant’Anna, una squadra attrezzata per il salto di categoria. Cercheremo di sfruttare al massimo il fattore campo, con la speranza che il Sanbàpolis e i suoi tifosi possano darci un’ulteriore spinta per arrivare alla vittoria ».

Rossella Olivotto (Akademia Sant'Anna Messina)- « Il passo falso di domenica ha messo in pericolo il terzo posto, ma la vittoria di Brescia a Busto Arsizio ha scongiurato questa evenienza, permettendoci di rimanere ancora in piena lotta per gli obiettivi societari. Comunque sia, siamo amareggiate per gli ultimi due risultati negativi. Tuttavia, continuiamo a impegnarci quotidianamente per mantenere il focus su ciò che vogliamo raggiungere, anche se spesso il sacrificio in palestra sembra non essere sufficiente. Servirebbe un'analisi più approfondita, perché stiamo dando il 100% sia in allenamento che in gara. Naturalmente, ogni sfida è una storia a sé. Basta pensare a quella scorsa, quando, giocando in un contesto diverso dal solito, abbiamo riscontrato delle difficoltà. Vero è che Padova ha disputato un ottimo match, ma noi non siamo state costanti né incisive. In tal senso, consapevoli dei blackout in cui capita di incappare, stiamo cercando di crescere, senza dimenticare al tempo stesso il nostro valore e il nostro potenziale. Ciò non toglie che in campo non ci risparmiamo mai. Del resto, lo sport è così: c'è chi vince e c'è chi perde. A Trento sarà nuovamente una trasferta ostica, di fronte a un roster di assoluta qualità, costruito per stare al vertice. Io, da parte mia, darò tutto ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Futura Giovani Busto Arsizio

Big match in arrivo per la CBF Balducci HR: domenica 9 (ore 17) al palasport Fontescodella di Macerata ecco la sfida con la Futura Giovani Busto Arsizio, quinta giornata di andata della Pool Promozione Serie A2 Tigotà. Per le arancionere, reduci da nove vittorie consecutive (4 su 4 nell'attuale fase), sarà il primo di due importanti impegni casalinghi (mercoledì 12 sera infatti arriverà Trento) che vedrà le ragazze di coach Lionetti affrontare la formazione lombarda, attualmente al quarto posto in graduatoria, a -4 dalle maceratesi. Si rinnova, inoltre, al giro di boa della Pool Promozione la sfida già vissuta nei Quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa A2 dello scorso dicembre, giocata in Lombardia e che ha visto la vittoria della Futura per 3-2. La CBF Balducci HR proverà a riscattare quel risultato in campionato, per continuare la corsa che ha permesso alle arancionere di risalire fino al secondo posto, a +3 sulla terza (Messina) e a -5 dalla capolista (San Giovanni in Marignano). Busto Arsizio, dall'altra parte della rete, cercherà di tornare al successo dopo il ko casalingo con Brescia al tie break, arrivato nell'ultima giornata disputata.

PRECEDENTI: 9 (6 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 3 successi Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Nessuno

Sara Caruso (Cbf Balducci Hr Macerata)- « La partita con la Futura Busto Arsizio, che arriva domenica a Macerata, è l'ultima del girone di andata della Pool Promozione, sarà una gara veramente impegnativa visto il valore dell'avversario. Stiamo studiando il match in tutti i modi possibili, lavorando bene sia con lo staff tecnico sia in sala pesi. In questa Pool stiamo cercando di dare il massimo, come si è visto in queste prime 4 gare in cui abbiamo portato a casa tutte vittorie e siamo veramente contenti per questa cosa. Il distacco con la capolista San Giovanni è di 5 punti, un divario importante, ma ora noi pensiamo alle due partite consecutive e fondamentali che ci aspettano in casa, prima con Busto e poi con Trento: cercheremo di portare a casa più punti possibile ».

Bianca Orlandi (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Gli scontri con formazioni del calibro delle squadre inserite nella Pool Promozione, inutile mentire, richiedono il massimo impegno sia dal punto di vista fisico che mentale. In palestra con lo staff stiamo cercando di gestire il più possibile entrambi questi aspetti. La Pool Promozione è sicuramente un percorso lungo e complesso, lo sapevamo. Arriviamo da mesi intensi e non sempre è semplice mettere in campo il nostro migliore gioco contro avversari che puntano al massimo. Conosciamo il valore di Macerata ma per noi sarà importante concentrarci sul mantenere la nostra serenità, nonostante la pressione posta dagli avversari, e tornare a fare il nostro gioco al meglio. Macerata è senza ombra di dubbio una delle formazioni più preparate e “grosse” del nostro campionato, ci aspettiamo una partita impegnativa sotto ogni punto di vista ma cercheremo di prepararla al meglio in questi giorni ».

POOL SALVEZZA-

Imd Concorezzo - Clai Imola Volley

La corsa salvezza dell’IMD Concorezzo prosegue: domenica al PalaConcorezzo arriva Clai Imola. Nuovo match e nuova gara per l’IMD Concorezzo, che si prepara all’ultima partita casalinga del girone d’andata della Pool Salvezza. Domenica 9 marzo alle ore 17:00, la squadra brianzola ospiterà la Clai Imola in un incontro decisivo per la corsa alla permanenza in Serie A2 Tigotà. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta nell’ultimo turno: Concorezzo è reduce dal ko contro Picco Lecco e cerca un immediato riscatto per risalire la classifica, mentre Imola proverà a reagire dopo il suo ultimo stop. Per Concorezzo sarà fondamentale sfruttare il fattore campo e affrontare la gara con la massima determinazione.

EX: Nessuno

Alessia Mastrilli (Clai Imola Volley)- « Da martedì scorso abbiamo iniziato subito a pensare a Concorezzo, ma soprattutto a noi stesse ed agli aspetti da migliorare. Credo che serva molto sacrificio, molta motivazione, molto coraggio e soprattutto molto gioco di squadra. In questo periodo stiamo accusando parecchio a livello mentale e ciò si riflette poi in diversi frangenti della gara. Penso che ognuno di noi debba dare qualcosa di più, a partire dell'allenamento, e debba prendersi le proprie responsabilità, dalla più giovane alla più grande. Bisogna mettersi a disposizione della squadra, aver voglia di scendere in campo con la giusta mentalità e non soffermarsi a guardare cosa ci manca. Come ho detto più volte, non importa chi c'è dall'altra parte della rete. Abbiamo dimostrato che le partite, soprattutto quelle contro le nostre pari, dipendono solo ed esclusivamente da noi. Ci è stato detto che la Pool Salvezza sarebbe stata una serie di dieci finali e così si sta dimostrando...ma le prime avversarie siamo noi stesse. Se lavoriamo su di noi e abbiamo la giusta concentrazione e voglia di vincere, non ci deve spaventare né chi abbiamo di fronte né il risultato ».

Trasporti Bressan Offanengo - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

Offanengo per la salvezza matematica, Castelfranco Pisa per punti pesanti per una piazza tranquilla ambita attualmente da quattro formazioni. Domenica alle 17 al PalaCoim del paese cremasco ci sono punti in palio che potrebbero incidere in vista del giro di boa della pool salvezza. Le neroverdi di Giorgio Bolzoni guidano la classifica con 36 punti, a +14 sulla linea di galleggiamento e cercheranno di riscattare il tie break amaro di otto giorni prima a Cremona contro Casalmaggiore. Lo faranno davanti al caloroso pubblico di casa, che le aveva applaudite in precedenza con il rotondo 3-0 a scapito di Mondovì. Dall'altra parte della rete, la Fgl Zuma di Marco Bracci completa il tour de force contro le prime tre in classifica e vuole confermare l'ottimo stato di forma, certificato dai recenti successi contro Olbia (tie break esterno) e Albese (3-1 in casa).

EX: Nessuno

Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « In questo momento della stagione il nostro obiettivo è centrare la matematica salvezza e far bene. Affrontiamo nuovamente una squadra in lotta per rimanere in A2 e cerchiamo di portare a casa belle prestazioni. Veniamo da partite lottate, anche l'ultima contro Casalmaggiore; anche se il tie break è andato storto, siamo stati in campo 2 ore e mezza. Cerchiamo di giocare nel modo più rilassato possibile senza perdere la parte agonistica. Trovare motivazioni particolari nella nostra situazione è complesso, dato che l'obiettivo principale della matematica salvezza è quasi raggiunto anche se bisogna sempre stare all'erta e non dare alcunché per scontato ».

Florencia Ferraro (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Affrontiamo una squadra completa in tutti i fondamentali, stiamo preparando la partita con la massima attenzione per far sì di dare continuità di prestazione alle ultime due uscite. Siamo cariche, l’umore è alto dopo i recenti successi. Contro Olbia e ancor più domenica scorsa abbiamo dato una risposta concreta dopo le difficoltà dell’ultimo periodo, si è rivista la squadra dei tempi migliori e adesso bisogna continuare così. Vincere per noi significherebbe tanto, ci permetterebbe di chiudere in bellezza il girone di andata e ripartire poi nelle partite ritorno con la carica giusta per centrare l’obiettivo salvezza ».

Volleyball Casalmaggiore - Tenaglia Abruzzo Volley

Ad una settimana dalla vittoria nel derby, la Volleyball Casalmaggiore scende ancora una volta sul taraflex del PalaRadi di Cremona per affrontare Tenaglia Abruzzo Volley nell'importante gara valida per l'ultima di andata della Pool Salvezza Serie A2 Tigotà. Fischio d'inizio fissato per le ore 17 di domenica 09 marzo, dirigono Fabrizio Giulietti e Martin Polenta, Khatra Jaswinder Singh al video check con Elena Nichetti al referto elettronico. Capitan Giulia Pincerato e compagne arrivano al match con Abruzzo dopo aver ritrovato prestazione e gioco nel derby casalingo contro Offanengo di settimana scorsa terminato 3-2 ad appannaggio delle rosa dopo i due stop esterni. Sarà importante affrontare al meglio la gara per cercare di portare a casa bottino pieno senza sottovalutare le avversarie, si cenerentola del campionato ma reduce da una vittoria corsara per 3-0 ad Imola e che soprattutto ha dimostrato più volte di saper giocare una bella pallavolo.

EX: Irene Bovolo a Tenaglia Altino Volley nel 2024/2025

Lucrezia Perletti (Volleyball Casalmaggiore)- « La gara con Offanengo è stata una partita molto lunga che ci ha messo in difficoltà sotto ogni aspetto, ma siamo state brave a strappare alla capolista due punti fondamentali pur avendo sbagliato diverse occasioni per chiudere prima la partita. Stiamo lavorando tanto in palestra, molto concentrate, per affrontare al meglio la partita contro Abruzzo per centrare l'obiettivo della salvezza ».

Camilla Grazia (Tenaglia Abruzzo Volley)- « Domenica ci aspetta l’ultima partita del girone di andata in pool salvezza. La gara contro Casalmaggiore sarà sicuramente tosta e non da prendere sottogamba, ma dalla nostra parte c’è la fiducia della squadra che sta aumentando sempre di più, grazie al duro lavoro in palestra e alle tre partite su quattro vinte nell’ultimo periodo. L’obiettivo salvezza rimane perseguibile, difficile ma non impossibile ».

Resinglass Olbia - Orocash Picco Lecco

Una vittoria per consolidare la classifica e avvicinare l’obiettivo salvezza. Domenica 9 marzo alle 17 la Resinglass Olbia torna davanti al pubblico del Geopalace per affrontare l’Oro Cash Picco Lecco nella 5ª giornata di andata della Pool Salvezza di Serie A2 Femminile. Le aquile tavolarine si presentano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo aver espugnato il campo di Mondovì in tre set grazie a una prova solida e ai 18 punti firmati da Piia Korhonen. Un successo prezioso, che ha permesso alle biancoblù di riscattare il prece-dente ko al tie break contro Castelfranco Pisa, e soprattutto di tornare al secondo posto nella Pool Salvezza con 32 punti, con un buon margine di vantaggio sulla zona retrocessione. Lecco si presenta in Gallura in ottima forma: la formazione lombarda è quinta con 24 punti e arriva da una convincente vittoria per 3-1 contro Concorezzo. Le ragazze di coach Gianfranco Milano sono state protagoniste di un ruolino di marcia immacolato nella seconda fase, con 4 successi su 4 e affermazioni di prestigio anche contro Albese e Offanengo (capolista), en-trambe battute al tie break. Il roster biancorosso può contare su atlete di grande valore co-me la centrale Princess Atamah e le schiacciatrici Linda Mangani e Giorgia Amoruso. Quella di domenica sarà la quinta sfida ufficiale tra le due squadre: il bilancio è in perfetta parità, con due vittorie per parte. Sul fronte ex, l’unico nome è quello di Arianna Severin, che ha vestito la maglia dell’Hermaea nella stagione 2021/2022.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Resinglass Olbia, 2 successi Orocash Picco Lecco)

EX: Arianna Severin a Hermaea Olbia nel 2021/2022

Laura Pasquino (Resinglass Olbia)- « Sarà fondamentale affrontare l’avversario con la giusta determinazione, sapendo che si tratta di una squadra giovane ma in crescita, che arriva da un buon momento. Non dovremo assolutamente commettere l’errore di sottovalutarle, perché hanno mostrato evidenti progressi e arriveranno sicuramente motivate. Per noi sarà importante confermare la nostra solidità difensiva, in modo da limitare il loro attacco, che è uno dei loro fondamentali più efficaci. In questa fase, l’approccio giusto è affrontare ogni partita singolarmente, mantenendo alta la concentrazione e cercando di mettere in campo prestazioni solide, per conquistare il maggior numero possibile di punti ».

Francesca Napodano (Orocash Picco Lecco)- « Arriviamo da 4 partite molto positive pertanto abbiamo trovato consapevolezza e l’umore è buono. Non vogliamo fermarci a questo punto, in quanto ci servono punti in ottica salvezza. Faremo il possibile per arrivare al meglio a Olbia per mantenere il trend positivo ».

Bam Mondovì - Tecnoteam Albese Volley Como

Quinta giornata della Pool Salvezza, con la BAM Mondovì a caccia di punti per cercare di continuare ancora a credere nella Serie A2. Dall'altra parte della rete una Tecnoteam Albese Volley Como che occupa la terza posizione, ma che è uscita sconfitta dal match contro Castelfranco Pisa. Lo sportivo pubblico del PalaManera non perderà sicuramente l'occasione di applaudire, da avversarie, le ex pumine Grigolo e Longobardi.

PRECEDENTI: 6 (5 successi Bam Mondovì, 1 successo Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Laura Grigolo a Bam Mondovì nel 2022/2023, 2023/2024; Marika Longobardi a Bam Mondovì nel 2022/2023

Alessia Marengo (Bam Mondovì)- « Dobbiamo crederci, abbiamo due sfide in casa ed il supporto del nostro pubblico è molto importante. Bisogna partire dall'ultimo set giocato contro Olbia (terminato 33-35), con la voglia di vincere, di giocare punto a punto contro le squadre che ci aspettano ».

Laura Grigolo (Tecnoteam Albese Volley Como)- « Sono molto contenta di tornare a Mondovì, in un ambiente dove ho trascorso gli ultimi anni. Quasi come a casa, sarà emozionante tornare da loro. Hanno una situazione non bellissima e cercheranno di prendere i punti. Per noi non sarà facile, conosco bene quel palazzetto, ambiente difficile. Avranno il sostegno del pubblico che conosco bene, dobbiamo essere pronti a rispondere. Rivedo tutti con piacere, certo, ma poi vorrei portare a casa punti importanti per noi.... ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI ANDATA POOL PROMOZIONE-

Sabato 8 marzo 2025, ore 16.00

Itas Trentino - Akademia Sant'Anna Messina Arbitri: Kronaj David, Di Lorenzo Antonino

Domenica 9 marzo 2025, ore 15.30

C.B.L. Costa Volpino - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Bassan Fabio, Testa Antonio

Domenica 9 marzo 2025, ore 17.00

Omag-Mt San Giovanni In M.No - U.S. Esperia Cremona Arbitri: Stellato Giuseppina, Cervellati Giulio

Valsabbina Millenium Brescia - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Usai Piera, Mancuso Alberto

Cbf Balducci Hr Macerata - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Pasciari Luigi, Candeloro Eleonora

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 58, Cbf Balducci Hr Macerata 53, Akademia Sant'Anna Messina 50, Futura Giovani Busto Arsizio 49, Itas Trentino 45, Valsabbina Millenium Brescia 40, Nuvolì Altafratte Padova 35, U.S. Esperia Cremona 35, Narconon Volley Melendugno 31, C.B.L. Costa Volpino 30.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI ANDATA POOL SALVEZZA-

Domenica 9 marzo 2025, ore 17.00

Imd Concorezzo - Clai Imola Volley Arbitri: Sabia Emilio, Ayroldi Raffaella

Trasporti Bressan Offanengo - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa Arbitri: Pristerà Rachela, Peccia Luigi

Volleyball Casalmaggiore - Tenaglia Abruzzo Volley Arbitri: Giulietti Fabrizio, Polenta Martin

Resinglass Olbia - Orocash Picco Lecco Arbitri: Bonomo Andrea, Sumeraro Fabio

Bam Mondovì - Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Mesiano Marta, Fontini Simone

LA CLASSIFICA-

Trasporti Bressan Offanengo 36, Resinglass Olbia 32, Tecnoteam Albese Volley Como 31, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 24, Orocash Picco Lecco 24, Clai Imola Volley 22, Volleyball Casalmaggiore 22, Bam Mondovì 15, Imd Concorezzo 15, Tenaglia Abruzzo Volley 13.